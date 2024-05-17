Casper Excalibur Taşınabilir Bilgisayardan Solo Kağıt Havluya! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!
Casper Excalibur Taşınabilir Bilgisayardan Solo Kağıt Havluya! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Dreame dikey süpürgeden Huawei akıllı saate, Chakra çamaşır kokusundan Excalibur bilgisayara. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan temizlik ürünü acaba hangisi olmuş? Dikey süpürgeler ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Evi bal dök yala kıvamına hızlıca gelsin isteyenlerin tercihi Dreame R20 dikey süpürge.
2. Akıllı saatler arasında en çok satılan model Huawei Watch Fit 3.
3. Mutfak tezgahında düzeni ve şıklığı sevenlerin tercihi Khakma ahşap standlı yağdanlık.
4. Oyuncuların favorisi Casper Excalibur taşınabilir bilgisayar.
5. Chakra çamaşır kokusu.
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6. 3 al 2 öde kampanyasında en çok satılan ürün Solo kağıt havlu dev rulo.
7. Tüm yüzeylerde maksimum hijyen isteyenlerin tercihi Domestos yüzey temizleyici.
8. Hem dişleri beyazlatan hem de diş minelerini hassasiyete karşı güçlendiren formüle sahip olan İpana 3 boyutlu beyazlık sağlayan diş macunu. bu haftanın en çok satanlarından biri.
9. Standart bir araba lastiğini 3-5 dakika içinde şişirmek için yeterli güce sahip olan taşınabilir hava kompresörü.
10. Daha akıllı gürültü engelleme, daha üstün üç boyutlu ses ve daha iyi bir pil ömrü sunarak AirPods Pro’nun pek çok en iyi özelliğini her zamankinden de ileri bir seviyeye taşıyan 2. nesil Apple Airpods Pro.
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11. Çocuğu için en güzel gece lambasını arayan ebeveynlerin tercihi uzaktan kumandalı astronot projektör.
12. Smoothie sevenlerin favorisi Electrolux sürahili blender.
13. Sıcaklık ve nemdeki değişiklikleri algılayarak hayatınızı daha rahat hale getiren Xiaomi Mi dijital termometre.
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