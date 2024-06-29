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Satın Almaya Karşı Koyamayacağınız 13 İlginç Ama Sevimli Ürün

etiket Satın Almaya Karşı Koyamayacağınız 13 İlginç Ama Sevimli Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:24

Sıra dışı ürünleri sevenler buraya. Hepsi birbirinden kullanışlı ve bir o kadar da sevimli ürünleri sizin için listeledik. Dikkat, bu ürünleri gördükten sonra eskiden kullandıklarınız size çok sıkıcı gelebilir!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 29 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Cildinize bakım yaparken saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmak için çok sevimli bir saç bandı.

1. Cildinize bakım yaparken saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmak için çok sevimli bir saç bandı.

Bence uzaylıya benziyor peki ya sizce? Salyangoz mu yoksa uzaylı mı? Ne olursa olsun çok tatlı olduğu kesin.

Setin içerisinden 3 tane çıkıyor. En iyi arkadaşlarınızla bakım yaparken işi daha eğlenceli hale getirmek için ideal.

Fiyatı 562 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Bu teleskobik kalem kutusu ile ders çalışmak kesinlikle keyifli bir hale gelecek.

2. Bu teleskobik kalem kutusu ile ders çalışmak kesinlikle keyifli bir hale gelecek.

Oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip. 

Hem bir kalem kutusu hem de kalemlik.

Kalem kutusunu yukarı çekerseniz, masanın üzerinde durabilen bir kalem tutucuya dönüşüyor. Bu sayede de tüm kalemlerin boyutunu ve rengini açıkça görebilir ve arama derdinden kurtulabilirsiniz.

Ayrıca yanında da 2 tane zamansız kalem geliyor.

Daha ne olsuun!

Fiyatı 356 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok basit ama çok güzel ve işini yapıyor!'

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3. Klasik vazoları sıkıcı bulanlar için çok tatlı tasarıma sahip seramik bir vazo.

3. Klasik vazoları sıkıcı bulanlar için çok tatlı tasarıma sahip seramik bir vazo.

Vazo olmasının yanı sıra, ev dekorasyonu olarak, orta sehpada, masa üstünde, tezgahta veya kitaplıkta da kullanabilirsiniz.

Fiyatı 648 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Göz altı şişkinliğinden şikayetçi olanların derdine derman Tonymoly stick şeklinde serum.

4. Göz altı şişkinliğinden şikayetçi olanların derdine derman Tonymoly stick şeklinde serum.

Ambalajı çok tatlı, kullanımı basit.

Yorgun göz altları için ideal olan, yapışkan olmayan formüle sahip bir ürün.

Fiyatı 567 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Cildinizdeki fazla sebumu etkili bir şekilde gideren ve cildinizi pürüzsüz hale getiren sevimli ahtapot.

5. Cildinizdeki fazla sebumu etkili bir şekilde gideren ve cildinizi pürüzsüz hale getiren sevimli ahtapot.

Sevimli ahtapot, yüzünüzde istenmeyen siyah noktaları ve beyaz ucu çıkmış sivilceleri itinayla temizler.

Sevimli ve pratik bir kabın içerisindeki deniz bitkisi özleri, siyah çamur ve kömürün güçlü karışımı, daha pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarmak için gözenekleri tıkayan cilt kusurlarını kolayca yerinden çıkarır.

Fiyatı 1261 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Uyurken karanlıktan korkan çocuğunuz için çok sevimli bir gece lambası.

6. Uyurken karanlıktan korkan çocuğunuz için çok sevimli bir gece lambası.

Işık ayarı için tatlı civcive dokunmanız yeterli.

Hafif ve taşınabilir olması da harika. Her yere kolayca yanınızda götürebilirsiniz.

Fiyatı 480 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Pençe şeklinde fırın eldiveninden daha tatlı bir mutfak aksesuarı düşünülemezdi herhalde.

7. Pençe şeklinde fırın eldiveninden daha tatlı bir mutfak aksesuarı düşünülemezdi herhalde.

Artık kek ve börek yapmak çok daha eğlenceli olacak.

Fiyatı 325 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Vampir ve sarımsak ilişkisi daha güzel bir araya getirilemezdi.

8. Vampir ve sarımsak ilişkisi daha güzel bir araya getirilemezdi.

Vampir tasarımlı sarımsak ezici ile yemek yapmak her zamankinden daha keyifli olacak, orası kesin.

Fiyatı 877 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Buzdolabına asabileceğiniz patates kızartması şeklinde klipsler... Daha sevimlisi gerçekten yok.

9. Buzdolabına asabileceğiniz patates kızartması şeklinde klipsler... Daha sevimlisi gerçekten yok.

Klipsleri çekmecede arama derdi de yok çünkü süs olarak buzdolabınızda her zaman elinizin altında olacak.

Fiyatı 257 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Küpelerinizi, kulaklıklarınızı ve daha bir çok şeyi asabileceğiniz sevimli kediler.

10. Küpelerinizi, kulaklıklarınızı ve daha bir çok şeyi asabileceğiniz sevimli kediler.

Bu sevimli kedileri kalemlik, kalem tutucu, gözlük tutucu ve cep telefonu tutucu olarak da kullanabilirsiniz.

Farklı renklerde 5 kedinin fiyatı sadece 135 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Buzdolabınızdaki kötü kokuları giderken, kapağı her açtığınızda yüzünüzü gülümsetecek sevimli civciv şeklinde koku gidericiler.

11. Buzdolabınızdaki kötü kokuları giderken, kapağı her açtığınızda yüzünüzü gülümsetecek sevimli civciv şeklinde koku gidericiler.

Civciv şeklinde tasarlanan koku gidericiler çok tatlı.

Tek yapmanız gereken yanında gönderilen iki atomlu toprak parçacık paketini içine koymak. 

Bu deodorant, buzdolabı kokularını giderir ve yiyeceklerin tadını daha taze ve daha uzun ömürlü hale getirmesine yardımcı olur.

2 adet yeniden kullanılabilir sevimli koku gidericinin fiyatı 1037 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. İster mutfakta ister banyoda kullanabileceğiniz son derece tatlı bir tasarıma sahip olan kirpi havlular.

12. İster mutfakta ister banyoda kullanabileceğiniz son derece tatlı bir tasarıma sahip olan kirpi havlular.

Bir paketten 2 havlu ve 2 asma halkası çıkıyor. Biri mutfağa diğeri de banyoya.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırma konusunda da çok başarılı bir ürün.

Fiyatı 791 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

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13. Köpeğinizin banyodan keyif almasını sağlayacak masaj yapan hazneli yıkama fırçası.

13. Köpeğinizin banyodan keyif almasını sağlayacak masaj yapan hazneli yıkama fırçası.

İçine istediğiniz köpek şampuanını koymanız yeterli.Koyduğunuz şampuan, elinizin basıncı ile kolayca kontrol edilebilir. Masaj fonksiyonu, kan dolaşımına yardımcı olur ve patili dostunuzu sağlıklı tutar.

Fiyatı 84 TL.

Almak isteyenler için burada.

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