A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Bir ürün almadan önce en önemlisi kullanıcı yorumlarıdır.

Biz de sizin için önemli konulara parmak basılan yorumlardan güzel bir derleme yaptık aşağıda.

'Ürünün sessizliği gerçekten muhteşem. Samsung'un kalitesi kendini belli ediyor. Yer kısıtımdan dolayı hem kurutma hem çamaşır makinesi olarak tercih ettik. Şimdilik çok memnunum. Satıcı da gayet güzel gönderdi ürünü bir problem yaşamadım. Ama kesinlikle Horoz lojistik dışında bir firma varsa orayla çalışmasını temenni ederim. Tam bir rezillik abidesi. Ürünleri getirdiği an içeri taşımam şunu yapmam bunu yapmam diyerek bizlere ekstra iş yükü sundular. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım.'

'Alırken çok şüphe duyarak aldım acaba iyi midir diye? Ama kesinlikle ilk izlenim harika ötesi ilaç gibi geldi diyebilirim. Balkonsuz bir 1+1 evde yaşıyorum ve çamaşırlar salonun ortasında çingene çadırı gibi duruyordu. Sürekli asması ayrı bir dert kokusu nemi çok ayrı bir sorundu. Bu sorun kesinlikle çözüldü diyebilirim o kötü yorumlara sakın inanmayın kimisi çok sesli uçak kalkıyor falan filan demiş veya plastik kokusu var diyenler olmuş oldukça sessiz ve plastik kokusu ilk birkaç kullanım sonra yok oluyor. Ayrıca giysilere de sinmesi gibi durum söz konusu değil! Çok pratik oldu kirli çamaşırları koy tertemiz al hem de dolap kuruluğunda çıkıyor tek yapman gereken katlayıp dolaba koymak bunca zamandır niye almadım diye üzüldüm kendime kızdım.'

'Ürünüm sağlam sorusuz geldi. Gayet güzel bir ürün. Çok programlı. Ancak her programda 9 kilo çamaşır yıkanmıyor. Buhar teknolojisi bile var, yorgan yıkamayı denedik gayet başarılı. Kurutma her yıkamada değil acil durumda kullanıyoruz. İlk kullanımda bir lastik kokusu yaptı ama daha sonrasında gelmiyor. Her programda ,istediğiniz saate kurutma ekleyebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum.'

'Makine göz kapalı alın. Ses hiç yok. Çamaşırlar çok iyi kurutuyor ama kg talimatına uymalısınız. Programda 3 kg derse siz de 3kg koymalısınız, kurutmak için söylüyorum. Makine çok kaliteli, tavsiye ediyorum.'