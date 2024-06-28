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Buharlı Dikey Ütüden Dondurma Kasesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Buharlı Dikey Ütüden Dondurma Kasesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 15:35

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Vestel bulaşık makinesinden Baymak duvar tipi klimaya, blenderdan hamağa... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi dikey süpürge satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yaz günlerinin favorisi dondurma için Madame Coco'dan şık bir dondurma kasesi seti.

1. Yaz günlerinin favorisi dondurma için Madame Coco'dan şık bir dondurma kasesi seti.

Minimal dokulu klasik tasarımıyla şık bir duruşa sahip olan dondurma kaseleri ile sofralarınıza şıklık katın.

Bizden söylemesi bir kez alınca bir daha almak isteyeceksiniz o yüzden hazır indirimdeyken ikişer set almak daha mantıklı.

Çünkü normalde 689 TL olan 4'lü kase seti şu anda %70 indirimde.

Anlayacağınız çok satılmasına şaşırmadıklarımızdan.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Ürün çok güzel daha önce de almıştım kullanıyordum 4 tane olunca yetersiz geliyordu indirime girince hemen almıştım iyi ki de almışım. Çok güzel paketlenmiş seviyorum Madame Coco ürünlerini 👌'

Hepsiburada

2. Sıcaklardan bunalanların tercihi Baymak 12000 BTU duvar tipi klima.

2. Sıcaklardan bunalanların tercihi Baymak 12000 BTU duvar tipi klima.

Elektrik sarfiyatı gayet iyi, sesiz çalışması ve tatmin edici ısıtma-soğutma performansı olan bir klima.

5 yıl garantili olması bonusu.

Şık tasarımıyla klima almak isteyenler için kaliteli bir seçenek. 

Fiyatı 25.200 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dış ünite gerçekten çok sessiz. Rüzgar sesi harici bir şey duyulmuyor. İç ünitenin sesi hiç yok gibi bir şey. Seer ve scop (verimlilik) değerleri bu fiyatta olması gerektiği gibi. Kumandayı algılamasında da sorun yok.'

Hepsiburada

3. Maksimum kapasitesi 2 litre olan Philips cam sürahi blender.

3. Maksimum kapasitesi 2 litre olan Philips cam sürahi blender.

Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz bir kıvam sunuyor. 

Frozen ve smoothie sevenlerin favorisi.

Fiyatı 3027 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Cam sürahi hacmi oldukça büyük. Kesinlikle küçük modeller gibi minik bir ürün değil ama asla çok da yer kaplayacak bir ürün değil. Blender diyoruz haliyle birazda sesli çalışıyor ama bence bu sorun değil. Buz kırma özelliğini deneyemedim çünkü buzluğumda buz yok :).'

Hepsiburada

4. Amatör balıkçıların favorisi Black Watton pratik sensörlü sinyalli kafa lambası.

4. Amatör balıkçıların favorisi Black Watton pratik sensörlü sinyalli kafa lambası.

Tam bir fiyat performans ürünü. Aydınlatması ve sensör hassasiyeti gayet iyi. Şarjı da uzun süre dayanıyor.

Fiyatı 470 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok memnun kaldım amatör balıkçılık da kullanıyorum tavsiye edebileceğim ürün. Daha önce aldığım başka iki ürün fiyasko çıktı bu tam benlik nazar değmesin.'

Hepsiburada

5. Yeni bir bulaşık makinesi almak isteyenlerin tercihi Vestel programlı bulaşık makinesi.

5. Yeni bir bulaşık makinesi almak isteyenlerin tercihi Vestel programlı bulaşık makinesi.

Bu bulaşık makinesi eşyalarınızı koruyor. Nasıl mı?

Kullanmaya kıyamadığınız, çeyizinizin en nadide parçaları cam ürünler, maalesef bulaşık makinelerinde zamanla çizilme, buğulanma ve korozyon gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. “Gitti güzelim bardaklar!” dedirtmeye son verecek teknoloji ise Vestel farkı ile evlerinize taşınıyor. Bulaşık makinelerinde geliştirdiği “Bardak ve Cam Koruma Teknolojisi” sayesinde Vestel, değer verdiğiniz bardaklarınız ve tüm cam eşyalarınızda, çizilmelere ve kireçli suyun yarattığı korozyona karşı etkin bir koruma sağlıyor. 

Fiyatı 14.288 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel mükemmel kalite hızlı teslimat tavsiye ederim.'

Hepsiburada
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6. Pratikliği sevenlerin tercihi Kiwi kırışık giderici buharlı dikey ütü.

6. Pratikliği sevenlerin tercihi Kiwi kırışık giderici buharlı dikey ütü.

Günlük kullanım için ideal olan bir ürün.

Pratik ürünlerden hoşlananların favorisi.,

Kırışıklıkları etkili bir şekilde açıyor. Tam bir fiyat/performans ürünü.

Seyahatlerde kullanmak için de ideal.

Fiyatı 879 TL.

Pembe, gri ve yeşil rengi var.

