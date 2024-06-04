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L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Set İşe Yarıyor mu?

etiket L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Set İşe Yarıyor mu?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 02:47

L'Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Set, en çok saçları yumuşatması, parlaklık kazandırması ve onarıcı etkisiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda saçlara hacim de veriyor. Setin her bir ürünü ayrı bir cevher. Sizin için hepsini tek tek inceledik ve alabileceğiniz en uygun fiyatları ile listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 04 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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L'Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Set, en çok saçları yumuşatması, parlaklık kazandırması ve onarıcı etkisiyle öne çıkıyor.

L'Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Set, en çok saçları yumuşatması, parlaklık kazandırması ve onarıcı etkisiyle öne çıkıyor.

Aynı zamanda saçlara hacim de veriyor.

Sette en çok beğenilen ve öne çıkan ürünler ise saç maskesi ve yağı. Bu ürünleri aşağıda detaylıca inceledik...

Setin fiyatına gelince, kullanıcılara göre kesinlikle fiyatına değecek kalitede. Hele ki indirim dönemlerinde kaçırılmaması gerek...

Şimdi gelin şampuandan başlayarak ürünleri tek tek değerlendirelim.

Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan

Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan

'Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Şampuan' zengin içeriğiyle saçları beslerken daha parlak görünüme ulaştırır.

Daha yumuşak, daha güçlü ve göz alıcı parlaklıkta saçlara kavuşmanızı sağlayan bir şampuan bu.

'Gayet güzel bir ürün saçlarımın daha güçlü ve parlak olduğunu düşünüyorum tekrar alırım hızlı ulaştı elime memnunum ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️'

Hepsiburada

Yıpranmış saçlar için onarıcı bir profesyonel şampuan olan Absolut Repair, saçlarıınızı derinlemesine onarır.

Yıpranmış saçlar için onarıcı bir profesyonel şampuan olan Absolut Repair, saçlarıınızı derinlemesine onarır.

Zengin içeriğiyle saçları beslerken aynı zamanda daha da parlak görünmesini sağlar.

Şampuanı kullanmaya başladıktan sonra, saçlarınızın daha yumuşak, güçlü ve ışıltılı göründüğünü fark edeceksiniz.

Yıpranmış saçlar için onarıcı bir profesyonel şampuan olan Absolut Repair'in altın kinoa ve proteinlerle zenginleştirilmiş formülü ile saç anında daha yumuşak, güçlü ve parlak görünür.

Yıpranmış saçlar için onarıcı bir profesyonel şampuan olan Absolut Repair'in altın kinoa ve proteinlerle zenginleştirilmiş formülü ile saç anında daha yumuşak, güçlü ve parlak görünür.

L'Oréal Professionnel Absolut Repair serisi aşırı yıpranmış saçlar için yoğun cilt bakım tedavilerinden esinlenerek geliştirilen bir saç bakımı serisi.

Yoğun kimyasal işleme maruz kalmış saçların hasar görüp bozulan yapısını iyileştirerek daha kolay şekil alan, parlak ve sağlıklı görünen saçlar ortaya çıkarmayı hedefler.

Eğer sizin de boyadan, çok açtırmaktan ya da ısıyla çok işlem görmekten yıpranmış saçlarınız varsa bu seri tam size göre, burada.

Hepsiburada

L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Altın Maske

L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için Onarıcı Altın Maske

Bu maske, zayıflamış saç tellerini derinlemesine besler ve onarır. Böylece saçlarınızın yenilenmesini, yumuşaklaşmasını ve parlaklaşmasını sağlar.

İşlem görmüş saçlarınızda farkı hemen fark edeceğiniz bir ürün. Yıpranmış saçlarınız için nokta atış bir ürün arıyorsanız çok şanslısınız. Bulmakla kalmadınız, onu harika bir indirimdeyken yakaladınız.

250 ml maskenin indirimli fiyatı 509 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Meğer yıllardır aradığım bakım buymuş. Saçları ağırlaştırmadan mükemmel nemlendiriyor, Yumuşatıyor, kokusu da muhteşem. Şampuanını da deneyeceğim en kısa zamanda...'

