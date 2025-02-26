Türkiye 101: Türkiye'de Yaşayanlar İçin Şehir Şehir Okutulması Zorunlu Dersler
Türkiye 85 milyon nüfusuyla adeta bir kültür mozaiğine ve karakter mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Elbette ki karakterimizin, hayata bakışımızın şekillenmesi doğduğumuz kentle başlıyor. Mesela İstanbul’da doğup büyüdüyseniz acelecilik, sabırsızlık bünyeye yüklenir. Kurtlar sofrası olan bu kentte çakal bir zıpır olmanız da kaçınılmaz.
Ya da İzmir’den örnek verelim. Ege’nin incisinde doğup büyüyen bir tanıdığınız varsa rahatlığı ve “Hallederiz kanka yaa…” tavırlarına bir İstanbullu olarak sinir olmuş olabilirsiniz… Adana’da yaşıyorsanız da sıcaklıkla nasıl mücadele edeceğinizi bilmeniz lazım elbette. Bu örnekleri gelin içeriğimizde genişletelim.
İşte Türkiye’de yaşayanlar için şehir şehir okutulması zorunlu dersler. Türkiye 101’e hoş geldinizzz!! 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷
İstanbul 101: Trafikte Hayatta Kalma ve Metrobüs Fizik Kuralları
Ankara 101: Deniz Yok Ama Sahil Etkisi Yaratacak Etkinlikler
İzmir 101: Rahat Ol, Çok Kasmana Gerek Yok Kanka
Adana 101: Sıcakla ve Delikanlılıkla Mücadele Sanatı
Trabzon 101: Karadeniz'de Hayatta Kalma ve Of'un Direkt Allah'a Bağlı Olması
Gaziantep 101: Diyet Kelimesinin Sözlükte Olmaması ve Acı Biber Direnci
Kayseri 101: Pazarlık Yapma Sanatı
Eskişehir 101: Öğrencilik ve Kafelerde Hayatta Kalma
Antalya 101: “Ne Güzel Hep Denize Giriyorsundur” Diyenlerle Başa Çıkmak
Bursa 101: İskender ve Bursalı’dan Çok Kentte Yaşayan Artvinliler
Edirne 101: Tava Ciğer Ruhu
Mardin 101: Kültürel Zenginlikler
Van 101: Kedilerin İncelikleri ve Van Kahvaltısı
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