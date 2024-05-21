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Bebek Sahibi Ailelerin En Çok Tercih Ettiği Ürünler

etiket Bebek Sahibi Ailelerin En Çok Tercih Ettiği Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 10:38

Bebeğiniz için bir ürün alırken iki yönlü düşünmek gerekir. Hem bebeğiniz içinde rahat edecek hem de anne baba için kullanımı rahat olacak. Kaldırmak istediğinizde kolayca katlanacak, bebek arabası alıyorsanız iyi manevra yapacak belinizi ağrıtmayacak. Eee ne demişler: 'En iyisini anneler bilir...' Biz de bu yüzden ebeveynlerin yorumlarına öncelik vererek sizin için en çok tercih edilen bebek ürünlerini fiyatları ile listeledik. Ürünleri incelerken yorumlara da göz atarak kararınızı kolaylıkla verebilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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1. Grownsy Yenidoğan Bebek Taşıyıcısı

1. Grownsy Yenidoğan Bebek Taşıyıcısı

Bebeğinizin omurga gelişiminin düzenliliğine uygun olarak üretilen bu bebek taşıyıcısının altı taşıma şekli bulunuyor.

Bebeğinizin ihtiyacına göre taşıma şeklini seçebilirsiniz.

Cilt dostu %100 yüksek kaliteli pamuk kumaşa sahip olan taşıyıcı, yumuşak, rahat ve her mevsim kullanım için uygundur.

Bebeğiniz doğa doğmaz 36 aylık olana kadar kullanabileceğiniz, askıları ve kemerleri ayarlanabilir çok kullanışlı bir bebek taşıyıcısı.

Fiyatı 1316 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti

2. Philips Avent Natural Response Hoşgeldin Bebek Hediye Seti

Memeye benzer yapıda emziğe sahip olan biberon sayesinde, tıpkı meme emer gibi, bebeğiniz kendine özgü ritmine göre emer, yutar, nefes alır ve ara verir. 

Ayrıca anti-kolik teknolojisine sahiptir. Bebeğinizin karnına hava girmesini engellemeye yardımcı olarak, kasılma ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Set içeriği:

  • 1 Adet Biberon Fırçası

  • 1 Adet 0-6 Ay Ultra Soft Emzik, 

  • 2 Adet 125 ml Biberon (2 Numara Emzik ile birlikte), 

  • 2 Adet 260 ml Biberon (3 Numara Emzik ile birlikte).

Bpa içermez.

Fiyatı 1199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bebeğinize verebileceğiniz en güzel biberon.'

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3. Bright Starts Yatıştırıcı Titreşimli Çıkarılabilir Oyuncak Barlı Bebek Koltuğu

3. Bright Starts Yatıştırıcı Titreşimli Çıkarılabilir Oyuncak Barlı Bebek Koltuğu

Sakinleştirici titreşimleri ile bebeğinizi rahatlatmaya yardımcı olan bu bebek koltuğunda 3 tane dönen oyuncak bulunuyor. Oyuncaklarla oynarken bebeğinizin kahkahalarını dinlemek de annelerin ödülü oluyor elbette...

Oyuncak barı çok kolay bir şekilde yerinden çıkıyor. Bebeğinizi koyarken veya alırken oyuncak çubuğunu basit bir hareketle çevirerek çıkarabilirsiniz.

Kumaşının yumuşacık olduğunu ve çıkarılıp makinede yıkanabildiğini de ekleyelim.

0-6 ay arası bebekler için harika bir ürün.

Fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba

4. Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba

Maksimum kapasitesi 35 kg olan akülü araba, ebeveynin uzaktan kumandadan kontrol edebilme özelliğine sahip.

Böylece bebeğiniz havalı arabasına binerken siz arabanın hareketlerini kontrol edebileceksiniz.

Yeterince büyüdüğünde ise kendi kendine sürmenin keyfine varabilir.

Akülü arabanın, kornası, vitesi, akıllı anahtar sistemi, hareketli aynaları ve emniyet kemeri de bulunuyor.

Fiyatı 8599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Araç resimde göründüğü gibi 2 yaşındaki oğlum görünce bildiğin çığlık attı imkanımız varsa hiç kaçırmayın. Ürün güzel kargo da beklenenden önce geldi.'

Hepsiburada

5. Munchkin 360 Derece Dönen Modern Mama Sandalyesi

5. Munchkin 360 Derece Dönen Modern Mama Sandalyesi

Mama sandalyelerinin Lamborghini'si diyebiliriz bunun için. İmkanınız varsa alabileceğiniz en kullanışlı ve kaliteli mama sandalyelerinden biri.

Bu modern mama sandalyesi, ergonomik koltuk yapısı, çıkarılabilir minderi, şık ahşap ayakları ve bulaşık makinesinde yıkanabilen tepsisi ile bebeklerin güvenliği ön planda tutularak tasarlanan bir ürün. Bu sebepledir ki bir çok ebeveynin de favorisi.

Fiyatı 14.500 TL. Ama şu anda %20 indirimi olduğu için yaklaşık 3000 TL daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kaliteli ve çocuğumuz için en güvenlisi. Kayma devrilme gibi sıkıntı yaşamazsınız. 360° olması büyük bir avantaj. En güzel özelliği 'de çok şık olması. Kötü kaba bir mama sandalyesi görüntüsü yok.

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6. Baby Plus Picnic Yükselticili Mama Sandalyesi

6. Baby Plus Picnic Yükselticili Mama Sandalyesi

Tüm ayaklarında bulunan kaymaz tabanlar ile kampta, plajda, piknikte kullanabileceğiniz çok pratik ve portatif bir mama sandalyesi.

Dışarıda, restoranda veya başka bir yerde sandalye üzerinde kullanırken kaymaz ayakları ve ipleriyle sabitleyebilirsiniz. 

3 katmanlı tepsisiyle temiz bir ortam sunar. 

Ürün ölçüleri de 47x45.5x40 cm. Ayrıca  3 noktalı emniyet kemerine sahip olduğunu da ekleyelim.

Hem kullanışlı hem de güvenli.

Fiyatı ise 999 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için tüm renk seçenekleriyle burada.

'Ürün çok iyi ben yazlığımız için aldım hem mama sandalyesi yer kaplamayacak hem deniz de havuzda yemek yerken sıkıntı ortadan kalkmış olacak hem de kamp sandalyesi olarak kullanacağız.

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7. Fisher-Price Eğlen&Öğren Eğitici Hikaye Kitabı

7. Fisher-Price Eğlen&Öğren Eğitici Hikaye Kitabı

'Kırmızı Balık' 'Miniminnacık Örümcek' gibi en sevilen çocuk şarkılarını dinlemek için tek yapmanız gereken sayfaları çevirmek.

Bebeğiniz bu oyuncakla oynayıp şarkıları dinlerken sayı saymayı, temel kelimeleri, harfleri, rakamları, şekilleri ve çok daha fazlasını öğrenecek. Kolay taşınabilen tutma kolu sayesinde, Eğitici Hikaye Kitabı'nı gittiğiniz her yere kolaylıkla götürebilirsiniz! 

Fiyatı 800 TL.

Almak isteyenler için burada.

'10 aylık kızım çok sevdi, şarkılarını öğrendi, bazen ben söyleyince gülüyor alkışlıyor, tavsiye ederim. Aynı zamanda eğitici, rakam, harf ve şekil olan düğmeleri basınca her bir sayfa için bir harf, cisim ve rakam söylüyor.'

Hepsiburada

8. Yoyko City Seyahat Sistem Bebek Arabası

8. Yoyko City Seyahat Sistem Bebek Arabası

Ana kucağı, araba ve portbebe olabilen üçlü sistem hem çok sağlam hem de hafif olduğu için kullanımı çok rahat.

Az yer kapladığı için tüm bagajlara da sığıyor!

3 farklı pozisyona ayarlanabilen oturma ünitesine sahip olan bebek arabası, hem bebeğinizin hem sizin rahatınızın için her türlü konfora ve emniyete sahip.

Fiyatı 8999 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için tüm renk seçenekleriyle burada.

'Benim gibi yeni anne olacak ve araştıran varsa tavsiye ederim Kesinlikle çok kaliteli hafif sürüşü çok rahat çok beğendik.'

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9. Yoyko Max Kabin Boy Tek Elle Otomatik Katlanan Pratik Bebek Arabası

9. Yoyko Max Kabin Boy Tek Elle Otomatik Katlanan Pratik Bebek Arabası

Çok seyahat eden aileler için ideal bir bebek arabası.

Tek elle bile kolayca katlayabilirsiniz, pratik, hafif ama aynı zamanda da çok rahat bir bebek arabası.

Güvenli ve de şık!

Özel ayarlanabilir ekstra UV filtreli gölgeliği ile bebeğinizi zararlı ışınlardan da özenle korur!

Fiyatı 4499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Mükemmel bir ürün sağlam güzel bir şekil de paketli geldi hiç bir sorun yok yüksek kalite uygun fiyat çok pimpirikli biri olarak beni çok memnun etti o kadar söyleyeyim sürüş mükemmel ne deniyorsa fazlası var çok kolay açılıp kapanıyor.'

