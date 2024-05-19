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A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 18:22

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı.  Bu haftaki katalogda Samsung marka kurutmalı çamaşır makinesi de yer alıyor. Kurutmalı çamaşır makinesi almayı düşünenler için bu ürünü tüm özellikleri ile inceledik. Kullanıcı yorumlarına da detaylıca yer verdik. Siz de eğer A101'den bu çamaşır makinesini almayı düşünüyorsanız, önce mutlaka içeriğimize göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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16 Mayıs 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

16 Mayıs 2024 A101 internete özel aktüel kataloğunda yer alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesi, haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

Siz de bir kurutmalı çamaşır makinesi almak istiyor ama seçim yapmakta zorlanıyorsanız, ya da bu fırsatı değerlendirme konusunda kararsızsanız doğru yerdesiniz.

AA101'de satışa sunulan Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik. Bu sayede son kararınızı çok daha kolay verebilirsiniz.

Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin güçlü yapay zeka kontrolü fonksiyonu ile giysilerinizi çok daha kolay ve verimli bir şekilde yıkayabilirsiniz.

Samsung kurutmalı çamaşır makinesinin güçlü yapay zeka kontrolü fonksiyonu ile giysilerinizi çok daha kolay ve verimli bir şekilde yıkayabilirsiniz.

Yapay zeka sayesinde, makineniz yıkama alışkanlıklarınızı hatırlar, ona göre programlar önerir ve size özel bir yıkama deneyimi sunar.

SmartThings isimli uygulamayı indirin ve size özel önerilerin keyfini çıkarın. Makineniz, size özel mükemmel kurutma programını da otomatik olarak seçer.

Size sadece temiz çamaşırlarınızın keyfini çıkarmak kalır.

Makinenin oldukça sessiz çalıştığının da altını çizelim.

Samsung kurutmalı çamaşır makinesi Eco Bubble teknolojisi ile öne çıkıyor.

srv.onedio.com

Bu makinenin Eco Bubble teknolojisi ile düşük sıcaklıklarda bile verimli temizliğin keyfini yaşayabilirsiniz.

Nasıl mı?

Sistem şu şekilde işliyor. Deterjan köpüklere dönüşüyor ve böylece kumaşa hızlı bir şekilde nüfuz ediyor. Kumşaın rengini ve dokusunu korurken enerji tasarrufu da sağlıyor ve lirleri de kolayca temizliyor.

Add Wash özelliği sayesinde atmayı unuttuğunuz çamaşırları makineye dilediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

Add Wash özelliği sayesinde atmayı unuttuğunuz çamaşırları makineye dilediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

Hepimizin başına sıklıkla gelir bu. Makineyi başlattıktan sonra, 'ah keşke şunu da atsaydım' dediğimiz çok olur.

Samsung kurutmalı çamaşır makinesinde unuttuğunuz çamaşırları kolaylıkla Add Wash kapısını kullanarak ekleyebilirsiniz.

Hatta dilerseniz ekstra deterjan eklemesi bile yapabilirsiniz.

Bu özelliği sadece unuttuğunuz çamaşırlar için değil, elde yıkadığınız ve sadece durulamak ya da sıkmak istediğiniz çamaşırlar için de kullanabilirsiniz.

Ancak belirtelim ki Add Wash kapağı sadece kazan sıcaklığı 50 derece altındayken açılabilir.

Bu makine ile su ve deterjan olmadan sadece hava ile de temizleyebilirsiniz.

Bu makine ile su ve deterjan olmadan sadece hava ile de temizleyebilirsiniz.

Giysilerinizde leke olmadığında ama havalandırılması gerektiğini düşündüğünüz durumlarda, su ve deterjan olmadan giysilerinizi temizleyebilirsiniz.

Bu teknolojinin adı Air Wash. 

Air Wash teknolojisi, giysilerinizdeki kötü kokuların giderilmesini sağlayarak, hoş ve taze kokmalarını sağlar. Ve bunu da sadece ısıtılmış hava kullanarak yapar. Böylece hiç kimyasal ve ekstra maliyet olmadan temiz çamaşırlara kavuşabilirsiniz.

