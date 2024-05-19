A101’de Satışa Sunulan Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. Bu haftaki katalogda Samsung marka kurutmalı çamaşır makinesi de yer alıyor. Kurutmalı çamaşır makinesi almayı düşünenler için bu ürünü tüm özellikleri ile inceledik. Kullanıcı yorumlarına da detaylıca yer verdik. Siz de eğer A101'den bu çamaşır makinesini almayı düşünüyorsanız, önce mutlaka içeriğimize göz atın.

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