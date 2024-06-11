Hazırlıksız Yakalanmayın! Bayram Alışverişini İndirimden Tamamlamanın Tam Zamanı!
Hazırlıksız Yakalanmayın! Bayram Alışverişini İndirimden Tamamlamanın Tam Zamanı!
Bayrama sayılı gün kaldı. Misafirlerinize hazırlıksız yakalanmamak için eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı. Çünkü şu anda Amazon'da harika bayram fırsatları var. Biz de sizi yormamak için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi tek tek listeledik. Haydi o zaman alışverişe!
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1. Bayram ziyaretine gelen misafirlerinize buz gibi su ikram etmenin en kolay yolu bu buzdolabı su dispenseri.
2. Havalar ne kadar sıcak olsa da çaysız olmaz...
3. Yaptığınız zeytinyağlılarınızın tadı damaklarda kalsın diye Komili Riviera zeytinyağı!
4. Kolonyasız bayram olmaz...
5. Eeee sofra da peçetesiz olmaz...
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6. İkramlık çikolata da bayram için en önemli detaylardan bir diğeri...
7. Kız çocukların bayramda giymeleri için uygun fiyatlı bir elbise.
8. Erkek çocuklarına da yeni bir gömlek yakışır...
9. Yeni bir ayakkabı da çocuklar için bayram hediyesi kıvamında olacaktır.
10. Bayramda yenilen böreklerin üzerine soda iyi gider.
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