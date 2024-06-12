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Kombininizi Alıp Coolluk Seviyesinin Zirvesine Taşıyacak Güneş Gözlükleri

etiket Kombininizi Alıp Coolluk Seviyesinin Zirvesine Taşıyacak Güneş Gözlükleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 16:24

Kombininiz ne kadar sade olursa olsun havalı bir güneş gözlüğü ile bir anda çok şık gözükebilir. Giyim tarzınıza ve zevkinize göre keyifle seçebileceğiniz en güzel güneş gözlüklerini listeledik. Erkekler için en havalı güneş gözlüklerinden, kadınlar için en tarz gözlüklere hepsi burada...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 12 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Prada 0PR A12S Kadın Güneş Gözlüğü

1. Prada 0PR A12S Kadın Güneş Gözlüğü

Kahverengi desenli çerçevesi ve mor renk camları ile dikkat çeken cool bir gözlük.

Bu gözlük gözünüzdeyken tüm kombinleriniz daha şık gözükecek.

Fiyatı 11.550 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Burberry BE 3111 101787 Gold/Beyaz Güneş Gözlüğü

2. Burberry BE 3111 101787 Gold/Beyaz Güneş Gözlüğü

İddialı görünmeyi sevenlerin tercih ettiği bir model.

Burberry lensleri darbeye dayanıklı reçeteli malzemeden yapılmıştır ve% 100 UV koruması sağlar. Ayrıca çizilmeye karşı dayanıklıdır. 

Tarzı ve sofistike görünümü zaten ortada...

Fiyatı 5013 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Miu Miu 0mu 02vs Kadın Güneş Gözlüğü

3. Miu Miu 0mu 02vs Kadın Güneş Gözlüğü

Yuvarlak simli gold renk çerçeveli gözlük sapı ile dikkatleri çekiyor.

Jean şort ve düz beyaz tişört bile giyseniz sizi çok şık gösterecek bir gözlük.

Miu Miu marka gözlüğün fiyatı 15.000 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Porsche Design Erkek Güneş Gözlüğü

4. Porsche Design Erkek Güneş Gözlüğü

Modern erkekler için harika bir gözlük.

Keten pantolon, beyaz gömlek ve bu gözlükle muhteşem gözükeceğiniz kesin.Fiyatı 8252 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Versace VE 2140 Rock Icons Greca Aviator Erkek Güneş gözlüğü

5. Versace VE 2140 Rock Icons Greca Aviator Erkek Güneş gözlüğü

Moda ikonları gibi gözükeceğiniz bir gözlük.

Gerçekten havalı...

Fiyatı 5111 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Ray-Ban Aviator Erkek Güneş Gözlüğü

6. Ray-Ban Aviator Erkek Güneş Gözlüğü

Daha klasik giyinmeyi seven erkekler de bu modele göz atabilir.

Yıllarca modası geçmeyecek zamansız bir gözlük.

Her dönemde şıklığın sembolü.

Fiyatı 7000 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Moncler ML0239 01E Unisex Güneş Gözlüğü

7. Moncler ML0239 01E Unisex Güneş Gözlüğü

Hem erkek hem kadınlara çok yakışan cool bir model.

Fiyatı 4682 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Salvatore Ferragamo SF 208S 700 Kadın Güneş Gözlüğü

8. Salvatore Ferragamo SF 208S 700 Kadın Güneş Gözlüğü

Çerçevesiz güneş gözlüklerinden hoşlananların favorisi.

Yazın uçuş uçuş elbiselerinize ya da plajda şık pareonuza harika uyum sağlayacak bir model.

Fiyatı 6023 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

9. Calvin Klein Güneş Gözlüğü

9. Calvin Klein Güneş Gözlüğü

Kaliteli, hafif ve tarz bir gözlük.

Modern ve özgün tarzıyla öne çıkan bir model.

Fiyatı 7263 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Burberry BE 4361 F Asya Kesim Güneş Gözlüğü

10. Burberry BE 4361 F Asya Kesim Güneş Gözlüğü

Mor ve gold'un harika uyumu bu gözlükte ilk dikkat çekenlerden.

Renkli güneş gözlüklerinden hoşlanıyorsanız bu modele mutlaka bir şans verin.

Fiyatı 5220 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Dsquared Unisex Güneş Gözlüğü

11. Dsquared Unisex Güneş Gözlüğü

Büyük gözlüklerden hoşlananlar için siyah çerçeveli çok tarz ve kaliteli bir model.

Fiyatı 5255 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Avery Crooked AVSG710026 Kadın Güneş Gözlüğü

12. Avery Crooked AVSG710026 Kadın Güneş Gözlüğü

Plajda tüm gözlerin üzerinizde olmasını garanti edecek bir model.

Fiyatı 6568 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

13. Marc Jacobs Unisex Sunglasses

13. Marc Jacobs Unisex Sunglasses

Siyah ve beyazın harika uyumu. Çok elit ve klas bir model.

Özellikle dönem elbiseleri ile muhteşem duracaktır.Fiyatı 4497 TL.

Almak isteyenler için burada.

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