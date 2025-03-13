Büyük Heyecan: Rangers - Fenerbahçe Maçı Uzadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkan Mourinho ve öğrencileri, Rangers'ı evinde normal sürede 2-0 mağlup ederek tur umutlarını uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda skor değişmedi, karşılaşma penaltılara kaldı. Temsilcimizin gollerini 45 ve 73'te Szymanski attı.

6 Mart'ta rakibini İstanbul'da ağırlayan Kanaraya, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Dessers ve Cerny, Rangers'ın gollerini kaydeden isimler olmuştu. Fenerbahçe'nin tek golü ise Djiku'nun ayağından gelmişti.