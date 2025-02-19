İstanbul’da Kar Tatili: Valilik Perşembe Günü Okulların Tatil Edildiğini Açıkladı
İstanbul’da Kar Tatili: Valilik Perşembe Günü Okulların Tatil Edildiğini Açıkladı
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve 8 yaş altında çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.
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İstanbul’da etkili olan Altay Kar Fırtınası’nın akşam saatlerinde etkisini artırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
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İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat Perşembe günü okullarında kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.
Vali Davut Gül’ün paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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