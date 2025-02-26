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Türkiye 101: Türkiye'de Yaşayanlar İçin Şehir Şehir Okutulması Zorunlu Dersler

Türkiye 101: Türkiye'de Yaşayanlar İçin Şehir Şehir Okutulması Zorunlu Dersler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 12:52

Türkiye 85 milyon nüfusuyla adeta bir kültür mozaiğine ve karakter mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Elbette ki karakterimizin, hayata bakışımızın şekillenmesi doğduğumuz kentle başlıyor. Mesela İstanbul’da doğup büyüdüyseniz acelecilik, sabırsızlık bünyeye yüklenir. Kurtlar sofrası olan bu kentte çakal bir zıpır olmanız da kaçınılmaz. 

Ya da İzmir’den örnek verelim. Ege’nin incisinde doğup büyüyen bir tanıdığınız varsa rahatlığı ve “Hallederiz kanka yaa…” tavırlarına bir İstanbullu olarak sinir olmuş olabilirsiniz… Adana’da yaşıyorsanız da sıcaklıkla nasıl mücadele edeceğinizi bilmeniz lazım elbette. Bu örnekleri gelin içeriğimizde genişletelim.

İşte Türkiye’de yaşayanlar için şehir şehir okutulması zorunlu dersler. Türkiye 101’e hoş geldinizzz!! 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷

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İstanbul 101: Trafikte Hayatta Kalma ve Metrobüs Fizik Kuralları

İstanbul 101: Trafikte Hayatta Kalma ve Metrobüs Fizik Kuralları

 🔴Ders İçeriği:

  • Trafikte sıkıştığında, mesaiye giderken, mesaiden eve dönerken kalabalıktan arınmak ve iç huzurunu korumak için temel meditasyonlar. 

  • “5 km mesafe neden 2 saat sürdü?” problemine bilimsel açıklamalar.

  • 5 kişi boşluğa nasıl sığar? Metrobüs başta olmak üzere toplu taşımada fizik kurallarının nasıl alt üst edileceği.

  • “Avrupa yakasından Anadolu yakasına 1 saatte geçmenin yolları: (Cevap: Geçilemez.)

  • Kendi şeridinden giden şoföre küfür etkisi yaratacak kibar sözler.

📌 Sınav Formatı: Sabah 8’de ve akşam 18.00'da Zincirlikuyu metrobüsüne binerek pratik sınav yapılacaktır. Yer bulup oturanlar sınavdan 100 alacaktır. 

Ankara 101: Deniz Yok Ama Sahil Etkisi Yaratacak Etkinlikler

Ankara 101: Deniz Yok Ama Sahil Etkisi Yaratacak Etkinlikler

 🔴Ders İçeriği:

  • Ankara’da yaşayıp neden deniz özlemi çekmek mantıksız?

  • Ruhu kesen Ankara ayazında nasıl hayatta kalınır?

  • Memurluk mülakatlarına 5 yaşından itibaren nasıl hazırlanılır?

  • Çayyolu'nda mı oturulmalı Çinçin'de mi tartışmalarında kazanan taraf olma taktikleri.

  • Tunalı’da 3 saat boyunca aynı kafede oturarak entelektüel hissetme çalışmaları.

📌 Sınav Formatı: “Ankara’da ne yapılıyor?” sorusuna yaratıcı cevap verenler geçer.

İzmir 101: Rahat Ol, Çok Kasmana Gerek Yok Kanka

İzmir 101: Rahat Ol, Çok Kasmana Gerek Yok Kanka

 🔴 Ders İçeriği:

  • “Kanka, tatil sezonu diye bir şey yoktur; İzmir’de her gün tatildir.”

  • Sabah denize girip akşam rakı-balık yaparken nasıl ciddi bir hayat sürdüğünü iddia edebilirsin?

  • Gevrek-simit tartışmasına girme. Boyozu neden bu kadar abarttığınızı anlatmaya çalışma.

  • Asla ama asla İstanbul ile kıyaslama!

📌 Sınav Formatı: İstanbullu bir kişi ile yapılacak 'Gevrek-simit' tartışmasını kazanan sınavı geçer.

Adana 101: Sıcakla ve Delikanlılıkla Mücadele Sanatı

Adana 101: Sıcakla ve Delikanlılıkla Mücadele Sanatı

 🔴 Ders İçeriği:

  • Sıcaktan hakkın rahmetine kavuşmamak için vücudunuzu düşünce yoluyla nasıl soğuk hissedersiniz? 

  • Adana kebap mı, Urfa kebap mı? tartışmalarından uzak dur. 

  • “Mangal yakmadan piknik olmaz” zorunluluğunu içselleştirme.

  • Güneşe silah sıkmamak için 10001 sebep.

📌 Sınav Formatı: Yaz aylarında 45 derece sıcaklıkta yürüyüş yapabilenler ve şalgam suyunu yadırgamayanlar dersi geçer.

Trabzon 101: Karadeniz'de Hayatta Kalma ve Of'un Direkt Allah'a Bağlı Olması

Trabzon 101: Karadeniz'de Hayatta Kalma ve Of'un Direkt Allah'a Bağlı Olması

 🔴 Ders İçeriği:

  • Sürekli yüksek sesle, bağırır gibi konuşmanın boğaz sağlığına etkileri. 

  • Rizeli ile mıhlama-kuymak tartışmasına neden girilmemeli? 

