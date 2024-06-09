Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler

etiket En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 06:30

Bir robot süpürge almak istiyor ama hangisini alacağınıza karar veremiyorsanız, içeriğimize mutlaka göz atın. Xiomi'den Dreame'ye, Roborock'tan Philips robot süpürgeye en çok satılan modelleri, özellikleri, fiyatları ve yorumları ile derledik. 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 08 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. DreameBot D10 Plus Akıllı Robot Süpürge

1. DreameBot D10 Plus Akıllı Robot Süpürge

Fiyat performans açısından çok beğenilen robot süpürge modellerinden biri DreameBot D10 Plus robot süpürge.

Otomatik toz boşaltma sistemi ve yüksek emiş gücü ile kullanıcıların gönlünü fetheden süpürgenin kurulumu da oldukça basit.

DreameBot D10 Plus, 45 güne kadar otomatik olarak temizlediği kirleri 2,5 litrelik sızdırmaz bir torbaya boşaltır.

2.5 litrelik toz torbasına sahip olan süpürgenin 400 ml de toz haznesi var.

Fiyatı 28.235 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü 1 aydır kullanıyorum. İki kedim var. Bariz kedi kılı, kumu, saç kılı, toz azaldı. Ben süpürünce de neredeyse bu kadar oluyor. Evi ürüne göre düzenliyorum çalıştırmadan önce. Kabloları toparlayıp yerlerden kaldırdım öncelikle. Ortalıktaki ufak tefek şeyleri kaldırıyorum. Sandalye mama su kabı vs düzenliyorum.2 kedim var . Kıl ve kumla uğraşmam bitti resmen. Çok memnun kaldım. Neredeyse süpürge açmıyorum artık. Her eve lazım. İyi ki almışım diyorum. Ben sadece süpürme modunu kullanıyorum bu arada.'

Hepsiburada

2. Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

2. Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Akıllı kenar temizleme özelliği ile öne çıkan robot süpürgenin su tankı kapasitesi 200 ml, toz hazne kapasitesi de 300 ml.

Fiyatı 13.705 TL.

Almak isteyenler için burada.

'1 haftadır kullanıyorum o geldiğinden beri evde ki kedi tüyü ve kumları görünmez oldu :) Toz haznesini kendinin boşaltması süper kolaylık. Olmasa da olur mu olur tabi ancak günlük temizlik yapanlar için kendisinin boşaltması kadar rahatlık yok. Şu an işteyim ve o evde süpürme işi yapıyor işi bitince hazneyi de boşaltıyor otomatik. Dolu olsa süpürme işlemi yapamayacaktı. Tavsiye ederim.'

Hepsiburada

3. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Otomatik Boşaltma İstasyonlu Robot Süpürge

3. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Otomatik Boşaltma İstasyonlu Robot Süpürge

Yüksek çekiş gücü ve haritalama özelliği ile dikkat çeken bir model.  Otomatik boşaltma istasyonu ve sessiz çalışması da öne çıkan avantajları arasında. 

Çok daha az çabayla her gün mükemmel temizlik yapın. HomeRun Robot ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyalara takılmadan etrafı temizler.

Toz haznesi kapasitesi 260 ml.

Fiyatı 23.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İnanılmaz bir şey! Hala inanamıyorum. Mutlaka her evde olması gereken bir ürün. Çekiş gücü, haritalama, ıslak paspas, şarj süresi, şarj olma süresi gerçekten memnuniyet verici. Her alana girebiliyor ve emiş gücü en düşük seviyede bile harika sonuçlar veriyor. Telefonla senkronize bir şekilde çalışıyor ve tüm bilgileri anında aktarıyor. Şarj miktarından tutunda temizlik yapılan odanın hangi alanda olduğuna kadar çok net bir şekilde Online takip edebiliyorsunuz. Tasarımı olağanüstü, son derece kaliteli ve yüksek emiş gücü sayesinde aklınızda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Sadece musluk suyu ile 130 m2 alanı tek depo ile temizliyor ve bunun için hiç bir ek masraf gerektirmiyor. Her temizlik sonrası kendi istasyonuna gidip toz haznesini son derece pratik bir şekilde boşaltıyor ve siz sadece bu süreçte kahvenizi içiyorsunuz. Oda tercihlerinizden tutunda ıslak kuru temizleme tercihine kadar her türlü ayrıntı düşünülmüş. Olumsuz yorumlara çok takılmayın derim mutlaka bu ürüne sahip olun. '

