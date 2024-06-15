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Çevrenizdekileri Olduğu Yerden Alıp Başka Diyarlara Götürecek Kadar Etkili Kalıcı Parfüm Önerileri

etiket Çevrenizdekileri Olduğu Yerden Alıp Başka Diyarlara Götürecek Kadar Etkili Kalıcı Parfüm Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 16:43

Etkileyici ve kalıcı bir parfüm arayışında mısınız? Tek bir fıs ile gün boyu kalıcılık sunan, insanların o kokuyu duyduğu anda sizi anımsayacağı bir kokunuz mu olsun istiyorsunuz? O zaman hemen içeriğimize göz atın ve sizin için seçtiğimiz birbirinden kalıcı kadın ve erkek parfümlerine bakın. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Joop Homme Edt Erkek Parfüm

1. Joop Homme Edt Erkek Parfüm

Kalıcılık konusunda en iddialı erkek parfümlerinden. Yaz gecelerinde zifiri karanlık bile olsa kokunuz sayesinde saklanmanız imkansız olacak...

Tepe Notası: Tarçın, Portakal Çiçeği, Yasemin 

Kalp Notası: Bergamot, Tütün, Bal 

Dip Notası: Sandal Ağacı, Vetiver, Paçuli, Tonka Fasulyesi

125 ml parfümün fiyatı 1058 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün orijinal ve çok iyi paketlenmiş koku zaten yıllardır klasik olmuş, biraz yoğun ama tam bir kış parfümü kalıcılık çok iyi fiyat ise piyasaya göre makul tavsiye ederim. Cosmoland isimli satıcıdan aldım ilk alışverişimden memnun kaldım.'

Hepsiburada

2. Lancome La Vie Est Belle Intensément Edp Kadın Parfüm

2. Lancome La Vie Est Belle Intensément Edp Kadın Parfüm

Fransa'daki en iyi parfümörler tarafından Lancôme için özel olarak yaratılan ilk yoğun kırmızı-İris-vanilya akoru La Vie Est Belle Intensément eau de parfum, yoğun bir fuşya ile süslenmiş ikonik kristal şişede, ışıltılı bir gülümsemenin mutluluğunu yansıtıyor. 

Yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye sebep olacak kadar güzel bir koku...

Üst Parfüm Notaları: Bergamot Yağı, Pembe Biber Yağı, AhududuOrta Parfüm Notaları: Yasemin Zambağı Özü, Portakal Çiçeği Özü, Vanilya ÇiçeğiAlt Parfüm Notaları: Paçuli, İris Çiçeği, Benzoin Reçinesi, Vanilya Çekirdeği

100 ml parfümün fiyatı 4729 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İnanılmaz kalıcı ve herkesin sorduğu bir koku...'

Hepsiburada

3. Calvin Klein Euphoria Kadın Parfüm

3. Calvin Klein Euphoria Kadın Parfüm

Çok dikkat çeken ve mutlaka parfümünüz ne sorusunu duyacağınız bir koku bu.

Provakatif, seksi, duygusal, şık… 

Tepe Notası: Büyüleyici sicilya bergamutunun zenginleştirdiği ve sulu yeşil akorun sardığı taze egzotik hurmanın görkemli bir girişi ile canlanıyor.

Kalp Notası: 'Kalp Notası: Enerjik beyaz hanımeli çiçeği ile ustaca uyum sağlayan, göz kamaştırıcı orkide ve manolya notaları Euphoria’nın esansındaki taze nilüfer çiçeğinin çiçeksi özüne feminenlik ve gizem katıyor.

Dip Notası: Baş döndüren aynı zamanda hafif ve şehvetli finale yaklaşırken, beyaz sandal ağacı, el değmemiş sıvı kehribar ve bailey's in cezbedici kremsi uyumu ile harmanlanıyor

100 ml parfümün fiyatı 2379 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu parfümü arkadaşımın önerisi üzerine kullanmaya başladım. Benim üstümde kokuyu duyan beş arkadaşım da ardımdan kullanmaya başladı. Hakikaten çok kalıcı ve çok güzel bir koku. Parasını hak ediyor. Deneyin pişman olmayacaksınız...'

Hepsiburada

4. Yves Saint Laurent Libre Le Parfum

4. Yves Saint Laurent Libre Le Parfum

Kalıcı olduğu kadar da etkileyici bir koku...

Üst Notalar: Safran, Zencefil, Bergamot, Mandalina 

Orta Notalar: Lavanta, Portakal Çiçeği 

Dip Notalar: Bal, Tonka Fasulyesi, Bourbon Vanilya, Vetiver

90 ml parfümün fiyatı 5232 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Akşam sipariş verdim ertesi gün elimdeydi. Piyasanın en uygun fiyatlı haliyle aldığım için mutluyum.'

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5. Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp Erkek Parfüm

5. Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp Erkek Parfüm

Oryantal, odunsu kokulardan hoşlananların favorisi.

Üst notasında pempe biber ve menekşe yapraklarının karışımı, orta notasında lavanta , adaçayı ve tarçın esansı, alt notasında vanilya esansı, kristalleşmiş kestane ve tonka fasülyesi esansı.

100 ml parfümün fiyatı 2549 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Calvin Klein IN2U Edt Kadın Parfüm

6. Calvin Klein IN2U Edt Kadın Parfüm

Portakalımsı ve fresh bir kokuya sahip olan parfüm özellikle yaz aylarında kullanım için ideal.

