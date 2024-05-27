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Kızılcık Şerbeti’ne Tartışma Konusu Olan En Çok Tercih Edilen Espresso Makineleri

etiket Kızılcık Şerbeti’ne Tartışma Konusu Olan En Çok Tercih Edilen Espresso Makineleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 20:28

Kahve severler burada mı? Kahvenizi nasıl alırdınız? Sert bir espresso ya da köpüğü ile gözlerinizden kalpler çıkartacak bir latte mi? Peki sizin için en önemlisi ne? Makinenizin görüntüsü mü yoksa işlevi mi? Belki de kolay temizleniyor olması sizin  için en önemli kriter. Kriterleriniz ne olursa olsun, burada mutlaka size göre bir şey var. Evinizde leziz kahveler yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makinelerini fiyatları ve yorumları ile sizin için listeledik. Tek yapmanız gereken favorinizi seçmek!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 27 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Karaca Coffee Art Barista Kahve Öğütücülü, Süt Köpürtücülü, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi

1. Karaca Coffee Art Barista Kahve Öğütücülü, Süt Köpürtücülü, Espresso, Latte, Cappuccino, Americano Makinesi

Kızılcık Şerbeti'nde yer alan 'gavur kahve makinesi' ile açılışı yapalım istedik.

Espressodan cappuccinoya, Americanodan latteye kadar uzanan geniş bir yelpazede kahve seçenekleri sunan Coffee Art Barista, 15 bar basıncıyla kahvenize yoğunluk ve krema katıyor. Bu kahve makinesi ile, profesyonel bir barista gibi kahveler yapabilir, istediğiniz lezzet ve aromayı elde edebilirsiniz.

Kıvılcım'ın neden bu kahve makinesi için bu kadar savaş verdiği belli oldu.

İncelemek isteyenler için burada.

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2. Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

2. Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Espresso, latte ve cappuccino gibi sıcak kahvelerden, ferahlatıcı buzlu kahvelere uzanan 20 farklı tarif, bu makine ile parmaklarınızın ucunda.

Tek tuşla saniyeler içinde favori kahveniz hazır olacak. Rüya gibi değil de ne...

Fiyatı 20.799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün bantlarını çıkarıp açma tuşuna basın ve Türkçe menüyü seçin sonrasında cihaz size adım adım ne yapmanız gerektiğini söylüyor kurulum çok kolay 👍

Cihaz çok güzel kutulu geliyor ve hızlı kargo şüpheniz olmadan alışveriş yapabilirsiniz bu arada diğer metal renkle hiçbir farkı yok 20 çeşit kahve yapıyor buzlular falan da dahil.'

Hepsiburada

3. Siemens EQ6 Plus Tam Otomatik Kahve Makinesi

3. Siemens EQ6 Plus Tam Otomatik Kahve Makinesi

Dokunmatik kontrol tuşları ve LED ekranı ile üstün deneyim sunan kahve makinesi ile cappuccino, espresso, filtre kahve, latte ve macchiato gibi lezzetleri hızlı bir şekilde evinizin konforunda hazırlayabilirsiniz.

Tasarımı ile de tezgahınıza şıklık katacak makinenin su haznesi de oldukça büyük.

Fiyatı 23.268 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şu an ki fiyata 2 ay önce başka yerden aldım. Çok kahve içen bir aile için kesinlikle değer bu makine. Temizliği basit. Adım adım ekran Türkçe menüsü ile yönlendiriyor. Kahveyi profesyonel çekip pişiriyor. Süt köpüğü süper. Çok farklı fonksiyonlara sahip. En güzel özelliği süt sisteminin temizliği çok kolay. Her süt ile yapılan kahveden sonra yapıyorum .(30 saniyelik bir işlem).'

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4. Siemens EQ.500 Integral Tam Otomatik Kahve Makinesi

4. Siemens EQ.500 Integral Tam Otomatik Kahve Makinesi

Kahve makinesinin temizliğinden endişe edenlerin bayılacağı bir özellik var bu üründe. Basit singlePortion temizleme fonksiyonu! Bu fonksiyon, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. 

Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknolojiye sahip bir kahve makinesi. Nasıl mı? Kısaca şöyle anlatalım;;

Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90°C ile 95°C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse, kahveden yalnızca bazı aromalar alınır. Sıcaklık çok yüksekse, çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Siemens tam otomatik kahve makinesi de, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Bu sayede kahvenizden alabileceğiniz maksimum lezzeti alabilirsiniz.

