Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!
Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!
Teknoloji meraklılarının en çok satın aldığı ürünleri tek tek listeledik. Hayatı kolaylaştıran elektronik ürünler burada. Siz de teknolojiye meraklı ama ne alacağınıza karar veremeyenlerdenseniz içeriğimize mutlaka göz atın. Hava temizleyiciden su altı kamerasına, halı yıkama makinesinden bluetooth kulaklığa listemizde yok yok.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Kulaklıklar arasında bu hafta en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Buds 4 Lite bluetooth kulaklık.
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2. Haftanın en çok satın alınan tableti Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" tablet.
3. Sıcakta ütü yapmanızı kolaylaştıracak olan Kiwi portatif buharlı kırışık gidericinin premium modeli de haftanın en çok satanlarından.
4. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün: Bissell 3001N AIR220 3'lü filtreleme özellikli hava temizleyici.
5. Sürekli halıları ve koltukları yıkatmak için hizmet almaktan yorulanların tercihi Kiwi KCC-4325 koltuk ve halı yıkama makinesi.
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6. Cam pişirme haznesi ile öne çıkan PiranTech AF539T Xl borcam hazneli Airfryer.
7. Klima sevmeyenlerin tercihi Fakir TVL 90 S kule tipi vantilatör.
8. Su altındaki güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyenlerin tercihi Huihuige su altı kamerası.
9. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin tercihi DJI Mini 4 Pro 4K HDR kameralı mini drone.
10. Karşılıklı konuşma yapabileceğiniz, gece görüşü harika olan TP-Link Tapo C200 iç mekan güvenlik kamerası.
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11. Minimal, ergonomik tasarımı ile çok beğenilen Spigen hızlı şarj adaptörü.
12. %90 daha az ses ile olağanüstü hız ve hassasiyete sahip olan Logitech MX Master 3S optik sensörlü kablosuz mouse.
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