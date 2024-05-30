Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Mucizeye İnanmayanların Bile Kullandıktan Sonra İnanacağı 12 Güzellik Ürünü

etiket Mucizeye İnanmayanların Bile Kullandıktan Sonra İnanacağı 12 Güzellik Ürünü

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 15:52

Kullananların öve öve bitiremediği, kendi küçük etkisi dev ürünleri tek tek listeledik. Saç bakım ürününden, cilt bakımına... Dolgunlaştırıcı glosslardan, kirpiklerinizi arşa çıkaran maskaraya... Hepsi burada!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Evinizin konforunda profesyonel bir görünüm elde etmek için Maybelline kaş boyası.

1. Evinizin konforunda profesyonel bir görünüm elde etmek için Maybelline kaş boyası.

Kaşlarınız çok ince veya seyrekse, ve kalıcı makyaj yaptırmak istemiyorsanız bu harika bir alternatif! Bu ürünü kullanınca ortalama 3 gün kaşlarınıza dokunmanıza gerek kalmayacak, bu da sabahları kaşlarınızı mükemmelleştirmek için harcadığınız zamanın size kalması demek.

Günlerce kalıcı etkisi ile çok kurtarıcı bir ürün.

Fiyatı 248 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yoğun bir tabaka halinde 2 saat bekletirseniz gerçekten çok güzel sonuç elde ediyorsunuz. Çok memnun kaldım. Soyulması kolay uygulaması kolay. Sıvı değil biraz yoğun kıvamlı bir madde.'

Amazon

2. Küçücük bir sivilce günümüzü mahvetmesin diye 24 adet sivilce söndürücü banttan oluşan bir paket!

2. Küçücük bir sivilce günümüzü mahvetmesin diye 24 adet sivilce söndürücü banttan oluşan bir paket!

Bu sivilce söndürücü bant, akne, beyaz ve siyah noktalardan kaynaklanan yaraların görünümünü iyileştirmeyi ve azaltmayı destekleyen bir ürün.

Deri yüzeyinde duran, başı çıkmış, beyaz uç vermiş sivilceleri geceden sabaha kadar söküp atmaya yardımcı olur. 

Fiyatı 118 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Acilen yeniden stoğa girmesi lazım, akşam yapıştırıyorum, sabaha sivilcenin içini çekip almış oluyor. Çok memnun kalarak kullandım ama Türkiye'de bulması çok zor hale gelmeye başladı.'

Amazon

3. Dudaklarınızı Angelina Jolie gibi yapacak harika bir dolgunlaştırıcı gloss.

3. Dudaklarınızı Angelina Jolie gibi yapacak harika bir dolgunlaştırıcı gloss.

Daha çekici dudaklara sahip olmanızı sağlayacak lip gloss, dudaklarınızın parlaklığını artırarak dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olur.

Ayrıca içeriğindeki besleyici E vitamini yüksek nem sağlar ve dudaklardaki kuru, çatlamış görünümün önüne geçer.

Simli görünüm sevenlerin favorisi.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

4. Gün boyu makyaj tazeleme ihtiyacı duymadan etkileyici görünümünüzü korumanızı sağlayacak bir makyaj sabitleme spreyi.

4. Gün boyu makyaj tazeleme ihtiyacı duymadan etkileyici görünümünüzü korumanızı sağlayacak bir makyaj sabitleme spreyi.

Revolution Hyaluronic V4 makyaj sabitleyici sprey sayesinde, evden çıkmadan büyük bir özenle yaptığınız makyajınız asla akmaz ve bozulmaz. Sıcak, soğuk ve nemden etkilenmez. 8 saat kalıcı etkisi ile kusursuz makyajınızın tadını doya doya çıkarabilirsiniz.

Üstelik zararlı kimyasallar içermez ve cildinizi korur. 

Fiyatı 219 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

5. Yanaklarda taze, doğal ve ipeksi görünüm için jel krem formüle sahip bir likit allık.

5. Yanaklarda taze, doğal ve ipeksi görünüm için jel krem formüle sahip bir likit allık.

Su bazlı jel yapısı sayesinde yumuşak ve artırılabilir pigmentasyona sahip likit allık.

