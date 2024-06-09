En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler

Çekim gücü ve haritalama özellikleri, kullanıcıları tarafından çok başarılı bulunan Neabot akıllı robot süpürgenin en çok temizlik performansı ve uygulama kullanımı övgü alıyor.

Vakum özelliği en güçlü olan robot süpürgelerden biri olduğunu da ekleyelim.

Çok ince bir gövdeye sahip olduğu için koltuk altlarına da kolayca girer.

2.5 litre kapasiteli toz toplayıcı hazneye sahip olan robot süpürgenin su tankı kapasitesi de 350 ml.

Fiyatı 12.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 2 aydır ürünü kullanıyorum ve en baştan çok memnun kaldığımı söylemek isterim. Araştırmalarıma göre vakumu en güçlü robot olduğunu tespit etmiştim, gerçekten yazıldığı gibi ciddi bir vakumlama gücü var. Paspas yapma özelliğinden de çok memnun kaldığımı belirtmeliyim. Son olarak da en çok beğendiğim yanlarından birisi ürünün tasarımının çok şık olması ve tozunu otomatik haznesine toplaması. Robotu almadan önce araştırmalarımda farklı markaları kullanan arkadaşlarımın robotlarının objelere, duvara vs. çok sık çarptığını söylemişlerdi, fakat bu Neabot neredeyse hiç çarpmıyor denecek kadar çok nadir çarptığını gözlemledi. Umarım satın alacak arkadaşlarda benim kadar memnun kalırlar.'