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Bir makine dolusu çamaşırı sadece 59 dakikada yıkayabilirsiniz.

Bir makine dolusu çamaşırı sadece 59 dakikada yıkayabilirsiniz.

Aceleniz olduğunda ya da günlük yıkama süresini azaltmak istediğinizde tek yapmanız gereken 'Süper Hızlı' programı kullanmak.

Bu programı kullanınca, Eco Bubble teknolojisi ile giysileriniz tertemiz olacak, hızlı püskürtme sistemi ile de durulama süresi kısalacak. Dönüş hızını da arttırarak sıkma işlemini de hızlandıracak ve tüm bu işlemler 59 dakikada bitecek.

Harika değil mi?

Özellikleri gerçekten harika ama bir de gerçek kullanıcıların yorumlarını görmek lazım...

Özellikleri gerçekten harika ama bir de gerçek kullanıcıların yorumlarını görmek lazım...

Bir ürün almadan önce en önemlisi kullanıcı yorumlarıdır.

Biz de sizin için önemli konulara parmak basılan yorumlardan güzel bir derleme yaptık aşağıda.

'Ürünün sessizliği gerçekten muhteşem. Samsung'un kalitesi kendini belli ediyor. Yer kısıtımdan dolayı hem kurutma hem çamaşır makinesi olarak tercih ettik. Şimdilik çok memnunum. Satıcı da gayet güzel gönderdi ürünü bir problem yaşamadım. Ama kesinlikle Horoz lojistik dışında bir firma varsa orayla çalışmasını temenni ederim. Tam bir rezillik abidesi. Ürünleri getirdiği an içeri taşımam şunu yapmam bunu yapmam diyerek bizlere ekstra iş yükü sundular. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım.'

'Alırken çok şüphe duyarak aldım acaba iyi midir diye? Ama kesinlikle ilk izlenim harika ötesi ilaç gibi geldi diyebilirim. Balkonsuz bir 1+1 evde yaşıyorum ve çamaşırlar salonun ortasında çingene çadırı gibi duruyordu. Sürekli asması ayrı bir dert kokusu nemi çok ayrı bir sorundu. Bu sorun kesinlikle çözüldü diyebilirim o kötü yorumlara sakın inanmayın kimisi çok sesli uçak kalkıyor falan filan demiş veya plastik kokusu var diyenler olmuş oldukça sessiz ve plastik kokusu ilk birkaç kullanım sonra yok oluyor. Ayrıca giysilere de sinmesi gibi durum söz konusu değil! Çok pratik oldu kirli çamaşırları koy tertemiz al hem de dolap kuruluğunda çıkıyor tek yapman gereken katlayıp dolaba koymak bunca zamandır niye almadım diye üzüldüm kendime kızdım.'

'Ürünüm sağlam sorusuz geldi. Gayet güzel bir ürün. Çok programlı. Ancak her programda 9 kilo çamaşır yıkanmıyor. Buhar teknolojisi bile var, yorgan yıkamayı denedik gayet başarılı. Kurutma her yıkamada değil acil durumda kullanıyoruz. İlk kullanımda bir lastik kokusu yaptı ama daha sonrasında gelmiyor. Her programda ,istediğiniz saate kurutma ekleyebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum.'

'Makine göz kapalı alın. Ses hiç yok. Çamaşırlar çok iyi kurutuyor ama kg talimatına uymalısınız. Programda 3 kg derse siz de 3kg koymalısınız, kurutmak için söylüyorum. Makine çok kaliteli, tavsiye ediyorum.'

Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesini almak isteyenleri hemen böyle alalım.

Özellikleri ile kullanıcılarından tam not alan Samsung kurutmalı çamaşır makinesini almak isteyenleri hemen böyle alalım.

A101 kataloğunda öne çıkan model, kullanıcılarından tam not almış.

Siz de bu kurutmalı çamaşır makinesini, Hepsiburada güvencesiyle indirimden 31.000 TL'ye almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
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