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10. Holmen Milas Bebek Hamağı - Sallanır Bebek Beşiği

10. Holmen Milas Bebek Hamağı - Sallanır Bebek Beşiği

Hamağın içi % 100 pamuk pedler ile bebeğiniz ekstra konfor sunar. Sallanmasını istemediğiniz durumlarda, sabitleme kemeri ile hamağı sabitleyebilirsiniz.

Doğumdan itibaren iki yaşına kadar kullanıma uygundur. 

Kurulumu da oldukça basit.

Fiyatı 989 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Muhteşem bir ürün, bebeğim çok sevdi, keşke daha önce alsaydım, ayrıca satıcı firmaya da çok teşekkür ederim sağlam özenli paketleme için. Sorunsuz bir alışveriş 👍'

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11. VTech BM2100 Dijital Bebek Telsizi

11. VTech BM2100 Dijital Bebek Telsizi

Bebek ve ebeveyn ünitesi arasında 2 yönlü iletişim kurulabilen, gece lambası gibi ışık veren taşıma halkasına sahip bir model.

Ses kalitesi ve çekimi oldukça iyi. Menzil dışına çıkınca uyarı vermesi de çok güzel bir özellik.

Fiyatı 1349 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sesi en ufak cızıltıda bile alıyor. Evimiz dubleks katlar arası çekiş mükemmel. Bebeğim uyuyacağı zaman açıyorum, onun harici takılı durmuyor o yüzden şarj benim için ideal. Özellikle yazın bahçeden eve kontrol sağlamak için istemiştim, ses çekişi çok iyi çünkü. O nedenle tavsiye ederim, benim beklentilerimi karşıladı.'

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12. Vtech VM5261 LCD Kameralı Bebek Telsizi

12. Vtech VM5261 LCD Kameralı Bebek Telsizi

Bebeğini kameradan görmeden rahat edemeyen anne babalar için ideal bir model.

Yüksek çözünürlüklü, 5' renkli LCD ekrana sahip olan bebek kamerası, çift yönlü iletişim sağlar.

Gece ışığına da sahiptir.

Bunun yanı sıra sıcaklık sensörüne, sakinleştirici ses ve ninnilere de sahip bir ürün.

Yani yok yok diyebiliriz.

Olmuşken en iyisi olsun diyenler için...

Fiyatı 9183 TL.

Almak isteyenler için burada.

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13. Maxi-Cosi Mica Pro Isofix'li 360 Dönebilir Yatabilir 0-18 kg Bebek Oto Koltuğu

13. Maxi-Cosi Mica Pro Isofix'li 360 Dönebilir Yatabilir 0-18 kg Bebek Oto Koltuğu

Doğumdan itibaren 4 yaşa kadar kullanılabilir. Yenidoğana özel olarak tasarlanmış bel ve baş pedleri bebeğinize ekstra rahatlık ve güvenlik sunar.

360 derece dönmesi bebeğinizi indirip bindirirken büyük kolaylık sağlar.

5 noktalı emniyet kemeri ve Isofix bağlantısı ile oldukça güvenli bir oto koltuğudur.

Fiyatı 19.990 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kalitesi tartışılmaz 360derece dönebilmesi ve konforu çok iyi bebeğim çok rahat etti.'

Hepsiburada

14. Superbe Bebe Oyun Halısı

14. Superbe Bebe Oyun Halısı

BPA içermediği ve kokusuz olduğu için bebeğiniz için güvenle tercih edebilirsiniz.

Ölçüleri 180x200 cm.

Halının yüzeyinde kabartma olarak basılmış harfler ve rakamlar sayesinde psikomotor ve duyusal gelişimi uyarır.

Ayrıca kaymaz özellikli tabanı sayesinde yürümeyi öğrenmek için de mükemmel bir halıdır.

Fiyatı 1100 TL.

Almak isteyenler için burada.

Kullanan ailelerin yorumları da çok güzel: 'Ürünün emsal kalitesindeki oyun matları Türkiye'de maalesef çok pahalı. Bu ürün gerçekten beklediğimizden çok çok iyi çıktı. Öncelikle bebeğimiz istediği kadar devrilsin başını çarpsın yumuşacık dokusu ile hiç canı yanmıyor. Yerde oynamaya devam ediyor. Bu arada 6 aylıkken ilk kullanmaya başladık. Şuan 7 aylık. Üstündeyken kendi vücut ısınızı size yansıttığı için sıcacık. Yerin soğuğunu size vermiyor. Katlanır olması çok pratik. Temizliği çok kolay. Şiddetle tavsiye ediyorum.'

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