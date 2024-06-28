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Arabanızı Sıcaklardan Koruyun: En Çok Tercih Edilen Araba Güneşlikleri

etiket Arabanızı Sıcaklardan Koruyun: En Çok Tercih Edilen Araba Güneşlikleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 13:13

Yaz aylarında arabanızın ön konsolunu korumak ve aracınızın içini serin tutmak için iyi bir güneşlik şart. Biz de size kolaylık olsun diye, aracınızı zararlı ışınlardan koruyan ve içini serin tutan güneşlikleri fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Arabanız ister küçük olsun ister SUV olsun, her modele uyan bir güneşlik listemizde mevcut.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Amazon'da en çok satılan araba güneşliği ile başlayalım.

1. Amazon'da en çok satılan araba güneşliği ile başlayalım.

Şemsiye formuna benzeyen ve katlanınca tıpkı bir şemsiye gibi gözüken bu araba ön cam güneşliği, UV ışınlarının %99,9'unu engelliyor.

Kullandığınızda farkı göreceksiniz öyle ki arabaya bindiğinizde hissettiğiniz o kavurucu sıcaklardan eser kalmayacak.

Pratik ve gerçekten işe yarayan bir ürün.

Fiyatı 515 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün işini yapıyor ve arabanın iç ısısı dahi düşüyor. Passat B7 aracıma tam oldu kenarlarda boşluk dahi kalmıyor. Ben ürünü beğendim. Kalite konusuna gelecek olursak koruyucu bez umarım şemsiye bacaklarına bağlı olduğu yerlerden yırtılmaz onun dışında güzel ürün.'

Amazon

2. Kolay katlanabilen, yer kaplamayan ve UV ışınlarına karşı aracınızı koruyan bir ön cam güneşliği.

2. Kolay katlanabilen, yer kaplamayan ve UV ışınlarına karşı aracınızı koruyan bir ön cam güneşliği.

Araç ön camları için özel olarak tasarlanmış olan bu güneşlik, güçlü UV ışınlarını engelleyerek aracınızın iç sıcaklığını düşürür ve bu sıcak yaz günlerinde aracınızın içini serin tutarak size konfor sağlar.

Yüksek kaliteli polyester kumaştan üretilmiş olan güneşliğin ölçüsü 150x70 cm.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün Chery araçlar için uygun. Az yer kaplaması, kolay katlanması ve hafif olması artı özellikleri. Eksik diyebileceğim bir özelliği yok. Belki taşıma çantası fermuarlı olabilirdi. İşlevini yerine getiriyor. Ayrıca hızlı teslimat için teşekkür ederim.'

Amazon

3. Kullanımı ve saklaması oldukça basit olan bir ön cam güneşliği.

3. Kullanımı ve saklaması oldukça basit olan bir ön cam güneşliği.

Otomobilinizin ön camına mükemmel şekilde uyacak biçimde tasarlanan güneşliğin iki farklı boyutu var.

Küçük olan 136x65cm, büyük boyu ise 142x80cm.

Katlanabilir tasarımı sayesinde taşıması ve saklaması da oldukça basittir.

Fiyatı 341 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu tip kenarı esnek telli güneşlikler akordeon gibi olanlara göre daha pratik bence. Ancak doğru ölçüyü seçmek önemli. Başka bir ürün vardı kullandığım, Golf 7’ye tam oluyordu ama Golf 8’e büyük geldi. Bu ürünün küçük olanını aldım, Golf 8’e kıl payı tam geldi. Büyük olanı uymazdı büyük ihtimalle.'

Amazon

4. Yoğun güneş ışınlarını filtreleyerek aracınızın içini kavurucu sıcaklardan koruyan oldukça pratik bir güneşlik.

4. Yoğun güneş ışınlarını filtreleyerek aracınızın içini kavurucu sıcaklardan koruyan oldukça pratik bir güneşlik.

Araç camınıza tam olarak oturacak şekilde ayarlanabilir, böylece maksimum güneş koruması sağlar. Ayrıca, katlanabilir tasarımı sayesinde depolama konusunda da pratiktir.

130x60 cm ölçülerindeki güneşliğin fiyatı 129 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güneş ışıklarını yansıttığı için araba daha az ısınıyor tavsiye ederim.'Bu ölçüler size küçük geliyorsa hemen aşağıdaki önerimize göz atabilirsiniz.

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5. UV ışınlarını etkili bir şekilde engelleyerek gösterge panellerinizin solmasını ve çatlamasını önleyen akordiyon formunda bir güneşlik.

5. UV ışınlarını etkili bir şekilde engelleyerek gösterge panellerinizin solmasını ve çatlamasını önleyen akordiyon formunda bir güneşlik.

Ön camlarınızı mükemmel bir şekilde kaplaması için 71 cm genişliğinde ve 147 cm uzunluğundadır! 

Aracınızın ön panelini korur, koltuklarınız da sıcaktan etkilenmeyeceği için serin kalır.

71x147 cm ölçülerindeki güneşliğin fiyatı 189 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Tüm yerli veya ithal marka otomobillerde, ön camlardan gelen güneş ışınlarını ortalama %100 oranında keserek arabanın güneş altında ısınmasını engelleyen akordiyon şeklinde ön cam güneşlik.

6. Tüm yerli veya ithal marka otomobillerde, ön camlardan gelen güneş ışınlarını ortalama %100 oranında keserek arabanın güneş altında ısınmasını engelleyen akordiyon şeklinde ön cam güneşlik.

Otomobil, minibüs, panelvan, hafif ticari vb. araçlar için uygun olarak tasarlanan güneşlik,

park halindeki aracınızın güneşin zararlı etkilerinden korunmanızı sağlar. 

Kolayca açılıp, kolayca katlanır.

Vantuzlar sayesinde araç camına kolayca yapıştırılır.

Fiyatı 425 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet başarılı 1 tane aldım denemek için 2 tane daha alacağım diğer araçlarım için.'

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7. Su geçirmez malzemeden üretilmiş olan ve tüm otomobillere uyum sağlayan koruyucu güneşlik.

7. Su geçirmez malzemeden üretilmiş olan ve tüm otomobillere uyum sağlayan koruyucu güneşlik.

Bu ürünle aracıma uyar mı endişesi duymayacaksınız çünkü tüm araçlara uyumlu.Dıştan yerleştirildiği için özellikle yazın güneşin cama temasını engellediğinden, ısıyı içeri almadan büyük oranda keser.

Ayrıca kışın da kar ve buz için kullanabilirsiniz.

Fiyatı 272 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel ürün tam istediğim gibi kargo çok hızlı.'

Hepsiburada

8. Minik araçlar için ideal boyda şemsiye formunda bir güneşlik.

8. Minik araçlar için ideal boyda şemsiye formunda bir güneşlik.

Ölçüleri 120x65 cm olduğu için küçük otomobiller için ideal bir güneşlik olacaktır.

Katlanabilir formu ile oldukça pratik ve kullanımı kolay olan bir ürün.

Fiyatı 485 TL.

Almak isteyenler için burada.

Daha büyük bir aracınız varsa aşağıdaki modele bakabilirsiniz.

Amazon

9. Çoğu araca uyumlu olan güneş ışığını yansıtan, UV ışınlarını engelleyen, hızlı soğuyan 5 katmanlı malzemeden yapılmış bir ön cam güneşliği.

9. Çoğu araca uyumlu olan güneş ışığını yansıtan, UV ışınlarını engelleyen, hızlı soğuyan 5 katmanlı malzemeden yapılmış bir ön cam güneşliği.

İki boyu bulunuyor.

Büyük boyun ölçüleri 140x80 cm.

Güneşliğin ucunda, ucun düşmesini önlemek ve böylece iç mekana ve ön cama zarar gelmesini önlemek için delinmez bir cep bulunuyor. 

Ayrıca kenarları 4.5 cm katlanabildiği için aracıma büyük gelir diye endişelenmenize de gerek yok.

Fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Sadece yazın değil 4 mevsim kullanıma uygun bir otomobil brandası.

10. Sadece yazın değil 4 mevsim kullanıma uygun bir otomobil brandası.

2 katlı olduğu için güçlü bir koruma sağlar. Aracınızı yağmur, toz, UV ışınları ve sıcaklara karşı korur.

4 mevsim kullanıma uygun olduğu için de çok kullanışlı bir ürün.

Fiyatı 1221 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Peugeot 2008 araca çok güzel oldu.'

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11. Torpidonuzun, direksiyonunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olan metalize alüminyum katlanabilir güneşten koruyucu perde güneşlik.

11. Torpidonuzun, direksiyonunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olan metalize alüminyum katlanabilir güneşten koruyucu perde güneşlik.

Ekonomik, kullanışlı ve pratik.

İki boyu var.

150x70 cm olan 234 TL.

Daha küçük olan ise 179 TL.

Ayrıca indirim kuponlarıyla daha da uyguna geliyor.

Almak isteyenler için her ikisi de burada.

'Kalitesi ve kalınlığı gayet güzel. Volvo aracım için aldım. Çok güzel kapattı.'

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12. Seyahatlerinizde arka koltukta oturanları güneşten koruyarak büyük konfor sağlayan yan cam güneşlikleri.

12. Seyahatlerinizde arka koltukta oturanları güneşten koruyarak büyük konfor sağlayan yan cam güneşlikleri.

Özellikle uzun seyahatlerde çocukların rahat etmesi için harika bir ürün. 

Fiyatı 209 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Küçük kızım yazın yolculuklarda sıkıntı yaşamasın diye film yaptırmıştım araca ama istediğim verimi alamadım. Tavsiye üzerine bu ürünü aldım fazlasıyla iş görecek gibi.'

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