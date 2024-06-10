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Karneler İçin Geri Sayım Başladı! 2024’te Çocuklara Karne Hediyesi Ne Alınır?

etiket Karneler İçin Geri Sayım Başladı! 2024’te Çocuklara Karne Hediyesi Ne Alınır?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 01:13

Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Çocuğuma karne hediyesi ne alsam diye kara kara düşünmeye son. Her bütçeye ve her yaşa uygun hediye önerilerimize mutlaka göz atın. Zaten göz attıktan sonra eminim kolaylıkla çocuğunuz için harika bir hediye seçeceksiniz. Seçtiğimiz ürünlerin çoğunda da ek indirim fırsatı var. Haydi karneye sayılı gün kaldı acele edin...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 10 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çocuğunuzun görünce sevinçten havalara fırlayacağı tekerlekli LED ışıklı bir paten ayakkabı.

1. Çocuğunuzun görünce sevinçten havalara fırlayacağı tekerlekli LED ışıklı bir paten ayakkabı.

Şarjlı paten ayakkabı hem çok kaliteli hem de şarjı çok iyi dayanıyor. Yurt dışından geliyor ama çok kısa sürede geldiği için bunu fark etmeyeceksiniz bile.

Tipi harika, paten kaymayı seven çocuklar için harika bir hediye olacaktır.

Yorumları da o kadar iyi ki... 

28-40 arası numarası olan ışıklı paten ayakkabının fiyatı 2187 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Muhteşem bir ayakkabı, yeğenime aldım ama benim aklım kaldı :) çok hızlı teslim edildi. Teşekkürler.'

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2. Paten seven çocuklar için renkleriyle gözlerinizden kalpler çıkartacak tatlılıkta bir ışıklı paten.

2. Paten seven çocuklar için renkleriyle gözlerinizden kalpler çıkartacak tatlılıkta bir ışıklı paten.

Yanında kask ve koruma seti de geldiği için ekstra başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak.

Paten sevmeyen çocuklar bile bunu görünce bayılacak...

30-33 ve 34-37 olmak üzere 2 numara seçeneği var.

Fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Klasik karne hediyelerinden biri de elbette yeni bir bisiklet...

3. Klasik karne hediyelerinden biri de elbette yeni bir bisiklet...

Kış boyu kapalı ortamda kalan çocukların açık havada keyifle vakit geçirebileceği kaliteli bir bisiklet.

20' janta sahip olan bisiklet çift amortisörlü ve 21 vitesli.

Alıp tanıdık bisikletçisine gösteren kullanıcılardan da çok olumlu dönüşler alan bir model.

7-13 yaş arası uygun.

Fiyatı 4387 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Satıcı ile irtibata Soru cevap iletişimi oldukça hızlı gayet açıklayıcı memnun edici ayrıca ürün kargo nakliye esnasında güvenli zarar görmeden çok hızlı ulaştı elime aldığım ürün ise aynen resimdeki gördüğüm gibi memnun oldum sizlerde çocuklarınıza bu tarz ürün seçmek istiyorsanız gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim çok sağolun...'

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4. Bisiklet sürecek alanı olmayanlar için scooter daha ideal bir hediye seçeneği olacaktır.

4. Bisiklet sürecek alanı olmayanlar için scooter daha ideal bir hediye seçeneği olacaktır.

Işıklı, ayarlanabilir 3 tekerlekli scooter oldukça kaliteli ve çocuğunuzun keyifle kullanabileceği bir model.

Mavi, pembe ve sarı renk seçeneği var ve hepsi ayrı güzel.

İlkokula yeni başlayan çocuklar için çok güzel bir hediye olacaktır.

Maksimum taşıma kapasitesi 50 kg.

Fiyatı şu anda indirimde 3395 TL.

Fiyatı yüksek olsa da, performansı ve dayanıklılığı ile bu fiyatı hak ediyor. 

Almak isteyenler için burada.

