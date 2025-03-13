2026 Dünya Kupası Finali'ne Devre Arası Gösterisi Geliyor Ancak Endişe Büyük

Wilson’a göre, devre arası gösterisi futbolseverler yerine sosyal medya figürlerine hitap edecek bir hale gelirse, bu durum büyük bir fiyaskoya dönüşebilir. Ayrıca, şovların bilet fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği, VIP bölümlerinin sosyal medya fenomenleriyle dolabileceği yönünde endişeler var. FIFA’nın süreci nasıl yöneteceği merak konusu:

'Futbolun ya da Dünya Kupası finallerinin KSI, Logan Paul ve Bay Beast gibi sosyal medya kişilikleri için şimdilik hazır olduğunu düşünmüyorum. Salt Bae için kesinlikle hazır değildik. Yine de kalabalığınızın görüntülerini yansıtıyorsanız, o kalabalığın içinde oturan sözde ünlü herhangi birinin kesinlikle biraz yayın süresi elde etmek isteyeceği doğaldır. Bence bu, bilet fiyatlandırması ve dinamik bilet fiyatlandırma stratejileri için gerçekten önemli. Bu koltuklar bazı A-list ünlüler tarafından çok değerli hale gelecek ve böylece biraz ekran süresi elde edecekler ama bence futbol belki de NFL'in Super Bowl'u nasıl işlettiğinden dersler çıkaracaktır.'