En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler

Yüksek çekiş gücü ve haritalama özelliği ile dikkat çeken bir model. Otomatik boşaltma istasyonu ve sessiz çalışması da öne çıkan avantajları arasında.

Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler.

Toz haznesi kapasitesi 260 ml.

Fiyatı 23.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İnanılmaz bir şey! Hala inanamıyorum. Mutlaka her evde olması gereken bir ürün. Çekiş gücü, haritalama, ıslak paspas, şarj süresi, şarj olma süresi gerçekten memnuniyet verici. Her alana girebiliyor ve emiş gücü en düşük seviyede bile harika sonuçlar veriyor. Telefonla senkronize bir şekilde çalışıyor ve tüm bilgileri anında aktarıyor. Şarj miktarından tutunda temizlik yapılan odanın hangi alanda olduğuna kadar çok net bir şekilde Online takip edebiliyorsunuz. Tasarımı olağanüstü, son derece kaliteli ve yüksek emiş gücü sayesinde aklınızda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Sadece musluk suyu ile 130 m2 alanı tek depo ile temizliyor ve bunun için hiç bir ek masraf gerektirmiyor. Her temizlik sonrası kendi istasyonuna gidip toz haznesini son derece pratik bir şekilde boşaltıyor ve siz sadece bu süreçte kahvenizi içiyorsunuz. Oda tercihlerinizden tutunda ıslak kuru temizleme tercihine kadar her türlü ayrıntı düşünülmüş. Olumsuz yorumlara çok takılmayın derim mutlaka bu ürüne sahip olun. '