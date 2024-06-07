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Stanley Termostan Philips Erkek Bakım Setine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Philips Erkek Bakım Setine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:16

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Samsung duvar tipi klimadan Camper ayakkabıya. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan akıllı kedi tuvaleti acaba hangisi olmuş? Crocs terlikler ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rossclean Kablosuz Akıllı Su Kabı + Akıllı Kedi Tuvaleti + Akıllı Mama Kabı Süper Üçlü Aile Seti

1. Rossclean Kablosuz Akıllı Su Kabı + Akıllı Kedi Tuvaleti + Akıllı Mama Kabı Süper Üçlü Aile Seti

Kedisi için en iyisini isteyen ailelerin favori seçimi. Tek tek almak yerine bu şekilde set olarak almak çok daha avantajlı.

Setin içeriğinde;

  • 1 adet RossClean Akıllı Mama Kabı

  • 1 adet RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti

  • 1 adet RossClean Kablosuz Akıllı Su Kabı 

Fiyatı indirimde 22.499 TL.

Şu anda sepette 100 TL indirim fırsatı da mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Samsung Wind-Free Premium A++ Duvar Tipi Klima

2. Samsung Wind-Free Premium A++ Duvar Tipi Klima

Samsung klima, klima savaşlarına son verecek bir ürün. Çünkü kilima çarpmasını engelleyerek ortamı hızlı bir şekilde soğutur. Uzaktan kontrol için Wi-Fi özelliği de çok kullanışlı. Örneğin, klimanızı eve varmadan açarak vardığınızda serin olmasını sağlayabilirsiniz.

Fiyatı 29.000 TL.

Almak isteyenler için burada.

Kullanıcılar tarafından da önerilen bir ürün olduğunu ekleyelim.

'Merhaba, ürünü 2-3 aydır kullanıyoruz ve şu ana kadar gayet memnunuz. Cihaz 12bin btu ve salonda kurulu, çalıştırdıktan sonra 1-2 saat içerisinde evin tamamını serin bir dereceye getiriyor. En düşük olan 16 derecede açıyoruz, kurulu olduğu salonun ısısını 21 dereceye kadar düşürüyor ve diğer odalara da etki ediyor. Ev yaklaşık 80 metrekare (2+1) ve kurulu olduğu salon dışında diğer odalara da gayet yeterli etkisi oluyor. Tüm odalarda rahat rahat oturabiliyoruz. Ayrıca windfree özelliği sayesinde istediğimizde sessiz çalışabiliyor ama o özellik açık olduğunda soğutma performansı biraz düşüyor gibi, genelde normal kullanıyoruz, salonda oturduğumuzda windfree özelliğini tercih ediyoruz. Son olarak akıllı telefonunuza indirebileceğiniz mobil uygulama üzerinden de cihazı kullanabiliyor, açıp kapatabiliyor, derece ayarlaması, zaman ayarlaması, belli bir süre açık kalmasını veya belirlediğiniz saatte açılmasını ve yine belirlediğiniz saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Wi-Fi açık olduğu sürece evin dışından da mobil uygulama üzerinden cihazı kullanabiliyor, örneğin eve gelmeden yarım saat önce cihazı açıp evinize geldiğinizde beklemeden serin serin oturabiliyorsunuz. Genel olarak şu ana kadar memnun kaldık.'

Hepsiburada

3. Salcano Nova Monoblok 20 Jant Erkek Çocuk Bisikleti

3. Salcano Nova Monoblok 20 Jant Erkek Çocuk Bisikleti

Erkek çocukların tercih ettiği bisiklet bu olmuş. Hem dış görünüşü hem de 20' jantıyla çok beğenilen, kaliteli bir model.

Fiyatı 9421 TL.

Şu anda 250 TL indirim fırsatı da mevcut.

Almak isteyenler için burada.

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4. Camper Twins Erkek Ayakkabı

4. Camper Twins Erkek Ayakkabı

Tarz, oldukça rahat ve kaliteli.

Ancak alırken bunun günlük bir ayakkabı olduğunu ve rahatlık performansını yürüyüş ayakkabıları ile kıyaslamamak gerektiğini hatırlatalım.

Fiyatı 6199 TL.

Şu anda sepette %20 indirim fırsatı da mevcut.

39-43 arası numarası olan ayakkabı almak isteyenler için burada.

'Çok memnunum rahat ve şık bir ayakkabı. Rahat kullanışlı gayet güzel bir ürün. Çok rahat sağlam ve şık.'

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5. Kindle Paperwhite 5 11.gen 16 GB - Warm Light - Reklamsız

5. Kindle Paperwhite 5 11.gen 16 GB - Warm Light - Reklamsız

Kindle Paperwhite'ın ince ve hafif tasarımı ile binlerce kitap her zaman elinizin altında.

Kitap kurtlarının çok başarılı bulduğu bir model.

Ekranı parlamadığı için de her türlü ışıkta rahatça okuyabilirsiniz.

Fiyatı 8499 TL.

Şu anda 300 TL indirim fırsatı da mevcut.

Almak isteyenler için burada.

'Tam isteğim ve beklediğim gibi bir ürün. Bilgisayardan 'Calibre' adlı programın da desteği ile kitap atması çok kolay.

