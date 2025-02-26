Şehirlerin Burcu Olsaydı Hangi Şehir Hangi Burcu Temsil Ederdi?
Şehirlerin Burcu Olsaydı Hangi Şehir Hangi Burcu Temsil Ederdi?
Koç fevri siniriyle meşhur, Boğa yemeğe düşkünlüğüyle… İkizler dengesizliğiyle Başak titizliğiyle… Burçlara inanma burçsuz da kalma tabii. Burçlar sadece insanlara özgü mü, şehirlerin burcu olamaz mı? Bu sorudan hareketle sizin için şehirlerin özelliklerinden yola çıkarak hangi burca sahip olabileceklerini analiz ettik.
Şehirlerin burcu olsaydı hangi şehir hangi burcu temsil ederdi?
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Her burcun kendine has özellikleri bulunuyor. Pek çok kişi burçların kişiliği yansıttığını düşünürken astrolojinin tamamen aldatmaca olduğunu savunanlar var.
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1. İstanbul - İkizler♊
2. Ankara - Oğlak♑
3. İzmir - Yay ♐
4. Adana - Koç ♈
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5. Konya - Akrep ♏
6. Bursa - Başak ♍
7. Trabzon - Yengeç ♋
8. Gaziantep - Boğa ♉
9. Tekirdağ - Kova ♒
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10. Eskişehir - Aslan ♌
11. Antalya - Terazi ♎
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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