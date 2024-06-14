Mustela Güneş Kreminden Arçelik Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Arçelik duvar tipi klimadan Puma ayakkabıya. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi otomatik kahve makinesi satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Güneş kremleri ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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