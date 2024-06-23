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Teknoloji Tutkunlarını Mutlu Edecek Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!

etiket Teknoloji Tutkunlarını Mutlu Edecek Haftanın Çok Satan Elektronik Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:55

Teknoloji meraklılarının en çok satın aldığı ürünleri tek tek listeledik. Elektronik ürünler söz konusu olunca, indirimler ve moda faktörü de öne çıkıyor. En çok satılanlara bakarak karar vermek de bu açıdan oldukça önemli oluyor. Çünkü işi bilenler genelde hep fiyat performans ürünlerini tercih ediyor. Siz de teknolojiye meraklı ama ne alacağınıza karar veremeyenlerdenseniz içeriğimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 23 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bebeği ve evcil hayvanı olanların çok memnun kalacağı Xiaomi C400 akıllı kamera.

1. Bebeği ve evcil hayvanı olanların çok memnun kalacağı Xiaomi C400 akıllı kamera.

Bu akıllı kamera, iki yönlü gerçek zamanlı sesli aramaları desteklediği için, nerede olursanız olun evde sevdiklerinizle ve evcil hayvanlarınızla rahatça sohbet edebilirsiniz.

Görünmez 940nm kızılötesi ışık, gelişmiş gece görüşü sağlayarak geceleri bile net, gerçek zamanlı videolar kaydetmenizi sağlar.

Fiyatı 1509 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Amazon’da uygun fiyata düştüğünü görünce satın aldım. Daha önce C300 almıştım ve onu dışarıda park halinde duran arabamı izlemek için kullanıyorum. Sebebi ne derseniz onun kayıt çözünürlüğü daha yüksek. Şimdi aldığım C200 kamerayı ise evin içine yerleştirdim. Uzaktan bağlanmak Mi Home uygulaması ile çok kolay. Hafıza kartı takmazsanız kayıt yapamıyorsunuz. En az 128 GB’lık kart almanızı öneririm, böylece 2 haftaya kadar kayıt tutabilirsiniz.'

Amazon

2. Sürekli telefonda görüşme yapanlar veya müziksiz duramayanların tercihi Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık.

2. Sürekli telefonda görüşme yapanlar veya müziksiz duramayanların tercihi Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık.

Bu kulaklığın sahip olduğu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle istenmeyen gürültüleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Pili de gayet güçlü.

Tek bir şarjla 30 saate kadar dayanan pili sayesinde, uzun yolculuklarda şarkı ve podcast oynatma listelerinize veya sosyal medya videolarınızı kesintiye uğratmaz.

Fiyatı 1255 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Samsung telefonu aldıktan sonra bir de Samsung kablosuz kulaklık almak istedim. 2 hafta kullanıyorum. Gayet memnunum. İki hafta içerisinde 1 kere şarj ettim (günlük kullanım 2-3 saat). Telefondaki Samsung Wear uygulaması sayesinde her türlü ayarı yapılabiliyor, şarj durumu kontrol edilebiliyor. Aktif gürültü önleme modu özellikle toplu taşımada çok işe yarıyor.'

Amazon

3. Elektronik eşyaları için uzun ömürlü pil desteği arayanların tercihi Duracell Alkalin AA kalem pil.

3. Elektronik eşyaları için uzun ömürlü pil desteği arayanların tercihi Duracell Alkalin AA kalem pil.

Duracell AA piller, günlük cihazlara güvenilir şekilde güç sağlamak için ideal çok amaçlı alkalin pillerdir. 15 kata kadar daha uzun ömürlü olduğu için aslında çok da ekonomik.

Fiyatı 189 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Pilde kaliteli üründen taviz vermemek gerekiyor. Fiyatı da uygun.'

Amazon

4. Evdeki eski televizyonunu akıllı bir televizyona dönüştürmek isteyenlerin tercihi Xiaomi Mi TV Stick.

4. Evdeki eski televizyonunu akıllı bir televizyona dönüştürmek isteyenlerin tercihi Xiaomi Mi TV Stick.

Televizyona ve wifi'ye bağladıktan sonra kurulum tamam. Sonrası hep keyif. İster Netflix izleyin ister Youtube...

Hafif ve taşınabilir olduğu için her yere de yanınızda taşıyabilirsiniz.

Fiyatı 1429 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Senelerdir ihtiyacımız olan bir cihazmış resmen, çok memnunuz her türlü platforma erişebiliyoruz akıllı TV almaya gerek yok. Kumandayla ilgili küçük bir sorun yaşadık onda da garanti firması çok yardımcı oldu.'

Amazon

5. Soundcore by Anker Motion suya dayanıklı bluetooth hoparlör.

5. Soundcore by Anker Motion suya dayanıklı bluetooth hoparlör.

Tamamen su geçirmez kılıf ile sıvılara karşı üstün koruma sağladığı için havuz başında tatilde kullanım için idealdir.

6.700 mAh pili ve 12 saatlik çalma süresi ile hafta sonlarını, rahat akşamları veya açık havada uzun yaz günlerinde hep yanınızda olacak bir hoparlör.

Ses kalitesi de harika.

Fiyatı 3969 TL.

Almak isteyenler için burada.

'30 watt ses çıkışı veren mükemmel bir cihaz. Sesler temiz, patlama çatlama yok. Kapalı alan performansı kesinlikle efsane, açık alanda kullanmadım ama ilk izlenime bakılırsa onda da epey başarılı olur. Baslar aklımı aldı.'

Amazon
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6. Tabletler arasında en çok tercih edilen ürün Samsung Galaxy Tab A9 tablet.

6. Tabletler arasında en çok tercih edilen ürün Samsung Galaxy Tab A9 tablet.

Tabletin dahili 64 GB depolama alanı tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. İsterseniz MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz.

Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyin.

Şarjı da uzun süre dayanıyor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

Fiyatı 3459 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyat/performans açısından gayet iyi, üstelik Samsung olsun diyorsanız gözü kapalı alabilirsiniz.'

Amazon

7. Otomobilde telefonunu şarj etmek isteyenlerin tercihi Belkin Boost Charge çift bağlantı noktalı araç şarjı.

7. Otomobilde telefonunu şarj etmek isteyenlerin tercihi Belkin Boost Charge çift bağlantı noktalı araç şarjı.

Şarj etmeye başlamak için aracınızın elektrik soketine takmanız yeterli. Bu ürün ile aynı anda iki cihazı şarj edebilirsiniz.

Uzun araba yolculukları için ideal bir ürün. Hem telefon hem tabletleri hızlı bir şekilde şarj ediyor.

Üstelik şu anda dev indirimde!

%50 indirimli fiyatı sadece 201 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyatına göre çok kaliteli. Yapısı çok sağlam bir hissi var. Kullanılan malzemenin dokusu çok güzel.'

Amazon

8. Eskiye özlem duyanların favorisi KODAK Mini Shot 2 Retro fotoğraf makinesi.

8. Eskiye özlem duyanların favorisi KODAK Mini Shot 2 Retro fotoğraf makinesi.

Kodak Mini Shot 2 Retro, fotoğraf yazıcısına sahip dijital bir kameradır, böylece resimlerinizi basabilir veya çekimden sonra silebilirsiniz. 

Kodak Mini Shot 2 Retro, sadece birkaç saniye içinde kusursuz fotoğraflar basabileceğiniz 4Pass teknolojisini kullanır. Fotoğraflar renkli bant katmanlarına basıldığı ve lamine edildiğinden, saklama sırasında parmak izlerine ve suya karşı korunurlar, bu da uzun bir dayanıklılık sağlar.

Fiyatı 1861 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

9. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyenlerin tercihi taşınabilir ev sineması projektörü.

9. Açık havada sinema keyfi yapmak isteyenlerin tercihi taşınabilir ev sineması projektörü.

Daha yüksek aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresine sahip, en son 5G çift bantlı WiFi6 ile donatılmış bu 5G wifi bluetooth projektör, büyük bir ekran elde etmek için birkaç saniye içinde kablosuz olarak senkronize edilebiliyor. Bu da, ekranınızı yansıtmak için telefonunuza, tabletinize veya diğer cihazlarınıza kolayca bağlanabileceğiniz anlamına gelir.

Sonrası da sadece keyif...

Fiyatı 2179 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Gamerların favorisi Logitech G F310 Kablolu Gamepad.

10. Gamerların favorisi Logitech G F310 Kablolu Gamepad.

Gelişmiş konsol tarzı denetim arayan bilgisayar oyuncuları için tasarlanmış bir oyun kontrol aracı.

Kurulumu ve favori oyunlarınızla kullanımı kolay.

Fiyatı 649 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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11. Çalışırken rahat etmek isteyenlerin tercihi taşınabilir laptop standı.

11. Çalışırken rahat etmek isteyenlerin tercihi taşınabilir laptop standı.

10' - 16' arası tüm laptoplar ile uyumludur.

Bilgisayar stantı tamamen kalınlaştırılmış alüminyum alaşımlı malzemeden üretildiği için oldukça sağlamdır.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Akıllı saatler arasında en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

12. Akıllı saatler arasında en çok tercih edilen model Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

Saati bluetooth ile akıllı telefonunuza kolayca bağlayabilirsiniz. Saatinizdeki telefon görüşmelerini tek bir dokunuşla cevaplayabilirsiniz. Çalışırken veya egzersiz yaparken, telefon görüşmelerini daha pratik ve kolay bir şekilde cevaplamak için elinizi kaldırmanız yeterli olacaktır.

Fiyatı 1124 TL.

Almak isteyenler için burada.

'2 tane aldım çok memnunuz şarjı aktif kullanmada 9 gün gidiyor.'

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