Tepe Notası: Pembe Üzüm 

Kalp Notası: Şeker Orkidesi 

Dip Notası: Neon Amber

150 ml parfümün fiyatı 1213 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Mont Blanc Explorer Erkek Parfüm

7. Mont Blanc Explorer Erkek Parfüm

Güçlü ve öncü erkeğin parfümü.

Yaz ayları için ideal bir parfüm.Üst notalarda İtalyan bergamut yağı,  Orta notalarda deri, sandal ağacı ve vetiver,

Alt notalarda paçuli yer alır.

100 ml parfümün fiyatı 2669 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Creed Aventus'a en yakın koku bu diyebilirim. Birçok alternatif kokuyu kullandım. Performans ve kalıcılık anlamında en başarılı olanı Montblanc Explorer.'

Hepsiburada

8. Giorgio Armani My Way Intense Edp Kadın Parfüm

8. Giorgio Armani My Way Intense Edp Kadın Parfüm

Orijinalinin daha yoğun daha kalıcı bir versiyonu.

Koku, Mısır’dan portakal çiçeği ile aydınlık bir açılış yapıyor.

Yeni yoğunluğunda Hindistan’dan sümbülteberin kalbi, çiçeksi kokunun kremsi ve kadifemsi yüzünü ortaya çıkarıyor.

Yeni Kaledonya’dan sandal ağacı ile koku, bağımlılık yaratan yoğun bir hale bürünüyor ve en sonunda Madagaskar’dan vanilya ile buluşarak eşsiz bir dokuya ulaşıyor.

90 ml parfümün fiyatı 4450 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika bir koku.'

Hepsiburada

9. Versace Pour Homme EDT Erkek Parfüm

9. Versace Pour Homme EDT Erkek Parfüm

Versace Pour Homme heyecanlandırıcı, modern, maskülen fakat bir o kadar da klasik ve aromatik notalara sahip. Teninizle bütünleştiğinde fresh temizlik hissi veren bir canlılık yaratıyor.Akdenizin ılık meltemini teninizde hissedeceğiniz bir parfüm. 

Tepe Nota: Bergamot, Neroli. Turunç Yaprakları, Limon. 

Kalp Nota: Sardunya, Mavi Sümbül, Adaçayı, Sedir Ağacı. 

Dip Nota: Tonka Fasulyesi, Mineral Amber, Misk, Ud Ağacı.

200 ml parfümün fiyatı 3684 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok hoş, hafif ve çekici bir koku. Kalıcılığı tatmin edecektir. Hepsiburada orijinal ürünü. Teşekkürler.'

Hepsiburada

10. Givenchy L'Interdit Edp Kadın Parfüm

10. Givenchy L'Interdit Edp Kadın Parfüm

Givenchy L'Interdit Edp, çiçeksi ve odunsu notalarıyla dikkat çeken, modern ve tarz bir koku sunar. Kullanıcılar tarafından özellikle kalıcılığı ve bağımlılık yapan etkisiyle tavsiye edilen bir koku.Givenchy L'Interdit, kendi sınırlarını aşmaya ve yasak olanın heyecanını tatmaya cesaret eden tüm kadınların kokusu. 

80 ml parfümün fiyatı 3570 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Portakal çiçeği ve tatlı kokuları seviyorsanız öneririm. Soğuk havalara daha uygun olduğunu düşünüyorum.'

Hepsiburada
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11. Hermes Terre D'hermes Pure Erkek Parfüm

11. Hermes Terre D'hermes Pure Erkek Parfüm

Ağaçların sıcaklığı ve yoğunluğu, Benzoin'İn yumuşaklığı, Shiso bitkisinin pırıltısı ile birleşiyor ve bu muhteşem koku ortaya çıkıyor.

Orijinalinden çok daha kalıcı bir versiyon. Kullananların favorisi...

75 ml parfümün fiyatı 4835 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hermes Pure adı gibi daha doğal bir koku kalıcılığı ve yayılımı iyi koridor kokusu gibi değil daha yakın bir koku. Ben ilk normal Hermes'i kullandım yıllardır da kullanırım tam saf erkek kokusudur. Pure daha kalıcı ve daha sert notaları olan bir koku eğer ki bu kokuyu seviyorsanız düşünmeden alın.'

Hepsiburada

12. Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü

12. Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü

Dior Sauvage, erkeksiliği vurgulayan baharat, çiçek ve odunsu kokularla harmanlanmış, güçlü bir parfüm olarak dikkat çekiyor. 

Güçlü ve erkeksi özelliklerle donatılmış bir koku olan D

Parfümün reklam yüzünün ünlü sinema yıldızı Johnny Depp olması da aslında erkeksi bir parfüm olduğunu en iyi şekilde vurguluyor.

Kadınlar üzerinde erkeksi bir kokuyla etkili olmak istiyorsanız Dior Sauvage’ı tercih edebilirsiniz.

Kokunun üst notalarında, karabiber ve bergamot yer alıyor.

Orta notalarında, sardunya, lavanta, sichuan biberi, elemi reçinesi, pembe biber, vetiver ve paçuli aromaları hissediliyor.

Parfümün dip notaları ise sedir ağacı, laden otu, ambroxan ve misk barındırıyor.

200 ml parfümün fiyatı 6600 TL.

Almak isteyenler için burada

'Çok iltifat alan, kalıcılığı 8-10 saat süren, kadınlar tarafından çok beğenilen temiz bir koku. Israrla tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada
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