  • Denize karşı horon teperken stabil kalma teknikleri.

  • Hamsi pilavı, hamsi turşu yapmak tarifleri. 

📌 Sınav Formatı: Kuymağı lezzetli yapan ve “O uşağaaa dikkat edun” cümlesini doğru tonlamayla söyleyebilenler dersi geçer.

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Gaziantep 101: Diyet Kelimesinin Sözlükte Olmaması ve Acı Biber Direnci

Gaziantep 101: Diyet Kelimesinin Sözlükte Olmaması ve Acı Biber Direnci

 🔴 Ders İçeriği:

  • Diyet nedir? Diyet kelimesinin Gaziantep sözlüklerine kazandırılması

  • Bir gün içinde kaç çeşit kebap tüketilebilir?

  • “Acı biber yemek zorunluluk mu, yoksa karakter testi mi?”

  • Fıstıklı baklava gerçek aşk olabilir mi?

📌 Sınav Formatı: Çorbayı gidince mercimek çorbası isteyenler sınıfta kalır. Bir gün içinde beyrandan kebaba kebaptan baklavaya kadar 'Tıkandım' demeden yiyenler sınavı geçer. 

Kayseri 101: Pazarlık Yapma Sanatı

Kayseri 101: Pazarlık Yapma Sanatı

 🔴 Ders İçeriği:

  • Pazarlık yapma sanatının incelikleri.

  • Ailede en az bir kişinin ticaretle uğraşması neden zorunludur?

  • Biri borç istediğinde kaçış yolları ve ustaca konu değiştirme sanatı.

  • Afyonlu birisiyle pastırma tartışmasına girme.

📌 Sınav Formatı: Pazara gidip pazarlık yaparak bedava ürün alanlar sınavı geçer. 

Eskişehir 101: Öğrencilik ve Kafelerde Hayatta Kalma

Eskişehir 101: Öğrencilik ve Kafelerde Hayatta Kalma

 🔴 Ders İçeriği:

  • Odunpazarı’nda fotoğraf çekilmeden Eskişehir’de yaşamak mümkün mü?

  • En uygun fiyatlı makarnanın hangi markette satıldığını öğrenme.

  • Bozkırın ortasında gondol sefası yapmak neden havalıdır?

  • Herhangi bir yerde arkadaş grubu oluşturmak neden 5 dakika sürer?

📌 Sınav Formatı: Eskişehir'de öğrenci hayatı güzellemesi yapmayan öğrenciler sınavı geçer.

Antalya 101: “Ne Güzel Hep Denize Giriyorsundur” Diyenlerle Başa Çıkmak

Antalya 101: “Ne Güzel Hep Denize Giriyorsundur” Diyenlerle Başa Çıkmak

 🔴 Ders İçeriği:

  • Yazın turistlerin yoğun olduğu bölgede bir dükkanda işe girerek yabancı dil geliştirmek.

  • Denizin dibinde yaşayıp denize gidememe travması.

  • Yazın hissedilen sıcaklığın 60 dereceyi bulduğu çatı katı dairelerinde yaşama sanatı.

📌 Sınav Formatı: Antalya'da yaşadığı halde 7/24 denize girmediğini diğer kentte yaşayanlara anlatıp ikna edebilen sınavı geçer. 

Bursa 101: İskender ve Bursalı’dan Çok Kentte Yaşayan Artvinliler

Bursa 101: İskender ve Bursalı’dan Çok Kentte Yaşayan Artvinliler

 🔴 Ders İçeriği:

  • İstanbul’un minyatürü gibi ama daha yeşil” algısını etkili bir şekilde yönetme.

  • İskender yerken dökülecek tereyağı miktarını doğru ayarlama.

  • Artvinlilerin neden Bursa’da çoğunlukla yaşadığını öğrenme.

📌 Sınav Formatı: İskender’e tekte en iyi tereyağını döken sınavı geçer. 

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Edirne 101: Tava Ciğer Ruhu

Edirne 101: Tava Ciğer Ruhu

 🔴 Ders İçeriği:

  • Tava ciğerin neden en iyi yemek olduğu üzerine akademik tartışmalar.

  • Yunanistan sınırına gidip gitmeme kararsızlığı.

  • Ucuzluk için alışverişe Bulgaristan’dan gelip evini Edirne’den döşeyenlere sinir olmama.

📌 Sınav Formatı: Bayram günlerinde tava ciğercilerde yer bulan sınavı geçer. 

Mardin 101: Kültürel Zenginlikler

Mardin 101: Kültürel Zenginlikler

 🔴 Ders İçeriği:

  • Mezopotamya tarihine hızlı giriş ve taş evlerde yaşama sanatı.

  • Mardin’de hangi kahve hangi ortamda içilir?

  • Yüze geleneksel dövme yapma incelikleri.

📌 Sınav Formatı: Mardin’in dar sokaklarında kaybolmadan gezebilenler sınavı geçer.

Van 101: Kedilerin İncelikleri ve Van Kahvaltısı

Van 101: Kedilerin İncelikleri ve Van Kahvaltısı

 🔴 Ders İçeriği:

  • 4 saat süren kahvaltılarda hayatta kalma tecrübeleri.

  • Van kedilerini sevme ve sahiplenme yöntemleri.

📌 Sınav Formatı: Kahvaltı yaparken en az 5 çeşit peynir yiyenler başarılı sayılır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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