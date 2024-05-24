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Royal Canin Kedi Mamasından Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Royal Canin Kedi Mamasından Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 10:47

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Arnica Tesla elektrikli süpürgeden Columbia ayakkabıya. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan kedi maması acaba hangisi olmuş? Klimalar ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Beylerin tercihi: Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı

1. Beylerin tercihi: Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı

Açık havada giymek için ideal olan su geçirmez çok rahat bir ayakkabı.

eri ve file üst kısmın hafif karışımı daha fazla konfor ve nefes alabilirlik sağlarken su geçirmez bot yapısı sizi kuru tutar. 

Fiyatı 3521 TL.

Almak isteyenler için burada.

'5 yıl önce alıp kullandığım ürünü eskimemiş olmasına rağmen aynısından indirim varken tekrar aldım. Yurtdışındaki outletlerdeki fiyattan Amazon’dan alıyor olmak çok güzel.'

Amazon

2. Evini dip köşe tertemiz yapmak isteyenlerin tercihi: Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge!

2. Evini dip köşe tertemiz yapmak isteyenlerin tercihi: Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge!

Yüksek motor gücü, Arnica Tesla özel filtre sistemleri sayesinde evinizdeki tozu içerisine hapis eder. 

Özel olarak geliştirilmiş CYCLONE MAX Siklon teknolojisi sayesinde evinizdeki en küçük tozları bile hazneye alır ve evinizi tozlardan arındırarak sağlıklı bir ortam sunar.

Koldan kumanda özelliği bulunan süpürgenin toz haznesi de 3 litre.

SEPETTE100 kodu ile indirimden 5198 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyatı ve karşılığında sergilediği performans süper. Ses noktasında yorumlarda belirtildiği gibi yüksek sesli değil. Filtre ile ilgili temizlik işlemine dikkat edildiği takdirde ses ve performans sorunu olmuyor. Gayet memnunum. Fazla para verip aynı garanti süresine sahip olan diğer ürünlere hiç gerek yok. Koldan kumanda edilmesi çok büyük kolaylık.(pilini takmayı unutmayın) Güle güle kullanın.

Hepsiburada

3. Kendini göstermeye başlayan sıcaklarla mücadele için en çok tercih edilen ürün: Samsung AR35 Duvar Tipi Klima

3. Kendini göstermeye başlayan sıcaklarla mücadele için en çok tercih edilen ürün: Samsung AR35 Duvar Tipi Klima

Sessiz çalışması, düşük enerji üretimi ve dayanıklılığı ile en çok tercih edilen klima bu olmuş.

Klima alırken servis de çok önemli malum, ve bu konuda Samsung gerçekten başarılı.

Duvar tipi klimayı almayı düşünenler değerlendirebilir. 

SEPETTE100 kodu ile indirimden 20.665 TL'ye alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü alırken yaklaşık 1 ay araştırma yaptım. 25 mt2 odaya 12.000 btu klima yeter mi? Samsung beyaz eşyalarda olduğu gibi acaba klimada da başarılı mı? Eğer benim gibi 3 4 marka arasında sürekli gidip geliyorsanız kesinlikle Samsung bakmanızı tavsiye ederim. Ürünün kaydını oluşturdum ve yoğunluktan dolayı 1 hafta sonra kurmaya geldiler. Yetkili servis işinde gayet profesyoneldi hızlı bir şekilde kurup gerekli yönlendirmeleri yaptılar'

Hepsiburada

4. Hassas kedisi için en iyisini isteyenlerin tercihi: Royal Canin Sensible 33 Hassas Yetişkin Kuru Kedi Maması

4. Hassas kedisi için en iyisini isteyenlerin tercihi: Royal Canin Sensible 33 Hassas Yetişkin Kuru Kedi Maması

Hassas mideli kedilerin severek tükettiği bir mama.

2 kg mamanın fiyatı 684 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mama biraz yağlı olduğu için şu an oğlum mesafeli yaklaşıyor ancak zamanla alışacağını düşünüyorum. Biz yağlı olduğunu bilerek aldık. İlk kez alacak ve bunu bilmeyen arkadaşlar için özellikle belirtmek isterim sindirim sistemini destekleyen yağ içeren bir ürün. Tercih ederken bunu göz önünde bulundurun. Kargo ve paketleme konularında çok memnun kaldık. Ayrıca ürünün orijinalliği ile ilgili kontrol sağladık herhangi bir problem yok.'

Hepsiburada

5. Sinekkaydı tıraş için beylerin tercihi: Gillette Sensor3 Yedek Tıraş Bıçağı

5. Sinekkaydı tıraş için beylerin tercihi: Gillette Sensor3 Yedek Tıraş Bıçağı

Uzun ömürlü ve keskinliği ile öne çıkan bir ürün olduğu için erkeklerin favorisi olmasına hiç şaşırmadık.

Gillette Sensor3 erkek tıraş bıçağı, üç bıçak ve kayganlaştırıcı bant ile cildiniz üzerinde kolayca kayar. Yaylar üzerine oturtulan Sensor bıçakları, Gillette Sensor3’ün oynar başlığıyla iyi çalışır ve sinekkaydı, konforlu ve pürüzsüz bir tıraş için cildinizin hatlarına uyum sağlar.

8'li yedek tıraş bıçağının normalde fiyatı 249 TL ama şu anda sepette net %25 indirimi ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Orijinal kaliteli fiyat olarak uygun. Kargo zamanından önce hasarsız geldi.'

