En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler
En Çok Tercih Edilen İstasyonlu Robot Süpürgeler
Bir robot süpürge almak istiyor ama hangisini alacağınıza karar veremiyorsanız, içeriğimize mutlaka göz atın. Xiomi'den Dreame'ye, Roborock'tan Philips robot süpürgeye en çok satılan modelleri, özellikleri, fiyatları ve yorumları ile derledik.
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1. DreameBot D10 Plus Akıllı Robot Süpürge
2. Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge
3. Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Otomatik Boşaltma İstasyonlu Robot Süpürge
4. Roborock Q8 Max Plus Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge
5. Neabot Nomo Q11 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Ve Paspas (Neabot Türkiye Garantili )
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6. Robx R7 Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge (Robx Türkiye Garantili)
7. Philips HomeRun 7000 Serisi Aqua XU7100/01 Çöp İstasyonlu Siyah Gold Akıllı Robot Süpürge
8. Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge
9. Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus
10. Lydsto W2 Edge 12.000 Pa Paspas Kaldıran Akıllı Robot Süpürge
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11. Electroll MaxPro 5000Pa Dual Cleaning System Su ve Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge (Electroll Türkiye Garantili)
12. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge
13. Roborock Q7 Max Plus Akıllı Robot Süpürge
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