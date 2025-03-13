2026 Dünya Kupası Finali'ne Devre Arası Gösterisi Geliyor Ancak Endişe Büyük
2026 Dünya Kupası Finali'ne Devre Arası Gösterisi Geliyor Ancak Endişe Büyük
Amerikan Futbolu’nun zirvesi Super Bowl, yıllardır devre arası şovlarıyla büyük bir görsel şölen sunmakta. Rihanna, The Weeknd, Lady Gaga ve Kendrick Lamar gibi dünya yıldızlarının sahne aldığı dev organizasyon, 2026 Dünya Kupası’nda da benzer bir formatla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ancak bu karar, şimdiden tartışmalara yol açacak gibi. Sebep ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanan ve tepki çeken 'Nusret' olayı. (Goal)
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Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.
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"Nusret"i hatırlattı.
"Salt Bae için kesinlikle hazır değildik"
Neler yaşanmıştı?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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