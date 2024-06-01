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Evinizde Rengarenk Bir Köşe Yaratmanızı Sağlayacak Lego Önerileri

etiket Evinizde Rengarenk Bir Köşe Yaratmanızı Sağlayacak Lego Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 20:48

Lego'nun koleksiyon ürünlerinden harika birer ev dekoru yapmayı hiç düşündünüz mü? Düşünmediyseniz bile bu içerikten sonra bu fikri kesinlikle değerlendireceğinize eminiz. X'de bir kullanıcının legolar ile dekore ettiği odası o kadar beğenildi ki, biz de paylaşmadan edemedik. Hem o görseldeki lego dekorlarını sizin için bulduk hem de seveceğinizi düşündüğünüz yenilerini listemize ekledik...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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X'de bir kullanıcının paylaştığı bu fotoğrafa bakar mısınız?

X'de bir kullanıcının paylaştığı bu fotoğrafa bakar mısınız?
x.com

Kaynak: Twitter

Evinin bir köşesini legolarla dekore eden bu kadının paylaştığı fotoğraf viral oldu.

Yaratıcılık ve kaliteli Lego ürünleri birleşince, biraz da zevk katınca ortaya harika bir tablo çıkmış. Siz de evinizin bir köşesini kendi el emeğinizle yaptığınız legolarla süslemek isterseniz aşağıdaki önerilerimize mutlaka göz atın.

Şık bir vazoya koyabileceğiniz bir buket lego çiçeği ile odanızı renklendirin.

Şık bir vazoya koyabileceğiniz bir buket lego çiçeği ile odanızı renklendirin.

Bu lego seti ile gül, zambak ve diğer çiçeklerden oluşan mükemmel gerçekçi bir buket elde edebilirsiniz.

Tam 547 parçadan oluşan lego setinin fiyatı 460 TL.

Almak isteyenler için burada.

Bu buket, görseldeki gibi bir vazoya da çok yakışmış. Sizin için benzerini bulduk, burada.

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Orkide lego setinizi ışıklandırmaya ne dersiniz?

Orkide lego setinizi ışıklandırmaya ne dersiniz?

Dekoratif orkide dekorasyonunuzun baş tacı olacak bir parça.

Almak isteyenler için burada.

Işıklı da ayrı bir güzel gözüküyorlar.

Dekorasyonda aydınlatmanın önemini bilenler bu aydınlatmaya bayılacak.

Aydınlatmanın fiyatı 742 TL.

Almak isteyenler için burada.

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İster masa süsü, ister dekoratif bir duvar süsü şeklinde tasarlayabileceğiniz harika bir set daha...

İster masa süsü, ister dekoratif bir duvar süsü şeklinde tasarlayabileceğiniz harika bir set daha...

Sonbaharın renklerinden esinlenen ve canlı renkli çiçeklerle dolu olan bu lego setinin odak noktasında bir gerbera ve gül yer alıyor.

Farklı şekillerde yapabilirsiniz.

İsterseniz X'deki kullanıcı gibi parçaları birleştirip duvara asın, isterseniz görseldeki gibi masa süsü olarak kullanın.

Fiyatı 1324 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Bu lego seti ile kendi sukulent aranjmanınızı yapabilirsiniz.

Bu lego seti ile kendi sukulent aranjmanınızı yapabilirsiniz.

Gerçek bir sukulentin görünümünü yakalamak için dikkatlice tasarlanan bu lego setinde 9 farklı bitki için 3 ayrı yapım talimatı bulunuyor.

Yaptığınız sukulentleri minik gruplar halinde ya da tek tek sergileyebilirsiniz.

771 parçadan oluşan setin fiyatı 1595 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Bonsai ağacı sevenleri hemen böyle alalım...

Bonsai ağacı sevenleri hemen böyle alalım...

İçerdiği değiştirilebilir parçalarla bonsai ağacı modelini klasik yeşil yapraklarla ya da canlı pembe kiraz çiçekleriyle süsleyebilirsiniz.

Bakım derdi de yok, mis...

Fiyatı 2429 TL.

Almak isteyenler için burada.

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İzlemelere doyamayacağınız cennet kuşu model yapım seti.

İzlemelere doyamayacağınız cennet kuşu model yapım seti.

Şık siyah saksısı ile evinize çok yakışacak dekoratif bir bitki.

Merak edenler için ölçüleri hakkında da biraz bilgi verelim.En uzun yaprağın boyu 46 cm ve saksının çapı da 13 cm.

1173 parçadan oluşan lego seti almak isteyenler için burada.

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Oldukça gerçekçi görünen bir buket lego çiçeği...

Oldukça gerçekçi görünen bir buket lego çiçeği...

Gerçek çiçeklerden farklı olarak bu çiçeğiniz asla solmayacak.

İş yerinizde ya da evinizde istediğiniz bir bölümde keyifle sergileyebilirsiniz.

Fiyatı 705 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Odanıza neşe katacak, duvarınızda sergileyebileceğiniz bir çift papağan...

Odanıza neşe katacak, duvarınızda sergileyebileceğiniz bir çift papağan...

Evinize gerçek bir papağan alamıyor olabilirsiniz ama ellerinizle yapacağınız bu papağanları evinizin herhangi bir duvarında keyifle sergileyebilirsiniz.

644 parçadan oluşan lego setinin fiyatı 1439 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Evinize biraz aşk katmaya ne dersiniz?

Evinize biraz aşk katmaya ne dersiniz?

Bu dekoratif kalp lego seti tam 254 parça.

Bu kalp dekoratif lego köşenize çok yakışacak.

Fiyatı 975 TL.

Almak isteyenler için burada.

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Duvarınıza da legodan Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Geceler' tablosu çok yakışacak.

Duvarınıza da legodan Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Geceler' tablosu çok yakışacak.

Vincent van Gogh'un eserini legodan yapmak harika olmaz mı?

Sonra da eserinizi gururla duvara asabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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Çiçek sevmeyen Marvel hayranları da bu sonsuzluk eldivenine bakabilir.

Çiçek sevmeyen Marvel hayranları da bu sonsuzluk eldivenine bakabilir.

Odanızda en sevdiğiniz köşede yerini almaya hazır.

Tam 590 parçadan oluşuyor.

Kendi yaptığınız sonsuzluk eldivenini gururla sergileyebilirsiniz artık.

Fiyatı 3504 TL.

Almak isteyenler için burada.

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