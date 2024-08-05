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Hala Okumadıysanız Bu Ağustos'ta Okumanız Gereken Kitaplar

etiket Hala Okumadıysanız Bu Ağustos'ta Okumanız Gereken Kitaplar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 03:58

Herkes bu kitapları konuşuyor ve siz hala okumadınız mı? Üzülmeyin, siz yeter ki isteyin. Herkesin dilinde olan en çok okunan kitapları tek tek listeledik. Herkes okudu ve beğendiyse vardır bir sebebi değil mi? Siz de geç kalmış sayılmazsınız. Haydi hemen tıklayın ve uygun fiyata kitapları sepetinize ekleyin.

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Bu içerik 04.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Aylardır en çok satan kitaplar listesinin zirvesinden inmeyen ve inmeye de pek niyeti olmayan bir kitap.

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Hala okumayanlar için harika bir fırsat.

Fiyatı 79 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hızlı bir şekilde elime ulaştı. Eğer enerji konularına ilgi duyuyorsanız okumanızı tavsiye ederim.'

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2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Zeytin Ağacı dizisinden sonra satışlarında patlama yaşanan kitap karşınızda.

Mark Wolynn, bilemediğimiz ve acı çekmemize sebep olan çözülmemiş travmalarla bizi atalarımıza derinden bağlayan yolları aydınlatma konusunda muhteşem bir iş başarıyor. Bize derinden anlayışı, diyalog görselleştirmelerini ve şevkatle yeniden bağlanmayı sağlayacak teknikler ve beceriler sunuyor.Fiyatı 122 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten müthiş ve herkesin şiddetle okuması gereken bir kitap. Bakış açısını tamamen alt üst eden olaylara ve kırgınlıklara karşı bir de bu taraftan bak diyen bir kitap ayrıca çok akıcı ve sürükleyici bir kitap. İçinde alıştırmaların olması tamamen yazarla okuyucuyu bütünleştirip sorunların asıl kaynağına ulaştırmayı hedefliyor.'

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3. Küçük Prens - Antoine De SaintExupery

3. Küçük Prens - Antoine De SaintExupery

O bir klasik...

7'den 70'e birçok kişinin favori kitabı.

Ünlü Fransız romancı Antoine de Saint-Exupery'nin dünyanın her yanından milyonlarca okurun başucu kitabı olan unutulmaz eseri Küçük Prens, yazarın suluboya resimleri ve Cemal Süreya-Tomris Uyar'ın incelikli çevirisiyle hem yeni hem de sadık okurlarını bekliyor.

Hem çocuklar hem büyükler için eşsiz bir eser...

Fiyatı 58 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptı hızlı ve zarar görmeden geldi.'

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4. Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom

4. Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom

Hayatta tek bir kitap okuma hakkım olsa o kesinlikle bu olurdu.

Her hastanın hikayesinin biricik olduğuna, her biri için farklı terapi uygulamak gerektiğine inanan psikiyatr Irvin D. Yalom, ilk kez 1992 yılında yayımlanan, tüm dünyada çok okunup çok sevilen ve kendi hayat hikayesinden de izler taşıyan Nietzsche Ağladığında adlı romanında kurmacayla gerçeği harmanlıyor. Dostluğun iyileştirici gücüne dair unutulmaz bir hikaye anlatırken Yalom, okurlarını 19. yüzyıl Viyana'sında, psikanalizin doğum sancılarının başladığı dönemde ve o yılların entelektüel çevresinde ağırlıyor. 

Herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Akıcı, tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz bir başyapıt.

Fiyatı 178 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kurgu ama çokça düşündüren psikolojik gerçeklere dayanarak yazılmış muhteşem eser.'

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5. Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov

5. Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov

Grigori Petrov, yayımlandığı dönemde Balkanlarda olduğu kadar genç Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan Beyaz Zambaklar Ülkesinde eserinde, uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesi büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatıyor.

Öğretmenlere, aydınlara kılavuzluk etmiş bir eser.

Fiyatı 26 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Nutuk ve bu, okunması gereken iki şaheser.'

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6. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

6. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Yok mu yeni eserler arasında öneri dediğinizi duyar gibi oldum.

Var elbette!

Gizemli, ters köşe yapan kitapları seviyorsanız Taş Kağıt Makas tam size göre.

On yıllık bir evlilik. Ömürlük sırlar. Unutulmaz bir yıldönümü.

Evlendiğiniz kişiyi tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? Bir daha düşünün…

Fiyatı 100 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Art arda durmaksızın ters köşe yapan, kurguyu mükemmel bir şekilde kontrol eden harika bir yazar, mutlaka okunmalı.'

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7. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

7. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu

Yılın bilim kurgu romanı!

Fiziğe ilginiz varsa bu kitap tam size göre. İlginiz yoksa da size göre sadece okurken biraz kafa yormanız gerekebilir. :)

Gizli bir askeri proje, uzaylılarla iletişime geçmek için uzaya sinyal gönderir. Bu sinyali yakalayan, yıkımın eşiğindeki bir uygarlık ise Dünya'yı kendisi için istemektedir.

Fiyatı 144 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Netflix'te dizisinin yayınlanması üzerine merak edip diziyi izlemeden kitabı okumak istedim. Gerçekten çok başarılı bir kitap. Biraz fizik, matematik konularında ilgi ve az da bilginiz varsa daha kolay okursunuz. Diziyi daha sonra izlemeniz daha iyi anlamanızı sağlar.'

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8. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday

8. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday

Elinizden bırakamayacağınız bir solukta okuyacağınız bir kitap.

Hiç uykum yok. Hiç uyuyamıyorum. Domuz gibi içiyorum. Ama gözlerimi kapalı bile tutamıyorum. Sabaha beş saat var. Annemi düşünüyorum. Nerededir şimdi? Aynada kendime bakıyorum bazen. Ve tek kelime etmesem bile vücudum yaşadıklarımı, hayattan ne anladığımı anlatmaya yetiyor. Hızlı yaşadım. Ama genç ölmekten çok, hızlı yaşlandım! Ama hayattayım.

Fiyatı 205 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Okuduğum hem en iyi, hem de en akıcı kitap.'

Amazon

9. Bir Kimya Meselesi - Bonnie Garmus

9. Bir Kimya Meselesi - Bonnie Garmus

Bir kadının özgür ve güçlü kalma hikayesi.

Erkek egemen bir ortamda var olmaya çalışan bir kadın Elizabeth.

Göz kamaştırıcı karakteri ile etkileyici bir hikaye...

Fiyatı 124 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu yıl ve son zamanlarda okuduğum en iyi roman. Güldürürken düşündüren, ağlatan, zaman zaman sinir katsayınızın yükseldiği bir hikaye. Tam anlamıyla bir solukta bitecek bir kitap.'

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10. Yabancı - Albert Camus

10. Yabancı - Albert Camus

Bu eser Albert Camus'nün, ilk ve en çok ses getiren yapıtı.

Romanda, bir Arap'ı öldüren ama bu suçtan çok, gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için dışlanan bir 'yabancı' aracılığıyla, 20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşma anlatılıyor.

Fiyatı 78 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten mükemmel ve etkileyici bir yapıt insanın kendine ve topluma olan yabancılaşmasını çok iyi yansıtan bir sanat eseri.'

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11. Rahatlama Kitabı - Matt Haig

11. Rahatlama Kitabı - Matt Haig

Rahatlatıcı yönü olan muhteşem bir kitap...

Matt Haig, Rahatlama Kitabı'nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor. Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak 'olmanız beklenenleri' bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

Fiyatı 99 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle kitap sapasağlam gelmişti. Kitap da çok güzel. Kitabı aldığımda çok kötü günlerden geçiyordum ve bu kitabı bazen bazı sayfalara tekrar döne döne okudum. Sakinleştirdi ve ruhumu dinlendirdi. Alabilirsiniz.'

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12. Simyacı - Paulo Coelho

12. Simyacı - Paulo Coelho

Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap. Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlana'nın ünlü Mesnevi'sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir 'klasik' yapıt haline geldi.

Hala okumadıysanız şimdi tam zamanı!

Fiyatı 84 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ruhsal boyutları bambaşka olan bir roman.'

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