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Casper Excalibur Taşınabilir Bilgisayardan Solo Kağıt Havluya! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Casper Excalibur Taşınabilir Bilgisayardan Solo Kağıt Havluya! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:09

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Dreame dikey süpürgeden Huawei akıllı saate, Chakra çamaşır kokusundan Excalibur bilgisayara. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan temizlik ürünü acaba hangisi olmuş? Dikey süpürgeler ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 17 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Evi bal dök yala kıvamına hızlıca gelsin isteyenlerin tercihi Dreame R20 dikey süpürge.

1. Evi bal dök yala kıvamına hızlıca gelsin isteyenlerin tercihi Dreame R20 dikey süpürge.

Karanlık köşelerdeki kiri ve tozu kolayca fark edebileceğiniz mavi aydınlatıcı LED'lere sahip olan Dreame R20 dikey süpürge ile temizlik artık çok kolay.

Halılar da dahil olmak üzere tüm zeminleri derinlemesine en iyi şekilde temizleyebilen bir süpürge arayanların tercihi bu olmuş.

Değiştirilebilir pil takımı da temizlik süresini kolayca ikiye katlamanızı sağlıyor.

Pratik ve çok kullanışlı bir süpürge.

Fiyatı indirimde 12.969 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dyson da kullandım arkadaşımda inanın fark yok. Gen 5'in çekim gücünden iyi, çok da hafif. Aparat çeşitliliği ve fonksiyonelliği de çok iyi.'

Hepsiburada

2. Akıllı saatler arasında en çok satılan model Huawei Watch Fit 3.

2. Akıllı saatler arasında en çok satılan model Huawei Watch Fit 3.

Uzun pil ömrü ile şarj sorununu ortadan kaldıran bir model. Tam 10 güne varan kullanım süresine sahip.

Suya dayanıklı ve çok kaliteli bir saat arayanların tercihi bu olmuş.

Farklı renkleri de var. Stokları bitiyor ama merak etmeyin sürekli yenileniyor.

Fiyatı 4999 TL.

Yanında kordon da hediye geliyor!

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok iyi ,lansmanından beri stok beklediğim bir üründü ve sanırım ön sipariş açılır açılmaz ilk 1 saatte sipariş verenlerdenim ama hediye kayış seçeneği çıkmadı sonrasında da baktığımda bulamadım kayıt açtım hediye kayış stokları tükendi dediler. Saate gelirsek daha önce Watch fit 1, Watch fit 2 kullanıcısıyım arada bir heves Apple Watch deneyimim oldu. Eski telefonum Huawei idi sonrasında iPhone a geçmeme rağmen hiçbir uyum sorunu yok. Şarj 10 günü gidiyor şaka gibi uyku kalitesi ,su geçirmezlik adet takibi vs muazzam bir akıllı saat. Küçük ve zarif akıllı saat sevmeme rağmen ve 1,82 inç boyutuna rağmen o kadar zarif durdu ki. Bence Huawei Watch akıllı saat piyasasında ciddi bir yere sahip olmalı.'

Hepsiburada

3. Mutfak tezgahında düzeni ve şıklığı sevenlerin tercihi Khakma ahşap standlı yağdanlık.

3. Mutfak tezgahında düzeni ve şıklığı sevenlerin tercihi Khakma ahşap standlı yağdanlık.

Yağdan ve sudan etkilenmeyen özel tasarıma sahip çok şık bir set.

Peki setin içerisinde ne var?

* 1 adet 750 ml'lik sıvı yağ için yağdanlık

* 1 adet 750 ml'lik zeytinyağı için yağdanlık

* 2 adet damlatmaz yağdanlık başlığı

* 1 adet doğal kayın ahşap stand

Şişe uzunluğu da 29 cm .

Fiyatı 279 TL.

Almak isteyenler için burada.

Ayrıca şu anda Khakma Home ürünlerinin hepsinde sepette %15 indirimi var.

'Çok çok iyi bütünüyle mükemmel kesinlikle almak istediğiniz bir yağdanlık ve standlıysa budur! Emeklerine sağlık sorunsuz paketleme muhteşem geldi resimliyorum.'

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4. Oyuncuların favorisi Casper Excalibur taşınabilir bilgisayar.

4. Oyuncuların favorisi Casper Excalibur taşınabilir bilgisayar.

Sadece 2.5 kg ağırlığında olan oldukça hafif ve modern tasarıma sahip bir bilgisayar.

Fan sesiyle sizi asla rahatsız etmeyen, görüntü ve ses kalitesi ile öne çıkan bir model.

Fiyatı indirimde 30.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kesinlikle tavsiye ediyorum gerek görüntü kalitesi gerek oyun performansı gayet güzel RGB keyboard animasyonları çok şık batarya performansı 3 saat net kasa kalitesi ve ekran LCD görüntü kalitesi çok başarılı ses ve akustik çok iyi fan sesi neredeyse hiç duyulmuyor.'

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5. Chakra çamaşır kokusu.

5. Chakra çamaşır kokusu.

Chakra'nın en sevilen kokularından 'Soft Linen'!

Chakra çamaşır kokularını, çamaşırlarınızda, havlu, kumaş ve dolap içlerinde ve tüm tekstil ürünlerinde kullanabilirsiniz.

Uzun süreli koku ve ferahlık için bu koku kesinlikle favoriniz olacak.

İndirimli fiyatı 374 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir koku. Kalıcı ve uygun fiyat kesinlikle tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada
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6. 3 al 2 öde kampanyasında en çok satılan ürün Solo kağıt havlu dev rulo.

6. 3 al 2 öde kampanyasında en çok satılan ürün Solo kağıt havlu dev rulo.

