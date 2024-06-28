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Buharlı Dikey Ütüden Dondurma Kasesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Buharlı Dikey Ütüden Dondurma Kasesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Vestel bulaşık makinesinden Baymak duvar tipi klimaya, blenderdan hamağa... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi dikey süpürge satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 28 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yaz günlerinin favorisi dondurma için Madame Coco'dan şık bir dondurma kasesi seti.
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2. Sıcaklardan bunalanların tercihi Baymak 12000 BTU duvar tipi klima.
3. Maksimum kapasitesi 2 litre olan Philips cam sürahi blender.
4. Amatör balıkçıların favorisi Black Watton pratik sensörlü sinyalli kafa lambası.
5. Yeni bir bulaşık makinesi almak isteyenlerin tercihi Vestel programlı bulaşık makinesi.
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6. Pratikliği sevenlerin tercihi Kiwi kırışık giderici buharlı dikey ütü.
7. Çayım hiç soğumadan balkonda keyif yapmak istiyorum diyenlerin tercihi Schafer Kitchen House çift katlı çelik termos.
8. Taşıma kapasitesi 100 kg olan makrome özel örgü salıncak hamak.
9. Yıkanması zor eşyalarınızın kurtarıcısı Yumoş mis kokulu sprey.
10. Temizlik önceliğimdir diyenlerin tercihi mop özelliği olan, LED başlıklı Philips XC8349/01 SpeedPro Max Aqua Plus 8000 Serisi kablosuz dik süpürge.
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11. Termoslar arasında en çok tercih edilen model Stanley The Quick Flip paslanmaz çelik termos bardak.
12. Duşta keyif yapmayı sevenlerin tercihi 5 fonksiyonlu turbo duş başlığı.
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