'Kızıma doğum günü hediyesi olarak aldık. Mevcutta vardı Bir tane başka marka ama bir gün bagajda çıkarırken tekeri düştü alyanla sıktım ama bu beni çok düşündürdü ya sürerken çıksaydı diye. Daha iyisini bulalım dedik ve bu üründe karar kıldık. Malzeme Kalitesine diyecek yok. 92 kiloyum ben bile evde sürdüm gayet kaliteli direksiyonu çok güzel tekeri döndürüyor. Bastırdığınız yöne dönmekte tekerlek. Çok yumuşak hiç ses çıkmıyor desem yeri. Işıkları çok güzel yanıyor. Kalite farkını şöyle anlatayım marketlerde katalog ürünü olarak satılan mevcut scooterlar Şahin doğan marka gibi. Bu bildiğiniz en lüks makam arabası gibi. Bütçenize uygunsa şunu bunu demeyin alın%100 öneririm.'

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5. Basketbola hevesli çocuklar için kaliteli bir basketbol topu.

5. Basketbola hevesli çocuklar için kaliteli bir basketbol topu.

Basketbola hevesi olan çocuğunuz için bütçenizi yormayacak ve onu da sevindirecek harika bir hediye olacaktır.

Fiyatı 529 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Top şişik olarak geldi. Dokusu hissiyatı çok hoş. Bugün açık havada çocuklarla oynadık hatta ve memnun kaldık. Parasına değer bir basket topu.'

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6. Kutu oyunlarına meraklı çocuklar için klasiklerden Monopoly.

6. Kutu oyunlarına meraklı çocuklar için klasiklerden Monopoly.

Çocukların stratejik düşünme becerilerini ve para yönetimi becerilerini geliştiren bir kutu oyunu.

Kutu oyunu denince akla ilk gelenlerden.

Fiyatı normalde 899 TL ama şu anda sepette %20 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet güzel klasik Monopoly oyunu fakat satıcı o kadar iyi ki size anlatamam İstanbul'dan cuma akşamı sipariş verdim cumartesi kargodaydı pazartesi saat 12 de evime geldi. Süper hızlı kargo. Kesinlikle tavsiye ederim.'

Hepsiburada

7. Tablet hayali olan çocuklar için tam bir fiyat performans ürünü.

7. Tablet hayali olan çocuklar için tam bir fiyat performans ürünü.

Ekranı ve ses kalitesi harika olan bir tablet. Kaliteli ve fiyatı da uygun.

Kullanıcılar tarafından hep övülen bir ürün. Hatta alan arkadaşına tavsiye ediyor, öyle bir tablet...

Lenovo Tab M9 3gb 32GB 9' tabletin indirimli fiyatı şu anda 3390 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Elime ulaştı. İçinde kılıf, ekran koruyucu ve şarj aleti de çıktı. Paketleme güzeldi. Çok beğendim. İnşallah bir sorun çıkmaz. Alacak olanlar kesinlikle alsın. Bana da arkadaşım tavsiye etmişti. İyi ki aldım. Kaliteli ve sağlam ürün. Teşekkürler.

Hepsiburada

8. Su savaşında tabancasının suyu hiç bitmesin, eğlencesi bölünmesin isteyenler için daha iyisi yok.

8. Su savaşında tabancasının suyu hiç bitmesin, eğlencesi bölünmesin isteyenler için daha iyisi yok.

Rahat ve ayarlanabilir kayış tasarımı sayesinde çocuklar onu çok kolay taşıyabilir ve bahçede, havuz partisinde, plaj oyunlarında sonsuz su savaşı eğlencesinin tadını çıkarabilir.

Fiyatı sadece 286 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kullanımı çok rahat su hemen bitmiyor eğlence aralıksız devam ediyor.'

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9. Her yaştan çocuğunu bayılacağı pilli köpük tabancası.

9. Her yaştan çocuğunu bayılacağı pilli köpük tabancası.

O kadar çok baloncuk yapıyor ki, sadece çocuklar değil buna siz de bayılacaksınız.

