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Ziya Amca Çıldırmış! Ayakkabılarda 2.’si 1 TL Kampanyası

etiket Ziya Amca Çıldırmış! Ayakkabılarda 2.’si 1 TL Kampanyası

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 16:34

Yeni bir sandalet, sneaker hatta kışa hazırlık olsun diye bot almanın tam zamanı. Neden mi? Çünkü şu anda hem kaliteli hem rahat ayakkabı modellerinde ikincisi sadece 1 TL. İster kendinize 2 tane alın ister arkadaşınızla alın yarı fiyatına almış olun. Seçim sizin... Topuklu ayakkabıdan, çizmeye, sandaletten babete herkese göre bir model var. Fırsatı kaçırmadan hemen göz atın...

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yerden biraz yükselmek isteyen kadınlar için topuklu deri sandalet.

1. Yerden biraz yükselmek isteyen kadınlar için topuklu deri sandalet.

Günlük olarak keyifle giyebileceğiniz bir model. Elbiselerin altına da şortların altına da çok güzel duracaktır.

Topuk yüksekliği 7.5 cm olan sandaletin kahverengi ve siyah renk seçeneği mevcut.

36-40 arası numarası var.

Fiyatın da merak edenler için 3191 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Beyaz renk dolgu topuklu sandalet hem çok rahat hem de elbiselerinizin altına çok yakışacak bir model.

2. Beyaz renk dolgu topuklu sandalet hem çok rahat hem de elbiselerinizin altına çok yakışacak bir model.

Zarif tarzı, rahatlığı ve dolgu topuk modeli ile yaz boyu keyifle giyeceğiniz bir sandalet.

Siyah ve taba renk seçeneği de olan sandaletin 36-40 arası numarası mevcut.

Fiyatı 3191 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Sezonun gözde modellerinden oldukça rahat bir deri sandalet.

3. Sezonun gözde modellerinden oldukça rahat bir deri sandalet.

Siyah ve taba rengi e olan ayakkabı sezonun favori modellerinden.

Özellikle uzun boylulara çok yakışan bir model. Keten pantolonların altına, şortlarla ve eteklerle harika duran bir model.

Fiyatı 2188  TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Deri kalitesi ile çok beğenilen erkek günlük ayakkabı.

4. Deri kalitesi ile çok beğenilen erkek günlük ayakkabı.

Kauçuk tabanlı ayakkabının dış kısmı hakiki deri.

Hem pantolon hem şortlarla giyebileceğiniz ayakkabı oldukça rahat ve kaliteli.

40-45 arası numarası olan ayakkabının fiyatı 2279 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. İyi ürün, rahat ve sağlam.'

Hepsiburada

5. Hafif oluşu sebebi ile giyenlerin çok rahat ettiği şık bir erkek ayakkabı modeli.

5. Hafif oluşu sebebi ile giyenlerin çok rahat ettiği şık bir erkek ayakkabı modeli.

Kahverengi, lacivert ve siyah renk seçeneği olan ayakkabının numaraları hızla tükeniyor.

Fiyatı 2279 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet başarılı çok rahat ve hafif derisi kaliteli düşünmeden alınabilir.'

Hepsiburada
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6. Klasik bir erkek ayakkabısı ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken kaliteli ve rahat bir model.

6. Klasik bir erkek ayakkabısı ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken kaliteli ve rahat bir model.

Kullananlar iddia ediyor ki daha konforlu ve daha estetik duran bir erkek ayakkabı modeli bulmanız oldukça zor.

Nokta atış bir model.

40-44 arası numarası var.

Fiyatı 4377 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok iyi çok kaliteli iyi ki almışım herkese tavsiye ediyorum.'

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Bonus: Ayakkabınızı daha uzun süre ilk günkü gibi giyebilmeniz için deri boyası.

Bonus: Ayakkabınızı daha uzun süre ilk günkü gibi giyebilmeniz için deri boyası.

Kliteli bir ayakkabı aldığınızda yanında almanız gereken bir diğer ürün de bu bakım ürünleri.

Şu anda bu ürünler de ikincisi 1 TL kampanyasında satışta, kaçırmayın.

Fiyatı 180 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Alanların tekrar tekrar aldığı çok beğenilen erkek bot modeli.

7. Alanların tekrar tekrar aldığı çok beğenilen erkek bot modeli.

Kışa hazırlık yapmak isteyenlerin tercihi bu hakiki deri botlardan yana...

Beğendiyseniz acele edin çünkü 40-43 arası numarası kalmış sadece.

Fiyatı 2735 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir önceki botlarım da Ziya marka idi. Ben memnun kaldım tekrar aldım. Bu botların bir öncekiler gibi içleri yün astarı değil. Keşke öyle olsalardı. Ama kalite yine aynı gibi.'

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8. Ayakta oldukça zarif duran arkası açık bir topuklu ayakkabı.

8. Ayakta oldukça zarif duran arkası açık bir topuklu ayakkabı.

İster işe giderken kullanın ister günlük olarak.

Takımlarınızın altına da ya da elbiselerinizin altına çok yakışacak ve gün boyu sizi rahat ettirecek bir model.

Fiyatı 3191 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Topuk boyu ideal tavsiye ederim. Beğendim yumuşak ve kaliteli bir ayakkabı.'

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9. Topuklu ayakkabı giymeyi kolaylaştıran oldukça rahat bir model.

9. Topuklu ayakkabı giymeyi kolaylaştıran oldukça rahat bir model.

Topuk boyu 9 cm, ideal yükseklikte olduğu için oldukça rahat bir model.

Bej, nude, siyah ve taş rengi bulunan topuklu ayakkabının 36-41 arası numarası mevcut.

Fiyatı 5471 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ayakkabı çok güzel ve kaliteli teşekkürler. Fotoğraftakinin aynısı çok güzel ve rahat. Önü rahat ve şık bir ayakkabı.'

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10. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi hakiki deri sneaker.

10. Rahatına düşkün erkeklerin tercihi hakiki deri sneaker.

Düz beyaz renk bir sneaker her dolaba lazım.

Şortlarla, keten pantolonlarla, jeanlerle hemen hemen her kıyafetinize uyum sağlayacak kaliteli bir model.

Fiyatı 2735 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel, alın aldırın.'

Hepsiburada

11. Hakiki deri klasik model çok şık bir erkek ayakkabı modeli.

11. Hakiki deri klasik model çok şık bir erkek ayakkabı modeli.

Her erkeğin dolabında bulunması gerekenlerden.

40-44 arası numarası olan ayakkabının siyah ve kahverengi renk seçeneği bulunuyor.

Fiyatı 2553 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün süper, tam numaranızı alın.'

Hepsiburada

12. Rahatından da şıklığından da ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan babetler...

12. Rahatından da şıklığından da ödün vermek istemeyenlerin tercihi olan babetler...

Beyaz her kıyafetle uyumlu olduğu için en çok tercih edilen renklerden ama lila ve pudra rengi de var.

Hazır ikincisi 1 TL kampanyası varken renklilere de bir şans verebilirsiniz.

Fiyatı 1367 TL.

2. ayakkabı ise sadece 1 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok rahat, içi dışı deri.'

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