İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Yapan Öğrenciler Galata Köprüsü'nde Durma Kararı Aldı

Öğrencilerin bir kısmı Galata Köprüsü'nde oturma eylemi yaparken, bazı öğrenciler Saraçhane'ye yürümeye devam ediyor.

İstanbullular İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana olduğu gibi Saraçhane'de toplanmayı sürdürüyor.