Kaliteli ve fiyatı da çok uygun.

Eğlencesi bol bir hediye arayanlar kaçırmasın.

Mavi, pembe ve siyah renk seçeneği var.

Fiyatı sadece 130 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir çok baloncuk makinası aldım. Oğlum çok seviyor baloncuk yapmayı. Kendi kendine baloncuk yapanından, manueline a dan z'ye hepsini aldım bugüne kadar. Hepsi de çöp oldu. Ama bu ürüne resmen bayıldım hiç tahmin etmezdim kaliteli olacağını. 3 katı para verdiğim ürünlere taş çıkartır. Ürün pilli, tutma kolunda bir düğmesi var, kendi yanında gelen baloncuk kabına yine yanında gelen sıvıyı dolduruyorsunuz. Sonra makinanın ucunu batırıp çıkarıyor ve düğmesine basıyorsunuz. Onlarca minik minik baloncuk yapıyor. Motorunda bir sorun olmazsa epeyce kullanılır. Yedek bir tane daha alacağım.'

Hepsiburada

10. Bence en güzel hediye kitaptır diyen çocuklar için yazın keyifle okuyacakları bir kitap serisi.

10. Bence en güzel hediye kitaptır diyen çocuklar için yazın keyifle okuyacakları bir kitap serisi.

Kitap okumaya doyamayan ve hayal gücünü bu sayede sürekli geliştirmeye hevesli çocuklar için en güzel hediyelerden biri.

8-12 yaş arası için ideal bir hediye.

Fiyatı 246 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Yeni havalı bir spor ayakkabı...

11. Yeni havalı bir spor ayakkabı...

Adidas marka Mickey detaylı sneaker çok tarz ve çok da rahat.

Yeni bir ayakkabı benim için en güzel hediyedir diye düşünen çocukların bayılacağı bir model.

28-35 arası numarası mevcut.

Fiyatı da indirimde 1499 TL. Üstelik sepette de ek %15 indirimi var.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Çok güzel ayakkabı. Normal kalıp. Tam numara alın.'

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12. Legoya ve arabaya meraklı 9 yaş ve üzeri çocuklar için koleksiyonluk bir araba model yapım seti.

12. Legoya ve arabaya meraklı 9 yaş ve üzeri çocuklar için koleksiyonluk bir araba model yapım seti.

Otomobil tutkunu çocuklar için en güzel hediyelerden...

Ayrıca bu, bir Pagani'nin yapım parçalarıyla inşa edilen ilk modeli.

Fiyatı normalde 915 TL ama şu anda sepette %15 indirimi var.

Almak isteyenler için burada.

'Oğluma doğum günü hediyesi aldım. Çok beğendi. Paketleme güzeldi. Beklentimizi fazlasıyla karşıladı.'

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13. Şimdiki çocukların çok sevdiği elektrikli kaykay nam-ı diğer hoverboard.

13. Şimdiki çocukların çok sevdiği elektrikli kaykay nam-ı diğer hoverboard.

Malzeme kalitesi iyi olan bir hoverboard.

Teker boyutu 6.5' ve saatte 12 km hız yapabilme özelliğine sahip.

Dengeyi sağlamayı öğrenmek birkaçç dakika alacak sonrasında dolu dolu eğlence.

Kask ile kullanmak en doğrusu elbette.

Fiyatı 6790 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel ve eğlenceli bir ürün. Satıcı firma da çok hızlı bir şekilde gönderdi. İçinden çıkan kullanım kılavuzu öğretici, mutlaka okuyun. Arka lambaları eğlence gibi görünse de tamamen güvenlik amaçlı. Sağ sol dönüşlerde sinyal de otomatik olarak veriliyor. Üzerinde şarj göstergesi var. Kullanılmadığı zaman bile ayda 1 kere şarj etmeniz gerekiyormuş. Biz henüz ilk şarjı bitiremedik 😀'

Tüm çocuklara keyifli bir yaz tatili dileriz.

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