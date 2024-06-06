Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Kötü Kokularla Aranıza Mesafe Koyun! Erkekler İçin Terleme Önleyici Deodorant Önerileri

etiket Kötü Kokularla Aranıza Mesafe Koyun! Erkekler İçin Terleme Önleyici Deodorant Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 22:36

Kim ister ki, sıcakların bastırdığı bu yaz günlerinde mavi gömleğinin ya da tişörtünün kol altlarının laciverte döndüğünü görmeyi? Sanırım kimse istemez. Biz de bu yüzden, terlemeyi ve kokuyu önleyen en iyi erkek deodorantlarını sizin için listeledik. Öyle ki bazıları 96 saate kadar korumalı. Ne kadar uzun korumalı olursa olsun gerçek temizlik için her gün duş almak da son derece önemli elbette...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Old Spice Citron Erkekler İçin Terleme Önleyici ve Stick Deodorant

Old Spice Citron Erkekler İçin Terleme Önleyici ve Stick Deodorant

Beylerin en çok tercih ettiği ve Amazon'da da en çok satın alınan terleme önleyici deodorant karşınızda.

48 saat kötü koku ve terlemeyi önlemek için tercih edebileceğiniz Old Spice stick deodorant, çok terleyenlerin bile imdadına yetişebilecek bir ürün.

Ayrıca kokusu da çok hoş.

Fiyatı 157 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önceden kullandığım deodorantlardan çok daha kolay ve rahat bir kullanımı var gerçekten de 2 güne yakın bir koruma sağlıyor.'

Amazon

Men Clinical Protection Anti-perspirant Ter Önleyici Erkek Sprey Deodorant

Men Clinical Protection Anti-perspirant Ter Önleyici Erkek Sprey Deodorant

Sonucundan memnun kalma garantili bir deodorant.

Ter kokusu ve ıslaklığa karşı etkili!

Rexona'nın, terleme sorunu ile mücadele etmek ve kuru kalmanıza yardımcı olmak için geliştirdiği 'Gelişmiş Aktif Teknolojisi' 96 saat koruma sağlayan mikro kalkanlar oluşturur ve 3 kat daha güçlü ter koruması sağlar. Günlük hayatta ve özellikle önemli anlarda ıslaklık ve ter kokusundan etkilenmek istemeyen herkes Rexona Men Clinical Protection Sprey Deododorant’ı güvenle kullanabilir. 

Fiyatı 202 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bulabileceğiniz en kalite deodorant, uzun süre etkili.'

Amazon

Deotak Erkekler için Original Roll-On Deodorant

Deotak Erkekler için Original Roll-On Deodorant

Yenilenen formülü ile yapışkanlık hissi bırakmaz, sizi ter kokusuna karşı korur.

Alkol ve paraben içermez.

Fiyatı 77 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten hayatımı değiştiren bir ürün. Senelerdir kullanıyorum, 3-4 gün banyo yapmadığımda bile kokudan eser kalmıyor. Sürmediğim zaman banyodan çıktığımda 1 saat içinde kokan biriyim ama bunu sürünce günlerce kokmuyorum. Püf noktası banyodan çıktıktan hemen sonra hiç bekletmeden temiz ve kuru koltuk altına uygulamak. Terleyince sürerseniz işe yaramaz, kirliyken sürerseniz işe yaramaz.'

Yeri gelmişken biz de söyleyelim, deodorant her zaman temiz tene uygulanmalıdır. Aksi halde kötü kokuyu maksimize etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Amazon

Nivea Men Fresh Active Ter ve Ter Kokusuna Karşı 48 Saat Etkili Erkek Deodorant

Nivea Men Fresh Active Ter ve Ter Kokusuna Karşı 48 Saat Etkili Erkek Deodorant

Rahatsız etmeyen soft bir kokusu olan Nivea deodorant, ter kokusuna karşı sizi korurken mis gibi kokmanıza da yardımcı olur.

Doğal, etkili ve egzotik bir kokusu ile tüm gün özgüvenli hareket etmenizi sağlayan pudrasız deodorantın fiyatı 124 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu deodorant güzel bir ilkbahar havası veriyor. Fresh yazdığı gibi ferah bir kokusu var.'

Vichy Roll-On Deodorant Homme

Vichy Roll-On Deodorant Homme

Terlemeye karşı 72 saate kadar koruma sağlayan Vichy deodorant, kıyafetlerinizde iz bırakmaz. Yoğun terleme ve istenmeyen kokulara karşı savaşır. 

Hassas ciltler için uygundur.

Fiyatı 568 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir ürün. Deneyin, denettirin.'

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rexona Men Clinical Protection Active Fresh Erkek Stick Deodorant

Rexona Men Clinical Protection Active Fresh Erkek Stick Deodorant

Tam 96 saat boyunca koruma sağlayan bir stick deodorant.

Terlemeyi gerçekten önlüyor ve kokusu da harika.

Fiyatı 249 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü almayı düşünenlere;

'Ürünü yaklaşık 1 ay boyunca kullandım! Bu ürünü almamdaki amaç koltuk altında tişörte yansıyan ter görüntüsünden rahatsız olmam. Özelikle yaz aylarında kolunuzu kaldırınca oluşan su lekesi kendime olan güvenimi zedeliyor. Ürünü kullandıktan sonra sonuçtan çok memnun kaldım, duştan sonra dışarıya çıkmadan kullanıp çıkıyorum ve ertesi gün bile sürmesem kuru kalıyor koltuk altlarım ve açık mavi, bordo tişört de giysem herhangi bir terleme olmuyor. Sonuç mükemmel. Ayrıca gece sürülürse daha da olumlu sonuç alınacağı belirtiliyor. Kokusu oldukça güzel. Fiyat diğer koltuk altlarına göre pahalı olsa da bu ürün bu amaçla kullanılırsa çok olumlu olduğu kanaatindeyim. Son olarak da ilerleyen zamanlar da sağlığa herhangi bir olumsuz etki bırakır mi o düşünülmesi gereken bir konu, ben koltuk altı terlemesini sorun ettiğim için mecburen aldım ve almaya da devam edeceğim. Görüşlerim bu şekilde umarım yol gösterir.'

Hepsiburada

Nivea Men Derma Control 96 Saat Üstün Koruma Sağlayan Erkek Roll-on Deodorant

Nivea Men Derma Control 96 Saat Üstün Koruma Sağlayan Erkek Roll-on Deodorant

Ter kokusunda en etkili deodorantlardan biri.Aşırı terlemeye, ter kokusuna ve ıslaklığa karşı 96 saat üstün koruma sağlayan Nivea Men Derma Control roll-on, Nivea'nın en güçlü anti-perspirant roll-on'u.

DermaDry teknolojisi sayesinde, aşırı terlemeye, ter kokusuna ve ıslaklığa karşı koruma sağlayarak cildi tahriş etmeden yumuşak bir his bırakır. Ayrıca içerdiği mineraller ve C Vitamini sayesinde cildi besleyerek bakım yapar.

Fiyatı 189 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Babam için almıştım çok ter kokusu şikayeti vardı ama şu an gayet memnun bu üründen.'

Hepsiburada

Vichy Deodorant Anti-Transpirant Terlemeyi Önleyici Deodorant

Vichy Deodorant Anti-Transpirant Terlemeyi Önleyici Deodorant

Cildinizin nefes almasına müsade ederken aynı zamanda terlemeyi de kontrol altına alır.

Uzun süre kuruluk hissi verir. Ciltte beyaz iz bırakmaz.

Fiyatı 477 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun süredir kullanıyorum. Çok memnunum. İşe yarıyor.'

Hepsiburada

Fa Men Fresh Pulse Terleme Karşıtı Erkek Roll-On Deodorant

Fa Men Fresh Pulse Terleme Karşıtı Erkek Roll-On Deodorant

Fiyat performans açısından en başarılı roll-on deodorant Fa olabilir...

Uzun süre kalıcı ferahlık hissi vadeden roll-on terlemeye ve kötü kokuya karşı 72 saat etkili koruma sağlıyor.Siyah, beyaz ve renkli kıyafetlerinizde ıslaklık da bırakmıyor.

Fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun zamandır kullanıyorum. Memnunum tavsiye ederim.'

Hepsiburada

Old Spice Captain Erkekler için Terleme Önleyici Jel Stick Deodorant

Old Spice Captain Erkekler için Terleme Önleyici Jel Stick Deodorant

Performansı ile fiyatını hak den bir ürün.

Kokusu kalıcı ve terlemeyi de gerçekten önlüyor.

Old Spice Captain Clear Jel deodorant ve terleme önleyici jel ile 48 saat kuruluğun ve mükemmel kokan özgüvenin keyfini çıkarın. Tere karşı koruma teknolojisi ve parfüm kalitesindeki kokusu sayesinde, koltuk altlarınıza kuruluk sağlarken giysilerinizde beyaz iz bırakmaz.

Fiyatı 157 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün orijinal. Paketleme güzel. Kokusu muhteşem. Kalıcılığı da muhteşem. Genelde stick olanı kullanıyorum ama indirimde olunca jel formunu da aldım.'

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın