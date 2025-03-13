Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Yangından kaçarak nehire sığınan geyiklerden anarşist güvercine şahit olmak ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇
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1. Yangından kaçış
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2. Ölümcül hastalık
3. Zafer bakışı
4. Anarşist güvercin
5. Yaralı akbaba
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6. Beklenmedik saldırı
7. Av ziyafeti
8. Ya bir kar prensesi...
9. Hastalıkla boğuşan ağaçlar
10. Sokak ortasında vahşi doğa
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11. Kavgacı örümcek
12. Yapraklar arasında ölüm kalım savaşı
13. Doğanın kanunu
14. İkizi kadar benzer...
15. Ölümcül uçuş
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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