İlk gün şarjını resmen içiyor ama buna takılmayın. Arkadaki bütün indirmeleri tamamladıktan ve ilk attığınız kitapları düzenleme işlerini bitirdikten sonra şarjı inanılmaz uzun gidiyor.

Ekranın üzerinden elinizi kaydırdığınızda verdiği hissiyattan tutun da ürünün her özelliğini çok sevdim. Rahatça manga da okunabiliyor. Tek elle rahatça tutulabiliyor (ortalama ölçülere sahip bir erkeğim). 16 gb binlerce kitap demek. Düşünmeden alınabilir. '

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6. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

6. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Ömür boyu dayanacak kalitede şık bir termos.

Stanley markasını çok övmeye gerek yok ama kısaca anlatalım. 0.89 litre kapasiteli model pipetli olduğu için araba kullanırken rahatça bir şeyler içmek için ideal.

İndirimli fiyatı 1219 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Stanley kalitesine yıllardır aşinayım fakat bu ürün ile gerçekten daha üst bir seviyeye taşınmış. Özellikle tutma kısmı bence aşırı kullanışlı. Bisikletinize, çantanıza, kemerinize termosunuzu asma olanağı sunuyor. Ürünün boyutu, ağırlığı, tasarımı mükemmel. Suyu oda sıcaklığında bile koysanız ve arabanızda saatlerce de kalsa suyunuz ısınmıyor. Yaz aylarında kurtarıcı bir ürün. Toz pembe rengi fotoğraflardakinden çok daha kaliteli duruyor.'

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7. Nautica Voyage Erkek Parfümü

7. Nautica Voyage Erkek Parfümü

Erkek parfümleri içinde en çok satılan parfüm bu olmuş.

Bir parfüm arayışındaysanız şans verebilirsiniz. Yorumları da harika.

Fiyat 1347 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten bir parfüm meraklısı olarak almayı çok istediğim ve sonunda aldığım bir parfüm koklarken çok meraklıydım ve kokusu burnuma ilk vurduğu an neler oluyor dedirtti bana kesinlikle her erkek böyle koksa dünya daha güzel bir yer olur yaz için daha iyisi var mıdır bilmiyorum ama varsa bile bu fiyata bulmanız imkansız kesinlikle şunu söyleyebilirim ki hiç beklemediğim tarzda bir kokuydu ve gerçekten beklentilerim hepsini baştan yazdırdı bana inanılmaz bir parfüm.'

Amazon

8. Philips MG7720/15 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

8. Philips MG7720/15 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Yüz, saç ve vücut için tam 14 başlığı olan burun kılından saç tıraşına her şeyi yapabileceğiniz bir bakım seti.

Vücut tıraş başlığıyla boynunuzun altındaki kılları rahatça tıraş edebilir, burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Fiyatı 5000 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Takılmadan çok iyi tıraş yapıyor uçları yeterli kaliteli su geçirmemesi ayrı avantaj şarjı iyi gidiyor sıfır sakal ucunu kullanmak biraz zahmetli onun için almayın ama daha çok kirli sakal için ve saç tıraşı için tavsiye ederim.'

Amazon

9. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

9. Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Yüz, vücut ve hassas bölgede kullanıma uygun olan harika bir tüy alma cihazı. Kullanan neredeyse herkes çok memnun.

Tüm tüy tiplerine ve cilt tiplerine uyumlu olması da en büyük artılarından.

Cihazda bulunan cilt tonu sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller ve cildinizi korur.

Sizi sizden çok düşünen bir cihaz. Pürüzsüz bir cilt için en iyilerinden...

Fiyatı 10.999 TL.

Üstelik çanta ve yüz temizleme cihazı hediyeli.

Almak isteyenler için burada.

'Çok çok kullanışlı. Kullanımı kolay ve etkili performans. Teşekkürler Amazon.'

Amazon

10. Columbia Hatana Breathe Kadın Ayakkabı

10. Columbia Hatana Breathe Kadın Ayakkabı

Hem görünümü harika hem de rahatlığı efsane. Eğer hafif, rahat ve şık bir spor ayakkabı arıyorsanız daha fazla aramanıza gerek kalmadı.

Fiyatı 3776 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Renkleri inanılmaz güzel. İnanılmaz hafif ve çok güzel hava alıyor. Tam yazlık yürüyüş ayakkabısı. Bir numara büyük aldım kalıpları oldukça dar. Yürüyüşü de kolaylaştıran yastıklı bir yapısı var. Aynısından anneme de aldık. Beğendik 👏'

Amazon
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11. Columbia Bahama Vent Relaxed Erkek Tekne Ayakkabısı

11. Columbia Bahama Vent Relaxed Erkek Tekne Ayakkabısı

Yazlık ve rahat bir erkek ayakkabı modeli.

Fiyatı 3504 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel ve rahat bir ayakkabı. Topuk genişlik dayanıklılık anlamında çok iyi.'

Amazon

12. Crocs Classic Army Green Unisex Terlik

12. Crocs Classic Army Green Unisex Terlik

İndirimdeyken kapış kapış giden Crocs modeli karşınızda.

Asker yeşili rengi ile de çok beğeniliyor.

İndirimli fiyatı 972 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce almıştım bir tane de arkadaşıma istedik harika kalite teşekkürler Amazon.'

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