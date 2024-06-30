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Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!

etiket Teknoloji Tutkunları Buraya: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 16:29

Teknoloji meraklılarının en çok satın aldığı ürünleri tek tek listeledik. Hayatı kolaylaştıran elektronik ürünler burada. Siz de teknolojiye meraklı ama ne alacağınıza karar veremeyenlerdenseniz içeriğimize mutlaka göz atın. Hava temizleyiciden su altı kamerasına, halı yıkama makinesinden bluetooth kulaklığa listemizde yok yok.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kulaklıklar arasında bu hafta en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Buds 4 Lite bluetooth kulaklık.

1. Kulaklıklar arasında bu hafta en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Buds 4 Lite bluetooth kulaklık.

Bu fiyat bandından alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri şüphesiz bu.

Uzun şarj ömrü, rahatlığı, ses kalitesi ve mikrofon performansı ile çok beğenilen bir model.

Özellikle kulaklıkta şarj en önemli faktörlerden ve de kulağı acıtmaması. Hem aranan özellikler mevcut hem de cebinizi yormuyor. Çok satılmasına şaşırmadıklarımızdan.

Siyah ve beyaz renk seçeneği var.

Fiyatı 519 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu fiyata bu performans ancak tebrik edilir. Teslim alalı 1 hafta oluyor hala şarjı bitmedi. Beklentim çok yüksek değildi ama beni şaşırttı ve sevdirdi kendini. Kulağı acıtmıyor yormuyor.'

2. Haftanın en çok satın alınan tableti Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" tablet.

2. Haftanın en çok satın alınan tableti Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 4GB 64GB 11" tablet.

Tasarımı ince ve hafif. Bu önemli artılarından. Fiyat performans açısından da oldukça başarılı bir tablet.

Eğer dizi, film izlemek ve internette gezinmek için bir tablet arıyorsanız bu mükemmel bir seçim olacaktır. Görüntü ve ses kalitesi de gayet iyi.

Fiyatı 4419 TL.

Farklı renk seçenekleri de mevcut.

Almak isteyenler için hepsi burada.

'Ürün çok güzel, çok ince zarif, kaliteli, hızlı. Tek kelime ile mükemmel ve bu fiyata alınacak en kral tablet. Kargo da çok özenli ve hızlı. Her şey mükemmel teşekkürler Hepsiburada.'

3. Sıcakta ütü yapmanızı kolaylaştıracak olan Kiwi portatif buharlı kırışık gidericinin premium modeli de haftanın en çok satanlarından.

3. Sıcakta ütü yapmanızı kolaylaştıracak olan Kiwi portatif buharlı kırışık gidericinin premium modeli de haftanın en çok satanlarından.

Sadece kırışıklıkları gidermekle kalmaz aynı zamanda sıcak buhar sayesinden mikrop ve bakterileri yok ederek dezenfeksiyon da sağlar.

Güçlü buhar gücü ve büyük su haznesiyle öne çıkan model, uygun fiyatı ve etkili performansı ile yaz aylarında ve tatillerde kullanmak için ideal bir ürün.

Bu tasarımı da oldukça şık duruyor.

Fiyatı 1099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kiwi markasının kullandığım birkaç kötü ürün tecrübesine inat aldım bu makineyi. Hemen de denedim. Gayet başarılı ve alınması gerekli bir ürün yapmışlar. Bu ürünün önceki versiyonlarını da deneme şansım olmuştu. Keşke şu şöyle olsaydı dediğim her şeyi bu üründe eklenmiş olarak buldum. (Buhar gücü, watt'ı, su tankı haznesi, buhar sabitleyici ….) Piyasada satılan en iyi portatif buharlı kırışıklık giderici bence!) Emeği geçen herkese teşekkürler.'

4. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün: Bissell 3001N AIR220 3'lü filtreleme özellikli hava temizleyici.

4. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün: Bissell 3001N AIR220 3'lü filtreleme özellikli hava temizleyici.

