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Şehirlerin Burcu Olsaydı Hangi Şehir Hangi Burcu Temsil Ederdi?

Şehirlerin Burcu Olsaydı Hangi Şehir Hangi Burcu Temsil Ederdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 15:09

Koç fevri siniriyle meşhur, Boğa yemeğe düşkünlüğüyle… İkizler dengesizliğiyle Başak titizliğiyle… Burçlara inanma burçsuz da kalma tabii. Burçlar sadece insanlara özgü mü, şehirlerin burcu olamaz mı? Bu sorudan hareketle sizin için şehirlerin özelliklerinden yola çıkarak hangi burca sahip olabileceklerini analiz ettik.

Şehirlerin burcu olsaydı hangi şehir hangi burcu temsil ederdi?

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Her burcun kendine has özellikleri bulunuyor. Pek çok kişi burçların kişiliği yansıttığını düşünürken astrolojinin tamamen aldatmaca olduğunu savunanlar var.

Her burcun kendine has özellikleri bulunuyor. Pek çok kişi burçların kişiliği yansıttığını düşünürken astrolojinin tamamen aldatmaca olduğunu savunanlar var.

Peki şehirlerin birer burcu olsaydı hangisi olurdu? İşte okurken “Neden olmasın?”, “Hmm doğru olabilir” diyeceğiniz şehir-burç eşleşmeleri 👇

1. İstanbul - İkizler♊

1. İstanbul - İkizler♊

'Hem masal diyarı hem kaosun kalbi.'

İstanbul'un bir burcu olsaydı kesinlikle İkizler burcu olabilirdi. Saatlerce kaosunu, trafiğini çekip sinirden sinire atlarken üzerinden yükün kalkması için Boğaz'ı, batan güneş eşliğinde seyir eden vapurları görmek yeterli olabiliyor. Boğaz'ına karşı 'Sen mi büyüksün ben mi İstanbul!' diye haykırmak isterken ertesi gün Mecidiyeköy kavşakta trafikte çıldırabilirsiniz. Asla stabil değil! Asla ele avuca sığmıyor! Bazen romantik bazen toksik. Şirin bir Ege kasabasına taşınma hayali kurarsın ama nereye gidersen git bu kaosu özlersin.

2. Ankara - Oğlak♑

2. Ankara - Oğlak♑

'Goygoy yapar ama devlet ciddiyetini de elden bırakmaz.'

Eğer Oğlak burcu bir şehir olsaydı, hiç şüphesiz Ankara olurdu. İşine düşkün, disiplinli, plan olmadan yaşayamam. Her şeyin bir takvimini yapar. Geleceğini garantiye almak için KPSS'ye üç sene önceden çalışmaya başlar. İlk önce soğuk görünür ancak tanıdıkça babacan bir dost olduğunu anlarsınız. Ciddiyeti bir kenara bırakırsanız, tanıdıkça içindeki goygoycuyu da keşfedersiniz.

3. İzmir - Yay ♐

3. İzmir - Yay ♐

“Bağımsızım, özgürüm, çılgınım.'

Zodyak'ın rahatın düşkün, bağımsız ruhu olarak bilinen Yay burcu tam İzmir'i yansıtıyor. İzmir burç olsaydı kesinlikle Yay burcu oldu. Keyif yapmak, strese gelmemek onun kanında bak. Mottosu 'Hayat kısa, keyfine bak'. Kimseye hesap vermez, kurallardan pek hoşlanmaz, spontane yaşamayı sever. 

“Öyle kesin plan yapmayalım ya, bakarız duruma göre.”

4. Adana - Koç ♈

4. Adana - Koç ♈

“Beni seviyorsan tam seveceksin. Yok öyle yarım yamalak!”

Adana tam bir Koç burcu! Sıcaklığı, siniri, öfkesi tam Koç burcunu yansıtıyor. Nettir, dediğim dediktir, inatçıdır. Kendi söylediği olsun ister. Sevdiği zaman da tam sever. Sevdiği insanları da doyurmaya bayılır. Tam sabırsızdır her şey hemen olsun ister.

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5. Konya - Akrep ♏

5. Konya - Akrep ♏

'Herkese kendimi açmam, gizem doluyum.'

