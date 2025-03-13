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2026 Dünya Kupası Finali'ne Devre Arası Gösterisi Geliyor Ancak Endişe Büyük

2026 Dünya Kupası Finali'ne Devre Arası Gösterisi Geliyor Ancak Endişe Büyük

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.03.2025 - 17:57

Amerikan Futbolu’nun zirvesi Super Bowl, yıllardır devre arası şovlarıyla büyük bir görsel şölen sunmakta. Rihanna, The Weeknd, Lady Gaga ve Kendrick Lamar gibi dünya yıldızlarının sahne aldığı dev organizasyon, 2026 Dünya Kupası’nda da benzer bir formatla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ancak bu karar, şimdiden tartışmalara yol açacak gibi. Sebep ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanan ve tepki çeken 'Nusret' olayı. (Goal)

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Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.

Avrupa kuplarının kura çekimlerini yakından takip edenlerin tanımakta zorlanmayacağı, şu anda FIFA'nın başındaki isim Gianni Infantino, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek futbolun en büyük turnuvasının finalinde devre arası gösterisi yapılacağını resmen doğruladı. 19 Temmuz'da New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak maç, bu bakımdan tarihe geçecek. 

Infantino, tarihi kararın yanı sıra gösteride kimlerin performans sergileyeceği konusunda da Coldplay'in söz sahibi olacağını paylaştı.

"Nusret"i hatırlattı.

"Nusret"i hatırlattı.

Futbol finans uzmanı Rob Wilson, konuya dair verdiği bir röportajda bu kararın ne kadar sağlıklı olduğunu düşünmeye itti. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Finali'nin sonunda Nusret'in ön planda olduğu anları gündeme getirirken sosyal medya fenomenlerinin de etkinliğe dahil olma olmasının büyük bir risk taşıdığını belirtti, bu durumun sahada yaşanabilecek bir karmaşaya dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulundu. 👇

"Salt Bae için kesinlikle hazır değildik"

"Salt Bae için kesinlikle hazır değildik"

Wilson’a göre, devre arası gösterisi futbolseverler yerine sosyal medya figürlerine hitap edecek bir hale gelirse, bu durum büyük bir fiyaskoya dönüşebilir. Ayrıca, şovların bilet fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği, VIP bölümlerinin sosyal medya fenomenleriyle dolabileceği yönünde endişeler var. FIFA’nın süreci nasıl yöneteceği merak konusu:

'Futbolun ya da Dünya Kupası finallerinin KSI, Logan Paul ve Bay Beast gibi sosyal medya kişilikleri için şimdilik hazır olduğunu düşünmüyorum. Salt Bae için kesinlikle hazır değildik. Yine de kalabalığınızın görüntülerini yansıtıyorsanız, o kalabalığın içinde oturan sözde ünlü herhangi birinin kesinlikle biraz yayın süresi elde etmek isteyeceği doğaldır. Bence bu, bilet fiyatlandırması ve dinamik bilet fiyatlandırma stratejileri için gerçekten önemli. Bu koltuklar bazı A-list ünlüler tarafından çok değerli hale gelecek ve böylece biraz ekran süresi elde edecekler ama bence futbol belki de NFL'in Super Bowl'u nasıl işlettiğinden dersler çıkaracaktır.'

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

18 Aralık 2022 tarihinde Katar'ın Luseyl şehrinde bulunan Luseyl Stadyumu'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçı, 3-3'lük beraberlikle noktalanmış, penaltılarla kupaya uzanan Arjantin olmuştu. Kupa, Messi'nin ellerinde yükselmiş daha sonra saha içinde futbolcular büyük mutluluğu takım arkadaşları ve aileleriyle paylaşmıştı. Bu tarihi anlara karışan biri de dünyada Salt Bae olarak bilinen bizim ise Nusret olarak tanıdığımız ünlü şefti. Nusret, şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde katılmış, oyuncularla fotoğraflar çektirmiş ve hatta Dünya Kupası'nı eline alarak büyük tepki çekmişti. Bu olayın ardından FIFA, organizasyonun ciddiyetini zedeleyebilecek unsurlara karşı daha sıkı önlemler alacağını belirtmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Tehuti555

turnuvaya katılan iyi stoperleri dönüşümlü olarak nusret'in markajı için kullanın.