Özellikle sigara içilen evlerde etkili performansıyla öne çıkan hava temizleyici, otomatik modda oldukça sessiz çalışıyor. Alerjik astımı olanlar için de gerçekten olması gereken bir ürün.

Odanızdaki havanın kalitesini değiştiriyor, kötü kokuları hızla gideriyor.

Filtreleri biraz maliyetli ama söz konusu temiz hava olunca buna değiyor.

Fiyatı normalde 3999 TL.

Ancak şu anda sepette %25 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Evin sigara içilen odasında 2 kişi sigara içerek ve havalandırmadan yaptım sonuç kısa süre içerisinde evin dışına gidip bir işimi halledip geldikten sonra içeride sigara dumanı kokusu diye bir şey kalmamıştı çocuklarımın odasında sabaha kadar çalıştırdım çocuklar gayet rahat uyudular ben memnunum almak isteyenlere tavsiye ederim.'

5. Sürekli halıları ve koltukları yıkatmak için hizmet almaktan yorulanların tercihi Kiwi KCC-4325 koltuk ve halı yıkama makinesi.

5. Sürekli halıları ve koltukları yıkatmak için hizmet almaktan yorulanların tercihi Kiwi KCC-4325 koltuk ve halı yıkama makinesi.

Kendi işini kendi yapmayı tercih edenler için harika bir ürün.

Koltuk ve halıları derinlemesine temizliyor ve yüksek çekiş gücüne sahip. Aynı zamanda hafifliği ile de öne çıkan bir model.

Fiyatı 4999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çekişi iyi hafif güçle daha sağlam çekiyor akıtma yada başka bir sıkıntı yok. Sesi de normal elektrikli süpürge gibi. Beğendim alacaklara tavsiyemdir. Boşuna halı yıkamacılar bir sürü paranızı almasın. Küçük yaşta çocuklu bireyler için birebir. '

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6. Cam pişirme haznesi ile öne çıkan PiranTech AF539T Xl borcam hazneli Airfryer.

6. Cam pişirme haznesi ile öne çıkan PiranTech AF539T Xl borcam hazneli Airfryer.

6 tane otomatik pişirme programı bulunan sıcak hava fritözünün kapasitesi 5.5 litre.

Borcam haznesi ile öne çıkan bir ürün.

Kullanıcılar da çok memnun.

Fiyatı 2962 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Araştırdım ve pişirme haznesinin cam olması nedeniyle Piran Tech'e karar verdim. İlk olarak tavuk ve patates yaptım. Daha sonra kuşbaşı ve yine patates, ve hepsi lezzetli oldu. '

7. Klima sevmeyenlerin tercihi Fakir TVL 90 S kule tipi vantilatör.

7. Klima sevmeyenlerin tercihi Fakir TVL 90 S kule tipi vantilatör.

Fakir TVL 90 S kule tipi vantilatör, şık tasarımı ve güçlü üfleme kapasitesi ile dikkat çeken bir ürün.

Klimadan hoşlanmayanlar için harika bir tercih.

Uzaktan kumandası ile kullanımı rahat ve en önemlisi de sessiz çalışıyor. 

Fiyatı 5745 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten kaliteli ve en düşük ayarda bizi üşütmeyi bile başardı, 2. ve 3. Kademelerinde ses çok artıyor ama bu doğal bir durum. Diğerlerinin dediği gibi soğutmuyor gibi yorumlara aldanmayın. Ben inanmadığım için aldım çünkü Fakir kalitesini her zaman bilirim, pişman da olmadım herkese tavsiye ederim.'

Hepsiburada

8. Su altındaki güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyenlerin tercihi Huihuige su altı kamerası.

8. Su altındaki güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyenlerin tercihi Huihuige su altı kamerası.

Şnorkelle dalıp gördüğünüz güzellikleri ölümsüzleştirmenin en kolay yolu iyi bir su altı kamerası.

