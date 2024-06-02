Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Fisher-Price Uyku ve Oyun Arkadaşı Su Samuru Ne İşe Yarar? Yorumlarıyla Birlikte İnceledik

etiket Fisher-Price Uyku ve Oyun Arkadaşı Su Samuru Ne İşe Yarar? Yorumlarıyla Birlikte İnceledik

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 06:23

Bebeğinizi rahatlatmaya yardımcı olan Fisher Price uyku ve oyun arkadaşı su samurunun tatlı yüzü, sakinleştirici hareketi ve hafif müziği bebeğinize güvende olduğunu hissettirir. Böylece bebeğiniz tıpkı anne babasının yanındaymış gibi kendini güvende ve mutlu hisseder ve kolayca uykuya dalar. Bu tatlı su samurunu bu kadar popüler yapan özelliklerden biri de sanki canlıymış gibi nefes hareketleri yapıyor olması. Ama çok daha fazlası var. Su samuru, merak edenler için, indirimli fiyatı ve detaylı incelemesi ile içeriğimizde!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fisher-Price su samuru, bebeğinizi rahatlatmaya yardımcı olan benzersiz bir pelüş oyuncaktır.

Fisher-Price su samuru, bebeğinizi rahatlatmaya yardımcı olan benzersiz bir pelüş oyuncaktır.

Su samurunun tatlı yüzü, sakinleştirici hareketi ve hafif müziği bebeğinizi rahatlatır ve güvende olduğunu hissettirir.

Böylece bebeğiniz sanki siz yanındaymışsınız gibi kendini güvende ve mutlu hisseder.

Bu kadar popüler olmasının sebebi de bu...

Doğumdan itibaren her yaştan bebek için uygun olan "nefes alan" müzikli su samuru oyuncağı bebeğinizin en sevdiği uyku ve oyun arkadaşı olmaya aday bir ürün.

Doğumdan itibaren her yaştan bebek için uygun olan "nefes alan" müzikli su samuru oyuncağı bebeğinizin en sevdiği uyku ve oyun arkadaşı olmaya aday bir ürün.

Sevimli yüzü, yumuşacık dokusu ve parlak kuyruğu ile hem uyku hem oyun arkadaşı olacak olan su samuru, aynı zamanda bebeğinizin sarılabileceği mükemmel bir oyuncak.

Oyuncağın yumuşak dokuları, sakinleştirici müziği, ışıkları ve hassas ritmik hareketi, bebeğinizin gelişmekte olan dokunsal, görsel ve işitsel duyularını harekete geçirir ve rahatlamasına yardım eder.

Doğumdan itibaren bebeğinize güvenle verebilirsiniz.

Bu sevimli su samuru, bebeğinizi doğal bir şekilde rahatlatmak için solunuma benzer ritmik hareketler yapar.

Bu sevimli su samuru, bebeğinizi doğal bir şekilde rahatlatmak için solunuma benzer ritmik hareketler yapar.

Bebeğinizin keyifle sakince uykuya dalmasına yardımcı olan su samuru, sakinleştirici müzik ve seslere de sahip.

Üstelik ses düzeyi ayarlanabiliyor ve sesin yanı sıra rahatlatıcı ışık imkanları da özelleştirilebiliyor.

O kadar tatlı ve rahatlatıcı ki, bu uyku arkadaşını bebeğiniz hep yanında isteyecek!

Fisher Price su samuru ile bebeğinizi keyifle uykuya hazırlamak çok kolay olacak.

Fisher Price su samuru ile bebeğinizi keyifle uykuya hazırlamak çok kolay olacak.

Uyku arkadaşı su samurunun farklı modları arasından bebeğiniz için en uygun rahatlatıcı kombinasyonu seçebilirsiniz.

Sakinleştirici müzikler, beyaz gürültü, anne karnı sesi, nefes alıp verme veya kalp atışı sesleri gibi rahatlatıcı seslerden birini seçebilirsiniz. Ses düzeyini ayarlayabilir, hafif ışığı ve nefes alma hareketini açabilirsiniz.

