A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Bu haftaki katalogda Samsung marka kurutmalı çamaşır makinesi de yer alıyor. Kurutmalı çamaşır makinesi almayı düşünenler için bu ürünü tüm özellikleri ile inceledik. Kullanıcı yorumlarına da detaylıca yer verdik. Siz de eğer A101'den bu çamaşır makinesini almayı düşünüyorsanız, önce mutlaka içeriğimize göz atın.
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16 Mayıs 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.
Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin güçlü yapay zeka kontrolü fonksiyonu ile giysilerinizi çok daha kolay ve verimli bir şekilde yıkayabilirsiniz.
Samsung kurutmalı çamaşır makinesi Eco Bubble teknolojisi ile öne çıkıyor.
Add Wash özelliği sayesinde atmayı unuttuğunuz çamaşırları makineye dilediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.
Bu makine ile su ve deterjan olmadan sadece hava ile de temizleyebilirsiniz.
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Bir makine dolusu çamaşırı sadece 59 dakikada yıkayabilirsiniz.
Özellikleri gerçekten harika ama bir de gerçek kullanıcıların yorumlarını görmek lazım...
Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesini almak isteyenleri hemen böyle alalım.
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