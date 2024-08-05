Hala Okumadıysanız Bu Ağustos'ta Okumanız Gereken Kitaplar
Hala Okumadıysanız Bu Ağustos'ta Okumanız Gereken Kitaplar
Herkes bu kitapları konuşuyor ve siz hala okumadınız mı? Üzülmeyin, siz yeter ki isteyin. Herkesin dilinde olan en çok okunan kitapları tek tek listeledik. Herkes okudu ve beğendiyse vardır bir sebebi değil mi? Siz de geç kalmış sayılmazsınız. Haydi hemen tıklayın ve uygun fiyata kitapları sepetinize ekleyin.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 04.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
3. Küçük Prens - Antoine De SaintExupery
4. Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom
5. Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigori Spiridonoviç Petrov
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Taş Kağıt Makas - Alice Feeney
7. Üç Cisim Problemi - Cixin Liu
8. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday
9. Bir Kimya Meselesi - Bonnie Garmus
10. Yabancı - Albert Camus
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Rahatlama Kitabı - Matt Haig
12. Simyacı - Paulo Coelho
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın