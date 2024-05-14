Modanın Nabzı Burada Atıyor: Nine West Fashion Week Fırsatları!
Modanın Nabzı Burada Atıyor: Nine West Fashion Week Fırsatları!
Nine West kalitesi ve şıklığı %30 indirim fırsatı ile siz ayakkabı severleri bekliyor. Aradığınız ister bir sneaker olsun ister gece giymek için şık bir ayakkabı, aradığınızı ve daha fazlasını burada bulacaksınız. Kaliteli, şık ayakkabı ve çantalara indirimli fiyatlarla ulaşabileceğiniz içeriğimize tekrar hoş geldiniz. Başlayalım o zaman!
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1. Karşınızda, sepette %30 indirim fırsatı ile satışta olan zincir detaylı siyah şık bir çanta.
2. Klasik giyimde kombinlerinizin favorisi olacak siyah renk suni deri topuklu terlik.
3. Efil efil elbiselerinizin altına çok yakışacak çok renkli bir kadın ayakkabı.
4. İddialı giyinmeyi sevenler için parlak fuşya renk harika bir topuklu ayakkabı.
5. Pastel tonlardan hoşlananların favorisi olan Nine West marka çapraz çanta.
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6. Yılan derisi görünümlü ayakkabı oldukça havalı.
7. Parlak siyah el çantası hem klasik hem spor kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz bir parça.
8. Her kadının dolabında olması gereken klasik bir stiletto modeli.
9. Tek bantlı, taşlı tokalı, oldukça iddialı bir topuklu terlik modeli.
10. Leopar desenli bağcıkları ve daha bir çok detayı le öne çıkan bir sneaker.
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11. Topuklu giymeyi sevmeyen ama yere sıfır olmayı da tercih etmeyenler için dolgu tabanlı bir sneaker.
12. Ayakkabıda rahatlık ve tarza önem verenler için biçilmiş kaftan bir model.
13. Zamansız bir parça...
14. Çok yüksek topukla rahat edemeyenler için şık bir model.
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