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Yanına Bile Yaklaşamadığımız Parfümlerin Kokularına Çok Benzeyen Uygun Fiyatlı Öneriler

etiket Yanına Bile Yaklaşamadığımız Parfümlerin Kokularına Çok Benzeyen Uygun Fiyatlı Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 22:06

Favori parfümünüzü almak için aylarca para mı biriktirmeniz gerekiyor? Üzülmeyin, en beğenilen parfümlerin kokularına benzeyen bir sürü parfüm var. Siz de bu parfümlerden birini kullanabilirsiniz. Evet, bazılarının kalıcılığı çok iyi değil ama fiyat performans olarak düşününce bunu hiç dert etmeyeceksiniz inanın. Hem nasıl olsa fiyatı uygun... Bu sayede gün içinde bir kaç kere sıkabilirsiniz. Her işin bir kolayı var öyle değil mi? :)

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 26 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Zara Wonder Rose Eau De Toilette

Zara Wonder Rose Eau De Toilette

Kullandığı parfümle kişiliğini yansıtmayı seven cazibeli ve eğlenceli kadınlar için tasarlanmış harika bir koku.

Kokusu da Dior J'Adore'u andırıyor.

Bu parfüm, şeftali, kırmızı meyve notaları ve tutti frutti esintileriyle bezenmiş meyve kokteylinin tüm cazibesini ortaya koyuyor. Sonsuz bir bağımlılık gücüne sahip vanilya ve hindistan cevizinin kremsi notalarıyla da sarmalanıyor.

Fiyatı 829 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

Diarossa M004 Erkek Parfümü

Diarossa M004 Erkek Parfümü

Canlandırıcı notaları ile Chanel Allure Homme Sport'a çok benzeyen bir erkek parfümü.

İlkbahar ve yaz ayları için ideal olan parfümün notalarına da göz atalım: 

Üst notalarda; portakal , Mandalina, Deniz notaları,

Orta notalarda; Portakal çiçeği, Biber, Sedir ağacı 

Alt notalarda; Misk, Amber, Vanilya yer almaktadır.

Fiyatı da sadece 349 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

Imprime Antique EDP Erkek Parfüm

Imprime Antique EDP Erkek Parfüm

Bu parfüm Dior Homme Intense'e gerçekten çok benziyor. Vanilya tabanlı odunsu bir erkek parfümü.

Uygun fiyata harika bir parfüm almak isteyen erkeklerin favorisi.

Normalde fiyatı 849 TL ancak şu anda %30 indirimi ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Parfüm çok klas ve özel.'

Hepsiburada

Huge Me-680 Erkek Parfüm

Huge Me-680 Erkek Parfüm

Bu parfüm Yves Saınt Laurent'in La Nuıt De La Homme parfümünü andırıyor.

Odunsu bir koku olan parfümün üst notasında kakule, orta notalarında lavanta, bergamot ve Virginia sediri var. Alt notalarında ise vetiver ve kimyon var.

Fiyatı 750 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Huge Fs-377 Kadın Parfüm

Huge Fs-377 Kadın Parfüm

Çiçeksi ve meyvemsi notalarıyla çok beğenilen oldukça zarif bir koku. Dip notasındaki amber ile son vuruşu yapan parfüm Chloe'nin Sİgnature kokusuna çok benziyor.

Fiyatı 750 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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Imprime Mer EDP Erkek Parfüm

Imprime Mer EDP Erkek Parfüm

Enerjik erkeğin parfümü...

Taze aromatik notaları, erkeksi marin notalarla işleyerek enerjik bir çıkış yapan Mer, odunsu tabanlı bir erkek parfümü. Bergomotun enerjik yansımaları ile açılış yapan Mer, tende kalıcı ve rafine canlılık motiflerini sıcak çiçek notalarıyla buluşturuyor. Orta notalarda çiçeklerden gelen sıcak dokunuşlar, marin notalar ile derinlik kazanıyor. Taban notalarda sandal ağacı ve miskin şaşırtıcı uyumu teninizde enerjik bir bitiş sağlıyor.

Bu parfüm, Versace Dylan Blue'yu andıran bir kokuya sahip.

Normalde fiyatı 849 TL ancak şu anda %30 indirimi ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Zara Nude Bouquet Edp Kadın Parfümü

Zara Nude Bouquet Edp Kadın Parfümü

Kiraz, şakayık ve vanilya notalarından oluşan hafif ama etkili bir parfüm.

Bu parfüm Miss Dior Blooming Bouquet'in kokusuna çok benziyor.

Fiyatı sepette %15 indirimi ile şu anda 1045 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Zara Twilight Mauve Summer EDT Kadın Parfümü

Zara Twilight Mauve Summer EDT Kadın Parfümü

Meyveli kokuları sevenlerin favorisi.

Çünkü bu parfüm elma, beyaz çay ve sedir ağacı notalarından oluşan tipik bir yaz kokusu.

Hatta diyebiliriz ki, DKNY Be Delicious'ın kokusuna çok benziyor.

Fiyatı sepette %15 indirimi ile şu anda 849 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Bargello 228 Kadın Parfüm

Bargello 228 Kadın Parfüm

Kör alış yapabileceğiniz harika bir koku.

YSL Libre'nin kokusuna çok benziyor.

Hem de fiyatı sadece 290 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü ilk defa denemek için aldım. Paketleme çok özenliydi. Kokusunu da yorumlara dayanarak aldım güzel kokuyor temiz bir kokusu var.'

Hepsiburada

Koton Jasmine Parfüm

Koton Jasmine Parfüm

Üst notalarda greyfurt ve kayısı ile başlayıp, vanilya zambak ve yaseminle devam eden bu parfüm, alt notalarda ise sandal ağacı ve güneş çiçeği barındırıyor.

Bu parfüm, Paco Rabanne Olympea'ya çok benziyor. İndirimli fiyatı 489 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kokusuna bayıldığım bir ürün tek bir kusuru var oda kalıcılığı az ama yine de değer.'

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