Türkiye 101: Türkiye'de Yaşayanlar İçin Şehir Şehir Okutulması Zorunlu Dersler

Türkiye 85 milyon nüfusuyla adeta bir kültür mozaiğine ve karakter mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Elbette ki karakterimizin, hayata bakışımızın şekillenmesi doğduğumuz kentle başlıyor. Mesela İstanbul’da doğup büyüdüyseniz acelecilik, sabırsızlık bünyeye yüklenir. Kurtlar sofrası olan bu kentte çakal bir zıpır olmanız da kaçınılmaz.

Ya da İzmir’den örnek verelim. Ege’nin incisinde doğup büyüyen bir tanıdığınız varsa rahatlığı ve “Hallederiz kanka yaa…” tavırlarına bir İstanbullu olarak sinir olmuş olabilirsiniz… Adana’da yaşıyorsanız da sıcaklıkla nasıl mücadele edeceğinizi bilmeniz lazım elbette. Bu örnekleri gelin içeriğimizde genişletelim.

İşte Türkiye’de yaşayanlar için şehir şehir okutulması zorunlu dersler. Türkiye 101’e hoş geldinizzz!! 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