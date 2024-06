Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!

DJI Mini 4 Pro, bugüne kadarki en gelişmiş mini kameralı dronelardan.

Sadece 249 gram ağırlığında olan drone, gün batımının veya gün doğumunun nüanslarını gerçeğe yakın kalitede paylaşmanızı sağlayan özelliklerle donatılmış.

Fiyatı 47.925 TL.

Almak isteyenler için burada.

'DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus, bugüne kadarki en gelişmiş mini kameralı drone'lardan biri olduğunu düşündüğüm güçlü görüntüleme yetenekleri, çok yönlü engel algılama, yeni Trace Modu ile ActiveTrack 360° ve 20km (Türkiye şartlarında 10km sınır, şehir içi kalabalık alanlarda ortalama 1.5-3km ve sahil 5km) FHD video aktarımını entegre ederek hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için sevilecek daha fazla şey getiriyor. Bu drone'u yaklaşık bir 1 haftadır kullanıyorum bunun öncesinde dji mini 3 pro drone'um vardı ve ikisin de özelliklerini iyice karşılaştırdıktan sonra Dji Mini 4 Pro almaya karar verdim. Her özelliğinden memnunum. Test ettiğim üzere 30km gelen rüzgara karşı direnci ve çekim kalitesi beni oldukça etkiledi.'