Su samurunun tatlı yüzü, sakinleştirici hareketleri ve sakin müziği zaman zaman huysuzlanan bebeklerin rahatlaması için ideal bir oyuncak.

Su samurunun tatlı yüzü, sakinleştirici hareketleri ve sakin müziği zaman zaman huysuzlanan bebeklerin rahatlaması için ideal bir oyuncak.

Zor uykuya dalan bebekler için kesinlikle bir şans verilmesi gereken bir pelüş oyuncak.

Su samurunun yumuşacık dokusu, sakinleştirici müziği, ışıkları ve hafifçe nefes alan ritmik hareketleri, bebeğinizi sakinleştirip, uykuya dalmasını kolaylaştırır.

Ayrıca bebeğinizin görme, duyma ve dokunma duyularını harekete geçirecek 11 duyusal keşfi de içinde barındırıyor.

Yani bu oyuncak ile oyun ve gelişim bir arada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üstelik içindeki elektronik parçaları çıkararak sevimli su samurunu dilediğiniz zaman yıkayabilirsiniz.

Üstelik içindeki elektronik parçaları çıkararak sevimli su samurunu dilediğiniz zaman yıkayabilirsiniz.

Hijyene önem veren ebeveynler için sevindirici bir özellik.

Bebeğiniz için alabileceğiniz en iyi, en kullanışlı oyuncaklardan biri...

Bebeğiniz için alabileceğiniz en iyi, en kullanışlı oyuncaklardan biri...

Aslında bir oyuncaktan çok daha fazlası. Uyurken uyku arkadaşı, uyanıkken oyun arkadaşı.

Bu kadar kapsamlı bir oyuncağın fiyatı da haliyle diğer pelüş oyuncaklara göre biraz daha yüksek. Ama bu bir pelüştan çok daha fazlası...

4 adet AA pille çalışır. Piller fiyata dahildir.

Sevimli su samurunu Amazon güvencesiyle almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Biraz da bebeğine bu uyku arkadaşını alan ebeveynlerin yorumlarına bakalım.

'Nefes alış verişi çok güzel ses açıp kısabiliyorsun kalp atışı da çok güzel her şeyi çok güzel ben bütün özelliklerini seviyorum.'

'Çok hoş çok güzel, bebeğim alıştı artık çok güzel uyuyorlar birlikte.'

'Bebeğimin bir parçası haline geldi.'

'Her gün sürekli her uykuda kullanıyoruz. Işığı, müzik seçenekleri, diğer uyku getirici sesleri, karnının yukarı aşağı çıkması, kalp atışları gayet güzel.'

'Müthiş ve bebek için çok mantıklı. Sadece biraz ağır.'

Amazon

Bazı bebekler bu sevimli oyuncaktan ilk başta korksa da, çoğu bebek zamanla alışıyor ve severek kullanıyor.

Bazı bebekler bu sevimli oyuncaktan ilk başta korksa da, çoğu bebek zamanla alışıyor ve severek kullanıyor.

Bir ihtimal bebeğiniz sevmezse siz de kullanabilirsiniz. Biz demiyoruz, başka bir ebeveyn diyor: '__Bebek bu oyuncağın pek farkında değil, umurunda da değil maalesef, o yüzden onun yerine ben sarılıp uyumaya başladım. Eşim de bebeğe sarılıp uyuyor. Nefes alışverişi sayesinde daha huzurlu uyuyorum ve geceleri üşürken, o da bana sarıldığı için artık üşümez oldum. __Her yetişkin, uyurken zorlanan erkeğe öneririm.'

Fisher Price su samurunu şu anda Hepsiburada'da tüm indirimleri ve kuponları ile 1984 TL'ye alabilirsiniz.

Su samurunu Hepsiburada güvencesi ve mevcut süper indirimleriyle hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın