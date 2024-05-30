Mucizeye İnanmayanların Bile Kullandıktan Sonra İnanacağı 12 Güzellik Ürünü
Mucizeye İnanmayanların Bile Kullandıktan Sonra İnanacağı 12 Güzellik Ürünü
Kullananların öve öve bitiremediği, kendi küçük etkisi dev ürünleri tek tek listeledik. Saç bakım ürününden, cilt bakımına... Dolgunlaştırıcı glosslardan, kirpiklerinizi arşa çıkaran maskaraya... Hepsi burada!
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1. Evinizin konforunda profesyonel bir görünüm elde etmek için Maybelline kaş boyası.
2. Küçücük bir sivilce günümüzü mahvetmesin diye 24 adet sivilce söndürücü banttan oluşan bir paket!
3. Dudaklarınızı Angelina Jolie gibi yapacak harika bir dolgunlaştırıcı gloss.
4. Gün boyu makyaj tazeleme ihtiyacı duymadan etkileyici görünümünüzü korumanızı sağlayacak bir makyaj sabitleme spreyi.
5. Yanaklarda taze, doğal ve ipeksi görünüm için jel krem formüle sahip bir likit allık.
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6. Altın sedefsi parçacıklar içeren, yüzünüzde, vücudunuzda ve saçlarınızda kullanabileceğiniz bir ışıltılı bir kuru yağ.
7. Sizi ağda masrafından kurtaracak hafif ve portatif bir roll-on ağda seti.
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9. Saç tellerinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olarak saçlarınızı düzleştiren ve ışıldamasına yardımcı olan bir saç bakım yağı.
10. Gün boyu mat kalmanızı sağlayacak 10 kutu toplam 500 adet yüz kurutma kağıdı.
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11. Yorgun olduğunuz günlerde bile dinlenmiş ve tazelenmiş gözükmenizi sağlayacak Maybelline New York Instant Anti Age Eraser kapatıcı.
12. Şimdiye kadar sahip olduğunuz en uzun, en dolgun kirpikler için Maybelline Lash Sensational Sky High maskara.
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