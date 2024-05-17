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Cumadan Pazara Kadar Yakaladın Yakaladın! Kaçırırsan Üzüleceğin Özel İndirimli Ürünler

etiket Cumadan Pazara Kadar Yakaladın Yakaladın! Kaçırırsan Üzüleceğin Özel İndirimli Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:54

Sınırlı sayıda sınırlı gün indirimi olan ürünleri sizin için listeledik. Mutfak ürünlerinden süpermarkete, teknolojik ürünlerden giyime... Binlerce ürünün özel indirimlerini kaçırmamak için içeriğimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Görüntü ve kalite olarak tam bir fiyat performans ürünü olan Acer Aspire 5 A515-57 Intel Core i5 15.6" taşınabilir bilgisayar.

1. Görüntü ve kalite olarak tam bir fiyat performans ürünü olan Acer Aspire 5 A515-57 Intel Core i5 15.6" taşınabilir bilgisayar.

Bilgisayar almayı düşünenler için gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat.

Normalde 12.499 TL olan bilgisayarı şu anda sepette tüm indirimleri ile 11.924 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Kardeşim için internette sörf, video izleme, ofis programları ve telefondan dosya/fotoğraf aktarma amaçlı alındı. Bu amaçlara uzun süre hizmet edecek bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum.

-Kasası alüminyum ve şık.

-Ethernet, hdmi, 3 USB ve 1 USB type-c girişi mevcut

-Ram'lar dual channel olarak çalışıyor. 

-Wifi 6 destekliyor

-Anakartta ilave m2 yuvası mevcut. Mevcut SSD kullanima devam edilebilir.__'

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

2. Az yer kaplayıp çok iş yapan Tefal 12 parça tava ve tencere seti.

2. Az yer kaplayıp çok iş yapan Tefal 12 parça tava ve tencere seti.

Ocaktan, fırına, sofraya, buzdolabına ve bulaşık makinesine, Ingenio ile yemek pişirmek çok keyifli ve kolay!, Alandan tasarruf ettiren ve iç içe geçen tasarımı sayesinde dolaplarınızda kolayca saklanabilir, Patentli, güvenli ve çıkarılabilen sapı 10 kg’ya kadar ağırlığı kaldırabilir.

Tüm indirim ve kuponlarla bu seti şu anda 13.913 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'O kadar güzel ki. Çizik falan olmasından korkuyordum fakat hiç çizik yok. Çok kaliteli ve ağır bir set. Wok tavasında hafif bir eğrilik var ama kapağın kapanmasını etkilemediği için sorun değil. Bu yeni serilerde en küçük tencerede de thermo-signal özelliği var. Ayrıca dış kaplamaları parlak, mat değil. Bence çok daha hoş duruyor.'

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Her yeri buharla tertemiz yapabileceğiniz Bissell PowerFresh Slim Steam 3'ü 1 arada buharlı temizlik makinesi.

3. Her yeri buharla tertemiz yapabileceğiniz Bissell PowerFresh Slim Steam 3'ü 1 arada buharlı temizlik makinesi.

Bu ürün, hem dikey formda bir buharlı mop, hem taşınabilir el tipi bir buharlı temizlik makinesi hem de ulaşılması güç yüksek alanlar için ideal bir temizleyicidir.

Duvara da monte edilebilir özelliktedir.

Bu temizlik makinesini şu anda kuponlar ve indirimlerle 4924 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun zamandır beklediğim bir üründü. Ağırlığı çok ideal, kullanışlı ve gereksiz başlıkları yok. Duvara monte edilebiliyor.'

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

4. Kiraz çiçeğinin muhteşem kokusuyla giysilerine yeni yıkanmış gibi kalıcı ferahlık ve efsanevi yumuşaklık sağlayan Yumoş Extra Sakura çamaşır yumuşatıcısı.

4. Kiraz çiçeğinin muhteşem kokusuyla giysilerine yeni yıkanmış gibi kalıcı ferahlık ve efsanevi yumuşaklık sağlayan Yumoş Extra Sakura çamaşır yumuşatıcısı.

