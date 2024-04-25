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Dudaklarına Hak Ettiği Özeni Göstermek İsteyenler İçin Güneş Korumalı Lip Balmlar

etiket Dudaklarına Hak Ettiği Özeni Göstermek İsteyenler İçin Güneş Korumalı Lip Balmlar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 15:56

Cildimizi güneşten korumamız gerektiğini hepimiz artık biliyoruz. Peki ya dudaklarımızı? Evet dudaklarımızı da UV ışınlarından korumamız şart. Bunun için de alışveriş yaparken, güneş korumalı lip balmları tercih etmemiz en doğrusu olacaktır. Merak etmeyin sizin için en güzellerini listeledik. Sadesinden meyvelisine, ucuzundan pahalısına... Dudaklarınızı en iyi şekilde koruyan ve aynı zamanda nemlendiren lip balmlar, güncel fiyatları ile listemizde! Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Aynı cildimiz gibi dudaklarımızı da zararlı ışınlardan korumamız gerektiğini biliyor musunuz? Peki siz, dudaklarınızı güneşten koruyor musunuz?

Aynı cildimiz gibi dudaklarımızı da zararlı ışınlardan korumamız gerektiğini biliyor musunuz? Peki siz, dudaklarınızı güneşten koruyor musunuz?

Güneşten gelen zararlı ışınlar, cildimize zarar verdiği ölçüde dudaklarımıza da zarar verir. Dudaklarımızın daha uzun süre genç ve sağlıklı kalabilmesini sağlamak ve elbette cilt kanseri riskinden de mümkün olduğunca uzak kalabilmek için Spf korumalı dudak balmlarını kullanmak son derece önemli.

Sizin için en çok tercih edilen güneş korumalı lip balmları fiyatları ile listeledik. Bütçenize uygun olan bir tanesine hemen sepetinize eklemeyi unutmayın.

1. Carmex SPF 15 Korumalı Çilekli Lip Balm

1. Carmex SPF 15 Korumalı Çilekli Lip Balm

Sıkılabilir tüpte bulunan Carmex çilekli dudak bakım kremi günlük dudak bakımınıza lezzetli bir dokunuş eklemek üzere formül edilmiş.

Dudaklarrınızı hem çok güzel nemlendiriyor hem de koruyor.

Düzenli kullanım sonucunda dudaklarınızı görünümünü düzgünleştirmeye yardımcı bir ürün.

Kullananların favorisi.

Fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bayıldığım bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum. Dikkat bağımlılık yapabilir çok güzel çünkü. Nemlendirici olarak en iyisi bu.'

Hepsiburada

2. Sebamed SPF 30 Korumalı Dudak Bakım Kremi

2. Sebamed SPF 30 Korumalı Dudak Bakım Kremi

Dudaklarınızı soğuktan ve güneşten koruyup çatlamasına ve kurumasına izin vermeyen yoğun koruma özelliği ile çok sevilen bir dudak balmı.

SPF 30 koruma faktörü ile güneşten kaynaklanan kabarmaları önler. Ayrıca içerdiği E vitamini ile dudaklarınızı besler.

Dört mevsim kullanıma uygun olduğu için çantanızdan hiç eksik etmek istemeyeceğiniz bir ürün.

Fiyatı 109 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Cildiye tavsiyesi ile aldım. Gerçekten güzel bir ürün. Bittikçe alınır tavsiye ederim.'

Hepsiburada

3. Atopia Nemlendirici ve Koruyucu Dudak Balmı

3. Atopia Nemlendirici ve Koruyucu Dudak Balmı

SPF 20 koruması ile çok sevilen dudak balmlarından biri de Atopia.

Nemlendirmesi ve verdiği parlaklık da harika.

Fiyatı 223 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Vazelinden hallice kıvamı var. Yoğun bir kıvam bu iyi bir şey kalıcılık sağlıyor. Spf 20 içermesi şahane bir şey. Nemlendirmesi de başarılı.'

Hepsiburada

4. Bobbi Brown SPF 15 Korumalı Lip Balm

4. Bobbi Brown SPF 15 Korumalı Lip Balm

Buğday tohumu, avokado ve zeytin yağları ile özel olarak formüle edilmiş dudak balsamı, sürmeye başladığınız andan itibaren dudaklarınızı rahatlatır ve korumaya başlar. 

Bobbi Brown güneş korumalı lip balm, şık ve taşınabilir gümüş ambalajı ile birlikte vazgeçilmeziniz olacak.

Fiyatı 1050 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dokusu çok hoşuma gitti bayıldım.'

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5. Dr. Clinic SPF 30 Korumalı Dudak Bakım Kremi

5. Dr. Clinic SPF 30 Korumalı Dudak Bakım Kremi

Dudak bakım kremi içinde bulunan vitamin E ve jojoba yağı sayesinde dudaklarınızı gün boyu yumuşak ve canlı tutarak kurumasına engel olur.

Güneşe soğuğa veya rüzgara çıkmadan önce uygulayabilirsiniz.

Fiyatı 84 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. The Body Shop Skin Defence SPF 50+ Koruyuculu Dudak Balmı

6. The Body Shop Skin Defence SPF 50+ Koruyuculu Dudak Balmı

Dudaklarda görünmez bir katman görevi gören The Body Shop lip bal, dudakların bakımlı ve daha yumuşak olmasını sağlarken, bir yandan da SPF50+ özelliği sayesinde dudakları UVA/UVB ışınlarından korumaya yardımcı olur.

Fiyatı 649 TL. Ama şu anda tam %40 indirimle alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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7. Blistex Lip Infusions Hydration & Nourish SPF15 Korumalı Lip Balm Seti

7. Blistex Lip Infusions Hydration & Nourish SPF15 Korumalı Lip Balm Seti

Üçlü aldığınızda fiyatı çok uyguna gelen Blistex kalitesinden vazgeçemeyenlerin favorisi olan set.

Hem güneş korumalı hem de nemlendirme etkisi çok iyi.

Fiyatı 486 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uygun fiyat. Bu ürün Amerika’da 4 dolar. Burada daha uyguna geliyor. Ben yeni çıkan yeşilini alıp denemiştim o ürün harika kokuyor. Dokusu da güzel. Bunlardan da denemek istedim. Umarım yakın zamanda yeşilini de görürüz.'

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8. Petite Maison SPF 20 Güneş Koruyuculu Lip Balm

8. Petite Maison SPF 20 Güneş Koruyuculu Lip Balm

Shea yağı ve E vitamini ile zenginleştirilmiş olan bu dudak balmı, dudakları besler ve hoş bir pembelik verir. Egzotik coconut kokusu ve kolay emilen dokusuyla dudaklarınıza eşsiz bir deneyim yaşatır. 

Güneş ışınları, dudak renginde değişime sebep olduğu için koruyuculu ürün kullanmak son derece önemli.

Tüm cilt tipleri için uygundur.

Fiyatı 200 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Bepanthol SPF 30 Güneş Koruyuculu Dudak Bakım Kremi

9. Bepanthol SPF 30 Güneş Koruyuculu Dudak Bakım Kremi

Provitamin B5, balmumu ve E vitamini içeren formülü ile kuru ve çatlamış dudakları nemlendirir ve korur.

Fiyatı 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet güzel dudakları yapışkan yapmıyor son tüketim tarihine kadar bir yıldan fazla süre var. Dudakları hafifçe beyazlaştırıyor ama benim içim bu sıkıntı değil. Tavsiye ediyorum.'

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10. Blistex Çatlak Dudaklar için SFP 10 Korumalı Rahatlatıcı Etkili Dudak Kremi

10. Blistex Çatlak Dudaklar için SFP 10 Korumalı Rahatlatıcı Etkili Dudak Kremi

Anında rahatlatıcı etkisi ile çok sevilen bir ürün.

Blistex Lip relief cream, içerdiği kafur ve timol ile çatlamış dudaklarınıza anında nüfuz ederek rahatlamasını destekler. Dudakların doğal koruma kalkanını onararak bakımlı ve canlı görünmesini sağlar.

Fiyatı 486 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dünyadaki en iyi dudak kremi olabilir.'

Hepsiburada

11. Golden Rose SPF 15 Korumalı ve Nar Kokulu Lip Balm

11. Golden Rose SPF 15 Korumalı ve Nar Kokulu Lip Balm

Parlak, pürüzsüz, bakımlı ve mis gibi kokan dudaklar için ihtiyacınız olan lip balm burada.

Nefis nar aroması ile dudaklarınızda hoş bir tat bırakarak hafif kırmızı bir parlaklık verir.

Fiyatı 71 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Spf koruyuculuğu için almak istedim, ne kadar koruyor bilemiyorum bu sıcakta ama rengi çok tatlı ve uzun süre kalıyor.'

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12. Hurraw Sun Protection SPF 15 Güneş Korumalı Lip Balm

12. Hurraw Sun Protection SPF 15 Güneş Korumalı Lip Balm

Sadece 2-3 kez dudaklarınızın üzerinden geçmek yeterli olacaktır, daha fazlası beyaz bir görünüme sebep olabilir.

Vegan olan bu dudak balmı,  kırmızı ahududu çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı, yalancı iğde yağı gibi güneş ışınlarının kuruttuğu, zarar verdiği dudakları iyileştirmeye yardımcı olacak yağlarla doğal güneş koruyucu özellikteki çinko oksit içermektedir.

Fiyatı 273 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gün içinde sürüyorum. Özellikle akşam yatarken sürdüm ve sabaha kadar koruyucu bir bariyeri hala devam ediyordu. Hem doğal içerikli hem de güneş koruması içeriyor. Süper bir ürün.'

Hepsiburada

13. OTC Dexpantonne SPF 15 Korumalı Dudak Balsamı

13. OTC Dexpantonne SPF 15 Korumalı Dudak Balsamı

SPF 15 korumalı dudak balsamı ekstra nemlendirme özelliği ile öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı, dudakları hem nemlendiren hem de koruyan çok başarılı bir balm.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

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14. Balera Hindistan Cevizli ve SPF 15 Korumalı Dudak Bakım Kremi

14. Balera Hindistan Cevizli ve SPF 15 Korumalı Dudak Bakım Kremi

Coconut kokusuna bayılanların favorisi.

İçerdiği vitamin E, shea yağı ve jojoba yağı sayesinde her türlü hava koşullarında dudaklarınızın korunmasına yardımcı olur.  

Fiyatı 49 TL.

Almak isteyenler için burada.

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15. Fluweel Aloeveralı ve SPF 30 Dudak Koruyucu Lip Balm

15. Fluweel Aloeveralı ve SPF 30 Dudak Koruyucu Lip Balm

Kuru ve çatlamış dudakları yumuşatan aynı zamanda nem kaybından da koruyan SPF 30 korumalı bir dudak balmı. 

Hassas dudaklar için ideal ve çok da uygun fiyatlı, 

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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