Teknoloji Tutkunlarını Mutlu Edecek Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!
Teknoloji Tutkunlarını Mutlu Edecek Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!
Teknoloji meraklılarının en çok satın aldığı ürünleri tek tek listeledik. Elektronik ürünler söz konusu olunca, indirimler ve moda faktörü de öne çıkıyor. En çok satılanlara bakarak karar vermek de bu açıdan oldukça önemli oluyor. Çünkü işi bilenler genelde hep fiyat performans ürünlerini tercih ediyor. Siz de teknolojiye meraklı ama ne alacağınıza karar veremeyenlerdenseniz içeriğimize mutlaka göz atın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Bebeği ve evcil hayvanı olanların çok memnun kalacağı Xiaomi C400 akıllı kamera.
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2. Sürekli telefonda görüşme yapanlar veya müziksiz duramayanların tercihi Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık.
3. Elektronik eşyaları için uzun ömürlü pil desteği arayanların tercihi Duracell Alkalin AA kalem pil.
4. Evdeki eski televizyonunu akıllı bir televizyona dönüştürmek isteyenlerin tercihi Xiaomi Mi TV Stick.
5. Soundcore by Anker Motion suya dayanıklı bluetooth hoparlör.
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6. Tabletler arasında en çok tercih edilen ürün Samsung Galaxy Tab A9 tablet.
7. Otomobilde telefonunu şarj etmek isteyenlerin tercihi Belkin Boost Charge çift bağlantı noktalı araç şarjı.
8. Eskiye özlem duyanların favorisi KODAK Mini Shot 2 Retro fotoğraf makinesi.
9. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyenlerin tercihi taşınabilir ev sineması projektörü.
10. Gamerların favorisi Logitech G F310 Kablolu Gamepad.
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11. Çalışırken rahat etmek isteyenlerin tercihi taşınabilir laptop standı.
12. Akıllı saatler arasında en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Watch 3 Active.
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