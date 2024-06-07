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Fırsatı Kaçırmayın! Gaming Week'e Özel İndirimli Kulaklıklar

etiket Fırsatı Kaçırmayın! Gaming Week'e Özel İndirimli Kulaklıklar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 12:21

Belkli kaliteli bir oyuncu kulaklığı arıyorsunuz ya da belki metrodayken dış gürültülerden uzakta huzur içinde müziğinizi dinlemek istiyorsunuz. İhtiyacınız ne yönde olursa olsun, içeriğimizde kendinize uygun bir kulaklık bulacağınıza eminiz. Amazon'un Gaming Week'ine özel fırsatları kaçırmadan kulaklığınızı seçmek için acele edin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 07 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

1. HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

Karşınızda Amazon'da en çok satan kulaklık ve şu anda Gaming Week'e özel indirimde.

Ses kalitesi oldukça iyi ve en önemlisi de kulaklık o kadar hafif ki, kulağınızda olduğunu bile unutuyorsunuz.

İndirimli fiyatı 1999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Alınca pişman olmayacağınız ve uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede bir kulaklk.

Yorumları da harika, birkaç tanesini sizin için paylaşıyoruz:

'Eski kulaklığınız 7.1 değil ise alışmak biraz zaman alıyor fakat alıştığınızda sinek sesini bile duyabilirsiniz.'

'Cs oynamak için profesyonel oyuncu bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım. Güzel ürün, kafada gayet rahat duruyor. Oyun performansı da başarılı. Kutulaması, yanında gönderilenler vs. hepsi profesyonel hissettiriyor. Malzeme kalitesi üst seviye diyebilirim. Youtube da baya bir incelemesi var zaten. Beğendim, parasını hak ediyor.'

Amazon

2. HyperX Cloud Flight Kablosuz PS5 Oyun Kulaklığı

2. HyperX Cloud Flight Kablosuz PS5 Oyun Kulaklığı

HyperX Cloud Flight kablosuz oyun kulaklığı PlayStation5 ve PlayStation4 konsolları için ideal olan bir kulaklık ve tam 30 saate varan pil ömrüyle çok beğeniliyor.

Premium kalite yumuşak suni deri ve son derece rahat hafızalı köpük kulak yastıklarıyla son derece de rahat.

Fiyatı 2699 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel ürün. Pc'de ve PS'de kullanıyorum bu fiyata gayet iyi kablosuz kullanma süresi bana fazlasıyla yetiyor .Zaten şarjı bitince ötüyor hemen şarj kablosunu takıp devam ediyorsunuz sıkıntısız. 3.5mm jack ile bağlayınca da kullanabiliyorsunuz adamlar onu da düşünmüş ama kutusunda 3.5mm kablo çıkmıyor.'

Amazon

Bonus: Masaüstü Kulaklık Standı

Bonus: Masaüstü Kulaklık Standı

Kulaklıklarınızı asmanız için çok şık bir stand.

Oyuncuların en çok tercih ettiği stand bu olmuş, şaşırmadık çünkü gerçekten çok güzel ve kullanışlı gözüküyor.

İndirimli fiyatı 549 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kesinlikle harika. Rgb'leri çok güzel ve rahatsız etmiyor. Oturaklı ve sağlam ayrıca tabanındaki silikonlar sayesinde kaymıyor. Tek veya 2 kulaklık takabilirsiniz, devrilmiyor. Teşekkürler.'

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

3. Acefast T8 Crystal Earbuds Bluetooth Kulaklık

3. Acefast T8 Crystal Earbuds Bluetooth Kulaklık

Tasarımı ve kalitesi ile çok beğenilen bir kulaklık.

Kulaklığın gelişmiş entegre mikrofonu, kristal netliğinde aramalar, video ve canlı akışlar sağlarken, ekolayzerı da istenmeyen sesleri filtreler ve mükemmel ses seviyesini oluşturur.

Pil ömrü de harika.

Sadece 10 dakika şarj edin ve 2 saat boyunca kulaklığınızın tadını çıkarın. 

Kablosuz şarj kılıfını sadece 1,5 saat USB-C hızlı şarj kablosu ile tam şarj edin. Tek şarjda 8 saat çalma süresi ve taşınabilir şarj çantası ile 40 saat ek çalma süresi ile tüm gün müziğin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca LED dijital gösterge size pilin ne kadar kaldığını da gösterir.

İndirimli fiyatı 899 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

Yorumları da harika:

'Şarj uzun, kulaktan düşmüyor, estetik, hafif.'

'Çok güzel kulaklıklar, rengine bayıldım, çok güzel ses veriyor, yanında koruma kılıfı de çok tatlı, yumuşacık, harika bir ürün gerçekten.'

