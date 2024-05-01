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Günün Büyük Çoğunluğunu Ayakta Geçirenleri Bir Nebze de Olsa Rahatlatacak Öneriler

etiket Günün Büyük Çoğunluğunu Ayakta Geçirenleri Bir Nebze de Olsa Rahatlatacak Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 22:06

Ayaklarımız sağlıklı olmadığında, ağrıdığında ya da sadece basit bir ayakkabı vurmasında bile, yaşam kalitemiz olumsuz şekilde etkileniyor. Ayrıca ayaklarımızda oluşan yaralar, vücudun diğer bölgelerine göre daha zor iyileşiyor. Çünkü malum ayakların dinlenme şansı pek yok... 

Bu sebeple ayaklarımıza iyi bakmak, hayat kalitemizi düşürmemek açısından son derece önemli. Peki siz ayak sağlığınıza gereken önemi veriyor musunuz?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Mayıs  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gün boyu tüm vücudumuzun ağırlığını taşıyan ayaklarımızın sağlığı hareket kabiliyetimiz açısından son derece önemli.

Gün boyu tüm vücudumuzun ağırlığını taşıyan ayaklarımızın sağlığı hareket kabiliyetimiz açısından son derece önemli.

Ayaklarımız sağlıklı olmadığında, ağrıdığında ya da sadece basit bir ayakkabı vurmasında bile, hayat kalitemiz olumsuz şekilde etkileniyor. Ve ayaklarda oluşan herhangi bir yara da vücudun diğer yerlerine göre daha zor iyileşiyor. Çünkü malum ayakların dinlenme şansı pek yok... 

Bu sebeple ayaklarımıza iyi bakmak, hayat kalitemizi düşürmemek açısından son derece önemli.

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Özellikle doktor, hemşire, öğretmen gibi gün boyu ayakta durmanız gereken bir mesleğe sahipseniz, ayaklarınıza çok daha iyi bakmanız gerekiyor.

Özellikle doktor, hemşire, öğretmen gibi gün boyu ayakta durmanız gereken bir mesleğe sahipseniz, ayaklarınıza çok daha iyi bakmanız gerekiyor.

Doğru ayakkabı seçimi kadar, ayakların bakımı da burada önem arz ediyor.

Mesela nasıl diyebilirsiniz, hemen örneklendirelim.

Her gün ayaklarınızı güzelce yıkamak, her gün çoraplarınızı değiştirmek, bileklerinizi sıkmayan çorapları tercih etmek, ayaklarınızı ve ayak tırnaklarınızı havalandırdığınızdan emin olmak gibi...

Ayrıca uzmanlar ne kadar rahat olursa olsun her gün aynı ayakkabının giyilmesini de önermiyor.

Hepsiburada

Taraklı ayaklara sahipseniz, ayakkabı seçiminde ekstra özenli olmalısınız.

Taraklı ayaklara sahipseniz, ayakkabı seçiminde ekstra özenli olmalısınız.

Taraklı ayaklara sahipseniz, ona uygun şekilde ayaklarınıza zarar vermeyecek ayakkabı modellerini seçmek son derece önemli.

Eğer taraklı ayaklara sahipseniz, sivri burunlu ayakkabılardan uzak durmanızda fayda var. Biliyorum çok şıklar ama unutmayın hiçbir ayakkabı sağlığınızdan daha önemli değil.

Sizin için doğru ayakkabı modeli, ön tarafı geniş ve rahat olan modeller olacaktır. Bu tarz ayakkabılar ile gün boyu rahat ve acısız bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Unutmayın, bir ayakkabı sivri burunlu olmasa da gayet zarif ve şık durabilir...

Hepsiburada

Sadece taraklı ayaklar için değil herkes için rahat ayakkabı seçimi son derece önemli. Sürekli ayağınızı rahatsız eden ayakkabılar giymek ayak sağlığınızı olumsuz etkileyecektir.

Sadece taraklı ayaklar için değil herkes için rahat ayakkabı seçimi son derece önemli. Sürekli ayağınızı rahatsız eden ayakkabılar giymek ayak sağlığınızı olumsuz etkileyecektir.

Hem rahat olan hem de şık görünüme sahip bir sürü ayakkabı modeli var. Ayakkabı seçerken, sadece görünümüne değil sizin ayağınızdaki konforuna da dikkat etmek gerekir.

Bunun için de seçtiğiniz ayakkabıyı her iki ayağınıza da giyerek birkaç dakika yürümeniz ve nasıl hissettiğinize bakarak seçim yapmanız son derece önemlidir.Görseldeki model ve benzer modellere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Ayakkabı tabanlıkları rahatsızlıkların önüne geçmek için kullanabileceğiniz en pratik ürünlerden.

Ayakkabı tabanlıkları, ayaklarınız için daha yumuşak bir zemin hazırladığı için çok daha rahat ve konforlu hissedersiniz.

Eğer topuk dikeni gibi problemleriniz varsa, buna uygun tabanlıklar ile ağrılarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

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En çok tercih edilen ortopedik tabanlıklardan biri.

En çok tercih edilen ortopedik tabanlıklardan biri.

Hem erkek için hem kadın için olan modeli mevcut.

Memory Jel ana gövdesi gün boyu konfor ve rahatlık hissi verirken, tabanın kısmındaki yumurta ve ön kısmındaki masaj noktaları kan dolaşımını hızlandırarak zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur.

'Ürünü ayak numaranıza göre kesiyorsunuz sonra ayakkabıya yerleştiriyorsunuz. ayaklarımda topuk dikeni ve kemik büyümesi var şu anlık iyi geldi acıyı biraz da olsa kesti kullanmaya devam ediyorum 1 ay oldu kullanalı.'

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Ayakkabınızın sadece arkası vuruyorsa acı çeke çeke giymek yerine yardımcı ürünlerden faydalanabilirsiniz.

Ayakkabınızın sadece arkası vuruyorsa acı çeke çeke giymek yerine yardımcı ürünlerden faydalanabilirsiniz.

Böylece ayağınızda yara oluşumunu önleyebilirsiniz.

Bazen ayakkabınız çok rahat olsa bile uzun süre ayakta durduğunuz için vurabilir. 

Görselde gördüğünüz rahat havalı sünger nefes alabilen kumaştan yapılmış bir ürün ve tüm ayakkabılar için kullanıma uygun.

Ayak sağlığınızı garantiye almak için evinizde bulundurmanızda fayda var.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Yaz aylarında en çok sıkıntı çekilen konulardan biri de parmak arası terliklerin, parmak arasını yara yapması...

Yaz aylarında en çok sıkıntı çekilen konulardan biri de parmak arası terliklerin, parmak arasını yara yapması...

Neyse ki artık bunun da pratik bir çözümü var.

Parmak aranız yara olduktan sonra o acıyı telafi etmek zor. O sebeple yara olmadan önce bu ürünü alıp kullanırsanız parmak aranızın yara olma riskini minimize etmiş olursunuz.

Bu pedler, parmak aranızın tahriş olmasını önleyecektir.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Ayakkabınız rahat ama siz yine de kayıp düşmekten tedirgin oluyorsanız, bu da sizi rahatsız edebilir. Üzülmeyin bunun da pratik bir çözümü var.

Ayakkabınız rahat ama siz yine de kayıp düşmekten tedirgin oluyorsanız, bu da sizi rahatsız edebilir. Üzülmeyin bunun da pratik bir çözümü var.

Topuklu ayakkabıların altına yapıştırabileceğiniz bu kaydırmaz tabanlık ile yere çok daha sağlam basacaksınız ve düşme korkusu yaşamadan çok daha rahat yürüyeceksiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Ayak tırnaklarınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Tırnaklarınızda sararma ya da benzeri şikayetler olduğunda bir uzmana başvurmalısınız.

Ayak tırnaklarınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Tırnaklarınızda sararma ya da benzeri şikayetler olduğunda bir uzmana başvurmalısınız.

Ayak tırnaklarınızı arada ojesiz bırakarak havalanmasını sağlamanız da son derece önemli.

Her gün çorap değiştirmek de... 

Eminim fark etmişsinizdir, kış aylarına nazaran yaz aylarında özellikle deniz kenarındayken ayaklarımız çok daha sağlıklı görünür. Bunun nedeni de aslında gün boyu hava alıyor olması.

Kışın ise tem tersi.

Bu yüzden özellikle soğuk mevsimlerde kapalı ayakkabıların içine hapsolan ayaklarımızı eve geldiğimizde iyice havalandırmak son derece önemli.

Hepsiburada
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Ayak sağlığı için elbette en önemlisi doğru ayakkabı seçimi.

Ayak sağlığı için elbette en önemlisi doğru ayakkabı seçimi.

Sadece topuklu ayakkabıda değil, spor ve günlük ayakkabılarınızda da bu çok önemli bir konu. 

Doğru ayakkabı seçerken ayaklarınızın nefes alacağı, terlemeyeceği, hafif ayakkabıları tercih etmek son derece önemli.

Elbette yapacağınız aktiviteye uygun ayakkabı seçimi de dikkat edilmesi gerekenlerden. Koşu ayakkabısı, futbol ayakkabısı, basketbol ayakkabısı, tenis ayakkabısı diye bir sürü çeşit olmasının sebebi de bu.

Özellikle spor yaparken doğru ayakkabı seçilmemesi durumunda sakatlanmalar dahi söz konusu olabilir.

Günlük olarak kullanabileceğiniz en rahat modellerden biri de görseldeki Skechers modeli. 

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

Eğer ayak basış probleminiz varsa onun için tasarlanan özel ortopedik ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

Eğer ayak basış probleminiz varsa onun için tasarlanan özel ortopedik ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

Gençken fark etmeyebiliyoruz ancak yaş ilerledikçe, yanlış ayakkabı kullanımı yüzünden oluşan problemler su yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu da elbette yaşam kalitesini düşürüyor.

Öyle ki, kısa bir yürüyüş bile eziyet haline gelebiliyor.

Bu sebeple ayak sağlığı için ortopedik ayakkabı modellerine yönelmek önem arz ediyor.

Görseldeki model ve benzer ortopedik modellere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Yorucu geçen bir günün ardından ayaklarınıza iyi bir bakım yapmak da çok iyi gelecektir.

Yorucu geçen bir günün ardından ayaklarınıza iyi bir bakım yapmak da çok iyi gelecektir.

İmkanınız varsa evde bir ayak masaj aleti bulundurmanız yararınıza olacaktır.

Görseldeki ürün, masaj, yoğurma, yuvarlama ve basınç fonksiyonu ile profesyonel bir masaj sağlıyor ve şu anda çok güzel indirimde.

Almak isteyenler için burada.

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