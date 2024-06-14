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Mustela Güneş Kreminden Arçelik Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Mustela Güneş Kreminden Arçelik Duvar Tipi Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 14:58

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Arçelik duvar tipi klimadan Puma ayakkabıya. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok hangi otomatik kahve makinesi satılmış? En çok okunan kitap hangisi olmuş? Güneş kremleri ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Arçelik UltraHijyen 18465 HP A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

1. Arçelik UltraHijyen 18465 HP A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Sıcaklarla mücadele etmenin en kestirme yolu bir klima.

Almışken de iyisini almak lazım elbette.

Soğutma kapasitesi 18000 BTU/h olan klimanın enerji sınıfı da A++. 

Fiyatı 45.600 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Korkarak almıştım fakat güzel çıktı. 15 gün boyunca gece gündüz hiç durdurmadan çalıştırdım fatura 450 lira fark etti. Güzel, sevdim. Tavsiye ederim.'

Hepsiburada

2. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1.9 Litre

2. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1.9 Litre

İçeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutacak ve gün oyu hem size hem sevdiklerinize yetecek kadar içeceği muhafaza edebilecek çok kaliteli bir termos.

Üstelik aldıktan sonra kaydını yaptırırsanız da ömür boyu garantili.

Fiyatı 2519 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Paketin sağlamlığını görüyorsunuz, satıcıya gerçekten çok teşekkür ederim bunun için. Sürat Kargo'ya rağmen ürün sapasağlam elime ulaştı. Yalnız 1,9 litre deyince büyük su şişesinden biraz daha büyüktür gibi düşünmeyin benim gibi, daha da büyük. :) Elinize alınca neden pahalı olduğunu hissettirecek kadar dolu dolu bir ürün. Kare kodu okutup ömür boyu garanti için ürün kaydını da yaptım, onda da sorun yok.'

Hepsiburada

3. Gucci Bloom Ambrosia Dı Fiori Edp Parfüm

3. Gucci Bloom Ambrosia Dı Fiori Edp Parfüm

Çiçeksi kokuları sevenler için ideal bir yaz parfümü.

Bu parfüm adeta kendinizi özel, sofistike ve zarif

hissetmeniz için yaratılmış. 

Bu yeni karışımda, Bloom’un benzersiz hayali bahçesini zenginleştirmek için

parfümeri dünyasının en güzel çiçekleri özenle seçilmiş... Bloom’un zarif notaları olan çin hanımeli, tomurcuk yasemin ve sümbülteber, şık ve ince bir buket sunan iris ve olağanüstü Isparta gülleri ile zenginleştirilmiş ve ortaya bu harika parfüm çıkmış.

50 ml için fiyatı 2885 TL.

100 ml için fiyatı 3861 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

4. Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahvesiz asla güne başlayamayanların favorisi. Kahve fiyatları almış başını gidiyorken, dışarıda kahveye verdiği paraya acıyanların sayısı da hızla artmaya başladı.

Ve haliyle evine otomatik kahve makinesi alanların sayısı da...

İster sıcak, ister soğuk, birbirinden lezzetli 20 farklı kahvenin tadını çıkarmanın en kolay yolu bu makineler...

Fiyatı 21.899 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kahve alışkanlığı olanlar için kolay ve kaliteli bir seçenek.. Biraz fiyat araştırması ve deneyim videosu izledikten sonra almaya karar verdim. Öncelikle ilk kez böyle tam otomatik bir makine kullanıyorum bu nedenle bu tarz makinalar arasında kıyaslama yapamam sadece bu ürün özelinde yorum yazacağım. Makinayı açtığınız andan sonra 1 dakika dolmadan kahvenizi alıp içiyorsunuz. Malzeme kalitesi zaten global bir marka olması nedeniyle gayet güzel. Öğütülmemiş kahve kullandım. Neredeyse tüm kahve çeşitlerini denedim ve hepsinden memnun kaldım. '

Hepsiburada

5. Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

5. Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

İdeal bir günlük ayakkabı olan model son derece rahat ve kolay kombinlenebilen bir parça.

36-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 2549 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün 24 saat içinde elime ulaştı, çok hızlı kargo. Yorumlarda 1 beden küçük alın diye bir kişi yazmış ben de emin olup bir beden küçük sipariş veremedim. Kesinlikle 1 numara (beden) küçük almanızı öneririm. 42 numarayı iade edip 41 numara sipariş verdim.(Beden tablosunda ayak numaranız ne çıkıyorsa o bedeni sipariş edin.) 2 gün içerisinde paramı iade edip yeni ürünü gönderdiler. Teşekkürler Amazon.'

Amazon
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6. Mustela Very High Protection Sun Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

6. Mustela Very High Protection Sun Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

Temiz içeriği ile çocuklardan yetişkinlere severek kullanılan bir güneş kremi.

Güneş kremleri arasında en çok satılan ürün olmasına şaşrımadıklarımızdan.

100 ml güneş koruyucu kremin fiyatı 439 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce kullandığımız bir üründü. Amazon'a hızlı teslimat için teşekkür ederim.'

Amazon

7. Tommy Hilfiger Erkek T-shirt

7. Tommy Hilfiger Erkek T-shirt

Sade ve kaliteli bir tişört.

Farklı renkleri de var.

Markayı sevenler kaçırmasın.

İndirimli fiyatı 903 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

8. Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey

8. Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey

Yüksek düzeyde etkili UVA/UVB filtre sistemi mikro pigmentlerle birlikte güneş ışığının cilde verdiği zararları ve tahrişi önler.

Doğal Hidro-Fruktol Formülü kuruluğa karşı korumak için yoğun nemlendirme sağlar.

Yağ içermez. Suya ve kuma dayanıklıdır.

200 ml güneş koruyucu spreyin fiyatı 444 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Amazon'un kalitesi gerçekten inanılmaz. Yirmi dört saat bile geçmeden ürün teslim edildi. Gerçekten on yıldız olsa on, yüz yıldız olsa yüz verirdim. Ürün orijinal ve sorunsuz ulaştı. Var ol Amazon! Teşekkürler (:'

Amazon

9. Tefal GV9810 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

9. Tefal GV9810 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

Akıllı LED görüşü, üstün buhar performansı ve iki kat daha sessiz buharlı ütü istasyonu ile çok beğenilen bir model.

Fiyatı 11.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. MÇS Polipropilen Büyük Boy Valiz

10. MÇS Polipropilen Büyük Boy Valiz

Kurban Bayramı'nda tatile gidenlerin tercihi bu valiz olmuş.

Hem kaliteli hem hesaplı, uzun yıllar kullanabileceğiniz büyük boy bir valiz.

360 derece dönen tekerleri ile taşıması da çok kolay.

76 cm boyundaki valizin fiyatı 2519 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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11. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

11. Anthony Jackson 6'lı Kutu Premium Boxer

Dayanıklı pamuk, yüksek kaliteli elastik bant ve yıkandıktan sonra bile çözülmeyen dayanıklı dikişler...

Kaliteyi uyguna almayı seven beylerin tercihi.İndirimli fiyatı 385 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Rezonans Kanunu

12. Rezonans Kanunu

Okumayı sevenlerin en çok satın aldığı kitap Rezonans Kanunu.

Gelin biz de kitabın arka sayfasına bir göz atalım: 'Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir. Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu’na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.'

Çok beğenilen ve çok okunan kitabın yazarı Pierre Franckh.

Fiyatı ise sadece 94 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap akıcı ve yalın bir anlatıma sahip. Maneviyatı çok güçlü olmayan biri dahi okuduğunda içeriğin özünü kolayca anlayacaktır.'

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