Hepsiburada
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Saçlarınızı anında onarabilen bir maske bu...

Saçlarınızı anında onarabilen bir maske bu...

Kullanan herkesin beğendiği ve çoğunluğun da faydasını gördüğü bir ürün.

Ayrıca kullanımı da oldukça basit.

Absolut Repair şampuan ile saçınızı yıkadıktan sonra havlu ile nemi alınmış saçınızın boy ve uçlarına uygulamanız yeterli. 3-5 dakika bekledikten snra durulayabilirsiniz.

Şampuan ve maskenin birlikte 5 kere kullanılmasından sonra ortaya çıkan fark gerçekten kayda değer...

Şampuan ve maskenin birlikte 5 kere kullanılmasından sonra ortaya çıkan fark gerçekten kayda değer...

Ürünler tek tek harika ama bir arada kullanınca çok daha kısa sürede çok daha iyi sonuçlar almanız da kaçınılmaz.

Biraz da kullanıcı yorumlarına bakalım:

'Ürünü daha bir kere kullandım, yumuşacık yaptığını söyleyebilirim.'

'Başlarda çok anlamasam da zaman geçtikçe saçlarıma olan etkisini fark ettim saçım gerçekten daha canlı sağlıklı duruyor indirim yakaladıkça stok yapacağım.'

Bu maske, saçlarınızı ağırlaştırmadan besler ve onarır.

Elbette serinin diğer ürünleriyle birlikte kullanılması, etkisini maksimize edecektir.

Altın maskenin dokusu da merak edenler için bu şekilde...

Altın maskenin dokusu da merak edenler için bu şekilde...

Maskeden sonra kalan 3. ürün de bakım yağı...

L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için 10 Etkili Mucize Saç Bakım Yağı

L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Yıpranmış Saçlar için 10 Etkili Mucize Saç Bakım Yağı

Yıpranmış saçlar için 10 etkili mucize bakım spreyi, yıpranmış saçlar için derinlemesine onarım sağlayan çok amaçlı bir ürün. Durulanmayan bir bakım ürünü olduğunun da altını çizelim.

10 in 1 yıpranmış saçlar için 10 etkili mucize bakım spreyinin 10 faydası neymiş gelin bir de ona bakalım:

1.) Besleyici 

2.) Yüzey Yenileyici 

3.) Kırılma Önleyici 

4.) Hafif Parlak Dokunuş 

5.) Yumuşaklık 

6.) Kolay Açılma 

7.) Kolay Kurutma 

8.) Bukle Kontrol 

9.) 230°C’a kadar Isı Koruma 

10.) Hava Kirliliğine Karşı Koruyucu 

Dört dörtlük bir bakım hem de durulanmadığı için uygulaması da oldukça basit.

Mucize saç bakım yağının fiyatı normalde 693 TL ama şu anda %20 indirimde.

Loreal satıcısından aldığınızdan emin olunuz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler için burada.

Set içinize sindi ve almak istiyorsanız şu anda çok doğru bir zaman.

Set içinize sindi ve almak istiyorsanız şu anda çok doğru bir zaman.

Normalde 1719 TL olan set şu anda çok güzel indirimde!

Sepette indirimli fiyatı şu anda 1168 TL.

Peki setin içerisinde neler var?

  • 500 ml Şampuan

  • 250 ml Maske

  • 30 ml Yağ

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Kullandıkça iyi ki almışım diyeceğiniz bir set...

'İlk kullandığım gün çok emin olamadım ama sonraki saç yıkamalarımda saçım da alışınca çok memnun kaldım.'

Hepsiburada
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İster tekli ister setlerden alın fark etmez, hepsinde şahane fırsatlar sizi bekliyor.

İster tekli ister setlerden alın fark etmez, hepsinde şahane fırsatlar sizi bekliyor.

Görseldeki setin sepetteki indirimli fiyatı 1530 TL.

Peki setin içerisinde neler var?

  • 500 ml Şampuan

  • 250 ml Maske

  • 90 ml Yağ

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için görseldeki set ve diğer setler burada.

Hepsiburada

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