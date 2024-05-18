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Küçük Balkonlar İçin Dekorasyon Önerileri

etiket Küçük Balkonlar İçin Dekorasyon Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 19:10

Küçük ya da sizin için dar olan bir balkona sahipseniz ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, önerilerimize mutlaka göz atın. İster modern, ister bohem bir dekorasyon arayışında olun, burada mutlaka zevkinize uyan bir şeyler bulacaksınız..

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Dar alan denince akla ilk gelen basit ama şık görünümlü fazla yer kaplamayan bir masa sandalye takımı.

1. Dar alan denince akla ilk gelen basit ama şık görünümlü fazla yer kaplamayan bir masa sandalye takımı.

Bu masa takımı her balkona rahatlıkla sığacak ölçülerde.

Dilediğinizde katlayıp kaldırabilecek olmanız da artısı.

Minder rengi olarak biz bu yeşil tonunu seçtik ama farklı renk seçenekleri de var.

Zevkinize uyan rengi seçmek için burayatıklayıp detaylıca ürünü inceleyebilirsiniz.

Hepsiburada

2. Yeşilin kattığı havayı seviyor ama canlı çiçekle uğraşmanın zor olduğunu düşünüyorsanız dekoratif ahşap saksılı bu yapay çiçeğe bir şans verebilirsiniz.

2. Yeşilin kattığı havayı seviyor ama canlı çiçekle uğraşmanın zor olduğunu düşünüyorsanız dekoratif ahşap saksılı bu yapay çiçeğe bir şans verebilirsiniz.

Üstelik duvara monte olduğu için yerden de tasarruf sağlıyor.

Görünüşü de oldukça zarif.

Balkonunuza sıcaklık katacak bir dekor.

Fiyatı 599 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Rahatına düşkün olanlar için duvar kenarına yaslayabileceğiniz bir koltuk takımı.

3. Rahatına düşkün olanlar için duvar kenarına yaslayabileceğiniz bir koltuk takımı.

Balkona sadece bunu koyacaksınız evet başka yer kalmayacak ama sizin rahatınız da yerinde olacak.

Dilerseniz balkon demirlerine asılan katlanan mini masalardanalarak sehpa alanından da tasarruf edebilirsiniz.

Toplam boyutu 120x200cm olan koltukları dilerseniz uzanmak için de kullanabilirsiniz.

Fiyatı 25.000 TL olan takımın fiyatına minderler de dahildir.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. El emeği göz nuru dış mekana uygun şekilde üretişmiş olan ve balkonunuza bohem bir hava katacak olan bir duvar aksesuarı.

4. El emeği göz nuru dış mekana uygun şekilde üretişmiş olan ve balkonunuza bohem bir hava katacak olan bir duvar aksesuarı.

Balkonunuza sıcak bohem bir hava katacak olan rafya yaprağın ölçüleri 35x70 cm.

Fiyatı 255 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten çok güzel, bayıldım.'

Hepsiburada

5. Masa ya da sehpa koyacak kadar yeri olmayanlar için mini boy katlanabilir bir balkon masası.

5. Masa ya da sehpa koyacak kadar yeri olmayanlar için mini boy katlanabilir bir balkon masası.

Kullanmadığın zaman katla yerden tasarruf et. Kahve keyfi yapacağın zaman hemen aç ve kahveni koy güzel havanın tadını çıkart.

Daha pratiği gerçekten yok.

Fiyatı 1099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Balkon için muhteşem bir ürün yer kaplamıyor ve işiniz bitince hemen kaldırıp daha çok alan açabiliyorsunuz çok şık ve sade üzeri parlak beyaz çizim yapabiliyorsunuz sıkıntısız şekilde yeri geliyor yemek yemek için yeri geliyor çalışmak için ideal teşekkürler Hepsiburada.'

Hepsiburada
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6. Balkonunda biraz renk isteyenler için harika bir masa sandalye takımı.

6. Balkonunda biraz renk isteyenler için harika bir masa sandalye takımı.

Minik balkonunuza renk, içinize neşe katacak bir takım.

Fiyatı 2399 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Renkli masa takımına uygun renklerde bir duvar süsü ile ortamın dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

7. Renkli masa takımına uygun renklerde bir duvar süsü ile ortamın dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

Duvarınızı renklendirecek çok tatlı bir süs.

Renkleri cıvıl cıvıl, balkonda kahvenizi yudumlarken yüzünüzde bir gülümseme yaratacak tatlılıkta olan bu duvar süsünün fiyatı 159 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğenerek aldım. Harika bir ürün bayıldım. Hızlı şekilde ulaştırıldı. Teşekkür ediyorum.'

Hepsiburada

8. Balkonunuzda kullanabileceğiniz çok tarz bir jüt kilim.

8. Balkonunuzda kullanabileceğiniz çok tarz bir jüt kilim.

Kolay temizlenebilen, dış mekana uygun modern ve dekoratif bir kilim.

Farklı ölçüleri olması en büyük artısı.

Böylece balkonunuz için en uygun ölçüyü kendiniz seçebilirsiniz.

Bakmak isteyenler için tüm ölçüleri ile burada.

Hepsiburada

9. Jüt kiliminiz ile uyum içinde olacak hasır bir saksı.

9. Jüt kiliminiz ile uyum içinde olacak hasır bir saksı.

Hasır saksı el yapımı ve 7,4 litre kapasiteli.

Akıllı sulama sistemine sahip olan saksının içerisine bitkiyi direkt dikebilirsiniz.

10 litre torf ve genel kullanım bitki besini ile gönderilmektedir.

Fiyatı 470 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün içi plastik ve sağlam saksıdan oluşuyor, benzer modellerin aksine drenajı var. Sağlamlığı güzel. Görüntüsü daha güzel. Tavsiyedir.'

Hepsiburada

10. Tek yaşayanların severek kullanacağı ve balkon keyfinin tadına doya doya varacağı masif ahşap bir balkon koltuğu.

10. Tek yaşayanların severek kullanacağı ve balkon keyfinin tadına doya doya varacağı masif ahşap bir balkon koltuğu.

Minder dahil gönderilen ürünün en güzel özelliği, özel üretim olduğu için isteğinize uygun ölçüde yapılabiliyor olması.

Minder rengini de yine istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz.

Fiyatı 10.799 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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11. Balkonuna romantik bir hava katmak isteyenler için harika bir seçenek.

11. Balkonuna romantik bir hava katmak isteyenler için harika bir seçenek.

Yaz akşamlarında romantik bir hava yakalayabileceğiniz uygun fiyatlı bir aydınlatma.

Güneş enerjisi ile çalıştığı için balkon, bahçe, dış mekan, peyzaj alanı gibi alanlarınızda elektriğe ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Kirli beyaz renkte, modern görünümlü korkuluğa asılabilen bir saksı.

12. Kirli beyaz renkte, modern görünümlü korkuluğa asılabilen bir saksı.

30 cm ölçülerinde bu saksı, çiçeklerden vazgeçemeyen ama yerden tasarruf etmek isteyenler için ideal.

Görünümü de oldukça modern.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Ferforje görünümlü plastik masa sandalye takımı balkonunuza çok hoş bir hava katacak.

13. Ferforje görünümlü plastik masa sandalye takımı balkonunuza çok hoş bir hava katacak.

Güneşe dayanıklı, 4 mevsim kullanıma uygun, hafif ama aynı zamanda da çok sağlam bir masa takımı.

Fiyatı 5250 TL.

Siyah rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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