3 metreye kadar dalış için uygun olan, kaliteli çekim yapan bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 1899 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin tercihi DJI Mini 4 Pro 4K HDR kameralı mini drone.

9. Olmuşken en iyisi olsun diyenlerin tercihi DJI Mini 4 Pro 4K HDR kameralı mini drone.

DJI Mini 4 Pro, bugüne kadarki en gelişmiş mini kameralı dronelardan. 

Sadece 249 gram ağırlığında olan drone, gün batımının veya gün doğumunun nüanslarını gerçeğe yakın kalitede paylaşmanızı sağlayan özelliklerle donatılmış.

Fiyatı 47.925 TL.

Almak isteyenler için burada.

'DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus, bugüne kadarki en gelişmiş mini kameralı drone'lardan biri olduğunu düşündüğüm güçlü görüntüleme yetenekleri, çok yönlü engel algılama, yeni Trace Modu ile ActiveTrack 360° ve 20km (Türkiye şartlarında 10km sınır, şehir içi kalabalık alanlarda ortalama 1.5-3km ve sahil 5km) FHD video aktarımını entegre ederek hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için sevilecek daha fazla şey getiriyor. Bu drone'u yaklaşık bir 1 haftadır kullanıyorum bunun öncesinde dji mini 3 pro drone'um vardı ve ikisin de özelliklerini iyice karşılaştırdıktan sonra Dji Mini 4 Pro almaya karar verdim. Her özelliğinden memnunum. Test ettiğim üzere 30km gelen rüzgara karşı direnci ve çekim kalitesi beni oldukça etkiledi.'

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10. Karşılıklı konuşma yapabileceğiniz, gece görüşü harika olan TP-Link Tapo C200 iç mekan güvenlik kamerası.

10. Karşılıklı konuşma yapabileceğiniz, gece görüşü harika olan TP-Link Tapo C200 iç mekan güvenlik kamerası.

1080p çözünürlüğe sahip kamera gelişmiş bir gece görüşüne de sahip.

Hareketi anında algılar ve hemen size uyarı gönderir.

Bebeği ya da evcil hayvanı olanlar için, evini hırsızlara karşı korumak isteyenler için harika bir ürün.

Fiyatı 917 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullanması, kurulumu oldukça kolay. Gece görüşü, karşılıklı konuşma yapılabilmesi, 360 derece kontrol sistemi süper. Kedilerimi işteyken izleyip, onlara seslenip kamera önüne çağırabiliyorum 😍'

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11. Minimal, ergonomik tasarımı ile çok beğenilen Spigen hızlı şarj adaptörü.

11. Minimal, ergonomik tasarımı ile çok beğenilen Spigen hızlı şarj adaptörü.

Hızlı şarj desteği olan iPhone ve Android cihazlarla uyumlu. Siz yine de alırken sayfadan modelinizin uyumlu modeller arasında olup olmadığını teyit ediniz.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Pile hiç bir zarar vermeden orijinal kablo ile çok güzel ve çok hızlı çalışıyor.'

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12. %90 daha az ses ile olağanüstü hız ve hassasiyete sahip olan Logitech MX Master 3S optik sensörlü kablosuz mouse.

12. %90 daha az ses ile olağanüstü hız ve hassasiyete sahip olan Logitech MX Master 3S optik sensörlü kablosuz mouse.

Özelleştirilebilir hassasiyete sahip yükseltilmiş 8000 DPI sensörü ile her yüzeyde (camda bile) çalışmak için uygun.

1 dakikalık USB-C şarj, 3 saatlik kullanım süresi sağlar; tam dolum halinde 70 güne kadar kullanılabilir.

Mouseların kralı diyebiliriz.

Fiyatı 2992 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Evet pahalı bir mouse, ama ergonomik açıdan elime çok güzel oturdu, kalite hissiyatı güzel, tasarım yaparken özelleştirilebilir tuşları da faydalı.'

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