Ziya Amca Çıldırmış! Ayakkabılarda 2.’si 1 TL Kampanyası

Yeni bir sandalet, sneaker hatta kışa hazırlık olsun diye bot almanın tam zamanı. Neden mi? Çünkü şu anda hem kaliteli hem rahat ayakkabı modellerinde ikincisi sadece 1 TL. İster kendinize 2 tane alın ister arkadaşınızla alın yarı fiyatına almış olun. Seçim sizin... Topuklu ayakkabıdan, çizmeye, sandaletten babete herkese göre bir model var. Fırsatı kaçırmadan hemen göz atın...

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