Almak isteyenler için burada.

'Bu kategoride olan tüm ürünler jilet gibi ütü yapamıyor. Böyle bir beklentin varsa almamalısın. Ne var ki gününü kurtarıyor ve gayet güzel de ütülüyor. Daha güçlü ve daha pahalı olanlar mevcut ama onlar da yukarıda yazdıklarım kadar yapıyor, o halde neden daha fazla para veresin? '

Hepsiburada

7. Çayım hiç soğumadan balkonda keyif yapmak istiyorum diyenlerin tercihi Schafer Kitchen House çift katlı çelik termos.

7. Çayım hiç soğumadan balkonda keyif yapmak istiyorum diyenlerin tercihi Schafer Kitchen House çift katlı çelik termos.

Kapasitesi 2 litre olduğu için piknik, balkonda kahvaltı vs. için oldukça yeterli ve kullanışlı bir ürün.

Çelik konstrüksiyon çift duvarlı yapı 12 saatten fazla sıcak veya soğuk tutabilir. Antibakteriyel iç gövdesi ve ergonomik ağız yapısı ile de çok beğeniliyor.

Fiyatı 439 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Termosa akşam 8'de sıcak su koydum sabah 9'da baktım elimi yaktı resmen.'

Hepsiburada

8. Taşıma kapasitesi 100 kg olan makrome özel örgü salıncak hamak.

8. Taşıma kapasitesi 100 kg olan makrome özel örgü salıncak hamak.

El emeği göz nuru ve çok estetik duran bir salıncak hamak.

Ölçüleri 60x80 cm.

Fiyatı 649 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Beklediğimden kaliteli ve güzel çok rahat güvenle alabilirsiniz.'

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9. Yıkanması zor eşyalarınızın kurtarıcısı Yumoş mis kokulu sprey.

9. Yıkanması zor eşyalarınızın kurtarıcısı Yumoş mis kokulu sprey.

Kış boyunca kapalı kalan yazlık kıyafetlerin şimdi hiç de yıkanmış gibi kokmuyorlar. Yumoş Sprey’in birkaç fıs'ıyla uzun süre hurçlarda saklanmış giysi kokusundan kurtulup giysilerini makineden yeni çıkmış gibi giyebilirsin. Ayrıca Yumoş Sprey spor çanta, deri olmayan ayakkabı ve mont gibi sık yıkamanın mümkün olmadığı eşyalarında da anında ferahlık sağlar. Yumoş Sprey’i koltuk, perde, halı gibi sürekli temizleyemeyeceğin ev eşyaların için de kullanabilirsin. 

Kokusu da bir harika.

Fiyatı 99 TL normalde ama şu anda %25 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

'İndirimli almak çok mutlu etti teşekkürler.'

Hepsiburada

10. Temizlik önceliğimdir diyenlerin tercihi mop özelliği olan, LED başlıklı Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz dik süpürge.

10. Temizlik önceliğimdir diyenlerin tercihi mop özelliği olan, LED başlıklı Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz dik süpürge.

Hem ıslak hem kuru özellikli olan süpürgenin tam 80 dakika kullanım süresi mevcut.

Dilerseniz su haznesine deterjan da ekleyebiliyorsunuz.

Fiyatı 11.899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Her pazar evi süpürür oldum, şarjı 3+2 ye fazlasıyla yetiyor iki defa.'

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11. Termoslar arasında en çok tercih edilen model Stanley The Quick Flip paslanmaz çelik termos bardak.

11. Termoslar arasında en çok tercih edilen model Stanley The Quick Flip paslanmaz çelik termos bardak.

Kapasitesi 0.47 litre olan termos bardak sızdırma yapmayan açılır kapanır pipeti sahip. Güvenle çantanıza atabilirsiniz.

Sıcak içeceklerinizi 5 saate kadar, soğuk içeceklerinizi 7 saate kadar ve buzlu içeceklerinizi de 30 saate kadar koruyor.

Ayrıca ömür boyu garantili olduğunu da hatırlatalım.

Fiyatı 740 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gün boyu soğuk tutuyor mu diye araştırmayın, gönül rahatlığıyla alın. İçine buz attım suları içtim buzlar hala yerinde duruyordu.'

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12. Duşta keyif yapmayı sevenlerin tercihi 5 fonksiyonlu turbo duş başlığı.

12. Duşta keyif yapmayı sevenlerin tercihi 5 fonksiyonlu turbo duş başlığı.

Standart bağlantısı sayesinde banyoların %95 ine uyumlu olan başlığın 5 farklı fonksiyonu bulunuyor.

Fiyatı 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir duş başlığı için yorum yazacağım aklıma gelmezdi. İlk ürün yorumum. Bir duş başlığından olan bütün beklentiyi karşılar. Su çıkışı iyi hissetiriyor. Ama en önemlisi yapısı sayesinde inanılmaz su tasarrufu sağlar. Gözünüz kapalı gönül rahatlığıyla alın. Parasını daha fazla hak eden bir şey bulmanız mümkün değil.'

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