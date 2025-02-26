Şehirlerin burcu olsaydı hangi şehir hangi burcu temsil ederdi?

'Ailem her şeydir. Bazen duygusal olur, bazen de dalgalarım kayaları döver.'

Belki Trabzon'un sinirli yapısı nedeniyle Koç burcu olacağını düşünüyorsunuz, ama aslında Trabzon Yengeç burcu özelliklerini taşıyor... Yengeç burçları anaçlığıyla, aileye düşkünlüğüyle bilinir. Trabzonlular ailesine, şehrine ve sevdiklerine aşırı bağlıdır. Bir Karadenizlinin kalbini kazandıysan, sonsuza kadar korunursun. Ancak tersini yaparsan, fırtınaya hazır ol. Duyguları değişkendir; bir gün içinde hem güler, hem sinirlenir, hem ağlayabilir. Yengeç burçları gibi Trabzon da köklerine çok bağlıdır. Memleket özleminden dolayı 'Bize her yer Trabzon' denir...