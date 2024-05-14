Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Modanın Nabzı Burada Atıyor: Nine West Fashion Week Fırsatları!

etiket Modanın Nabzı Burada Atıyor: Nine West Fashion Week Fırsatları!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 13:31

Nine West kalitesi ve şıklığı %30 indirim fırsatı ile siz ayakkabı severleri bekliyor. Aradığınız ister bir sneaker olsun ister gece giymek için şık bir ayakkabı, aradığınızı ve daha fazlasını burada bulacaksınız. Kaliteli, şık ayakkabı ve çantalara indirimli fiyatlarla ulaşabileceğiniz içeriğimize tekrar hoş geldiniz. Başlayalım o zaman!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Karşınızda, sepette %30 indirim fırsatı ile satışta olan zincir detaylı siyah şık bir çanta.

1. Karşınızda, sepette %30 indirim fırsatı ile satışta olan zincir detaylı siyah şık bir çanta.

2024 yaz sezonunun en beğenilen parçalarından.

Siyah çapraz çantayı hem günlük olarak hem de gece kullanabilirsiniz. Modern ve şık bir parça.

Bej ve açık pembe rengi de var.

Fiyatı normalde 1099 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Hem siyah hem bej rengini aldım çantanın, kalitesini çok beğendim her yerde kullanılabilecek bir çanta spor klasik. Bence fiyatına değer ürünler bayıldım. Paketlemesi de güzeldi içinden çanta koruyucu kılıfı da çıkıyor. Aynılarından ablama da sipariş verdik oda çok beğendi. Ayrıca sap kısmı gayet ideal bir boyda ayarlanabilir değil ama ona rağmen standart bir boyda.'

Hepsiburada

2. Klasik giyimde kombinlerinizin favorisi olacak siyah renk suni deri topuklu terlik.

2. Klasik giyimde kombinlerinizin favorisi olacak siyah renk suni deri topuklu terlik.

2023 sonbahar sezonunun en hit parçalarından biri olan çift bantlı model, 2024 yazında da keyifle kullanabileceğiniz bir parça.

Etek ve pantolon takımlarla çok şık kombinler yapabileceğiniz bir parça. Bu tarz terlik modeller bu sezon çok revaçta.

Fiyatı normalde 1499 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Efil efil elbiselerinizin altına çok yakışacak çok renkli bir kadın ayakkabı.

3. Efil efil elbiselerinizin altına çok yakışacak çok renkli bir kadın ayakkabı.

Nine West marka ayakkabının renkleri harika. Saten elbiseler, efil efil uçuşan elbiseler, beyaz dar kesim pantolonlar ve daha bir çok şeyle keyifle kombinleyebileceğiniz bir ayakkabı.

Fiyatı normalde 1499 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Renkli sevmeyenler üzülmesin, siyah rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. İddialı giyinmeyi sevenler için parlak fuşya renk harika bir topuklu ayakkabı.

4. İddialı giyinmeyi sevenler için parlak fuşya renk harika bir topuklu ayakkabı.

Suni deri fuşya renk ayakkabı, dar pantolonlar, etekler ve elbiselerle harika duracak star bir parça.

Fiyatı normalde 1799 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Gümüş rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Pastel tonlardan hoşlananların favorisi olan Nine West marka çapraz çanta.

5. Pastel tonlardan hoşlananların favorisi olan Nine West marka çapraz çanta.

Mini boy çantalardan hoşlanıyorsanız bu tam size göre. İçinde telefonunuz, kartlığınız ve rujunuz için yer var. 

Çapraz modeli ile çok tarz, rengi ile çok sevimli bir çanta.

Fiyatı normalde 1099 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel şık bir çanta.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yılan derisi görünümlü ayakkabı oldukça havalı.

6. Yılan derisi görünümlü ayakkabı oldukça havalı.

Nine West marka topuklu terlik havalı ve iddialı bir model.

Ofiste, önemli iş toplantılarında ve kokteyllerde giymek için çok şık bir model.

Fiyatı normalde 1099 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Siyahı da var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Parlak siyah el çantası hem klasik hem spor kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz bir parça.

7. Parlak siyah el çantası hem klasik hem spor kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz bir parça.

Suni deri çanta, parlaklığı ile göz alıyor.

Siyahı ve parlaklığı sevenlerin favorisi.

Fiyatı normalde 1899 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Her kadının dolabında olması gereken klasik bir stiletto modeli.

8. Her kadının dolabında olması gereken klasik bir stiletto modeli.

Hem günlük olarak hem şık kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz, son derece rahat bir stiletto.

Fiyatı normalde 1399 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Hayatımda ilk defa rahat bir stiletto gördüm her şeyin altına uyabilecek joker bir ayakkabı arıyordum, aradığımı buldum. 39 giyiyorum 40 aldım tam oldu. Efsane topuk boyu ne çok yüksek ne çok kısa her şeyiyle en sevdiğim ayakkabım oldu, teşekkür ederim. Nine West kalitesi!'

Hepsiburada

9. Tek bantlı, taşlı tokalı, oldukça iddialı bir topuklu terlik modeli.

9. Tek bantlı, taşlı tokalı, oldukça iddialı bir topuklu terlik modeli.

Ayakta muhteşem duran bir terlik.

Taşlı toka detayı gerçekten göz alıyor.

Fiyatı normalde 2299 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'İyi ki iyi ki iyi ki almışım o kadar güzel paketlenmişti ki çok kaliteli bayıldım aşık oldum yaz olsa da giysem. Terlik tek tek bez pakete konulmuş taşlı yeri hasar almasın diye korunaklı bantlanmış ve kutunun içine konulmuştu. Çok beğendim diğer rengini de alacağım mükemmel.'

Hepsiburada

10. Leopar desenli bağcıkları ve daha bir çok detayı le öne çıkan bir sneaker.

10. Leopar desenli bağcıkları ve daha bir çok detayı le öne çıkan bir sneaker.

Rahat, şık ve modern bir sneaker.

Detaylara önem verenlerin favorisi.

Siyahı da olan sneaker modelinin fiyatı normalde 1799 TL.

Ama şu anda %30 indirimde olduğu için çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Çok beğenerek kullanıyorum tam istediğim gibi. Yumuşacık gayet rahat bir ayakkabı. '

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Topuklu giymeyi sevmeyen ama yere sıfır olmayı da tercih etmeyenler için dolgu tabanlı bir sneaker.

11. Topuklu giymeyi sevmeyen ama yere sıfır olmayı da tercih etmeyenler için dolgu tabanlı bir sneaker.

Hem yerden yükselmek hem de çok rahat etmek isteyenlerin tercihi.

Bej ve siyah rengi olan ayakkabının fiyatı normalde 1799 TL. Ancak şu anda sepette ek %30 indirim fırsatı ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Konforlu bir yürüyüş ayakkabısı çok rahat. F/p iyi bence alınmalı. İçi dışı çok rahat ve şık. Fotoğraftaki gibi geldi teşekkürler.'

Hepsiburada

12. Ayakkabıda rahatlık ve tarza önem verenler için biçilmiş kaftan bir model.

12. Ayakkabıda rahatlık ve tarza önem verenler için biçilmiş kaftan bir model.

Topuklu giymeyi sevmeyenler için harika bir seçenek.

Hem tarz bir model hem de gerçekten inanılmaz rahat.

Fiyatı normalde 1399 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Cidden dedikleri gibi çok rahat çok şık her şeye yakışıyor, her gün giyesim var ☺️'

Hepsiburada

13. Zamansız bir parça...

13. Zamansız bir parça...

Gece elbiselerinizin altına, ya da şık pantolon ve şortlarla giyebileceğiniz zamansız çok hoş bir ayakkabı.

Fiyatı normalde 1549 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Gümüş ve siyah rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabı çok rahat ve yumuşak. Fotoğraftakinin aynısı. Harika ötesi bir ayakkabı tavsiye ederim. Topuk boyu ideal ve kaliteli.'

Hepsiburada

14. Çok yüksek topukla rahat edemeyenler için şık bir model.

14. Çok yüksek topukla rahat edemeyenler için şık bir model.

Eski sezon olmasına rağmen kısa topuk ve terlik modasına ayak uyduran bir model.

Fiyatı normalde 1499 TL. Ancak şu anda sepette %30 indirim fırsatı var.

Beyaz rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın