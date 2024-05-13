Yurtdışına Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken 11 Şeyi Söylüyoruz!
Yurtdışına Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken 11 Şeyi Söylüyoruz!
Planladığınız seyahate kafanız rahat bir şekilde gitmeniz için yanınıza almanız gerekenleri listeledik. Elbette ilk sırada pasaport, döviz ve ilaçlarınız var. Peki sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Yurtdışına seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken her şeyi tek tek listeledik. Seyahate çıkmadan önce içeriğimize mutlaka göz atın.
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1. Yurtdışına çıkarken yanına almanız gereken en önemli şey elbette pasaportunuz!
2. Unutmamanız gereken ikinci önemli şey de düzenli kullandığınız ilaçlar!
3. Ve elbette kredi kartlarınız, banka kartınız ve yeterli miktarda dövize de ihtiyacınız olacak.
4. Yurtdışında seyahatteyken rahat edebilmeniz için çapraz askılı mini boy bir çanta ideal olacaktır.
5. Seyahat ederken yanınızda olması gereken bir diğer ürün de evrensel bir seyahat adaptörü
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6. Taşınabilir şarj cihazınızın da sırt çantanızda durmasında fayda var. Ne olur ne olmaz...
7. Sızdırmaz, ultra hafif ve katlanabilir bir su şişesi.
8. Battaniyeye dönüşebilen bir seyahat yastığı.
9. Minik, yer kaplamayan ama kullanışlı bir tırnak bakım seti.
10. Seyahatiniz esnasında temiz ve kirli çamaşırlarınızı kolayca ayırmanıza yardımcı olacak çamaşır torbaları.
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11. Sızdırmaz özellikli, doldurulabilir seyahat boy şişeler.
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