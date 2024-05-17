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Cumadan Pazara Kadar Yakaladın Yakaladın! Kaçırırsan Üzüleceğin Özel İndirimli Ürünler
Cumadan Pazara Kadar Yakaladın Yakaladın! Kaçırırsan Üzüleceğin Özel İndirimli Ürünler
Sınırlı sayıda sınırlı gün indirimi olan ürünleri sizin için listeledik. Mutfak ürünlerinden süpermarkete, teknolojik ürünlerden giyime... Binlerce ürünün özel indirimlerini kaçırmamak için içeriğimize mutlaka göz atın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Görüntü ve kalite olarak tam bir fiyat performans ürünü olan Acer Aspire 5 A515-57 Intel Core i5 15.6" taşınabilir bilgisayar.
2. Az yer kaplayıp çok iş yapan Tefal 12 parça tava ve tencere seti.
3. Her yeri buharla tertemiz yapabileceğiniz Bissell PowerFresh Slim Steam 3'ü 1 arada buharlı temizlik makinesi.
4. Kiraz çiçeğinin muhteşem kokusuyla giysilerine yeni yıkanmış gibi kalıcı ferahlık ve efsanevi yumuşaklık sağlayan Yumoş Extra Sakura çamaşır yumuşatıcısı.
5. Tatillerde başınızın tacı olacak su geçirmez bir kozmetik çantası.
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6. Modası geçmeyen ve hep çok beğenilen Ray-Ban Boyfriend ters eğimli siyah güneş gözlüğü.
7. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin seçimi Solingen meyve sebze bıçağı.
8. Çocuğu için hediye arayanların tercihi Skyjet Nitro Pro elektrikli bisiklet.
9. Bakımına özen gösteren beylerin tercihi Philips 3000X serisi ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi.
10. Çocukların güvenliği için en iyi seçeneklerden biri TCL MT40X Movetime akıllı çocuk saati.
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11. Düzen benim göbek adım diyenler için 12'li çekmece içi düzenleyici.
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