Yanaklarınıza taze ve doğal bir sıcaklık verir. Uygulaması da son derece kolay.

Fiyatı 259 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Alırken renk konusunda kararsız kalmıştım ama kullanınca kendime baya yakıştırdım bence esmer tenden daha çok beyaz tene uygun bir renk tonu. çok tatlı duruyor pigmentasyonu güzel sürünce uçup gitmiyor orta seviyeden bir tık daha kalıcı diyebilirim. uygulama konusunda da en iyi parmakla dağıldığını düşünüyorum, fırçaya hiç uygun değil hem güzel yayılmıyor hem de çizgi çizgi oluyor ve pigmentasyonu kalmıyor. sünger de ürünü emiyor. o yüzden elle uygularsanız çok iyi performansı alacağınızı düşünüyorum. bitince yeniden alacağım bir ürün oldu.'

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Altın sedefsi parçacıklar içeren, yüzünüzde, vücudunuzda ve saçlarınızda kullanabileceğiniz bir ışıltılı bir kuru yağ.

6. Altın sedefsi parçacıklar içeren, yüzünüzde, vücudunuzda ve saçlarınızda kullanabileceğiniz bir ışıltılı bir kuru yağ.

Yüz, vücut ve saçları besler, onarır ve güzelleştirir. Özellikle bronzlaştıktan sonra sürmelere doyamayacaksınız.

Işıl ışıl ve mis kokulu bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün.

100 ml ürünün fiyatı 650 TL.

Almak isteyenler için burada.

Dilerseniz 50 ml olanı da burada.

Amazon

7. Sizi ağda masrafından kurtaracak hafif ve portatif bir roll-on ağda seti.

7. Sizi ağda masrafından kurtaracak hafif ve portatif bir roll-on ağda seti.

Evinizde kendi ellerinizden profesyonel ağda hizmeti alabileceğiniz çok kullanışlı bir set.

Kızarıklık ve tahriş olmadan evde tüylerinizden kurtulmanız için ihtiyacınız olan her şey bu sette mevcut.

Fiyatı 1735 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8.

8.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

9. Saç tellerinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olarak saçlarınızı düzleştiren ve ışıldamasına yardımcı olan bir saç bakım yağı.

9. Saç tellerinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olarak saçlarınızı düzleştiren ve ışıldamasına yardımcı olan bir saç bakım yağı.

Formülündeki hindistan cevizi yağı, keratin proteinleri, avokado yağı ve kakao yağı, kıvırcık veya dalgalı saçlarınızı güçlendirir ve yumuşatır.  

Sülfat içermeyen formülü ile saçlarınızın ışıldayan bir parlaklığa kavuşmasına yardımcı olur.

Fiyatı 332 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Gün boyu mat kalmanızı sağlayacak 10 kutu toplam 500 adet yüz kurutma kağıdı.

10. Gün boyu mat kalmanızı sağlayacak 10 kutu toplam 500 adet yüz kurutma kağıdı.

Yağ emici kağıtlar, cildinizden fazla yağı, kir, ter ve istenmeyen parlaklığı anında alır.

Evde, okulda, ofiste, arabada, sporda, açık hava etkinliklerinde vb. her zaman her yerde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

1 kutu çantanıza, 1 kutu arabanıza...

Fiyatı 490 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Yorgun olduğunuz günlerde bile dinlenmiş ve tazelenmiş gözükmenizi sağlayacak Maybelline New York Instant Anti Age Eraser kapatıcı.

Maybelline'in Instant Age Rewind Kapatıcısı, ucundaki yumuşacık süngeri ile göz altındaki koyu halkaları o kadar iyi kapatıyor ki, herkes böyle bir sihir elde etmek için hangi büyüyü kullandığınızı merak edecek.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Şimdiye kadar sahip olduğunuz en uzun, en dolgun kirpikler için Maybelline Lash Sensational Sky High maskara.

12. Şimdiye kadar sahip olduğunuz en uzun, en dolgun kirpikler için Maybelline Lash Sensational Sky High maskara.

Bambu özü ve fiber içeren bu etkileyici maskara, kirpiklerinizin yıldızlara ulaşmasını sağlıyor.

Fotoğrafta da açıkça gözüküyor etkisi zaten...

Fiyatı 300 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın