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En İyi Saç Şekillendiriciler Arasında Bulunan Babyliss Big Hair Lustre Rotating Hot Air Styler Alınır mı?

etiket En İyi Saç Şekillendiriciler Arasında Bulunan Babyliss Big Hair Lustre Rotating Hot Air Styler Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 13:14

İyi bir saç şekillendirici kesinlikle hayatı kolaylaştıran şeylerden biri. Kuaföre gitme derdi olmadan evde hızlıca kendi saçınızı yapabilmek büyük lüks. Hem vakitten hem de nakitten tasarruf. Burada önemli olan ise, kolay kullanabileceğiniz, hızlı bir şekilde saçınızı şekillendirebileceğiniz bir ürün bulmak. İşte bu yüzden, sizin için en iyi saç şekillendiriciler arasında adı sıklıkla geçen Babyliss Big Hair Lustre döner fırçalı hava üflemeli şekillendiriciyi detaylıca inceledik. Kullanıcı yorumlarını ve fiyatını da ekledik. Artık karar sizin...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Mayıs  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Babyliss Big Hair Lustre döner fırçalı hava üflemeli şekillendirici, çok kullanışlı 4 başlığı ile birlikte geliyor.

Babyliss Big Hair Lustre döner fırçalı hava üflemeli şekillendirici, çok kullanışlı 4 başlığı ile birlikte geliyor.

İstediğiniz şey hacim mi? Ya da belki hareketli şekil sizin için önemli ve elbette kusursuz bir bitiriş.

Merak etmeyin tüm bunlar için işinize yarayacak başlıklar bu sette mevcut:  

  • 50mm döner yumuşak uçlu fırça başlık, 

  • 38mm sabit sert uçlu fırça başlık, 

  • Sabit düzleştirici başlık, 

  • Sabit palet fırça başlık

Şimdi gelin bu başlıklara bir de yakından bakalım.

50 mm seramik fırça dönerek fırçalarken kuaförünüzün yumuşak hareketlerinin benzerini yapar ve yumuşak kılların saçtan geçmesine izin verir.

50 mm seramik fırça dönerek fırçalarken kuaförünüzün yumuşak hareketlerinin benzerini yapar ve yumuşak kılların saçtan geçmesine izin verir.

Bu yumuşak kıllı fırça kendiliğinden dönerek işinizi kolaylaştırıyor. İster düzleştirin, ister kırık fön isterseniz de dalgalı bir model...

Hepsi için uygun.

Seramik tabanlı olduğu için de saçınıza ekstra parlaklık katıyor.

38 mm'lik kıllı fırça, patlama ve uçlarda hareket yaratmak için mükemmeldir.

38 mm'lik kıllı fırça, patlama ve uçlarda hareket yaratmak için mükemmeldir.

Sert iğne uçlu fırça, saçınıza hareket vermek için kullanabileceğiniz bir başlık. İnce telli saçlara hacim vermek için harka bir başlık.

Bu arada yeri gelmişken söyleyelim ürünün kablosu da oldukça uzun, tam 2.5 metre uzunluğunda. 

2.5 metrelik döner kablo sayesinde çok rahat bir şekilde ürünü kullanabilirsiniz. Kablonun 360° dönebilme özelliği sayesinde takılma sorunları da olmuyor. Bu sayede kablo içindeki bakır teller kolay kolay kopup kırılmıyor ve ürünün uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Görseldeki düz fırça, saç uçlarını yumuşatmak ve dolaşmış saçları açmak için ideal bir başlık.

Görseldeki düz fırça, saç uçlarını yumuşatmak ve dolaşmış saçları açmak için ideal bir başlık.

Diğer başlık da düzleştirme başlığı. O başlığı da saçlarınza daha ipeksi bir görünüm kazandırmak için kullanabilirsiniz.

Babyliss saç şekillendirici, elektriklenmeyi yani saçların kabarmasını engelleyen iyon teknolojisine sahip.

Babyliss saç şekillendirici, elektriklenmeyi yani saçların kabarmasını engelleyen iyon teknolojisine sahip.

İyon teknolojisi statik elektriği ortadan kaldırmak ve saçınızı yumuşak ve parlak hale getirmek için negatif iyonlar yayar.

Bu sayede saçlarınız tam istediğiniz gibi pürüzsüz, parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.

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Babyliss saç şekillendiricinin 2 farklı ısı ayarı ve 1 soğuk hava ayarı bulunuyor.

Babyliss saç şekillendiricinin 2 farklı ısı ayarı ve 1 soğuk hava ayarı bulunuyor.

Soğuk ayarı seçmek için düğmeyi ilk pozisyona, düşük ısı ayarı için ikinci pozisyona ve yüksek ısı için de üçüncü pozisyona getirilmeniz yeterli.

Özellikle ince telli saçı olanların saçına hacim katma konusunda övgüleri sonuna kadar hak eden bir ürün.

Özellikle ince telli saçı olanların saçına hacim katma konusunda övgüleri sonuna kadar hak eden bir ürün.

Siz de bu saç şekillendiriciyi güvenilir bir satıcıdan uygun fiyata almak isterseniz size önerimiz Amazon.

Amazon'da ürünün fiyatı 4369 TL.

Almak isteyenler için burada.

Biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım:

'Kızlarım için aldık. İlk kullanımın da yaptılar ve hanımlardan geçer notu aldı. Fiyatı biraz pahalı geldi. Ama kuaför masrafını düşününce biraz nefes alırım diye düşünüyorum.'

'Sadece büyük başlık döner onun dışındakiler sabit başlık ancak gerçekten kısa sürede saça şekil ve hacim verebiliyor.'Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da ürünle ilgili harika yorumlar var:

'Kız arkadaşım çok mutlu, dönen fırçaları iyi çalışıyor ve saça gerçekten kuaförden çıkmış gibi profesyonel bir görünüm kazandırıyor.'

'Bu ürün tüm beklentilerimi karşılıyor, muhteşem ve kaliteli, kullanımı rahat, hafif ve sıcaklığı saça zarar vermiyor. Geleneksel saç kurutucularına göre daha az gürültülü. Kısacası, saçlarınıza bakmayı seviyorsanız ve  kolay, hızlı ve komplikasyonsuz bir şey kullanmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.'

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