Fiyatı 18.848 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün, dizayn olarak minimalist çizgilere sahip ve mutfağınıza şıklık katacak zarif bir yapıya sahip. Menüsü çok kolay. EQ600 serisinde olmayan Americano gibi dünyada en çok içilen kahve türünü de yapıyor bu çok büyük bir artı. Bunun dışında EQ600'de olmayan espresso macchiato da yapabiliyor.'

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5. Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

5. Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Hem görünüm olarak hem yaptığı kahvelerin lezzeti ile çok beğenilen bir kahve makinesi.

Süt köpürtücüsünün temizliğinin kolaylığının yanı sıra, artan sütü direkt dolaba kaldırabilmeniz de çok pratik.

İster çekirdek ister öğütülmüş kahve ile kullanabiliyorsunuz.

Fiyatı 19.119 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Uzun araştırmalar sonucu aynı 5400 serisinin siyah rengini almaya karar verdiğim gün, bu rengini gördüm. Bayılarak aldım. Menüsü 4300 ve altı serilerden çok daha güzel ve kullanışlı. Diğer birçok espresso makinesine kıyasla hem kendi iç temizliği hem Saeco Aqua Clean filtresinin değişim kolaylığı, hem de başlı başına Latte Go süt sisteminin temizlenmesi inanılmaz kolay. Her bir parçası bulaşık makinesine de giriyor istenirse. Yanında iç aksamının yağlama kremi dahi geldi. Philips kalitesi kendini her yerde belli ediyor. Su sertliğimi ölçerek başlanıyor, pH çubuğu da içerisinde mevcut. Diğer ayarlamaları size sırayla yaptırıyor. Çekirdek kahveye ek olarak öğütülmüş kahve de yapabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, öğütülmüş kahveyi mutlaka kişi başı bir kaşık olacak şekilde, tek tek koymanız gerekiyor. '

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6. Delonghi Magnifica Evo Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi

6. Delonghi Magnifica Evo Çekirdekten Fincana Kahve Makinesi

Magnifica Evo, 13 ayarlanabilir ayara sahip yerleşik bir çelik öğütücüye sahip olan ve size leziz kahveler yapabilen bir makine.

Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, sadece tek dokunuşla her zevke hitap eden kahveler yapmak artık çocuk oyuncağı.

Fiyatı 18.799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Doğru markayı bulana kadar çok araştırdım ve diğerlerine göre çok daha iyi bir markayı tercih ettiğim için tabi bunda yorumlarında çok etkisi oldu mutluyum. Zira Delonghi gerçekten her şeyi düşünmüş özellikle her kahveden sonra clean yaparak kendini temizlemesi bence çok iyi belki biraz su harcıyor olabilir ama bu şart bence. Dokunmatik ekranı gayet anlaşılır kolay. Zamanla damak tadınıza uygun kahveyi buluyorsunuz sıcaklık çok iyi süt köpüğü kabı buzdolabına konabiliyor içinde süt kaldığında. Youtube'dan videolar izlenebilir zira kitapçıklarda Türkçe yok. Temizliği kolay dışarıda pahalı kahveler içmekten kurtulduk 😍'

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7. Delonghi Icona Vintage Manuel / Barista Tipi Espresso Makinesi

7. Delonghi Icona Vintage Manuel / Barista Tipi Espresso Makinesi

Pratik bardak ısıtma özelliği ile kahvenizi daha uzun süre istediğiniz sıcaklıkta tutabileceğiniz manuel barista tipi kahve makinesinin su tankı da kolay kullanım için çıkarılabilir özellikte.

Vintage görünümü ile tezgahınıza ayrı bir hava katacak olan kahve makinesi ile ister cappuccino yapın ister americano...

Fiyatı 12.093 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet başarılı bir makine. Sabahları işe giderken 10 dakika içinde americano hazırlayıp termos ile götürüyorum. Espressonun çekimi çok önemli eğer çok ince olursa makine çalışmıyor çok iri olursa hızlı akıyor kahve tadı bozuluyor. 4 numara çekilmiş olarak kahve dünyasından alabilirsiniz. En uygun çekim kalınlığı bu.'

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8. Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

8. Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Tam otomatik kahve makinesine gerek yok diyenler için güzel bir seçenek.

Delonghi'nin bu modelleri görünüm olarak da oldukça şık.

40 saniye gibi kısa bir ısıtma süresine sahip olan kahve makinesi ile dengeli ve uyumlu bir espresso hazırlamak çok kolay.

Manuel espresso makinesi, termoblok ısıtma sistemi ile daima mükemmel sıcaklığı elde etmenizi sağlıyor.

Fiyatı 8.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü uzun araştırmalarım sonunda aldım. Gerek Türkçe forum siteleri gerekse yabancı alışveriş sitelerindeki ürün yorumları dikkate alındığında alınabilecek bu fiyat bazında en iyi ürün bu. Ürünü alınca kullanma kılavuzunu okuyun ve makineyi kendi zevkinize göre ayarlayın. Kullanımı rahat, temizliği kolay.'

