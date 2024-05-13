Yurtdışına Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken 11 Şeyi Söylüyoruz!

Planladığınız seyahate kafanız rahat bir şekilde gitmeniz için yanınıza almanız gerekenleri listeledik. Elbette ilk sırada pasaport, döviz ve ilaçlarınız var. Peki sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Yurtdışına seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken her şeyi tek tek listeledik. Seyahate çıkmadan önce içeriğimize mutlaka göz atın.

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