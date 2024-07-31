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2024’te En Çok Tercih Edilen Emiş Gücü Yüksek Dikey Şarjlı Süpürge Önerileri

etiket 2024’te En Çok Tercih Edilen Emiş Gücü Yüksek Dikey Şarjlı Süpürge Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 11:26

Günlük pratik temizliğin adresi şarjlı dikey süpürgeler. Peki hangisi? Siz de bir dikey süpürge almak istiyor ama hangisini alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden farklı özellikleriyle, farklı bütçelere uygun şarjlı dikey süpürge önerilerimize mutlaka göz atın. Dediğimiz gibi her birinin öne çıkan özelliği farklı olsa da hepsinin ortak bir noktası var o da emiş gücünün yüksek olması! Emiş gücü yüksek şarjlı dikey süpürgeler arasında gönlünüzü bakalım hangi model çalacak?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 31.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

1. Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz model çığır açan SpeedPro Max, 360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir topluyor. Mobilyalar ve duvarların diplerinde bile kir bırakmıyor. 

Akıllı dijital ekrana sahip olan süpürgenin çalışma süresi Eco modunda 65 dakika.

Borusu bükülemiyor ama toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde, daha düşük açılarda kullanıma olanak tanıyan model alçak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebiliyor.

Toz kapasitesi 0.6 litre.

Fiyatı 7221 TL.

Almak isteyenler için burada.

'25v olduğu için tercih ettim,7043 ve 8049 ile aynı tek fark ilave başlıklar. Çekiş çok güçlü 1. Kademe bile halıda zor ilerliyor, kol gücü hafiften istiyor motor güçlü, batarya çok iyi 3+1 i 1.kademe neredeyse 2 tur süpürecek. Topladığı saç ve toz muazzam, Tam fiyat performans ürünü tavsiye ederim, Tek dezavantajı her süpürme de hazne doluyor yani tüm odaları süpürünce bir sonraki temizlik için temizlemek gerekiyor.'

Hepsiburada

2. Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

2. Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

4 saatlik tek şarjla 42 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sunan Grundig marka dikey süpürge, güçlü turbo fırçası sayesinde tüm yüzeylerde etkili temizlik sağlıyor.

700 ml kapasiteli toz haznesine sahip olan süpürge, pratik temizlik için ideal ve hafif.

Ayrıca ürünün başlığında yer alan aydınlatma teknolojisi sayesinde süpürdüğünüz yerleri rahatlıkla görebilirsiniz. Bu özellik sayesinde evinizde temiz olmayan hiçbir alan kalmadığından emin olarak süpürebilirsiniz.

Fiyatı 5335 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çekim gücü halıya bildiğiniz yapışıyor. Ucunda ki ışıkla tozu pisliği de görebiliyorsunuz. Diğer çok bilindik markaya fahiş fiyatlar vermeye lüzum yok. Geldiğinden beri evimi her gün değil de 2 günde 1 süpürür olduk. Yani almak isteyenlere hiiiç düşünmesin. Her şeyiyle mükemmel bir ürün.'

Hepsiburada

3. Tefal TY6993 X-Pert 3.60 Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

3. Tefal TY6993 X-Pert 3.60 Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Hafifliği ve pratik kullanımı ile öne çıkan model günlük temizlik için ideal.

Günlük ev temizliğinizi zahmetsizce ve son derece hızlı bir şekilde yapabilmeniz için tasarlanmış olan süpürge, yüksek kaliteli lityum bataryası sayesinde 45 dakikalık performans sağlıyor. 

Alçak ve ulaşılması zor alanlarda daha kolay toz görünürlüğü için LED ışıklı başlığa sahip olduğunu da ekleyelim.

Fiyatı 6199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bence çok güzel tabi genel temizlik yapılmaz hafif çok temiz bir makine 2 dakika tuttum şarjı da az vardı geldiğinde ona rağmen çık iyi bir çekim gücü var kullanma talimatını bile okumadım çok kolay kullanımı var. Hiç gerek yok başka pahalı ürünlere ama genel detay temizlik yapılnmaz onun için hakikaten güçlü bir makine lazım o kadar da değil.'

Hepsiburada

4. Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge

4. Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge

Kullanıcıların en çok güçlü emiş gücü ve çok sayıda başlık seçeneğinden memnun olduğu bir model bu. Filtrelerinin kolay temizlenebilir olması da oldukça pratik.

LED ışıklı başlığı olan süpürgenin çalışma süresi 60 dakika.

Yüksek emiş gücüyle etkili şekilde temizlik yapabileceğiniz süpürge ile hem halılarda hem sert zeminde etkili bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.

Evcil hayvan başlığı, gözden kaçan ince evcil hayvan tüylerini temizlemek için ideal.

Fiyatı 12.042 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kaliteli ve güzel bir süpürge çekim gücü süper 4 tane çekim modu bulunmakta ve minimum en düşükte bile çok iyi temizlik sağlıyor.'

Hepsiburada

5. Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

5. Viomi A9 23000 Pa LED Işıklı Kablosuz Dikey Süpürge

55 dakikalık çalışma süresine sahip olan süpürgenin toz haznesini tek tıklama ile boşaltabilirsiniz.

Toz kapasitesi 0.4 litre olan süpürge, hafifliği, sarj süresi ve çekiş gücü ile öne çıkıyor.

Fiyatı 7315  TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ben memnun kaldım. Bu fiyata böyle ürün çok bile dedim. Bu makine bana göre Dyson ile yarışacak bir makine. Çok araştırdım ve birçok marka model ile karşılaştırdım neredeyse hepsinden güç/fiyat olarak ayrışıyordu. '

Hepsiburada
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6. Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Eu Dikey Şarjlı Süpürge

6. Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Eu Dikey Şarjlı Süpürge

Bu süpürge, hem daha yüksek hıza hem de daha uzun kullanım ömrüne sahip en yeni yüksek performanslı DC fırçasız motorla donatılmış olan bir model.

60 dakikalık pil ömrü ile büyük evlerde bile rahat temizlik yapabileceğiniz bir ürün.

Etkileşimli LCD ekran 3 emiş modu, pil seviyesi ve hata uyarıları gibi bilgileri gösterir.

Toz boşaltması da son derece pratik.

Fiyatı 28.025 TL.

Almak isteyenler için burada.

'1) Çok ağır falan diyenler olmuş kime göre neye göre diye düşünüyorum normal bi ağırlık yani o da pili kaynaklı daha uzun süreli temizlik yapaniliyor diğerlerine göre

2)Otomatik mod özelliğnde kendini zemine göre ve kir oranına göre ayarlamasını çok sevdim halıdayken gücü yükseliyor fayans zeminde azalıyor ama fayansın üzerinde kırıntılar varken onları algılayıp yine gücünü artırıyor

3) Benim ince kilim gibi halım vardı odamda onu temizleyemedim çünkü emiş gücünden dolayı halı toplanıp fırçasına sıkışıyor nasıl beceriyor bunu hayret doğrusu :))

4) süpürgeye yön vermek çok rahat sağ sol kıvrılmaları akıyor böyle elinizden sanki ama Dyson'daki gibi koltuk altına dümdüz kırılıp girebilen bi başlığı ve özelliği yok.'

Hepsiburada

7. Miele Triflex Hx2 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

7. Miele Triflex Hx2 Pro Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge

elektrikli fırçanızın ön tarafındaki son derece parlak aydınlatma bandı, süpürme sırasında en küçük toz partiküllerini bile fark etmenizi sağlar. Böylece karanlık köşelerdeki ve mobilya altlarındaki tozlar bile kalıntısız temizleyebilirsiniz.

Düz mobilyaların altını veya odanın tavanını temizlemek istediğinizde, Triflex HX2'in üst bölümüne monte edilen PowerUnit sayesinde süpürgeyi çok yönlü şekilde ve rahatça kullanabilirsiniz. Bu süpürge ile yatak ve dolaplarınızın altına kolayca ulaşarak evinizi kusursuz şekilde temizleyebilirsiniz.

120 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sunuyor.

Fiyatı 27.692 TL.

Almak isteyenler için burada.

'10 gündür kullanıyorum. Çekim gücü gayet yeterli ve güçlü. 3 farklı güç kademesi olması çok kullanışlı. 2 ayrı bataryası var batarya bitti derdi olmuyor. Düşünenlere tavsiye ederim.'

Hepsiburada

8. Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge

8. Arnica ET13451 Solara Mavi Dikey Hazneli Süpürge

45 dakikaya kadar etkili temizlik imkanı sunan süpürgenin toz haznesi 1.4 litre.

Esnek uzatma hortumu ile kolaylıkla daha geniş alanlara ulaşmanıza yardımcı olur.

Işıklı motorlu zemin fırçası ile hiçbir toz gözünüzden kaçmayacak.

Fiyatı 8671 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü bir teknoloji marketinde ilk olarak gördüm. Aklımda hiç olmayan bir marka olmasına rağmen çok beğendim. Bir çok aparatı mevcut ve çekim gücü çok satılan bilindik markalı süpürgelerden daha iyi. İnternette dahi orijinal yedek parçaları çok rahat bulunuyor.'