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9. Esperto Latte Tam Otomatik Kahve Makinesi

9. Esperto Latte Tam Otomatik Kahve Makinesi

Tchibo kahveleri için özel olarak geliştirilen bir makine.

Kahve sertliğini ayarlayabildiğiniz makinede, içecek miktarını da 25 ila 250 ml arası programlayabiliyorsunuz.

Fiyatı 15.949 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün için fiyat ve performans demek yetersiz, ürün tüm ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak nitelikte. Tüm kahveler için baz olan espresso olduğunu tüm kahve severler bilmektedir ve gerisi tamamen süt oranı ve köpüğü. Ürün 19 bar ve köpük ısıtma fazlası ile ideal. Dolaptan alınan soğuk süt saniyeler içinde sıcacık ve köpüklü kremamsı yapı ile hazır. Eğer amaç LCD ekran sevgisi ise tercihe saygı duyarım ama kahve ise değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim.

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10. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesı

10. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesı

Philips EP2220/10 otomatik kahve makinesinin seramik öğütücüleri, kahve çekirdeklerinizin aromasını kaybetmeden öğütülmesini sağlar. Yüksek teknoloji tasarıma sahip olan filtreleme teknolojisi ile kahvenizin lezzetini arttırır. 

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ve kullanıcı dostu şık tasarımı ile işiniz bittikten sonra kolay bir şekilde temizlik yapabilir ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. 

Fiyatı 9.059 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle alacak arkadaşlara tavsiyem, kesinlikle süt köpürtücü otomatik diye fazla para verip üst modellerini almayın. Ürün tam fiyat performans ürünü, sütü istediğiniz kadar ısıtabilir ve köpürtebilirsiniz. Diğer üst modellerde bu mümkün değil. Köpürtücüsü Latte art için uygun değil. Öğütücüsü de orta karar. Bal gibi bir espresso hayal etmeyin alamazsınız. Profesyonel öğütücü ile öğütüp ölçekle koyduğumda ise hayal ettiğim espressoya ulaşabildim. Yani sade espressolarda hazır öğütülmüş kahve kullanın ama sütlü kahvelerde kendi öğütücüsü ile öğütüp tadı daha sert ve sütün içinde kahve tadını alabileceğim kahveler hazırlayabildim. Genel olarak memnunum ama bunu ofise koyup profesyonel bir makineye geçeceğim sanırım.'

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11. Grundig KSM 5330 Delisia Coffee Yarı Otomatik Süt Hazneli Espresso Makinesi

11. Grundig KSM 5330 Delisia Coffee Yarı Otomatik Süt Hazneli Espresso Makinesi

İki çıkışlı nozzle sayesinde aynı anda 2 kahve yapabilirsiniz.

Entegre süt kabı ve dokunmatik ekranı ile istediğiniz kahveyi kolayca hazırlayabilirsiniz.

Fiyatı 6404 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü yeni aldım fiyat performans ürünü. Süt köpüğü ve espresso kreması oldukça başarılı. Az çok kahveden anlayanlar bu ürünle çoğu kahveyi elde edebilir. Oldukça güzel tavsiye ediyorum.'

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12. Nespresso C61 Pixie Titan Kahve Makinesi

12. Nespresso C61 Pixie Titan Kahve Makinesi

Minimalist tarza sahip, kapsüllü bir makine arayanlar için güzel bir tercih.

İki farklı fincan boyutunda kahve yapabilen makine açık kalırsa 9 dakika sonra kendiliğinden kapanarak enerji kaybını önlüyor.

Tek başına yaşayanlar için çok makul bir kahve makinesi.

Fiyatı 5.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Makine sorunsuz ve bir günde geldi. 21 kapsül vardı deneme paketi görseldeki renklerden. Teşekkürler.'

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13. Philips EP4341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi

13. Philips EP4341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi

8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak LatteGo ile çok kolay.

Kolay temizlenebilen süt sistemi ile öne çıkan model ile tek bir düğmeye dokunarak kolayca espresso, sade kahve, cappuccino ve latte macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabilirsiniz. 

Fiyatı 15.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok araştırmalarımız sonucunda bu seriyi almaya karar verdik. Sürekli Starbucks'a giden bir çifttik artık evimizde bu işi görecek bebeğimiz var. Ciddi anlamda bir kahve makinesinde olabilecek tüm özelliklere sahip her gün farklı bir özelliğini keşfetmek bizi mutlu ediyor.'

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