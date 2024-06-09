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Airfel LTXM35N 12000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima Alınır mı? Yorumları ile İnceledik!

etiket Airfel LTXM35N 12000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima Alınır mı? Yorumları ile İnceledik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 15:04

Bu sıcaklarda eve bir klima almak şart oldu diye düşünüyor ama hangi klimayı alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. En çok satın alınan klimalardan biri olan Airfel LTXM35N 12000 Btu R32 Gaz A++ enerji inverter klimayı sizin için inceledik. Kullanıcıların fiyat performans ürünü olarak gösterdiği ve çok memnun kaldığı bu klimayı indirimden almak isteyenler, yorumları da okuyarak kararını kolaylıkla verebilir. Haydi sıcaklar sizi daha fazla bunaltmadan hemen içeriğimize göz atın.

 Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 09 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Airfel Inverter Klima LTXM35N teknolojiden, konfordan, tasarruftan ve verimlilikten yana bir ürün...

Airfel Inverter Klima LTXM35N teknolojiden, konfordan, tasarruftan ve verimlilikten yana bir ürün...

Klima alınırken en önemli özelliklerden biri elbette ki soğutma ve ısıtma kapasitesi. Bu üründe her ikisi de çok iyi.

Soğutma Kapasitesi: 12.000 (BTU/h)

Isıtma Kapasitesi: 13.000 (BTU/h)

Ayrıca turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma ve hızlı soğutma yapabiliyor. Bu da özellikle yaz sıcaklarında çok önemli bir detay. Odanızın soğuması için sizi bekletmeyecek ve üzmeyecek bir klima.

A++ Enerji Inverter Klima, sessiz çalışması, mükemmel soğutma ve ısıtma performansıyla öne çıkıyor.

A++ Enerji Inverter Klima, sessiz çalışması, mükemmel soğutma ve ısıtma performansıyla öne çıkıyor.

Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf sağlayan bütçe dostu bir model.

Enerji sınıfı ise soğutma için A++, ısıtma için A+. Yani elektrik faturanızı da düşünen bütçe dostu bir klima.

Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketiyor.

Bütçe dostu olmasına rağmen, performansı da harika. -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile gerçekten yüksek performans sergileyen bir klima.

LCD göstergeli uzaktan kumandası çok kullanışlı ve kullanımı kolay.

LCD göstergeli uzaktan kumandası çok kullanışlı ve kullanımı kolay.

Airfel duvar tipi klima, otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen bir ortam sıcaklığı yarattığı için kullanıcıları tarafından çok tercih ediliyor.

Airfel duvar tipi klima, otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen bir ortam sıcaklığı yarattığı için kullanıcıları tarafından çok tercih ediliyor.

Soğutması gayet başarılı olan klima tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyat demişken hemen fiyatını da belirtelim çünkü şu anda güzel bir fırsat da var.

Hepsiburada'da hem indirim hem de ek kuponlarla indirimden 22.800 TL'ye alabilirsiniz.

Bu arada, bu klimayı satın alırsanız, ücretsiz keşif ve montaj hizmeti de alabiliyorsunuz. Yani size ek bir maliyeti de olmuyor.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

Biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım...

Biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım...

Bir ürünü almaya karar verirken, gerçek kullanıcıların yorumları oldukça etkili oluyor. Biz de sizin için seçtiğimiz bazı faydalı yorumları paylaşmak istedik.

'Ürünü yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum öncelikle satıcıya aynı gün kargoya verdiği için teşekkür ederim. Burada servisin geç randevu verdiğini söylemişler ama ben kargo geldiği gibi aradım servisi 1 saat sonra gelip kurdular deneyip gittiler elektrikçiyi çağırdım 2 metre kablo ve sigorta kutusu taktı 70lira ücret aldı ekstra ücret sadece bu. Klimaya gelince ben Urfa'da kullanıyorum evin salonuna taktık çift cephe üstelik güney cephe sabahtan akşama kadar güneş görüyor etrafı açık şuanda 1 haftadır ortalama 38 39 derece ilk açtığımda 25 derecede yaklaşık 15 dakika sonra içerisi buz oldu gerçekten soğutması çok çok iyi. Klimayı hiç kapatmıyorum gibi gündüz sürekli açık geceleri uyku modunda çalışıyor ama yine de açık duruyor aynı derecede. Şu anlık gayet memnunum.'

'Toshiba ve Samsung kullanıyorum, ürün için tereddütlerim vardı ama bu markalardan eksi bir tarafı yok gayet güzel gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

'Ürünü araştırarak aldım her şey beklediğim gibiydi. 25 m2 odayı 10 dakikada soğuttu. Sessiz bir çalışması var.'

'Ürün beklediğimden çok çok iyi ve üflemesi sessiz çalışması soğutması gayet iyi. Kargo çok hızlı ve sorunsuz şekilde geldi. Montaj ekibi çok iyiydi çok güzel işçilikleri var.'

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Bu klima gerçekten kullanıcılarından tam not alan bir fiyat performans ürünü.

Bu klima gerçekten kullanıcılarından tam not alan bir fiyat performans ürünü.

Siz de bir duvar tipi klima almayı düşünüyorsanız ve bu model içinize sindiyse, şimdi almanın tam zamanı.

Airfel'in en çok satın alınan modeli LTXM35N. Ayrıca tüm markalar arasında da en çok tercih edilen modellerden biri.

Almak isteyenler için LTX35N, Airfel'in diğer modelleri ve en çok tercih edilen diğer 2 klima, hepsi burada.

Hepsiburada
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