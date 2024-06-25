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Sıcaklarda Bunalmayın! En Çok Tercih Edilen 12000 BTU Duvar Tipi Klimalar Burada

etiket Sıcaklarda Bunalmayın! En Çok Tercih Edilen 12000 BTU Duvar Tipi Klimalar Burada

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 10:40

Sıcaklarla başa çıkmanın en iyi yolu uzun yıllar kullanabileceğiniz iyi bir klima satın almak. Eğer soğutmak istediğiniz alan yaklaşık 15-25 metrekare ise sizin için 12000 BTU ideal seçim olacaktır. BTU tamam ama yine de seçenekler çok fazla olduğu için seçmek bazen zor olabiliyor. Biz de sizin için işleri kolaylaştırarak, en çok tercih edilen klimaları kullanıcı yorumları ve fiyatları ile birlikte listeledik. Artık seçim yapmanız çok daha kolay olacak.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Vestel Flora Doğa Inverter 122 12000 BTU Wifi Klima

1. Vestel Flora Doğa Inverter 122 12000 BTU Wifi Klima

Enerji sınıfı A++ olan duvar tipi klima tam bir fiyat performans ürünü. Alanların eşine dostuna tavsiye ettiği modellerden kendisi.

Yorumlarda özellikle Vestel markasının müşteri hizmetleri ve montaj desteği övgü yağmuruna tutulmuş.

Fiyatı 24.564 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Vestel seçiminden bu kadar memnun kalabileceğimi düşünmezdim, Ürün mükemmel, müşteri hizmetleri diye koşturmanıza gerek yok, sizi sizden önce düşünüyor hissi mükemmel, servis arama derdi gibi durumlarda bulunmuyor, kendileri arayıp programınıza uyup kurulumu yapıyorlar, çok memnun kaldım gerçekten.'

Hepsiburada

2. E.C.A Spylos 12.000 Btu/h A++ Sınıfı R32 Inverter Split Klima

2. E.C.A Spylos 12.000 Btu/h A++ Sınıfı R32 Inverter Split Klima

Fiyat performans açısından önerilen bir diğer model de bu.

Elektrik tasarrufu sağlayan A++ sınıfı enerji verimliliği ile dikkat çeken model, kullanıcılar tarafından sessiz çalışması ve kaliteli malzemesi sebebiyle çok övülüyor.

Fiyatı 22.995 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle herkese merhaba biraz şans diyelim biraz nasip ürünü bir gün içinde hem sipariş verdim hem elime ulaştı hem de montajı yapıldı bu yüzden emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum ürüne gelince diğer kendi sınıfı klimalar ile hiçbir fark yok soğutma harika ev dün Mekke idi bugün Sibirya oldu resmen müthiş bir ürün gözünüz kapalı alabilirsiniz tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim özellikle montaj esnasında özverili davranan ECA Akhisar servis personeli Gökhan beye ayrıca minnettarım bu sebepten ötürü klimaya puanım 10 üzerinden 15.'

Hepsiburada

3. Airfel LTXM35N 12000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

3. Airfel LTXM35N 12000 Btu R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

Airfel klima, sessiz çalışması, mükemmel soğutma ve ısıtma performansıyla öne çıkan bir model. Kullanıcılar, ürünün enerji verimliliğinden ve nem alma özelliğinden oldukça memnun. 

Fiyat performans açısından da oldukça başarılı.

Fiyatı 23.789 TL.

Almak isteyenler için burada.

'ben Urfa'da kullanıyorum evin salonuna taktık çift cephe üstelik güney cephe sabahtan akşama kadar güneş görüyor etrafı açık şuanda 1 haftadır ortalama 38 39 derece ilk açtığımda 25 derecede yaklaşık 15 dk sonra içerisi buz oldu gerçekten soğutması çok çok iyi. Klimayı hiç kapatmıyorum gibi gündüz sürekli açık geceleri uyku modunda çalışıyor ama yine de açık duruyor aynı derecede. Şu anlık gayet memnunum. '

Hepsiburada

4. Regal 12000 BTU/H A++ R32 Inverter Klima

4. Regal 12000 BTU/H A++ R32 Inverter Klima

Regal 12000 BTU/H R32 Inverter Klima, sessiz çalışma özelliği ve güçlü soğutma performansıyla kullanıcıları tarafından çok beğenilen bir model. Hem ısıtma hem soğutma fonksiyonu oldukça başarılı. 

Genel anlamda fiyat-performans açısından tavsiye edilen bir model.

Fiyatı 22.494 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Klima dış ünite genel olarak plastik malzeme. Malzeme kalitesi fiyatına göre iyi. Dış ünite çok sessiz çalışıyor. İç ünite de uyku modunda gerçekten sessiz çalışıyor. Ben bu yönlerini beğendim soğutma konusunda şu an için iyi ama asıl performansı yaz aylarında belli olacaktır. Vestel servisi kurulumunu yaptı.'

Hepsiburada

5. Samsung AR35 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

5. Samsung AR35 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung 12000 BTU klima, kullanıcılar tarafından performansıyla beğenilen ve önerilen bir model. 

Soğutma ve ısıtma fonksiyonları çok etkili, sessiz çalışıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. 

Samsung markası kalitesini konuşturmuş diyebiliriz.

Fiyatı 27.647 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İki adet aldık. Satıcı hemen kargoya verdi. Hasarsız bir şekilde teslim aldık. Yazın yoğunluk olabilir diye biz şimdi aldık. Servis hemen ertesi güne randevu verdi. Sorunsuz bir alışveriş oldu. Servis test etmek için çalıştırdı. Gayet sessiz çalışıyor. Satıcıya ve Hepsiburada'ya teşekkürler.'

Hepsiburada
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6. Bosch Climate CL2000U 12000 Btu Split Klima

6. Bosch Climate CL2000U 12000 Btu Split Klima

Soğutması oldukça etkili, alanların diğer odalar için de sipariş verdiği bir model.

Kullanıcılar memnun, fiyat uygun, marka Bosch. Daha ne olsun.

Fiyatı 26.680 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünüm elime siparişten 2 gün sonra geldi, araya hafta sonu girmişti çünkü, kargolama gayet özenliydi bu bir. Satıcıyı arayıp hemen servis desteği oluşturdum, kısa sürede servis benimle irtibata geçti bu da 2. Olumlu özellik. Kurulum aşaması gayet profesyoneldi, gelen ekip titiz çalıştı, hiç bir aksilik çıkmadı genelde ben çok korkarım aksiliklerden işin uzamasından, 1-1.5 saate işi tertemiz bitirdiler bu da 3. Son olarak elektrik bağlantısını da yaptıktan sonra makine gayet sessiz çalışıyor, salon 20-22 m2 buz gibi oluyor ortam. Hatta koridor bile uzunlamasına serinledi diyebilirim. Sonuçta, keşke geçen yıl o cehennem sıcaklarında alsaymışım beklemeseymişim, şimdi serin serin oturuyorum. Düşünenler mutlaka alsın.'

Hepsiburada

7. Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

7. Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Wi-Fi modülü ile dilediğiniz an istediğiniz yerden kontrol edilebilen klima, mekana bağlı kalmadan ısı kontrolü yapmanıza imkan tanıyor.

Ön panel üzerine gizlenen LED ekran, düğmelerden arındırılmış yalın ve estetik bir tasarıma sahip. Bu da odalara estetik açıdan şık bir görünüm katıyor. 5 kademeli fan sistemine sahip olan cihaz, sıcak ve soğuk havayı mekanın tüm noktalarına eşit olarak ulaştırıp geniş bir etki alanı oluşturuyor. Katmanlı filtre sistemi ile toz partiküllerini mükemmel şekilde yakalayan Baymak Plus 12, arındırılmış ve taze havayı iç mekanlara aktarıyor.

Fiyatı montaj dahil 26.981 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Arkadaşlar baya araştırdıktan sonra iki tane aldım yetkili servis bu gün ikinciyi de kurdu. çok iyi fonksiyonları var ama Klimayı yeni kullanacağım için bu konuda çok yorum yapmayacağım. Ama ilk çalıştırdığımızdan itibaren gayet sessiz ve hızlı bir şekilde soğutuyor, görüntüsü de hoşuma gitti.'

Hepsiburada

8. TCL Elite 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

8. TCL Elite 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Uygun fiyatlı, performansı yüksek bir klima.

Wifi özelliği olması da artılarından. Bu sayede uzaktan açıp kapatabilir, eve gelmeden evinizi soğutabilirsiniz.

Fiyatı 23.761 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü çarşamba gecesi aldık, cumartesi sabah elimize ulaştı. Hemen TCL servisi arayıp kayıt oluşturduk iki saat geçmeden gelip kurulumu yapıldı. Temiz çalıştılar kırdıkları tozları falan süpürdüler. Elektrik işi için ayrı elektrikçi çağırıp elektrik bağlantısı yaptırmanız gerekiyor. Henüz öyle çok kullanma fırsatım olmadı ama Wi-Fi ile çalışıyor olması güzel. Umarım performansı da ilerleyen zamanlarda düşmez.'

Hepsiburada

9. Gree Aphro A++ 12.000 Btu Duvar Tipi Inverter Klima

9. Gree Aphro A++ 12.000 Btu Duvar Tipi Inverter Klima

Gree teknolojisi ile üretilmiş, R32 soğutucu ile çalışan APHRO, daha verimli ve çevreye duyarlı bir klima.

+43°C'de soğutma -15°C'de ısıtma yapabiliyor.

Ürün, sessiz çalışması, yüksek ısıtma ve soğutma performansı ve enerji tasarrufu özellikleriyle öne çıkıyor.

Fiyatı montaj dahil 29.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Turbo modu harika. 20 metrekare salonumu 15-20 dakikada buz gibi yaptı. salonun kapısı açıkken evin diğer odalarına kadar tam serinlik 1-2 saat sonra geliyor. '

Hepsiburada

10. Daewoo D-Tr AC12000 Btu/h A++ R32 Inverter Klima

10. Daewoo D-Tr AC12000 Btu/h A++ R32 Inverter Klima

Tasarruf modu, turbo çalışma modu ve sessiz çalışma özelliği ile öne çıkan bir ürün.

Fiyatı montaj dahil 22.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün fiyat/performans açısından oldukça iyi. 21,5 m2 salonuma 12000'lik aldım, buzhane yapmıyor fakat oldukça serin yapıyor. İyonizer özelliği de var, havayı serin yapması harici temizliyor da. Kumandası kullanışlı ve ara yüzü sade. Vestel yetkili servisi tertemiz kurulum yaptı.'

Hepsiburada
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11. LG PC12SQ Dualcool Plus Inverter Wi-Fi Duvar Tipi Akıllı Klima

11. LG PC12SQ Dualcool Plus Inverter Wi-Fi Duvar Tipi Akıllı Klima

LG PC12SQ Dualcool Plus Inverter Klima, enerji tasarrufu, sessiz çalışma ve Wi-Fi kontrol özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, hızlı soğutma performansından ve akıllı ev entegrasyonundan memnun.

Lg kalitesi ve servis ağı ile alınabilecek en iyi klimalardan.

Fiyatı montaj dahil 27.282 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel çok beğendik, wifi kontrol özelliğinin olması da ayrıca güzel.'

Hepsiburada

12. Daikin Sensira 12000 Btu A++ Inverter Duvar Tipi Klima

12. Daikin Sensira 12000 Btu A++ Inverter Duvar Tipi Klima

Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma yada ısıtma modunu otomatik olarak seçer. Sadece 20 dakika içinde odanızı hızlı şekilde soğutur.

Şu anda kampanyada olan bir model.

Fiyatı montaj dahil 32.640 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız bir ürün. Kalitesi ile fark yaratıyor.'

Hepsiburada

13. Mitsubishi Heavy A++ Enerji Sınıfı 12.000 Btu/h Inverter Klima

13. Mitsubishi Heavy A++ Enerji Sınıfı 12.000 Btu/h Inverter Klima

Teknik özellikleri ve donanımıyla maksimum performanstan yararlanmanıza yardımcı olan klima, hem ev hem de ofis kullanımı için uygun bir model.

Şık ve sade tasarımı ile de çok beğeniliyor.

Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W(S) klima, sessiz çalışması ve etkili soğutma performansıyla da öne çıkıyor.

Fiyatı montaj dahil 34.099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü 30 metrekare 21 yaşında yalıtımsız oturma odamda kullanıyorum. Bu cihazı alma sebebim kışın evim hiç ısınmıyordu duvarlarım yalıtımsız ve camlarım eski tek cam olduğundan yağlı radyatör performans alamadım bu sebepten hem ısıtma hem soğutma amaçlı Mitsubishi klima tercih ettim ve tercihimin ne kadar doğru olduğunu kurulumdan sonra fark ettim. Cihazın iç ve dış ünitesindeki sessizliğine hayran kaldım. Şuanda alabileceğiniz en iyi marka diyebilirim. Tasarruf anlamında en tasarruflusu bu cihaz.'

Hepsiburada
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