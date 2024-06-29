Satın Almaya Karşı Koyamayacağınız 13 İlginç Ama Sevimli Ürün
Satın Almaya Karşı Koyamayacağınız 13 İlginç Ama Sevimli Ürün
Sıra dışı ürünleri sevenler buraya. Hepsi birbirinden kullanışlı ve bir o kadar da sevimli ürünleri sizin için listeledik. Dikkat, bu ürünleri gördükten sonra eskiden kullandıklarınız size çok sıkıcı gelebilir!
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Cildinize bakım yaparken saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmak için çok sevimli bir saç bandı.
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2. Bu teleskobik kalem kutusu ile ders çalışmak kesinlikle keyifli bir hale gelecek.
3. Klasik vazoları sıkıcı bulanlar için çok tatlı tasarıma sahip seramik bir vazo.
4. Göz altı şişkinliğinden şikayetçi olanların derdine derman Tonymoly stick şeklinde serum.
5. Cildinizdeki fazla sebumu etkili bir şekilde gideren ve cildinizi pürüzsüz hale getiren sevimli ahtapot.
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6. Uyurken karanlıktan korkan çocuğunuz için çok sevimli bir gece lambası.
7. Pençe şeklinde fırın eldiveninden daha tatlı bir mutfak aksesuarı düşünülemezdi herhalde.
8. Vampir ve sarımsak ilişkisi daha güzel bir araya getirilemezdi.
9. Buzdolabına asabileceğiniz patates kızartması şeklinde klipsler... Daha sevimlisi gerçekten yok.
10. Küpelerinizi, kulaklıklarınızı ve daha bir çok şeyi asabileceğiniz sevimli kediler.
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11. Buzdolabınızdaki kötü kokuları giderken, kapağı her açtığınızda yüzünüzü gülümsetecek sevimli civciv şeklinde koku gidericiler.
12. İster mutfakta ister banyoda kullanabileceğiniz son derece tatlı bir tasarıma sahip olan kirpi havlular.
13. Köpeğinizin banyodan keyif almasını sağlayacak masaj yapan hazneli yıkama fırçası.
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