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Babet Modası Yükselişte! Bahar Mevsiminin Gözdesi Olacak Babet Ayakkabı Modelleri

etiket Babet Modası Yükselişte! Bahar Mevsiminin Gözdesi Olacak Babet Ayakkabı Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 19:18

Ayakkabı dolabının en rahat ve aynı zamanda zarif modellerinden olan babetler, 2024'ün moda trendleri arasında. Bahar ve yaz aylarının gözdesi olan babet ayakkabı modellerinin en güzellerini fiyatları ile sizin için listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Eteklerle ya da mini şortlarla kombinleyebileceğiniz hakiki deri beyaz babet.

1. Eteklerle ya da mini şortlarla kombinleyebileceğiniz hakiki deri beyaz babet.

Dar kesim pantolonlarla da harika duracaktır.

İçi astarlı ve yumuşak deri olan bu babet şık olduğu kadar da rahat bir model.

Fiyatı 1799 TL.

Ancak şu anda sepette %10 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. 2024 yılında sıklıkla göreceğimiz en beğenilen babet modellerinden biri kesinlikle bu taşlı babet modeli.

2. 2024 yılında sıklıkla göreceğimiz en beğenilen babet modellerinden biri kesinlikle bu taşlı babet modeli.

Kısa şort, beyaz tişört, blazer ceket ve siyah gözlüklerle çok havalı bir şekilde kombinleyebileceğiniz bir model.

Elbette bizimki sadece bir örnek, seçenekler sonsuz. Bu şık babete mutlaka bir şans verin.

Fiyatı 899 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Daha resmi kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz çok şık bir diğer babet.

3. Daha resmi kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz çok şık bir diğer babet.

Kalem eteklerle bile kombinleyebileceğiniz şıklıkta bir model.

2024 modası siyah kapri pantolonlarla da harika duracaktır.

Fiyatı şu anda indirimde 1999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Leopar sevenler için harika bir model.

4. Leopar sevenler için harika bir model.

Bant detaylı leopar desen babet siyah dar pantolonlar ve şortlarla harika duracaktır.

Fiyatı 699 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Biraz da renk!

5. Biraz da renk!

Şeker gibi renk renk babetlerde gözünüz kaldıysa haklısınız.

Biraz içimiz açılsın değil mi?

Beyaz elbiselerle, eteklerle harika duracak bir model.

Fiyatı indirimde 1999 TL. Ayrıca sepette ek %30 indirimi de bulunuyor.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Maskülen tarzı sevenler için çok şık bir babet modeli.

6. Maskülen tarzı sevenler için çok şık bir babet modeli.

Desa marka babetin fiyatı 3290 TL. Ve şu anda sepette %30 indirimi var.

Havuç kesim pantolonlarla harika duracak bir model.

Üzerine beyaz bir gömlek ya da şık beyaz bir tişört ile maskülen görüntüyü pekiştirebilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Şık elbiselerinizin altına çok yakışacak çok zarif bir babet modeli.

7. Şık elbiselerinizin altına çok yakışacak çok zarif bir babet modeli.

Üzerinize oturan mini ya da midi boy toprak tonlarındaki elbiselerinizin altına keyifle giyebileceğiniz bir model.

Bej rengi deri babet şu anda indirimde 2079 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz platin renk gerçek deri bir babet modeli.

8. Günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz platin renk gerçek deri bir babet modeli.

Metalik renkleri sevenlerin favori tercihi.

Şortlarla, jeanlerle her şeyle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Fiyatı 1001 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Sivri burundan vazgeçemeyenler için çok şık bir babet modeli.

9. Sivri burundan vazgeçemeyenler için çok şık bir babet modeli.

Sivri burun rugan babet, hafif topuk detayı ve çift bant detayı ile göz kamaştıran modellerden.

Fiyatı 883 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. En popüler kombinlerden biri karşınızda...

10. En popüler kombinlerden biri karşınızda...

Bu kolejli kız lookunu seviyorsanız kombini yapmanız çok kolay.

Babet bizden çorap ve etek sizden.

Çift bant detaylı siyah babetin fiyatı 883 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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11. Gold bant detayı ile öne çıkan siyah babet favorilerden!

11. Gold bant detayı ile öne çıkan siyah babet favorilerden!

Kapri pantolonlar ve midi boy eteklerle çok şık duracak bir model.

Siyah ve gold sevenler kaçırmasın.

Fiyatı da sadece 699 TL. Üstelik sepette ek %15 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Gold demişken bu modeli de es geçemezdik...

12. Gold demişken bu modeli de es geçemezdik...

Hem uygun fiyatlı hem de şık bir model.

Burun detayının siyah olması da ayrı bir hava katıyor.

Fiyatı 699 TL ve şu anda sepette %15 ek indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

13. Zincir detaylı bej renk çok tarz bir babet...

13. Zincir detaylı bej renk çok tarz bir babet...

Klasik giyinmeyi sevenlerin çok hoşlanacağı bir model.

Fiyatı 3990 TL. Ama şu anda %30 indirimi ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

14. Sade şıklıktan hoşlananlar için harika bir model.

14. Sade şıklıktan hoşlananlar için harika bir model.

Hem uygun fiyatlı hem de sade şıklığı ile her kombininize eşlik edebilecek bir parça.

Fiyatı 699 TL.

Sepette ek %15 indirimi mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

15. Arkadan bantlı kısa topuklu babet, şıklığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi.

15. Arkadan bantlı kısa topuklu babet, şıklığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi.

Aynen görseldeki gibi jeanlerle kombinleyebilirsiniz ya da şık etek ve elbiselerle kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Çok şık ve bir o kadar da rahat bir model.

Fiyatı da sadece 883 TL.

Almak isteyenler için burada.

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