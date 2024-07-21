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Pratik Temizliği Sevenlerin Gözdesi Olan İndirimli Robot ve Dikey Süpürgeler!

etiket Pratik Temizliği Sevenlerin Gözdesi Olan İndirimli Robot ve Dikey Süpürgeler!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 15:36

Amazon'un yıllık alışveriş festivali Prime Day, alışveriş severler için birçok fırsat sunuyor. Özellikle elektronik ürünlerde büyük indirimlerle dolu olan bu etkinlikte, kaliteli dikey ve robot süpürgeler de cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Temizliğini pratik bir şekilde yapmayı sevenler, Prime Day indirimleri sayesinde bu süpürgelere çok daha uygun fiyatlara sahip olabilir. Robot ve dikey süpürgelerde farklı marka ve modelleri keşfetmek, indirimli fiyatları ve kullanıcı yorumlarını görerek kolayca karar vermek isteyenler, Prime Day indirimlerini sakın kaçırmayın.

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Bu içerik 20.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

1. Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

Güçlü emiş gücü, yüksek performansı, el süpürgesi olabilen 2'si 1 arada modeli ile çok beğenilen bir dikey süpürge.

Esnek tasarımı sayesinde ulaşımı zor alanları bile kolayca temizler.

Turbo modda kullanmazsanız şarjı da gayet iyi dayanıyor. Eco modda 61 dakika, turbo modda 21 dakika...

Philips kalitesi zaten fazla söze de gerek yok.

Bu süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 6329 TL'ye alabilirsiniz.

Şuraya harika bir kullanıcı yorumu da bırakalım ki karar vermenizde faydası olsun: 'Mini boy kaktüsü 2,5 saatte seçen biri olarak uzun süredir dikey süpürge mi robot süpürge mi alsam diye araştırıyordum. Nihayetinde 135 m2 bol eşyalı halılı bir bir eve dikey süpürge daha iyi olur diye düşündüm ve Dyson almalıyım herhalde dedim. Çünkü bu süpürgelerin moturunun mucidi Dyson. Kaderin bir cilvesi midir nedir kendi sitelerinde bile ürün stoklarında yoktu fiyatı da bunun 3 katı zaten. Neyse sonra indirimde görünce bir gazla hemen bu ürünü sipariş ettim ve mükemmel bir hızla Amazon 14 saat sonra falan teslim etti.

Kendimce sevdiğim özellikleri şöyle:

-Sesi hiç rahatsız edici değil. Hatta sessiz bile buldum diyebilirim. Emiş gücü mü az ondan mı sesi az çıkıyor diye düşündüm alakası yokmuş gayet emiş gücü yüksek.

-Aksesuarları gayet yerinde başlıklar. Ne eksik ne fazla... Öyle kullanmaya kullanmaya varlığını unutacağınız kadar gereksiz başlığı yok. 

-Yavaş şarj oluyor denmiş. %0'dan %100'e 3,5 saatte şarj oluyor, bence yeterli.

-Aksesuar teminine baktım, neredeyse her parçası aksesuarı ayrıca satılıyor. Parça temini önemli.

-Kuru temizlik başlığının ışığı çok iyi. Görülmeyen toz kırıntılarını rahatça göre göre çektiriyorsunuz.

-Başlıkların manevra kabiliyeti başarılı, rastgele dizilmiş 3 sandalyenin altında manevra yaptırarak geçirdim.

-Temizliği çok kolay.

-Yedek filtre ve paspas bezi var.'

Fırsatı kaçırmak istemeyenler için burada.

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2. Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Akıllı Robot Süpürge

2. Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Akıllı Robot Süpürge

Tam bir fiyat performans ürünü. Benim evim zaten küçük haritalama özelliğine gerek yok diyorsanız ya da haritalama ile hiç uğraşamam diyenlerdenseniz bu robot süpürge tam size göre.2'si 1 arada özelliği ile hem emiş hem silme özelliği bulunan süpürgenin 2 güç seviyesi var: Standart ve Turbo

Ayrıca 5 temizleme programı bulunuyor: Otomatik, Paralel, Kenar, Nokta, Manuel.

120 dakikaya kadar da çalışabilen güçlü bir batarya sistemine sahip.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 7152 TL'ye alabilirsiniz.

'Haritasız olmasına rağmen evin her yerini süpürmeye gayret ediyor çekiş gücü çok iyi silme çok iyi ürünü herkese parasına göre markasına göre kesinlikle almasını tavsiye ederim amacımız sadece temizlik ise haritalama önemli değilse kesinlikle alınabilecek bir ürün.'

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

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3. Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

3. Eufy by Anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

Karşınızda robot süpürgeler içinde en çok satan model. Üstelik Prime Day fırsatı ile!

Ortadaki eşyalara takılmıyor, çift döner başlıklı otomatik mop sistemi ile harika bir şekilde paspas yapıyor. Otomatik temizleme istasyonu büyük kolaylık sağlıyor. Öyle ki süpürme ve paspas işlemi bittiğinde otomatik temizleme istasyonu, bakteri üremesini ve kokuları önlemek için mopları yıkar ve kurutur. Muhteşem değil de ne!

5.500Pa emiş gücü: gelişmiş vakum sistemi, evcil hayvan kürkü, kırıntılar, toz ve çamur da dahil olmak üzere çeşitli kiri gidererek tek seferlik paspaslamada halılarınızda ve zemininizde temizliği sağlamaya yardımcı olur

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 21.999 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Anker çok yüksek teknolojili çok sağlam ürünler üreten bir markadır. Teknolojik olarak alternatif ürünler içinde en iyisi olduğuna emin olun. Çoklu harita hafızası var. Paspasları yıkayıp bir de 40 derece ile kurutan piyasadaki tek ürün. 1 aylık kullanım sonrası diğer ev için ikincisini aldım. Teşekkürler.'

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4. Ecovac Deebot T20 OMNI 6000Pa Robot Süpürge

4. Ecovac Deebot T20 OMNI 6000Pa Robot Süpürge

Evcil hayvan besleyenlerin en büyük yardımcısı. Sessiz çalışan bu robot süpürge, Turbo 2.0 döner silme sistemi ve 6000 Pa muazzam emiş gücü sayesinde, hiçbir köşeye dokunulmadan derinlemesine bir temizlik deneyimi sunuyor.

Akıllı otomatik paspas kaldırma fonksiyonu sayesinde paspas plakaları halı algılandığında otomatik olarak kaldırılır. Böylece halının paspasla temas etmesi önlenir.

Ortalık dağınık diye endişe etmenize de gerek yok. Çünkü TrueDetect 3D 3.0 teknolojisi, zemindeki nesneleri, ayakkabı, çorap, kablo ve küçük oyuncaklar gibi nesneleri karanlık ortamlarda bile taramak ve algılamak için yapılandırılmış ışık ve 3D görüntüleme algoritması kullanır. Böylece temizlik daha rahat ve kesintisiz olur.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 29.999 TL'ye alabilirsiniz.

'Mop ve süpürme özelliği çok güzel ev kısa sürede tertemiz oluyor, ayrıca bayağı da sessiz çalışıyor. Akıllı asistanlarla kontrol edebilmek çok büyük rahatlık. Tasarımı şık.'

Almak isteyenler için burada.

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5. Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge

5. Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge

Yasaklı alan belirleme özelliği ile çok beğenilen bir robot süpürge.

Sanal duvarlar oluşturarak evinizde temizliğin sınırlarını belirleyebilirsiniz.

150 dakikaya kadar kullanım özelliğine sahip olan süpürge, şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna döner ve tam şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam eder. Böylece temizliğiniz kesintiye uğramaz.

20 mm'e kadar tırmanma kabiliyetine sahip olduğu için engellere takılmadan temizliğe devam eder.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 8.368 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Haritalaması güzel, günlük kullanım için yeterli takılma vs. olmuyor. İlk defa robot süpürge kullanıyorum. Beklediğimden daha kullanışlı bir ürünmüş. Yasak bölge belirleme sanal duvar oluşturma özelliği güzel balkona girmesini önlüyorum. Evde yokken çalıştırıyorum genelde. Temizliğini yapıp ünitesine dönmüş oluyor. Noktasal temizlik olayı da güzel. Ürünü aldıktan bir ay içinde garanti için kayıt yaparsanız 4 sene ürün garantisi olmuş oluyor. Bunu unutmayın.'

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6. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Bataryalı Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

6. Tefal TY9679 X-Force Flex 8.60 Bataryalı Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Evcil hayvan dostu olan Tefal marka dikey şarjlı süpürgenin özel boru tasarımı, alçak mobilyaların altında 4 kata kadar daha uzağa ulaşmanızı sağlar.Power Led Vision fırçası ile her türlü zeminde güçlü sonuçlar sunan dikey süpürge ile evinizin her bir köşesini hızlıca temizleyebilirsiniz.

Bu dikey süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 7.899 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Ürünü çok araştırdım, ondan sonra sipariş verdim en uygun fiyatta Amazon'da bu satıcıda buldum. Düşünüyorsanız kesinlikle alın ben çeyizim için aldım mini bir ev turu yaptım temiz evi süpürdüm bu arada. Ama evden kül çıktı bildiğiniz, çekiş gücü harika 10/10 bir ürün.'

Hala üye olmadıysanız, Amazon Prime üyesi olmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

7. Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

Toza alerjisi olan kişiler için ideal bir süpürge çünkü 800ML büyük kapasiteli çöp kutusunu tek dokunuşla kolayca boşaltabilirsiniz ve bu da ekstra kirliliği engeller. 

Sert zeminler ve halılar için uygun olan dikey süpürgenin manevra kabiliyeti de müthiş. Fırça kafası 180° ayarlanabilir olduğu için işiniz çok daha kolay olacak. Ayrıca karanlıkta toz bırakmadan gitmek istediğiniz her köşeyi net bir şekilde aydınlatabilen bir LED lambası da var.

Bu dikey süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 5.999 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Kibar ve kullanışlı. Ağır değil. İki modu var. Güçlü modda 15 dakika kullanım ömrü var. Düşük güçte 35 dakika idi sanırım. Alacak olanlar bataryasına ve çekim gücüne göre karşılaştırma yapsınlar. Amazon kendi ithal ediyor ve iki yıl garantisi var. Sitesinden kayıt ederseniz 6 ay daha garanti uzuyor.'

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8. iRobot Roomba i7 Robot Süpürge

8. iRobot Roomba i7 Robot Süpürge

iRobot Roomba i7'nin en sevilen özelliklerinden biri .ok pratik olan SPOT programı. Bu prograö faraşınızı ve el süpürgenizi müzeye gönderecek. Manuel aktivasyondan sonra, robot 1 m² çapında bir alanı iyice temizler- örneğin mutfakta şeker dökmek veya lobiyi rahatça temizlemek istiyorsanız bu program tam size göre.

Hassas temaslı tampon mobilyanıza karşı yumuşaktır. Örtü veya perde gibi görünen engelleri ayırt edebilir ve böylece yatağın altında ve perdelerin etrafında ve altında bile etkili bir şekilde temizliği gerçekleştirir.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 14.699 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Robot süpürge olgusuna hiç hazır olmayan birisi olarak iRobot’a denk gelmek benim için harika bir deneyim oldu. İ7 modeli çok kullanışlı. Hem basit hem de çok akıllı. Daha kirli yerlere özel olarak derin temizlik bile yapıyor. Uygulaması ve kullanım kılavuzu çok pratik. Bütün robot süpürgelerde genel olarak toz haznesi küçük olsa da düzenli temizliğin ardından toz haznesinin giderek daha az dolduğunu görüyorsunuz. Çekişi ve temizliği çok iyi. Kısacası iRobot Roomba i7’yi çok beğendik.'

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9. Homend Alex Laser 1281H Moplu ve Haritalamalı Akıllı Robot Süpürge

9. Homend Alex Laser 1281H Moplu ve Haritalamalı Akıllı Robot Süpürge

Büyük haznesi ile hem silme hem süpürme işlemini çok başarılı bir şekilde yapan bir robot süpürge.

3 boyutlu lazer tarama teknolojisi LIDAR, evinizin milimetrik haritasını çıkarır, yüksek hassasiyetli ışınlarla optik yanılsamaların önüne geçer, her türlü ışık koşulunda mükemmel çalışır.

Yükseklik sensörleri sayesinde engelleri tanır, merdiven ve yükseklik farkı olan yüzeyleri algılar, aşağı düşmez.

3 farklı emiş moduyla siz nasıl isterseniz öyle temizlik yapar. Sessiz modda, hem gücünü hem sesini düşürür, Standart modda her şeyi standarda getirir. Turbo modda performansını maksimuma çıkarır.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 8.651 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Homend Smart uygulaması ile kolayca kurdum. Evi haritaladı ve güzelce temizledi ilk denememde. Paspas modunu henüz denemedim. Smart uygulaması çok güzel tasarlanmış ve birçok özelliğe sahip. Tarihli temizleme, emiş gücü ve paspas ayarları, kısıtlı alan belirleme, belirli nokta temizleme vs. Kesinlikle tavsiye ediyorum.'

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10. Yeedi Mop Station Akıllı Mop İstasyonlu Robot Süpürge

10. Yeedi Mop Station Akıllı Mop İstasyonlu Robot Süpürge

Robot paspas, paspasları temiz ve ıslak tutmak için 3500 ml'lik ayrı su depolarına ve 200 ml'lik bir hazneye sahiptir, böylece su yenilenmeden daha fazla alan paspaslayabiliyor.

Üstelik paspas pedleri için yerleşik bir 'çamaşır makinesi' içerdiği için artık paspas pedlerini sizin temizlemeniz gerekmiyor.

Halı algılama sensörü sayesinde, halı algılandığında paspaslamayı akıllıca durdurur.

Bu robot süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 9.783 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Performansını sevdim. Tozu filan bayağı güzel topluyor. Haritalama yapması kolaydı. Halıyı algılayıp, paspas modundayken üzerine çıkmaması çok önemliydi ve çalışıyor. Sesi en yüksek ayarda bile rahatsız etmiyor fazla ama düşük ayarda çok çok iyi. TV bile rahat izliyorsunuz sesi o kadar az. Kendimi temizleme özelliği ekstra iş yükünden kurtarıyor sizi. Türkçe dil desteği yok maalesef.'

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11. Black+Decker PD1820LF-QW Flexi Esnek Hortum Siklonik Sistem Şarjlı Süpürge

11. Black+Decker PD1820LF-QW Flexi Esnek Hortum Siklonik Sistem Şarjlı Süpürge

Pratik temizlikten hoşlananların favorisi. Sadece evde değil arabanızda da kullanabilirsiniz.

1.5 metre uzayabilen Flexi hortum sayesinde erişilmesi zor yerleri bile kolaylıkla temizleyebilirsiniz. 

Otomatik filtre temizleme özelliği sayesinde tıkanmayı önler ve uzun süreli yüksek performans sergiler.

Bu süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 3.289 TL'ye alabilirsiniz, burada.

'Ürünü 7-8 aydır kullanıyorum. Arabalarda, ofiste her yerde kullanmak mümkün. Çekim kalitesi şarjlı süpürgelerin ilk 3 sırasında yer alır. Bazı arkadaşlar elektik süpürgesi performansı beklemiş ancak bu şarjlı bir ürün bütün evi bununla temizleyemezsin. Büyük parçaları ( şeftali çekirdeği boyutu ve biraz daha fazlası) almıyor ama geri kalan toz küçük parça ne var ne yok süpürüyor. Tek dikkat etmeniz gereken toz filtresini 1-2 kullanımda bir temizlemeniz. Bu şekilde çekim gücünde kayıp yaşamazsınız. Müthiş bir kolaylık.'

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12. Polti Forzaspira Slim SR90B Plus 22,2V Şarjlı Dik Süpürge

12. Polti Forzaspira Slim SR90B Plus 22,2V Şarjlı Dik Süpürge

40 dakika kablosuz çalışma süresine sahip olan bu dikey süpürge, hafif ve kullanışlı bir ürün.

Yumuşak kıllı motorlu fırçası sayesinde zemindeki en ince tozları toplar, yüzer tabanlı mini motorlu turbo fırça ile portatif temizleyici olarak kullanılabilir. Kirleri, hayvan tüylerini, kumaşları ve döşemeleri temizler.

Polti Forzaspira Slim Sr90B_Plus zeminlerde kullanılabildiği gibi, 2'si 1 arada borusu aksesuarını doğrudan metal boruya bağlayarak tavandaki örümcek ağlarını veya mobilyaların en yüksek noktalarındaki tozu temizlemek için de kullanılabilir.

Bu süpürgeyi Prime Day fırsatlarından 5.154 TL'ye alabilirsiniz, burada.

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