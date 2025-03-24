İmamoğlu İçin Protesto Yürüyüşü Yapan Öğrenciler Galata Köprüsü'nde Durma Kararı Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, üniversite öğrencileri Türkiye genelinde seslerini duyurmaya devam ediyor. Bugün, birçok üniversite öğrencisi dersleri boykot ederek üniversitelerin rektörlük binalarına yürüdü ve kararı protesto etti.
Öğrencilerin protestoları İstanbul'un farklı noktalarına yayıldı. Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşan üniversite gençliği, Dolmabahçe güzergahından Galata Köprüsü’ne doğru yürüdü.
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Öğrenciler Galata Köprüsü'nde durma kararı alırken, yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı 👇
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Öğrencilerin "Saraçhane'ye gidip boşuna biber gazı yemeyeceğiz" diyerek Galata Köprüsü'nde durma kararı aldıkları bildirildi.
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