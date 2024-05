Kızılcık Şerbeti’ne Tartışma Konusu Olan En Çok Tercih Edilen Espresso Makineleri

Hem görünüm olarak hem yaptığı kahvelerin lezzeti ile çok beğenilen bir kahve makinesi.

Süt köpürtücüsünün temizliğinin kolaylığının yanı sıra, artan sütü direkt dolaba kaldırabilmeniz de çok pratik.

İster çekirdek ister öğütülmüş kahve ile kullanabiliyorsunuz.

Fiyatı 19.119 TL.

'Uzun araştırmalar sonucu aynı 5400 serisinin siyah rengini almaya karar verdiğim gün, bu rengini gördüm. Bayılarak aldım. Menüsü 4300 ve altı serilerden çok daha güzel ve kullanışlı. Diğer birçok espresso makinesine kıyasla hem kendi iç temizliği hem Saeco Aqua Clean filtresinin değişim kolaylığı, hem de başlı başına Latte Go süt sisteminin temizlenmesi inanılmaz kolay. Her bir parçası bulaşık makinesine de giriyor istenirse. Yanında iç aksamının yağlama kremi dahi geldi. Philips kalitesi kendini her yerde belli ediyor. Su sertliğimi ölçerek başlanıyor, pH çubuğu da içerisinde mevcut. Diğer ayarlamaları size sırayla yaptırıyor. Çekirdek kahveye ek olarak öğütülmüş kahve de yapabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, öğütülmüş kahveyi mutlaka kişi başı bir kaşık olacak şekilde, tek tek koymanız gerekiyor. '