Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Hızlı Soğutma Özelliğiyle Klimalara Taş Çıkartan Levoit Kule Fan Alınır mı?

etiket Hızlı Soğutma Özelliğiyle Klimalara Taş Çıkartan Levoit Kule Fan Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 14:04

Kule tipi vantilatörün soğutması nasıl, klima gibi etkili olur mu diye kararsız kalanlar buraya! Levoit marka kule tipi vantilatör, kullanıcılar tarafından önerilen, soğutma özelliği ile çok beğenilen bir ürün. Sizin için tüm özelliklerini detaylıca yazdık, kullanıcı yorumlarını ekledik ve son olarak güvenle satın alabileceğiniz yeri de önerdik. Haydi o zaman, sıcaklar beklemez, siz de beklemeyin!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Levoit kule tipi fanın güçlü motoru sayesinde fan hızı 25 feet'e ulaşabiliyor.

Levoit kule tipi fanın güçlü motoru sayesinde fan hızı 25 feet'e ulaşabiliyor.

Yükseltilmiş güçlü motora sahip olan Leviot kule tipi fan ile odanızı serinletmek ve sıcakların sizi rahatsız etmesini engellemek çok kolay.

Üstelik taşınabilir olduğu için de odadan odaya taşıması da oldukça zahmetsiz.

Fanı kapatmayı unutanlar olursa diye cihazda zaman ayarı da var.

Klima sizi çarpıyorsa ve hasta olmanıza sebep oluyorsa, bu kule tipi fan tam size göre.

Klima sizi çarpıyorsa ve hasta olmanıza sebep oluyorsa, bu kule tipi fan tam size göre.

Levoit kule fanın isteğe bağlı 90° salınımı sayesinde daha geniş bir alana etki eder.  

Bu salınımlı fan temiz havanın odanızdaki her köşeye sirküle etmesini sağlar.

Çok sessiz çalıştığı için uyurken de rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Çok sessiz çalıştığı için uyurken de rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Bu kule tipi fan uykunuzu gerçekten önemsiyor ve uyku kalitenizi asla bozmuyor aksine arttırıyor.

28 dB'ye kadar düşük bir gürültü seviyesi ile çalışıyor. Uykuya dalarken en ufak sesten rahatsız olanlardansanız bu ürün tam size göre.

Levoit kule fan gelişmiş uyku modu sayesinde siz uyurken ekran ışıklarını kapatıyor ve fan hızını da uyku aşamalarınıza göre yavaşça ayarlıyor.

Levoit kule fan gelişmiş uyku modu sayesinde siz uyurken ekran ışıklarını kapatıyor ve fan hızını da uyku aşamalarınıza göre yavaşça ayarlıyor.

Bu kule tipi fanda bir annenin şefkati var desek çok da abartmış olmayız...

Siz rahat bir uyku çekin diye elinden geleni yapıyor zira.

Levoit kule tipi fanın 4 farklı mod ve 5 fan hızı ayarı bulunuyor.

Levoit kule tipi fanın 4 farklı mod ve 5 fan hızı ayarı bulunuyor.

Bu da ürünü kişiselleştirebilmeniz açısından oldukça avantajlı.

5 fan hızının yanı sıra 'Otomatik Mod' (sorunsuz kontrol), 'Turbo Modu' (hızlı soğutma), 'Gelişmiş Uyku Modu' (gece dinlenme) ve 'Normal Fan Modu' (manuel kontrol) ile konforunuzu özelleştirebilirsiniz.

Otomatik modu sayesinde, oda sıcaklığına bağlı olarak fan hızını kendi ayarlar.

Hızlı soğutma istediğinizde turbo modundan faydalanabilirsiniz.

Gelişmiş uyku modu ise yukarıda da bahsettiğimiz üzere, sizin kaliteli bir uyku çekmeniz için fan ayarını uyku aşamalarına göre otomatik ayarlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dokunmatik ekranı ve uzaktan kumandası ile kullanımı da oldukça kolay.

Dokunmatik ekranı ve uzaktan kumandası ile kullanımı da oldukça kolay.

Kule fanının LED ekranı sayesinde bilgileri kolayca görebilirsiniz.

Uzaktan kumandası ise uzaktan ayar yapmanıza ve hiç yerinizden kalkmadan fan ayarını değiştirerek konforunuzu arttırmanıza olanak tanır.

Son olarak bakımı ve temizliğinin de oldukça kolay olduğunun altını çizelim.

Son olarak bakımı ve temizliğinin de oldukça kolay olduğunun altını çizelim.

Kolaylıkla sökülebilen ve yıkanabilen arka kapağı ürünün temizliğini ve bakımını yapmanızı çok kolaylaştırıyor.

Sadece bu kadar değil, dilerseniz rüzgar çarkını da kolayca çıkarıp fanın içini silebilirsiniz.

Temizliğe önem verenler bu kolaylığa bayılacak biliyoruz.

Uzun ömürlü olması için bakımlarını yapmak da önemli. Ama zaten dediğimiz gibi bakımı çocuk oyuncağı.

Hafif, taşınabilir, uzaktan kumandalı, çok fonksiyonlu modları var ve soğutması da harika.

Daha ne olsun!

Bu kule tipi fan kullanıcılarından tam not alan bir fiyat performans ürünü.

Bu kule tipi fan kullanıcılarından tam not alan bir fiyat performans ürünü.

Özellikleri, uygun fiyatı, sessiz oluşu ve taşınabilir olması harika.

Klimadan haz etmeyenler ve bir sebeple klima taktırma şansı olmayanlar için harika bir alternatif.

Tam da ihtiyacım olan ürün diyenler buraya tıklayarak Amazon güvencesi ile bu şık fanı satın alabilir.

Hepsiburada güvencesi ile satın alabileceğiniz kule fanlar burada.

Hala kararsız olanlar için biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım.

'Klimadan bir farkı yok. 1. Derece bile yeterli oluyor. Gece rahatlıkla açık kalabilir. Hiç ses duymuyorsunuz. Harika bir fan gücü var. Kesinlikle gözü kapalı alabilirsiniz. Asla pişman olmayacağınız bir ürün.'

'İnternetteki yorumlara bakarak aldım. TR'de varolan tüm ürünlerden daha iyi. Kullanılacak odanız küçükse serinlik veriyor. Tasarımı gayet şık. Büyük odalar için değil ama küçük odalar için gayet kullanışlı bir ürün. Ben memnun olduğum için benden sonra 4 arkadaşım daha aldı, onlarda aynı görüşteler :)'

'1+1 evim için aldım. Çok sıcak bir yerde yaşıyorum. Taşınabilir olduğu için kolayca odadan salona taşıyabiliyorum. Klima taktıramadığım için bunu aldım. Elbette klima gibi ortamı soğutmuyor, normal tip vantilatörler ile aynı işi yapıyor. Sadece çok çok daha sessiz. Kesinlikle uyurken rahatsız etmez. Şık bir görüntüsü var. '

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın