Royal Canin Kedi Mamasından Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Royal Canin Kedi Mamasından Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Arnica Tesla elektrikli süpürgeden Columbia ayakkabıya. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan kedi maması acaba hangisi olmuş? Klimalar ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Beylerin tercihi: Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı
2. Evini dip köşe tertemiz yapmak isteyenlerin tercihi: Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge!
3. Kendini göstermeye başlayan sıcaklarla mücadele için en çok tercih edilen ürün: Samsung AR35 Duvar Tipi Klima
4. Hassas kedisi için en iyisini isteyenlerin tercihi: Royal Canin Sensible 33 Hassas Yetişkin Kuru Kedi Maması
5. Sinekkaydı tıraş için beylerin tercihi: Gillette Sensor3 Yedek Tıraş Bıçağı
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6. Kepek yüzünden siyah giyemeyenlerin derdine derman olan ürün: Davines Purifying Kepeğe Karşı Etkili Şampuan
7. Kolajen takviyesine önem verenlerin tercihi: Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Kolajen
8. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi: 3'lü Basic Boxer Seti
9. Annelerin tercihi: Uni Baby Yenidoğan Islak Mendil
10. İstenmeyen tüylerinden kalıcı olarak kurtulmak isteyen kadınların tercihi: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı!
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11. Minimum eforla maksimum hijyen arayanların favorisi: Greenote Akülü Elektrikli Süpürge!
12. Tarzından ve rahatından ödün vermek istemeyen erkeklerin tercihi: Under Armour UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı
13. Kahvesini her daim sıcak içmek isteyenlerin tercihi: Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak
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