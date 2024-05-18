Küçük Balkonlar İçin Dekorasyon Önerileri
Küçük Balkonlar İçin Dekorasyon Önerileri
Küçük ya da sizin için dar olan bir balkona sahipseniz ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, önerilerimize mutlaka göz atın. İster modern, ister bohem bir dekorasyon arayışında olun, burada mutlaka zevkinize uyan bir şeyler bulacaksınız..
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1. Dar alan denince akla ilk gelen basit ama şık görünümlü fazla yer kaplamayan bir masa sandalye takımı.
2. Yeşilin kattığı havayı seviyor ama canlı çiçekle uğraşmanın zor olduğunu düşünüyorsanız dekoratif ahşap saksılı bu yapay çiçeğe bir şans verebilirsiniz.
3. Rahatına düşkün olanlar için duvar kenarına yaslayabileceğiniz bir koltuk takımı.
4. El emeği göz nuru dış mekana uygun şekilde üretişmiş olan ve balkonunuza bohem bir hava katacak olan bir duvar aksesuarı.
5. Masa ya da sehpa koyacak kadar yeri olmayanlar için mini boy katlanabilir bir balkon masası.
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6. Balkonunda biraz renk isteyenler için harika bir masa sandalye takımı.
7. Renkli masa takımına uygun renklerde bir duvar süsü ile ortamın dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.
8. Balkonunuzda kullanabileceğiniz çok tarz bir jüt kilim.
9. Jüt kiliminiz ile uyum içinde olacak hasır bir saksı.
10. Tek yaşayanların severek kullanacağı ve balkon keyfinin tadına doya doya varacağı masif ahşap bir balkon koltuğu.
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11. Balkonuna romantik bir hava katmak isteyenler için harika bir seçenek.
12. Kirli beyaz renkte, modern görünümlü korkuluğa asılabilen bir saksı.
13. Ferforje görünümlü plastik masa sandalye takımı balkonunuza çok hoş bir hava katacak.
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