Hepsiburada

4. Roborock Q8 Max Plus Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge

4. Roborock Q8 Max Plus Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Su tankı kapasitesi 350 ml olduğu için çok beğenilen bir model.

Haritalaması da oldukça kolay ve kullanım esnasında da haritalama özelliği çok başarılı.

Temizliği, çekim gücü harika. Kullananların kesinlikle tavsiye ettiği bir model.

İndirimli fiyatı 20.999 TL.

Beyaz ve siyah rengi var.

Almak isteyenler için burada.

'İlk defa robot süpürge kullanan biri olarak çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Çekim gücünü bu kadar beklemiyordum . Haritalarda sonra tek tuşla kendisi süpürüp istasyonuna gidip haznesini temizliyor çok akıllı:) Kesinlikle tavsiye ediyorum. Annelere alınabilecek en güzel yardımcı. Kurulumu oldukça basit . Telefona programı indirip cihazı tanımıyorsunuz zaten sizi yönlendirme yapıyor. Halıların üzerinden rahatlıkla geçiyor. İçinde toz torbası var yedek bir tane daha var. Kargo ve paketlemeden de memnunum. İki kalın karton koli İçinde geldi paketleme çok iyi.'

Hepsiburada

5. Neabot Nomo Q11 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas (Neabot Türkiye Garantili )

5. Neabot Nomo Q11 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas (Neabot Türkiye Garantili )

Çekim gücü ve haritalama özellikleri, kullanıcıları tarafından çok başarılı bulunan Neabot akıllı robot süpürgenin en çok temizlik performansı ve uygulama kullanımı övgü alıyor. 

Vakum özelliği en güçlü olan robot süpürgelerden biri olduğunu da ekleyelim.

Çok ince bir gövdeye sahip olduğu için koltuk altlarına da kolayca girer.

2.5 litre kapasiteli toz toplayıcı hazneye sahip olan robot süpürgenin su tankı kapasitesi de 350 ml.

Fiyatı 12.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 2 aydır ürünü kullanıyorum ve en baştan çok memnun kaldığımı söylemek isterim. Araştırmalarıma göre vakumu en güçlü robot olduğunu tespit etmiştim, gerçekten yazıldığı gibi ciddi bir vakumlama gücü var. Paspas yapma özelliğinden de çok memnun kaldığımı belirtmeliyim. Son olarak da en çok beğendiğim yanlarından birisi ürünün tasarımının çok şık olması ve tozunu otomatik haznesine toplaması. Robotu almadan önce araştırmalarımda farklı markaları kullanan arkadaşlarımın robotlarının objelere, duvara vs. çok sık çarptığını söylemişlerdi, fakat bu Neabot neredeyse hiç çarpmıyor denecek kadar çok nadir çarptığını gözlemledi. Umarım satın alacak arkadaşlarda benim kadar memnun kalırlar.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Robx R7 Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge (Robx Türkiye Garantili)

6. Robx R7 Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge (Robx Türkiye Garantili)

Robx robot süpürge, yeni nesil üstün teknoloji ile tasarlanmış, topladığı çöp ve tozu Otomatik olarak toz toplama ünitesine boşaltan bir model.Kutu içerisinde 7 adet toz torbası mevcut. Bir torbayı yaklaşık 20-30 gün kullanabilirsiniz.

Robx R7 4 Adet UVC LED ile donatılmıştır. Çalışma esnasında uvc otomatik olarak mikrop ve bakterileri yok etmek için devrede olur.