Ayrıca bu yumuşatıcının içeriğindeki Pro-Care teknolojisi ile giysilerinizin renkleri uzun süre yeni gibi kalır. 

Fiyatı 85 TL.

2 tane alırsanız 75 TL indirim kuponundan faydalanıp çok daha ucuza alabiliyorsunuz.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

5. Tatillerde başınızın tacı olacak su geçirmez bir kozmetik çantası.

5. Tatillerde başınızın tacı olacak su geçirmez bir kozmetik çantası.

Fiyatı, sepette ek indirimleri ile sadece 244 TL.

İş gören, içine bir sürü eşya alan kullanışlı ve uygun fiyatlı bir ürün.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Ebatları gayet iyi. İşe yarar mı yarar. Kaliteli mi? Waoow değil ama iş görür :) Bu fiyatların üzerinde satın alınacak bir ürün değil. Tatilde vs. epey bir şeyler toparlar. Hemen kargoya veriliyor ama yurtdışından geldiği için elinize ulaşması 10 günü buluyor.'

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6. Modası geçmeyen ve hep çok beğenilen Ray-Ban Boyfriend ters eğimli siyah güneş gözlüğü.

6. Modası geçmeyen ve hep çok beğenilen Ray-Ban Boyfriend ters eğimli siyah güneş gözlüğü.

Modası geçmeyen ve neredeyse herkese yakışan klasik bir Ray-ban modelini indirimden kapmak kadar güzel ne olabilir ki?

Bu gözlüğü, tüm indirimlerle şu anda 2923 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Bu güneş gözlükleri, kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süre kullanılabilir. Uygun fiyatı ile kaliteli bir ürün, beni memnun etti. Lenslerin kalitesi beni etkiledi, güneşte keskin ve net bir görüş deneyimi yaşatıyor. Gözlüklerin tasarımı harika, herhangi bir kıyafetle uyumlu olarak kullanılabiliyor. 'İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin seçimi Solingen meyve sebze bıçağı.

7. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin seçimi Solingen meyve sebze bıçağı.

Tırtıklı ağızlı bıçaklar hem şık hem de çok kullanışlı.

Şu anda da kuponlarla çok uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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8. Çocuğu için hediye arayanların tercihi Skyjet Nitro Pro elektrikli bisiklet.

8. Çocuğu için hediye arayanların tercihi Skyjet Nitro Pro elektrikli bisiklet.

Elektrikli bisiklet almayı düşünenler için harika bir fırsat.

20' jant bisikletin fiyatı şu anda indirimde 23.915 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Bakımına özen gösteren beylerin tercihi Philips 3000X serisi ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi.

9. Bakımına özen gösteren beylerin tercihi Philips 3000X serisi ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi.

Uygun fiyatla rahat ve temiz bir tıraş sağlayan ürün, hem ıslak hem kuru kullanım için uygun.

Ek kuponlarla indirimden 1324 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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10. Çocukların güvenliği için en iyi seçeneklerden biri TCL MT40X Movetime akıllı çocuk saati.

10. Çocukların güvenliği için en iyi seçeneklerden biri TCL MT40X Movetime akıllı çocuk saati.

Çocuk dostu tasarımı ile öne çıkan saatin şarjı da çok iyi dayanıyor.

Akıllı çocuk saatinde de aranılan en önemli özelliklerden biri de malum şarj.

Görüntülü arama, SOS alarmı, konum tespiti gibi tüm özelliklere sahip en iyi çocuk saatlerinden.

İndirimli fiyatı 3699 TL.

 Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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11. Düzen benim göbek adım diyenler için 12'li çekmece içi düzenleyici.

11. Düzen benim göbek adım diyenler için 12'li çekmece içi düzenleyici.

Meleni Home tasarım çekmece içi düzenleyici ile artık yaşam alanlarınız daha düzenli olacak. Dağınıklıktan hoşlanmayanlar buna bayılacak.

İndirimli fiyatı 195 TL.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli ürünlerin hepsini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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