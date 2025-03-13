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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 13:59

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Yangından kaçarak nehire sığınan geyiklerden anarşist güvercine şahit olmak ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇

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1. Yangından kaçış

1. Yangından kaçış

'Bir nehire şiddetli bir yangından korunmak için sığınan geyik.'

2. Ölümcül hastalık

2. Ölümcül hastalık

'2016 yılında Florida'da meydana gelen bir salgından. Kurtçuk enfeksiyonlarının neler yapabileceğine dair bir örnek.'

3. Zafer bakışı

3. Zafer bakışı

'Atmaca avıyla birlikte, sanki onu izlediğimi biliyormuş gibi hissediyorum.'

4. Anarşist güvercin

4. Anarşist güvercin

'Güvercin yuvasını anti-güvercin dikenleri üzerine kurmuş.'

5. Yaralı akbaba

5. Yaralı akbaba

'Bu yaralı akbabayı gördüm arkadaşım bunu yazmamı söyledi.'

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6. Beklenmedik saldırı

6. Beklenmedik saldırı

'Sanırım bahar geliyor.'

7. Av ziyafeti

7. Av ziyafeti

'Örümcek uzun bacaklı bir sineği yakaladı.'

8. Ya bir kar prensesi...

8. Ya bir kar prensesi...

Ya da bir pamuk prenses...

9. Hastalıkla boğuşan ağaçlar

9. Hastalıkla boğuşan ağaçlar

'Parazit mantarla enfekte olmuş birkaç ağaç.'

10. Sokak ortasında vahşi doğa

10. Sokak ortasında vahşi doğa

'Kızıl kuyruklu şahin bugün mahallemde kış avı yapıyor.'

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11. Kavgacı örümcek

11. Kavgacı örümcek

'Bu örümcek sanki bana yumruk atmak istiyormuş gibi görünüyor.'

12. Yapraklar arasında ölüm kalım savaşı

12. Yapraklar arasında ölüm kalım savaşı

'Kereviz bitkilerimin üzerindeki mantar sivrisineğini çiğneyen bir peygamberdevesi.'

13. Doğanın kanunu

13. Doğanın kanunu

'Kızıl kuyruklu şahin kargayı yiyor.'

14. İkizi kadar benzer...

14. İkizi kadar benzer...

'Deniz kartalı ve beyaz kuyruklu kartal. Evrim belirli özellikleri sever.'

15. Ölümcül uçuş

15. Ölümcül uçuş

'Şahin bir martı seçiyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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