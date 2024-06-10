Karneler İçin Geri Sayım Başladı! 2024’te Çocuklara Karne Hediyesi Ne Alınır?
Karneler İçin Geri Sayım Başladı! 2024’te Çocuklara Karne Hediyesi Ne Alınır?
Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Çocuğuma karne hediyesi ne alsam diye kara kara düşünmeye son. Her bütçeye ve her yaşa uygun hediye önerilerimize mutlaka göz atın. Zaten göz attıktan sonra eminim kolaylıkla çocuğunuz için harika bir hediye seçeceksiniz. Seçtiğimiz ürünlerin çoğunda da ek indirim fırsatı var. Haydi karneye sayılı gün kaldı acele edin...
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1. Çocuğunuzun görünce sevinçten havalara fırlayacağı tekerlekli LED ışıklı bir paten ayakkabı.
2. Paten seven çocuklar için renkleriyle gözlerinizden kalpler çıkartacak tatlılıkta bir ışıklı paten.
3. Klasik karne hediyelerinden biri de elbette yeni bir bisiklet...
4. Bisiklet sürecek alanı olmayanlar için scooter daha ideal bir hediye seçeneği olacaktır.
5. Basketbola hevesli çocuklar için kaliteli bir basketbol topu.
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6. Kutu oyunlarına meraklı çocuklar için klasiklerden Monopoly.
7. Tablet hayali olan çocuklar için tam bir fiyat performans ürünü.
8. Su savaşında tabancasının suyu hiç bitmesin, eğlencesi bölünmesin isteyenler için daha iyisi yok.
9. Her yaştan çocuğunu bayılacağı pilli köpük tabancası.
10. Bence en güzel hediye kitaptır diyen çocuklar için yazın keyifle okuyacakları bir kitap serisi.
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11. Yeni havalı bir spor ayakkabı...
12. Legoya ve arabaya meraklı 9 yaş ve üzeri çocuklar için koleksiyonluk bir araba model yapım seti.
13. Şimdiki çocukların çok sevdiği elektrikli kaykay nam-ı diğer hoverboard.
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