Gizliliği sever, herkese kendisini göstermez. Konya’nın Akrep burcu olması kuvvetli ihtimal. Gizli bir tutkusu, gizli bir gücü vardı. Kolay kolay kimseye güvenmez, kolay kolay kimseyi sevmez. Soğuk gizemli gördüğün bu şehir seni sevdiği zaman da tutkulu şekilde sahiplenir. Etli ekmek gizli bir bağımlılığıdır.

6. Bursa - Başak ♍

6. Bursa - Başak ♍

'Düzenim disiplinim Osmanlı'dan gelir.'

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın ağırlığı buradan geliyor ki tarih boyunca hem düzenli hem planlı bir şehir oldu. Başak burcu gibi düzenli olmak kanlarında var. Bir yandan tarihi köklerine sadık kalırken bir yandan da gelişime, modernizme ayak uydurmasını bilir. Bursa abartıyı sevmez, şov peşinde koşmaz ama kimseyi de hafife almaz. Aynı Başak burcu gibi sade ama etkileyici bir yapısı var.

7. Trabzon - Yengeç ♋

7. Trabzon - Yengeç ♋

'Ailem her şeydir. Bazen duygusal olur, bazen de dalgalarım kayaları döver.'

Belki Trabzon'un sinirli yapısı nedeniyle Koç burcu olacağını düşünüyorsunuz, ama aslında Trabzon Yengeç burcu özelliklerini taşıyor... Yengeç burçları anaçlığıyla, aileye düşkünlüğüyle bilinir. Trabzonlular ailesine, şehrine ve sevdiklerine aşırı bağlıdır. Bir Karadenizlinin kalbini kazandıysan, sonsuza kadar korunursun. Ancak tersini yaparsan, fırtınaya hazır ol. Duyguları değişkendir; bir gün içinde hem güler, hem sinirlenir, hem ağlayabilir. Yengeç burçları gibi Trabzon da köklerine çok bağlıdır. Memleket özleminden dolayı 'Bize her yer Trabzon' denir...

8. Gaziantep - Boğa ♉

8. Gaziantep - Boğa ♉

'Açken beni asla yargılama.'

Yemek denilince akla şehir olarak Gaziantep, burç olarak da Boğa gelir. Bu nedenle Gaziantep'in burcu yüzde yüz Boğa'dır. Yemek konusunda bilgili olan bu şehir, damak zevki gelişmiş bir yerdir. Lezzet konusunda tartışacak birini bulamazsınız. Misafirperverliği ve bonkörlüğü dillere destandır.

9. Tekirdağ - Kova ♒

9. Tekirdağ - Kova ♒

Tekirdağ da Kova burçları gibi özgürlüğüne düşkündür. İstanbul’a çok yakındır ancak kimsenin kendisine karışmasını istemez. Kendine özgü gelenekleri vardır. Kafası rahattır, kendisini strese sokacak her şeyden uzaktır. Kışları sakin bir şehir yazları ise dolu dolu bir şehirdir. Kova burçları hem yenilikçidir hem köküne düşkündür. Tekirdağ’da modernliğiyle dikkat çekerken rakı kültürü, köftesinden vazgeçmez.

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10. Eskişehir - Aslan ♌

10. Eskişehir - Aslan ♌

“Goygoy ve eğlence benim işim!”

Öğrenci şehri Eskişehir tam Aslan burcu. Her zaman hareketli, kanı deli akıyor. Neşe, eğlence, festival sever. Sanatla ilgilenmeyi ihmal etmez, kalabalık ortamlarda parlamaktan kaçmaz. Espri anlayışına zaten diyecek bir şeyimiz yok. Sıcakkanlı olması da herkesin onu sevmesini sağlar.

11. Antalya - Terazi ♎

11. Antalya - Terazi ♎

'Doğallık ve lüksün birleşimiyim.'

Zerafet, şıklığı temsil eden Terazi burcu tam Antalya’yı yansıtıyor. Hem şık otellerde tatil yapmak ister hem de salaş bir balıkçıda gün batımını izlemek en büyük hobisidir. Sosyaldir, farklılığı sever. Kalabalıktan sıkıldığında da kaçabileceği izole doğası var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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