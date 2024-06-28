Buharlı Dikey Ütüden Dondurma Kasesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Vestel bulaşık makinesinden Baymak duvar tipi klimaya, blenderdan hamağa... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi dikey süpürge satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.