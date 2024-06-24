Ziya Amca Çıldırmış! Ayakkabılarda 2.’si 1 TL Kampanyası
Ziya Amca Çıldırmış! Ayakkabılarda 2.’si 1 TL Kampanyası
Yeni bir sandalet, sneaker hatta kışa hazırlık olsun diye bot almanın tam zamanı. Neden mi? Çünkü şu anda hem kaliteli hem rahat ayakkabı modellerinde ikincisi sadece 1 TL. İster kendinize 2 tane alın ister arkadaşınızla alın yarı fiyatına almış olun. Seçim sizin... Topuklu ayakkabıdan, çizmeye, sandaletten babete herkese göre bir model var. Fırsatı kaçırmadan hemen göz atın...
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yerden biraz yükselmek isteyen kadınlar için topuklu deri sandalet.
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2. Beyaz renk dolgu topuklu sandalet hem çok rahat hem de elbiselerinizin altına çok yakışacak bir model.
3. Sezonun gözde modellerinden oldukça rahat bir deri sandalet.
4. Deri kalitesi ile çok beğenilen erkek günlük ayakkabı.
5. Hafif oluşu sebebi ile giyenlerin çok rahat ettiği şık bir erkek ayakkabı modeli.
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6. Klasik bir erkek ayakkabısı ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken kaliteli ve rahat bir model.
Bonus: Ayakkabınızı daha uzun süre ilk günkü gibi giyebilmeniz için deri boyası.
7. Alanların tekrar tekrar aldığı çok beğenilen erkek bot modeli.
8. Ayakta oldukça zarif duran arkası açık bir topuklu ayakkabı.
9. Topuklu ayakkabı giymeyi kolaylaştıran oldukça rahat bir model.
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10. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi hakiki deri sneaker.
11. Hakiki deri klasik model çok şık bir erkek ayakkabı modeli.
12. Rahatından da şıklığından da ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan babetler...
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