İndirimli fiyatı 13.649 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yorum yazmak için bir haftalık kullanımı bekledim. Ürünü çekinerek almıştım ama gerçekten beğendim. Ürünün çekim gücü, hareket kabiliyeti, haritalaması, uygulaması, sensörü, uv özelliğinin olması ve şarjından çok memnunum. Yalnızca mop yaparken halının üstüne geldiğinde suyun akışını kesiyor fakat mopu kaldırmamasından halı nemleniyor. Mopu yazın kullanmayı düşünüyorum. Tavşan tüyü dedikleri halıda çekimi gayet iyi, iki temizleme yaptırıyorum tertemiz yapıyor. Yedek çöp poşeti vs göndermiş olmaları bir avantaj. İyi ki üniteli ürün almışım. Normalde 2 güne bir evi süpürürdüm hala elektrikli süpürgeyi açmadım evim tertemiz.'

Hepsiburada

7. Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/01 Çöp İstasyonlu Siyah Gold Akıllı Robot Süpürge

7. Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/01 Çöp İstasyonlu Siyah Gold Akıllı Robot Süpürge

Haritalaması çok hızlı. 120 m2 evin, yaklaşık 15 dakikada haritasını çıkarabiliyor.

Philips robot süpürge, ultra güçlü emiş gücü sağlar ve tek seferde evinizi süpürür ve siler. Ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaları algılar ve eşyaların etrafını sıkışmadan temizler.

Evinizi her daim pırıl pırıl tutacak bir ürün.

Ultra yüksek emiş gücü, kırıntı ve evcil hayvan tüyü gibi büyük kirleri toplayabilir. Yerde günlük olarak biriken kirleri gidermenin yanı sıra çatlakların, halıların ve kilimlerin derinine işlemiş ince tozları temizler.

İndirimli fiyatı 23.899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün harika. Haritalama çok hızlı çok şaşırttı beni. Philips kalitesi zaten tartışılmaz.'

Hepsiburada

8. Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge

8. Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge

Roborock S8 Pro, yüksek fiyatını hak eden performansı sergileyen bir model.

Yüksek emiş gücü, otomatik paspas yıkama ve kurutma özellikleri ile kullanıcılarından tam puan alan bir robot süpürge.

Sensörleri sayesinde nesne tanıma ve halı algılama yetenekleri de gayet başarılı. 

İndirimli fiyatı 40.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün sağlam ve hızlı bir şekilde geldi. İlk defa robot süpürge kullandığım ve çok gelişmiş bir makine olduğundan bir süre kurmak , uygulamayı öğrenmek, çalıştırmak vs ile uğraştım. Sonuç olarak çok kullanışlı, memnun kaldım. Tek kat olarak kullandım şimdilik. Diğer katları da haritalandırıp kullanacağım ileri ki günlerde. Aynı anda süpürüp siliyor, isterseniz her bölgeye ayrı temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bir yeri sadece kuru diğer tarafı ıslak kuru yapıyor. İstediğiniz zaman aralığında gidip bezi yıkıyor. 4 farklı emiş gücü, 4 farklı silme gücü var. Türkçe konuşuyor. Kamerası güvenlikli, dıştan giriş yapılması çok zor. Tavsiye ederim. Paranıza değer bence.'

Hepsiburada

9. Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

9. Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus

Bezleri yıkamanız veya toz haznesini elle boşaltmanız gerekmiyor desek... Tamamen otomatik, eller serbest temizlik desek... Bir de bu robot süpürge indirimde desek... Ne dersiniz?

Su tankı kapasitesi tam 750 ml.

İndirimli fiyatı 26.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel, ev halkı çok beğendi. Tüyleri yüksek bir halımız var çekmez sanıyorduk gayet başarılı süpürdü. Sanırım uzun bir süre Dyson'ı açmayacağız :)'

Hepsiburada

10. Lydsto W2 Edge 12.000 Pa Paspas Kaldıran Akıllı Robot Süpürge

10. Lydsto W2 Edge 12.000 Pa Paspas Kaldıran Akıllı Robot Süpürge

Yüksek emiş gücü ve halıda mop kaldırma özelliği ile dikkat çeken bir model. Kullanıcılar, en çok paspas yıkama ve kurutma fonksiyonunu beğeniyor. 

Çalışanlar için gerçekten büyük kolaylık sağlayan bir robot süpürgeç

Fiyatını kesinlikle hak ediyor.

Fiyatı 42.936 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kararsız kaldık alırken parasına değer mi diye ama iyi ki en iyisini almışız ,tek kelimeyle efsane, icat edenine sağlık, elim ayağım oldu, hem nefis siliyor yerler cam gibi hem de çok iyi süpürüyor. Zamanımdan ve emeğimden tasarruf. Herkese tavsiye ederim hele de çalışan bayanlara.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Electroll MaxPro 5000Pa Dual Cleaning System Su ve Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge (Electroll Türkiye Garantili)

11. Electroll MaxPro 5000Pa Dual Cleaning System Su ve Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge (Electroll Türkiye Garantili)

2 cm'e kadar eşik ve rampaları tırmanabilen özelliği ve 3 litre toz haznesi ile kendi kendini temizleyen teknolojisi ile çok beğenilen bir model.

Animasyonlu istasyon üstü led gösterge ve komut tuşları özellikle yaşı geçgin kullanıcılar için büyük kolaylık.

 İndirimli fiyatı 23.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü detaylı kullandıktan sonra yorum yapmak istedim gerçekten çok başarılı çekme gücü olsun paspaslaması olsun mükemmel her şeyi otomatik kendisi yapıyor paspaslaması temiz su alması vermesi paspas yıkaması kurulaması var toz toplaması boşaltması da otomatik herkese tavsiye ederim.'

Hepsiburada

12. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge

12. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge

Engel tanımadan evinizi dip köşe temizleyen, çekim gücü yüksek, haritalaması kolay bir robot süpürge.

Robot otomatik olarak kendini Otomatik Boşaltma İstasyonuna boşaltır ve sonraki 30 gün sizi bir daha uğraştırmaz.

Robot, halı veya paspasın üzerine geldiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırarak halının derinliklerine gizlenmiş ince toz parçacıklarını yakalar. 

Su haznesi de 300 ml kapasiteli.

İndirimli fiyatı 18.099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Haritalandırmayı çarpmadan kolayca çıkarttı, sehpayı yerinden oynatacak kadar güçlü biri. Çöp boşaltma istasyonu olması bence avantaj boşaltmakla uğraştırmıyor. Sadece boşaltırken ki sesi biraz fazla çıkıyor ama ben işteyken o temizlik yapsın diye aldığım için bu durumu önemsemiyorum.'

Hepsiburada

13. Roborock Q7 Max Plus Akıllı Robot Süpürge

13. Roborock Q7 Max Plus Akıllı Robot Süpürge

Su deposu kapasitesi 350 ml olan robot süpürge, otomatik kir boşaltma sistemi ile öne çıkan bir model.

Emiş gücü gerçekten harika ve sesi de hiç rahatsız etmiyor.

İndirimli fiyatı 27.434 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle Süpürge çok başarılı 4 aydır kullanıyoruz, navigasyonu harika, çekim gücünü odalara göre belirleyebiliyorsunuz, halıda mop kaldırma özelliği bu model de yok ama biz mop özelliğini önemsemiyoruz. Ayrıca Boşaltma haznesiyle ilgili çoğu kişi boşaltmıyor demiş arkadaşlar, akıllı bir boşaltma sistemi var toz haznesinde yoğun bir toz yoksa boşaltma yapmayabilir, bunun için toz hastanesinin boşaltma seçeneğini max yaptık ve her temizlik sonrası max güçte boşaltma yapıyor toz kalmıyor. Akıllı modda kullanırsanız ! Her zaman boşaltma yapmayabilir yada düşük güçte boşaltma yaparken hazne çok doluysa tamamını boşatmayabilir.'

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın