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O Bir Özgür Ruh! O Bir Gezenti! O bir İkizler! İkizler Burcuna Hediye Önerileri

etiket O Bir Özgür Ruh! O Bir Gezenti! O bir İkizler! İkizler Burcuna Hediye Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 20:55

İkizler burcu insanı sosyal yapıları, enerjik kişilikleri ve konuşkan doğasıyla bilinir ve de çok sevilir. Eğer sizin de çok sevdiğiniz bir İkizler burcu arkadaşınız ya da sevgiliniz varsa ve ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız çok şanslısınız çünkü biz sizin için harika seçimler yaptık. Ufak bir tüyo verecek olursak, İkizler burcu kadını ve erkeği renkli kişiliklerine ve keskin zekalarına hitap eden hediyelerden hoşlanır. Bu minik tüyo size yetmediyse, daha fazlası için İkizler burcu kadını ve İkizler burcu erkeği için seçtiğimiz hediye önerilerine mutlaka göz atın!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Zekasını kullanmayı seven İkizler burcu için çok keyifli bir strateji oyunu.

1. Zekasını kullanmayı seven İkizler burcu için çok keyifli bir strateji oyunu.

Bu kutu oyunu ile İkizler burcu arkadaşınız hem sosyalleşecek hem de zekasını ortaya koyduğu bir oyun ile çok keyifli vakit geçirecek.

Bir İkizler burcu daha ne ister ki?

Oyun 14 yaş üzeri gençler ve yetişkinler için uygun.

Yalan, blöf, sabotaj! Bu gizemli oyunda, oyuncular komplo kuruyor, ipuçlarını topluyor, bilgi paylaşıyor ve diğer tarafı durdurmaya çalışıyor. Amaç ise, Bay Coral'ı kurtarmak ve Komplonun Gizli Planı'nı kimin, nerede yaptığını ortaya çıkarmak.

4-10 oyuncu arası oynanabilir.

İkizler erkeğinin çok beğeneceği bir kutu oyunu.

Fiyatı 2964 TL.

Almak isteyenler için burada.

Diğer strateji oyunlarına bakmak isterseniz onlar da burada.

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2. Çantasını alıp birkaç gün bir yerlere kaçmaya bayılan gezgin ruh İkizler burcu için sırt çantası formunda çok kullanışlı bir el bagajı.

2. Çantasını alıp birkaç gün bir yerlere kaçmaya bayılan gezgin ruh İkizler burcu için sırt çantası formunda çok kullanışlı bir el bagajı.

Malum artık el bagajı ile seyahat etmek çok moda.

2-3 günlük tatil kaçamakları için de ideal.

Ayrıca dahili şarj portu ile de telefonunuzu istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. 

Bir seyahat tutkunu daha ne ister ki?

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok şık ve kullanışlı, ufak çantadan büyük, bavuldan küçük, kısa seyahatler için ideal bir çanta, kabin boyutu da ayrı bir avantaj.'

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3. Rahatına düşkün İkizler burcu için renkli kişiliğine uyum sağlayacak bir Crocs terlik.

3. Rahatına düşkün İkizler burcu için renkli kişiliğine uyum sağlayacak bir Crocs terlik.

Rahatına düşkün İkizler kadınının ayaklarını sıcacık ve rahat tutacak bir Crocs.

Renkleri de muhteşem.

Fiyatı 957 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün çok rahat ve sıcacık tutuyor. En çok tartışılan veya merak edilen konu numara konusu. Parmak ucunuzdan topuğunuzun yere temas ettiği en son nokta arasını ölçün beden tablosundan uygun numarayı sipariş verin. Genel olarak ise ben klasik ayakkabıda 42, spor ayakkabıda 43 numara giyiyorum verdiğim sipariş 43-44 ve tam geldi. Ürün hem kaliteli hem konforlu.'

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4. Güzel şeylere zaafı olan İkizler burcu için mis gibi kokan şık şişesi ile göz kamaştıran bir parfüm.

4. Güzel şeylere zaafı olan İkizler burcu için mis gibi kokan şık şişesi ile göz kamaştıran bir parfüm.

Kalıcı ve güzel bir koku. Zaten şişesi bile İkizler burcunu mutlu etmeye yetecektir.

Biraz da parfümün notalarına bakalım.

Üst notalarda kırmızı meyveler, portakal, mandalina; orta notalarda ananas, şeftali, yasemin ve menekşe var.  Temel notalar ise paçuli, vanilya, sedir ve misk.

Fiyatı 1459 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun süre süren yoğun, hoş bir koku. Harika fiyat.'

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5. Dikkat çekmeyi seven İkizler burcu kadınına en çok yakışan renklerden sarı ve turuncu bir mayo.

5. Dikkat çekmeyi seven İkizler burcu kadınına en çok yakışan renklerden sarı ve turuncu bir mayo.

Hem uygun fiyatlı hem de şık bir hediye arayanlar için güzel bir seçenek.

Boyundan bağlamalı, pencere detaylı turuncu mayo Koton'unŞahika Ercümen koleksiyonundan çok beğenilen bir parça.

Fiyatı da sadece 303 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. İkizler burcu gibi ikili tabiata sahip olan ametrin taşından bir kolye...

6. İkizler burcu gibi ikili tabiata sahip olan ametrin taşından bir kolye...

Ametrin taşı, sitrin taşının eril enerjisini alırken öte yandan ametist taşının da dişil enerjisini alır. Bu iki enerjiyi bir araya getirdiği için de ikili tabiatı ile İkizler burcuna çok benzer.

İkizler burcu için alınabilecek anlamlı bir kolye.

Fiyatı 170 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Teknolojik hediyelerden hoşlanan İkizler erkeği için tarz bir akıllı saat.

7. Teknolojik hediyelerden hoşlanan İkizler erkeği için tarz bir akıllı saat.

Üstelik kordonu da İkizler burcuna şans getirdiğine inanılan turuncu.

Tam olarak İkizler burcu için yaratılmış bir saat.

Fiyatı 1386 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Kendini geliştirmeyi ve notlar almayı seven İkizler burcu için kişisel gelişim ajandası.

8. Kendini geliştirmeyi ve notlar almayı seven İkizler burcu için kişisel gelişim ajandası.

Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlisi unvanıyla ders veren Ayça Karaman’ın hazırladığı yılın 365 günü yanınızda olacak Kişisel Gelişim Ajandası, keyifli ve yönlendirici dopdolu içeriği ve şık tasarımı ile göz kamaştırıyor. Sosyal medyada birçok takipçisi ile sıcak bir iletişim kuran Ayça Karaman kendini geliştirmek isteyen fakat nereden başlayacağını bilemeyen herkesin kullanabileceği Kişisel Gelişim Ajandası ile sizleri 12 ay boyunca sürecek bir gelişim yolculuğuna çıkarıyor. 

Fiyatı 250 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bayıldım, harika bir ajanda, içi dolu dolu, çoook teşekkürler Ayça Karaman. __Ayrıca hediye alacaklara da tavsiye ederim. Hepsi burada iyi ki varsın.'

Hepsiburada

9. Eskiye özlem duyan İkizler burçları için Polaroid fotoğraf makinesi.

9. Eskiye özlem duyan İkizler burçları için Polaroid fotoğraf makinesi.

Üstelik bu yeni nesil Polaroid fotoğraf makinesi eski klasik stilini korumasına rağmen artık %40 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor.

Uygulamaya bağlı Polaroid Now+ 2. Nesil şipşak kamera, Polaroid Uygulaması aracılığıyla size yaratıcı kontrol sağlar: Diyafram önceliği, ışıkla boyama, çift pozlama, otomatik zamanlama, manuel mod ve daha fazlası - ayrıca kameraya ekleyebileceğiniz 5 lens filtresi de bulunuyor.

Mükemmell bir hediye!

Fiyatı 5143 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün sağlam geldi. Ancak Paketleme konusunda daha özenli olabilirlermiş. Onun dışında Polaroid kalitesi bambaşka. Filmleri pahalı ama çekilen fotoğraflara değiyor. Çok memnunum.'

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10. Kendini geliştirmeyi ve pozitif olmayı seven İkizler burçları için harika bir kitap seti.

10. Kendini geliştirmeyi ve pozitif olmayı seven İkizler burçları için harika bir kitap seti.

Yaz tatilinde keyifle okuyacakları bir kitap seti.

Setin İçinde Yer Alan Kitaplar:

-Hayır Diyebilme Sanatı

-Bırak Olduğu Gibi Gelsin Hayat

-Seni Yoran Her Şeyi Bırak

-Hayatınızda İyi Şeylere Yer Açın (Defter)

Fiyatı 374 TL ama şu anda %10 indirimde!

Almak isteyenler için burada.

'1 günde kapımdaydı, çok memnun kaldım. Herkesin mutlaka okuması gereken kitaplar bence.'

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11. Keyif yapmayı seven İkizler burcunun çok hoşuna gidecek çift kat yastıklı kumaş hamak.

11. Keyif yapmayı seven İkizler burcunun çok hoşuna gidecek çift kat yastıklı kumaş hamak.

200 kg taşıma kapasitesine sahip olan hamak çift kişilik.

Tam bir keyi̇f sepeti̇. Bu ürünü evde, bahçede, piknikte her zaman keyifle kullanabilirsiniz.

Fiyatı 1499 TL.

Bej rengi de var.

Almak isteyenler için burada.

'Urun kaliteli. Zamanında ve eksiksiz olarak geldi'

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12. Giyimde seçimini rahatlıktan yana kullanan İkizler burcu için şık bir tulum.

12. Giyimde seçimini rahatlıktan yana kullanan İkizler burcu için şık bir tulum.

Kemer detaylı, kolsuz, gömlek yaka, bol paça, viskoz kumaş, cepli tulum hem rahat hem de şık.

Yaz boyu keyifle giyilecek bir tulum.

Fiyatı 1799 TL ama şu anda sepette %30 indirimi ile çok daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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