Hepsiburada

9. Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

9. Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

0.8 litre toz haznesine sahip olan dikey süpürgenin çalışma süresi 60 dakika.

Evcil hayvan başlığı da bulunan süpürgenin LED ekranı da var.

Fiyatı 9289 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem robot süpürge hem ihlas marka sulu süpürge kullanan biri olarak, merdivenli evimde günlük pratik temizlik için dikey süpürge almak istedim. Çok araştırdım, bir sürü markaya baktım, iki ay sonra gırgıra dönmesin güçlü bir şey alayım diye gözü karartıp meşhur markayı alacaktım ki o parayı birsüpürgeye vermek içime sinmedi ve kampanyalı ürünler arasında bu süpürgeyi gördüm. Emiş gücü, hepa filtre oluşu, fazla başlık sayısı sebebiyle almaya karar verdim. 2-3 haftadır kullanıyorum. Çok çok memnun kaldım. Büyük süpürgeyi hiç açmadım daha.'

Hepsiburada

10. Blaupunkt A16 Vacumaster Kablosuz Dikey Süpürge

10. Blaupunkt A16 Vacumaster Kablosuz Dikey Süpürge

Güçlü çekim gücü ve hafif yapısıyla günlük temizlik için ideal olan model tam bir fiyat performans ürünü.

Kıvrılabilir vakum borusu ile öne çıkan modelin çalışma süresi 35 dakika.

Alman kalitesinin farkını hissedeceğiniz bir süpürge.

Fiyatı 4889 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok çok beğendim tutma yeri silikon kaplı kayma yapmıyor ergonomik çekim gücü güzel şarjı turbo da 3 artı 1 evi rahatlıkla süpürüyor ve 2 başlığı var koltuk başlığı efsane her sabah alerjik çocuklarımın yataklarını pratik bir şekilde süpürüyorum mobilya tozu alıyorum kıvrılması kanepe masa altına girmesi ise efsane teşekkürler 💐'

Hepsiburada
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11. Dreame V11 Akülü Elektrikli Dikey Süpürge

11. Dreame V11 Akülü Elektrikli Dikey Süpürge

Dreame V11, mevcut Dreame elektrikli süpürge serisinin yeni nesli. Bu da demek oluyor ki, emiş gücü, pil ömrü, siklon toz ayırma açısından Dreame elektrikli süpürgeler ürün gamının temel göstergelerinde en güçlü performansı gösteren model.

60 dakikaya kadar çalışma süresi bulunan süpürgenin çöp kutu kapasitesi 0.5 litre. 

Fiyatı 8647 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok uzun zamandır araştırıyorum, öncelikle çok hafif, boyun fıtığım var bu nedenle pek çok cihazı mağazada denedim, en hafifi bu. Süpürülmüş evden dünya kadar toz çıkardı, motorlu sürdüğü için hiç yorulmuyorsunuz kendi kayıp gidiyor. Bir de çok şık duruyor, tasarımı güzel. Hafif, fonksiyonel, temizliği tatmin edici ve şık, e bir de emsallerine göre çok ucuz. Fiyat performans diyemem performansı fiyatının çok üstü👍'

Hepsiburada

12. Dyson V15s Detect Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge

12. Dyson V15s Detect Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge

Bütçesi uygun olanlar için en iyi seçeneklerden...

LCD ekranında partikül sayımı raporlayan modelin 60 dakikaya varan çalışma süresi bulunuyor.

3 ana temizleme başlığı ve 4 farklı aksesuarı ile birlikte geliyor.

Evdeki tüm sert zeminlerde ıslak temizlik yapabilme özelliği de bulunuyor.

Auto mod akıllıca ayarlama yaparak güç ve çalışma süresini optimum dengede tutar. Eco mod kapsamlı temizlik için daha uzun çalışma süresi sunarken, Boost mod hızlı ve yoğun temizlik için ideal.

Fiyatı 30.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çekim kuvveti tatmin edici derecede şarjlı bir makineye göre çok iyi yeşil ışıklı başlığı biraz psikoloji bozan cinsten yerdeki en küçük toz tanesine kadar görebiliyorsunuz sürekli temizlik yapma eğilimine sokuyor insanı sulu temizleme başlığını denedik oldukça başarılı kirli suyu başlık içerisine ayrı bir hazineye çekiyor genel anlamda olumsuz yönü yanında şarj standının olmaması orijinal standı biraz pahalı geldi.'

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