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İstanbul’da Kar Tatili: Valilik Perşembe Günü Okulların Tatil Edildiğini Açıkladı

İstanbul’da Kar Tatili: Valilik Perşembe Günü Okulların Tatil Edildiğini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 15:51 Son Güncelleme: 19.02.2025 - 15:57

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve 8 yaş altında çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

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İstanbul’da etkili olan Altay Kar Fırtınası’nın akşam saatlerinde etkisini artırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da etkili olan Altay Kar Fırtınası’nın akşam saatlerinde etkisini artırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat Perşembe günü okullarında kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat Perşembe günü okullarında kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Davut Gül’ün paylaşımı 👇

Vali Davut Gül’ün paylaşımı 👇
twitter.com

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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