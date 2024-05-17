Cumadan Pazara Kadar Yakaladın Yakaladın! Kaçırırsan Üzüleceğin Özel İndirimli Ürünler

Ocaktan, fırına, sofraya, buzdolabına ve bulaşık makinesine, Ingenio ile yemek pişirmek çok keyifli ve kolay!, Alandan tasarruf ettiren ve iç içe geçen tasarımı sayesinde dolaplarınızda kolayca saklanabilir, Patentli, güvenli ve çıkarılabilen sapı 10 kg’ya kadar ağırlığı kaldırabilir.

Tüm indirim ve kuponlarla bu seti şu anda 13.913 TL'ye alabilirsiniz.

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'O kadar güzel ki. Çizik falan olmasından korkuyordum fakat hiç çizik yok. Çok kaliteli ve ağır bir set. Wok tavasında hafif bir eğrilik var ama kapağın kapanmasını etkilemediği için sorun değil. Bu yeni serilerde en küçük tencerede de thermo-signal özelliği var. Ayrıca dış kaplamaları parlak, mat değil. Bence çok daha hoş duruyor.'

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