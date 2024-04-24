Babet Modası Yükselişte! Bahar Mevsiminin Gözdesi Olacak Babet Ayakkabı Modelleri
Babet Modası Yükselişte! Bahar Mevsiminin Gözdesi Olacak Babet Ayakkabı Modelleri
Ayakkabı dolabının en rahat ve aynı zamanda zarif modellerinden olan babetler, 2024'ün moda trendleri arasında. Bahar ve yaz aylarının gözdesi olan babet ayakkabı modellerinin en güzellerini fiyatları ile sizin için listeledik.
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1. Eteklerle ya da mini şortlarla kombinleyebileceğiniz hakiki deri beyaz babet.
2. 2024 yılında sıklıkla göreceğimiz en beğenilen babet modellerinden biri kesinlikle bu taşlı babet modeli.
3. Daha resmi kıyafetlerle kombinleyebileceğiniz çok şık bir diğer babet.
4. Leopar sevenler için harika bir model.
5. Biraz da renk!
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6. Maskülen tarzı sevenler için çok şık bir babet modeli.
7. Şık elbiselerinizin altına çok yakışacak çok zarif bir babet modeli.
8. Günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz platin renk gerçek deri bir babet modeli.
9. Sivri burundan vazgeçemeyenler için çok şık bir babet modeli.
10. En popüler kombinlerden biri karşınızda...
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11. Gold bant detayı ile öne çıkan siyah babet favorilerden!
12. Gold demişken bu modeli de es geçemezdik...
13. Zincir detaylı bej renk çok tarz bir babet...
14. Sade şıklıktan hoşlananlar için harika bir model.
15. Arkadan bantlı kısa topuklu babet, şıklığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi.
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