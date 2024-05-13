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Yurtdışına Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken 11 Şeyi Söylüyoruz!

etiket Yurtdışına Çıkarken Yanına Mutlaka Alman Gereken 11 Şeyi Söylüyoruz!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 11:44

Planladığınız seyahate kafanız rahat bir şekilde gitmeniz için yanınıza almanız gerekenleri listeledik. Elbette ilk sırada pasaport, döviz ve ilaçlarınız var. Peki sadece bu kadar mı? Elbette hayır. Yurtdışına seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken her şeyi tek tek listeledik. Seyahate çıkmadan önce içeriğimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 13 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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1. Yurtdışına çıkarken yanına almanız gereken en önemli şey elbette pasaportunuz!

1. Yurtdışına çıkarken yanına almanız gereken en önemli şey elbette pasaportunuz!

Tatilinizi planlarken pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmeyi unutmayın. 

Pasaportunuzun, planlanan seyahatinizin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olması çok önemli. 6 aydan kısa süre olduğunda ülkeye kabul edilmeme şansınız olduğunu ve tabiri caizse kapıdan dönme ihtimalinizin çok büyük olduğunu unutmayın.

Pasaportunuzu korumaya almak için bir kılıf ve valizinizi bantta karışmadan bulabilmeniz için bagaj etiketlerine ihtiyacınız varsa görseldeki kullanışlı 4'lü sete buraya tıklayarak bakabilirsiniz.

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2. Unutmamanız gereken ikinci önemli şey de düzenli kullandığınız ilaçlar!

2. Unutmamanız gereken ikinci önemli şey de düzenli kullandığınız ilaçlar!

İsterseniz tüm ilaçlarınızı kutularıyla valize atabilirsiniz.

Ama bu tarz 7 günlük bir ilaç kutusu alırsanız, işiniz çok daha kolay olur.

Hangi ilacı içtim hangisini içmedim diye karıştıranlar için de ideal bir ilaç kutusu bu.

Almak isteyenler için burada.

Yok ben illa kutularıyla ilaçlarımı alacağım diyorsanız o zaman da daha düzenli durmaları için bir ilaç çantası edinebilirsiniz.

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3. Ve elbette kredi kartlarınız, banka kartınız ve yeterli miktarda dövize de ihtiyacınız olacak.

3. Ve elbette kredi kartlarınız, banka kartınız ve yeterli miktarda dövize de ihtiyacınız olacak.

Tatile gitmeden önce, kredi kartınızın yurtdışı alışverişe açık olduğundan emin olun. Gerekirse bankanızı arayarak, ne kadar süre yurtdışında olacağınızı bildirebilirsiniz. Zira bankalar bazen şüpheli işlem görüp kartı bloke edebiliyor. Yurtdışında bankayı aramakla uğraşmamak adına önden önlemlerinizi alabilirsiniz.

Yurtdışına çıkarken normalde kullandığınız büyük cüzdanlarınızın yerine, içine sadece kart ve paranızın sığacağı pratik bir kartlık kullanabilirsiniz.

Görseldeki kartlık, hem çok kullanışlı hem de güvenlikli. Aynı zamanda çok da şık.

Almak isteyenler için burada.

Beyler de otomatik mekanizmalı kartlığa göz atabilir.

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4. Yurtdışında seyahatteyken rahat edebilmeniz için çapraz askılı mini boy bir çanta ideal olacaktır.

4. Yurtdışında seyahatteyken rahat edebilmeniz için çapraz askılı mini boy bir çanta ideal olacaktır.

Dilerseniz yine büyük omuz çantanızı ya da sırt çantanızı alın yanınıza. Ancak hem telefon ve karta pratik erişim hem de daha güvenli olması açısından bu tarz bir çanta size çok yardımcı olacaktır.

Alışveriş yaparken ya da beğendiğiniz bir yerin fotoğrafını çekmek istediğinizde uzun uzun çantanızın içinde arayışa girişmenize gerek kalmaz. Çünkü bu tarz bir çanta ile kartlarınız da telefonunuz da 1 saniye içinde elinizde olacaktır.

İçine sadece kartlarınızın, telefonunuzun ve rujunuzun sığacağı çapraz askılı çantanın farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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5. Seyahat ederken yanınızda olması gereken bir diğer ürün de evrensel bir seyahat adaptörü

5. Seyahat ederken yanınızda olması gereken bir diğer ürün de evrensel bir seyahat adaptörü

Gittiğiniz ülkede ihtiyaç duyacaksanız bir seyahat adaptörünü çantanıza atmayı unutmayın.

İngiltere, ABD, Çin, Japonya, Avustralya dahil tam 150 ülkede geçerli olan evrensel bir seyahat adaptörü.

Hem de çok uygun bir fiyata!

Almak isteyenler için burada.

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6. Taşınabilir şarj cihazınızın da sırt çantanızda durmasında fayda var. Ne olur ne olmaz...

6. Taşınabilir şarj cihazınızın da sırt çantanızda durmasında fayda var. Ne olur ne olmaz...

Tüm gün fotoğraf çekmekten dolayı şarjınızın hızla bitme olasılığı çok yüksek. En beklemediğiniz anda %5 şarjla kalmamak için yanınızda taşınabilir hızlı bir şarj cihazı olmasında fayda var.

Fiyatı 879 TL.

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7. Sızdırmaz, ultra hafif ve katlanabilir bir su şişesi.

7. Sızdırmaz, ultra hafif ve katlanabilir bir su şişesi.

Yanınızda su taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Gittiğiniz ülkede musluktan su içiliyorsa doldurup yanınızda taşımanız için ideal bir şişe. Hem hafif hem de sızdırma yapmıyor.

Bitince yer kaplamaması harika.

Fiyatı 386 TL.

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8. Battaniyeye dönüşebilen bir seyahat yastığı.

8. Battaniyeye dönüşebilen bir seyahat yastığı.

Yaz aylarında seyahat ediyor olsanız bile uçakların ve havalimanlarının soğukluğunda hasta olmamak adına yanınızda bulundurmanızın faydalı olacağı bir ürün.

Soğuk olmadığında yastığından faydalanın. Soğuk olduğunda açıp sarının.

Hem fonksiyonel hem de çok sevimli.

Fiyatı 592 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Minik, yer kaplamayan ama kullanışlı bir tırnak bakım seti.

9. Minik, yer kaplamayan ama kullanışlı bir tırnak bakım seti.

Tırnağınız mı kırıldı, ya da belki kaşınızda düzeltmeniz gereken bir yer olduğunu fark ettiniz.

Bu set yanınızda olduğu sürece kafanız rahat olacak merak etmeyin.

Fiyatı 104 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Seyahatiniz esnasında temiz ve kirli çamaşırlarınızı kolayca ayırmanıza yardımcı olacak çamaşır torbaları.

10. Seyahatiniz esnasında temiz ve kirli çamaşırlarınızı kolayca ayırmanıza yardımcı olacak çamaşır torbaları.

Bu kirli ve temiz çamaşır torbaları ve file sayesinde eşyalarınızın hangisi kirli hangisi temiz asla karışmayacak.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Sızdırmaz özellikli, doldurulabilir seyahat boy şişeler.

11. Sızdırmaz özellikli, doldurulabilir seyahat boy şişeler.

Belki kabin bagajı ile seyahat ediyorsunuz ve 100 ml üzeri sıvı taşımanız yasak ya da belki de koca koca şampuan ve kremi şişeleriyle valizinizi ağırlaştırmak istemiyorsunuz.

Her iki türlü de çok işinize yarayacak bir şişe seti.

İçine şampuanınızdan yüz bakım kremlerinize kadar her şeyi koyabilir ve rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Fiyatı 377 TL.

Almak isteyenler için burada.

Bu kadar kap bana fazla 2-3 tane olsa şampuanımı kremimi koysam yeter diyenler de sadece 82 TL olan bu ürüne bakabilir.

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