Ultra dayanıklı yapısı ve parfümsüz formuyla mutfakların vagzeçilmezi Solo kağıt havlu dev rulosu ile çok talep görüyor.

İndirimli fiyatı 60 TL. Ayrıca şu anda 3 al 2 öde kampanyası mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kaliteli indirime girince hemen aldım çok kullanışlı.'

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7. Tüm yüzeylerde maksimum hijyen isteyenlerin tercihi Domestos yüzey temizleyici.

7. Tüm yüzeylerde maksimum hijyen isteyenlerin tercihi Domestos yüzey temizleyici.

Evinizdeki tüm yüzeylerde maksimum temizlik ve parlaklık elde etmek isteyenlerin seçimi Domestos yüzey temizleyici çam olmuş.

Salon, mutfak, gibi evinizin tüm odalarında kullanabilirsiniz.  Domestos yüzey temizleyici; kir, yağ ve yüzey lekelerini çıkararak evinizin tüm yüzeylerinde maksimum temizlik sağlar. Temizlik sonrası iz, toz ve kalıntı bırakmaz. 

Ardında tek bıraktığı uzun süren ferahlatıcı çam kokusudur.

Fiyatı 70 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

8. Hem dişleri beyazlatan hem de diş minelerini hassasiyete karşı güçlendiren formüle sahip olan İpana 3 boyutlu beyazlık sağlayan diş macunu. bu haftanın en çok satanlarından biri.

8. Hem dişleri beyazlatan hem de diş minelerini hassasiyete karşı güçlendiren formüle sahip olan İpana 3 boyutlu beyazlık sağlayan diş macunu. bu haftanın en çok satanlarından biri.

Derinlemesine işleyen köpüğü, erişilmesi güç yerlerdeki yüzey lekelerini bile %100’e varan oranda giderir ve içerdiği besleyici florür, diş minesini güçlendirir. 

Günde iki defa fırçalamayla yüzey lekelerine karşı 24 saatlik aktif koruma sunar 

Fiyatı 96 TL.

Almak isteyenler için burada.

'En sevdiğim diş macunu.'

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9. Standart bir araba lastiğini 3-5 dakika içinde şişirmek için yeterli güce sahip olan taşınabilir hava kompresörü.

9. Standart bir araba lastiğini 3-5 dakika içinde şişirmek için yeterli güce sahip olan taşınabilir hava kompresörü.

Araç lastik pompası, sadece gündüzleri değil geceleri de gerekli olan yüksek hassasiyetli ve parlak bir ekrana sahip. Ayrıca basınç için istediğiniz ölçü birimini de seçebilirsiniz: PSI, BAR, KPA veya KG/CM².

Fiyatı 655 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Daha akıllı gürültü engelleme, daha üstün üç boyutlu ses ve daha iyi bir pil ömrü sunarak AirPods Pro’nun pek çok en iyi özelliğini her zamankinden de ileri bir seviyeye taşıyan 2. nesil Apple Airpods Pro.

10. Daha akıllı gürültü engelleme, daha üstün üç boyutlu ses ve daha iyi bir pil ömrü sunarak AirPods Pro’nun pek çok en iyi özelliğini her zamankinden de ileri bir seviyeye taşıyan 2. nesil Apple Airpods Pro.

Tüm sesleri daha canlı duyabilmek için ihtiyacınız olan o kulaklık.Önceki nesil AirPods Pro’ya göre 2 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme sayesinde yoldayken veya odaklanmanız gerektiğinde çok daha az gürültü duyuyorsunuz.

Yolda yapılan iş görüşmeleri için daha iyisi yok.

Fiyatı 8139 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Çocuğu için en güzel gece lambasını arayan ebeveynlerin tercihi uzaktan kumandalı astronot projektör.

11. Çocuğu için en güzel gece lambasını arayan ebeveynlerin tercihi uzaktan kumandalı astronot projektör.

Astronot galaksisi gece lambası projektörü, çocuğunuzun odasındaki duvarında ve tavanında fantastik bir bulutsu ve yıldızlı gökyüzü yansıtır, geceleri rahat bir uyku çekmesini sağlar.

Karanlıktan korkan çocukları rahatlatır.

Fiyatı 759 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Smoothie sevenlerin favorisi Electrolux sürahili blender.

12. Smoothie sevenlerin favorisi Electrolux sürahili blender.

Yüksek güçlü motoruyla lezzetli ve pürüzsüz dokuda smoothieler hazırlamanın yanı sıra rahatlıkla buz kırabildiği için yaz sıcağında çeşit çeşit frozenların keyfine varabileceğiniz bir blender.

Sürahisi tam 1.5 litrelik.

Sadece size değil sevdiklerinize de yeter!

Fiyatı 2149 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Sıcaklık ve nemdeki değişiklikleri algılayarak hayatınızı daha rahat hale getiren Xiaomi Mi dijital termometre.

13. Sıcaklık ve nemdeki değişiklikleri algılayarak hayatınızı daha rahat hale getiren Xiaomi Mi dijital termometre.

Sıcaklık ve nem, sağlık ile yakından bağlantılıdır. Ani değişiklikler ağzın kurumasına, soğuk algınlığına, ateşin yükselmesine, alerji ve başka rahatsızlıklara neden olabilir. Mi Sıcaklık ve Nem Ölçer 2, sıcaklık ve nemdeki küçük değişikliklerle ilgili olarak sizi uyarır ve ev içindeki sıcaklık ve nemi ayarlamak ve daha fazla konfor sağlamak için diğer cihazlara bağlanır.

Fiyatı 149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Başarılı 9 ay kadar yanında gelen pilleri çalışıyor. Sıcaklığı doğru ölçüyor ve uygulamasından görüp haftalık aylık sıcaklık analizi yapabiliyorsunuz. Bence alınır...'

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