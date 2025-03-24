onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Yapan Öğrenciler Galata Köprüsü'nde Durma Kararı Aldı

İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Yapan Öğrenciler Galata Köprüsü'nde Durma Kararı Aldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 21:08

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, üniversite öğrencileri Türkiye genelinde seslerini duyurmaya devam ediyor. Bugün, birçok üniversite öğrencisi dersleri boykot ederek üniversitelerin rektörlük binalarına yürüdü ve kararı protesto etti.

Öğrencilerin protestoları İstanbul'un farklı noktalarına yayıldı. Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşan üniversite gençliği, Dolmabahçe güzergahından Galata Köprüsü’ne doğru yürüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğrenciler Galata Köprüsü'nde durma kararı alırken, yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı 👇

Öğrencilerin "Saraçhane'ye gidip boşuna biber gazı yemeyeceğiz" diyerek Galata Köprüsü'nde durma kararı aldıkları bildirildi.

Öğrencilerin "Saraçhane'ye gidip boşuna biber gazı yemeyeceğiz" diyerek Galata Köprüsü'nde durma kararı aldıkları bildirildi.

Öğrencilerin bir kısmı Galata Köprüsü'nde oturma eylemi yaparken, bazı öğrenciler Saraçhane'ye yürümeye devam ediyor. 

İstanbullular İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana olduğu gibi Saraçhane'de toplanmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın