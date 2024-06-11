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Hazırlıksız Yakalanmayın! Bayram Alışverişini İndirimden Tamamlamanın Tam Zamanı!

etiket Hazırlıksız Yakalanmayın! Bayram Alışverişini İndirimden Tamamlamanın Tam Zamanı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 20:42

Bayrama sayılı gün kaldı. Misafirlerinize hazırlıksız yakalanmamak için eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı. Çünkü şu anda Amazon'da harika bayram fırsatları var. Biz de sizi yormamak için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi tek tek listeledik. Haydi o zaman alışverişe!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 11 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bayram ziyaretine gelen misafirlerinize buz gibi su ikram etmenin en kolay yolu bu buzdolabı su dispenseri.

1. Bayram ziyaretine gelen misafirlerinize buz gibi su ikram etmenin en kolay yolu bu buzdolabı su dispenseri.

4.2 litre olduğu için kolay kolay bitmez. Ayrıca suyu koymak için her seferinde şişeyi çıkarmak zorunda da kalmazsınız.

Çocukların suya erişimi için de oldukça kullanışlı.

Fiyatı 215 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Havalar ne kadar sıcak olsa da çaysız olmaz...

2. Havalar ne kadar sıcak olsa da çaysız olmaz...

Lipton Doğu Karadeniz çayın harika kokusu ve lezzeti ile hem kendinizi şımartın hem de misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayın.

Lipton Doğu Karadeniz bergamot aromalı demlik poşet çayın 100'lü paketi şu anda 87 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sürekli kullandığımız marka. Fiyatı uygun olunca stokladım.'

Fırsat ürünü olan tüm çay ve kahveleri görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

3. Yaptığınız zeytinyağlılarınızın tadı damaklarda kalsın diye Komili Riviera zeytinyağı!

3. Yaptığınız zeytinyağlılarınızın tadı damaklarda kalsın diye Komili Riviera zeytinyağı!

Yemeklerinize ekstra lezzet katmanın en kolay yolu...

Eğer zeytinyağı ile sağlıklı yemekler yapmak istiyor ancak zeytinyağının kendine has tadını ve kokusunu ağır buluyorsanız bu yemeklik zeytinyağı tam size göre.

1 litre zeytinyağının fiyatı 256 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Komili kalitesi.'

Kampanyalı yağların hepsine bakmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

4. Kolonyasız bayram olmaz...

4. Kolonyasız bayram olmaz...

Eyüp Sabri Tuncer'in mis gibi Bodrum mandalinası kokan kolonyasının fiyatı 85 TL.

Bu arada 400 ml olduğunu da ekleyelim.

Almak isteyenler için burada.

İndirimli diğer kolonyalar da burada.

Amazon

5. Eeee sofra da peçetesiz olmaz...

5. Eeee sofra da peçetesiz olmaz...

Rengiyle içinizi açan en çok satılan peçete Ikea'nın peçetesi.

Fiyatı 290 TL.

Almak isteyenler için burada.

Papia beyaz peçete de harika indirimde, o da burada.

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6. İkramlık çikolata da bayram için en önemli detaylardan bir diğeri...

6. İkramlık çikolata da bayram için en önemli detaylardan bir diğeri...

Bu sıcakta normal çikolata iç ferahlatan Rafaello ikram edebilirsiniz misafirlerinize.

Ne de olsa indirimde.

Fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

Fırsat ürünü olan diğer çikolatalar da burada.

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7. Kız çocukların bayramda giymeleri için uygun fiyatlı bir elbise.

7. Kız çocukların bayramda giymeleri için uygun fiyatlı bir elbise.

Çocuklara bayramlık elbise almak adettendir.

Görseldeki Koton marka elbisenin fiyatı 274 TL.

Almak isteyenler için burada.

Fırsat ürünü olan tüm kız çocuk kıyafetlerini de buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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8. Erkek çocuklarına da yeni bir gömlek yakışır...

8. Erkek çocuklarına da yeni bir gömlek yakışır...

Koton marka çok uygun fiyatlı ve çok tatlı bir gömlek.Fiyatı 188 TL.

Almak isteyenler için burada.

Fırsat ürünü olan tüm erkek çocuk kıyafetlerini de buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Amazon

9. Yeni bir ayakkabı da çocuklar için bayram hediyesi kıvamında olacaktır.

9. Yeni bir ayakkabı da çocuklar için bayram hediyesi kıvamında olacaktır.

Kolay kirlenmeyecek ve keyifle giyilecek bir ayakkabı.

28-35 arası numarası mevcut.

İndirimli fiyatı 957 TL.

Almak isteyenler için burada.

Fırsat ürünü olan tüm erkek çocuk giyim ürünlerini de buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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10. Bayramda yenilen böreklerin üzerine soda iyi gider.

10. Bayramda yenilen böreklerin üzerine soda iyi gider.

Evde yoksa almayı unutmayın.

24'lü Sırma doğal maden suyu indirimde 111 TL.

Almak isteyenler için burada.

Fırsat ürünü olan tüm içecekleri görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Misafirler gittikten sonra sizi yormadan evinizi tertemiz yapacak robot süpürgelere de buradan bakabilirsiniz.

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