Büyük Heyecan: Rangers - Fenerbahçe Maçı Uzadı!
Büyük Heyecan: Rangers - Fenerbahçe Maçı Uzadı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, doksan dakikayı 2-0'lık skorla kazanarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda denge bozulmadı. Çeyrek final bileti alan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçında rakibine Kadıköy'de 3-1 mağlup olmuştu.
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Fenerbahçe, İskoçya'da tur peşinde! Maç uzadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Fener gayet iyi oynuyor bu sefer, isabetli pas ve kaleyi bulan şutlarda da iyi de bakalım , umarım ya
Fenerbahçe leblebi yer gibi pozisyon harcıyor.
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