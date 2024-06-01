Evinizde Rengarenk Bir Köşe Yaratmanızı Sağlayacak Lego Önerileri
Evinizde Rengarenk Bir Köşe Yaratmanızı Sağlayacak Lego Önerileri
Lego'nun koleksiyon ürünlerinden harika birer ev dekoru yapmayı hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz bile bu içerikten sonra bu fikri kesinlikle değerlendireceğinize eminiz. X'de bir kullanıcının legolar ile dekore ettiği odası o kadar beğenildi ki, biz de paylaşmadan edemedik. Hem o görseldeki lego dekorlarını sizin için bulduk hem de seveceğinizi düşündüğünüz yenilerini listemize ekledik...
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X'de bir kullanıcının paylaştığı bu fotoğrafa bakar mısınız?
Şık bir vazoya koyabileceğiniz bir buket lego çiçeği ile odanızı renklendirin.
Orkide lego setinizi ışıklandırmaya ne dersiniz?
İster masa süsü, ister dekoratif bir duvar süsü şeklinde tasarlayabileceğiniz harika bir set daha...
Bu lego seti ile kendi sukulent aranjmanınızı yapabilirsiniz.
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Bonsai ağacı sevenleri hemen böyle alalım...
İzlemelere doyamayacağınız cennet kuşu model yapım seti.
Oldukça gerçekçi görünen bir buket lego çiçeği...
Odanıza neşe katacak, duvarınızda sergileyebileceğiniz bir çift papağan...
Evinize biraz aşk katmaya ne dersiniz?
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Duvarınıza da legodan Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Geceler' tablosu çok yakışacak.
Çiçek sevmeyen Marvel hayranları da bu sonsuzluk eldivenine bakabilir.
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