Amazon

4. JBL Quantum 810 Gaming Kulaklık

4. JBL Quantum 810 Gaming Kulaklık

Oyun ortamları için tasarlanan JBL Quantum 810 Wireless'ın aktif gürültü engelleme sistemi, istenmeyen arka plan seslerini ortadan kaldırır, böylece dikkatiniz dağılmadan görevinize tam olarak bağlı kalabilirsiniz.

Ayrıca JBL Quantum 810 Wireless'ın çevirmeli sessize alma ve yankı önleme teknolojisine sahip yönlü ses odaklı boom mikrofonu, ekibinizle strateji konuşurken veya pizza sipariş ederken her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde konuşacağınız anlamına gelir.

İndirimli fiyatı 7020 TL.

Almak isteyenler için burada.

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Zagg ifrogz Audio Karizma Kablosuz Bluetooth Kulaklık

5. Zagg ifrogz Audio Karizma Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Ekonomik ve kullanışlı bir kulaklık.

Özellikle spor yaparken kullanmak için ideal.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün fiyatı da kullanım kolaylığı da süper.3 ay geçti alalı halen bağlanma vs problem yaşamadım. Ayrıca ses ve mikrofon kalitesi de gayet iyi. Toplu taşımada konuşurken karşı tarafla rahat iletişim kurabiliyorum.'

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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6. Soundcore by Anker VR P10 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

6. Soundcore by Anker VR P10 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Bu kulaklık Meta tarafından Quest 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile çalışması için üretildi. Sanal Gerçeklikte oynadığınız oyunlarda gecikmesiz kablosuz oyun deneyimini yaşayabilmeniz için harika bir kulaklık.

İndirimli fiyatı 1995 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Müthiş bir alet ps5 pc tablet hepsinde süper çalışıyor.'

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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7. HyperX Chat Gaming Mono Kulaklık

7. HyperX Chat Gaming Mono Kulaklık

Gürültü önleyici esnek mikrofonu, pop filtresi ve kablo üzeri ses kontrolleri ile, ses seviyesini kolayca ayarlayın ve mikrofonu hızlıca sessize alın. Tekli kulaklık kapağı, takımınızla oyun içinde sohbet ederken veya arkadaşlarınızla eğlenirken televizyonunuzdan veya ev eğlence sisteminizden gelen oyun seslerini duymanızı da sağlar. 

Fiyatı 729 TL.

Almak isteyenler için burada.

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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8. Havit H2002D Oyun Kulaklığı

8. Havit H2002D Oyun Kulaklığı

Pembe renk, uygun fiyatlı ve kaliteli bir oyuncu kulaklığı arayanlar için güzel bir seçim.

İndirimli fiyatı 849 TL.

Almak isteyenler için burada.

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Razer Barracuda X Kablosuz Kulaklık

9. Razer Barracuda X Kablosuz Kulaklık

Kristal netliğinde ses kalitesi için kaliteli, rahat, konforlu ve pil ömrü uzun bir kulaklık.

İndirimli fiyatı 3890 TL.

Almak isteyenler için burada.

Kullananların kesinlikle önerdiği bir ürün:

'Mükemmel hiçbir eksiği yok hatta bir sürü artısı var bile diyebilirim. Bluetooth ses kalitesi çok güzel şarj süresi çok iyi 50 saat kadar dayanıyor. Mikrofon sesi gerçekten çok iyi, Aux kablosuyla şarjınız biterse kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar aux için dönüştürücü gerek demiş öyle bir şey yok 3 strip mik+ses auxu olarak veriyor kulaklık bilgisayarında 3strip olmayanlar için alması gerek onların sorunu diye düşünüyorum. 4 5 aydır kullanıyorum herhangi bir ses sıkıntısı yaşamadım. Tek kötü yanı bilgisayarda uygulaması olmaması ama o kadarda önemli değil zaten hem bilgisayara hem de telefona aynı anda bağlanabildiği için telefondan hemen bakabiliyorsunuz.'

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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10. Asus Rog Kablosuz Oyun Kulaklığı

10. Asus Rog Kablosuz Oyun Kulaklığı

27 saatlik pil ömrüne sahip kaliteli bir kulaklık.Aktif Gürültü Önleme (ANC) Hibrit ANC teknolojisi, kulaklıkların içinden ve dışından gelen gürültüyü algılar ve filtreleyerek sürükleyici ses deneyimleri sağlar.

Fiyatı 3099 TL.

Almak isteyenler için burada.

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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11. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık

11. Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Bluetooth Kulaklık

Çok hafif olan, ses kalitesi iyi, su geçirmez ve toz geçirmez bir kulaklık.

İndirimli fiyatı 570 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ses harika, fiyat uygun.'

Gaming Week'de yer alan bütün fırsatları görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

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