Hepsiburada
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6. Kepek yüzünden siyah giyemeyenlerin derdine derman olan ürün: Davines Purifying Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

6. Kepek yüzünden siyah giyemeyenlerin derdine derman olan ürün: Davines Purifying Kepeğe Karşı Etkili Şampuan

Kepek ve kaşıntı sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözen Davines şampuan, saç derisini de rahatlatıyor.

Kepek sorunları yaşayanlar için kökten uca arındırıcı bir temizlik sağlayan şampuanı 2 günde 1 kullanarak kepeklerinizden hızlıca kurtulabilirsiniz.

Fiyatı 750 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 3 hafta oldu kullanmaya başlayalı. Gözle görülür bir azalma oldu. Uzun zamandır kepekten muzdariptim ve şimdilik sonuç iyi gidiyor. Miktar az olduğu için diğer kullanıcıların tavsiye ettiği şekilde kullandım önce farklı bir şampuan 2. yıkamada ise bunu kullanmak çok etkili oldu. Kokusu abartıldığı gibi kötü değildi ben beğendim. Umarım kepekten muzdarip ve denemeyi düşünenler için de faydalı olur.'

Hepsiburada

7. Kolajen takviyesine önem verenlerin tercihi: Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Kolajen

7. Kolajen takviyesine önem verenlerin tercihi: Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Kolajen

Cilt, saç ve tırnaklar, eklemler ve dişler üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra diyet takviyesi olarak da kullanabileceğiniz bir kolajen.

Tam etkilerini 3 ayda gözlemleyebileceğiniz bir ürün olduğu için düzenli kullanım şart.

Katkı maddesi içermediğinin de altını tekrar çizelim.

Fiyatı 753 TL ve şu anda 2. ürüne %15 indirim kampanyası bulunuyor.

Almak isteyenler için burada.

'Paketleme ve ürün boyutu inanılmaz güzel bu beni şaşırttı. Eklemlerim de sorun var. Ayrıca yaşa bağlı saç, cilt gibi deformelerim var. Kilo da vermeyi umuyorum. Bakalım nasıl etki edecek. Kullandıktan sonra mutlaka yorum yapacağım.'

Hepsiburada

8. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi: 3'lü Basic Boxer Seti

8. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi: 3'lü Basic Boxer Seti

Hem şık hem de rahat bir boxer seti.

Fiyatı da 342 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Annelerin tercihi: Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil

9. Annelerin tercihi: Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil

Bebeğinizin hassas teni için en iyi ıslak mendillerden biri. Zira bu ıslak mendil, tamamen natürel kökenli liflere sahip pamuk yapısı ile bebeğinizin hassas tenine özenle temas eder.

120 yaprak ıslak mendilin fiyatı 137 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Diğer markalardan ayıran en önemli özelliği kalitesi.'

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10. İstenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak isteyen kadınların tercihi: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı!

10. İstenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak isteyen kadınların tercihi: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı!

Yüz, vücut ve hassas bölgelerde kullanıma uygun olan cihaz tüm tüy tipleri için kullanılabilir. Acısız bir şekilde tüylerinden kurtulmak isteyenlerin favorisi.

Philips Lumea Advanced, tüylerin yeniden görünmesini önlemek için harikalar yaratan bir cihaz. Düzenli olarak uygulanan nazik ışık darbeleri, her seferinde cildinizi ipeksi pürüzsüzlükte tutar.

Fiyatı 11.570 TL.

Çanta ve yüz temizleme cihazı da yanında hediye olarak geliyor.

Almak isteyenler için burada.

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11. Minimum eforla maksimum hijyen arayanların favorisi: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge!

11. Minimum eforla maksimum hijyen arayanların favorisi: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge!

Hafif ve kullanımı son derece kolay bir süpürge.

Bu süpürge ile, günlük temizlik ihtiyaçlarınızı zahmetsizce karşılayabilirsiniz. Evdeki tozu, evcil hayvan tüylerini, kedi kumunu, köpek mamasını ve zemin kirini anında emer. Bu sayede temizliğe daha az, sevdiğiniz şeyleri yapmaya daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Fiyatı 2699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Tarzından ve rahatından ödün vermek istemeyen erkeklerin tercihi: Under Armour UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı

12. Tarzından ve rahatından ödün vermek istemeyen erkeklerin tercihi: Under Armour UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı

Sahada üstün hareket kabiliyeti ve kontrol sağlayan sneaker, oldukça rahat. Sadece rahat değil aynı zamanda da çok tarz.

File yüzeyler bulunan dayanıklı deri üst kısım daha fazla nefes alabilirlik ve rahatlık sunuyor. Ayakkabın hafif oluşu da rahatlığına rahatlık katıyor.

Fiyatı 2391 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Kahvesini her daim sıcak içmek isteyenlerin tercihi: Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

13. Kahvesini her daim sıcak içmek isteyenlerin tercihi: Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak

Stanley termosun çift duvarlı vakum izolasyonu çayınızı, kahvenizi ve diğer içeceklerinizi 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar soğuk ve 26 saate kadar buz gibi tutar.

Kullanımı da son derece rahat, tek elle rahatlıkla kullanılabilen basma düğmesi ile hızlıca açılır. Sızdırma yapmaz. Dayanıklıdır ve BPA içermez.

Almışken en iyisi olsun diyenlerin tercihi.

Fiyatı 959 TL.

Almak isteyenler için burada.

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