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Büyük Heyecan: Rangers - Fenerbahçe Maçı Uzadı!

Büyük Heyecan: Rangers - Fenerbahçe Maçı Uzadı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.03.2025 - 00:55

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, doksan dakikayı 2-0'lık skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda denge bozulmadı. Çeyrek final bileti alan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçında rakibine Kadıköy'de 3-1 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe, İskoçya'da tur peşinde! Maç uzadı.

Fenerbahçe, İskoçya'da tur peşinde! Maç uzadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkan Mourinho ve öğrencileri, Rangers'ı evinde normal sürede 2-0 mağlup ederek tur umutlarını uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda skor değişmedi, karşılaşma penaltılara kaldı. Temsilcimizin gollerini 45 ve 73'te Szymanski attı.

6 Mart'ta rakibini İstanbul'da ağırlayan Kanaraya, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Dessers ve Cerny, Rangers'ın gollerini kaydeden isimler olmuştu. Fenerbahçe'nin tek golü ise Djiku'nun ayağından gelmişti.

Szymanski'nin ilk golü 🚀

İkinci golü 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Fener gayet iyi oynuyor bu sefer, isabetli pas ve kaleyi bulan şutlarda da iyi de bakalım , umarım ya

Bozkurt

Fenerbahçe leblebi yer gibi pozisyon harcıyor.

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