Fenerbahçe'de Maximin Krizi: Rangers Maçı Kadrosuna Alınmayınca Tepki Gösterdi
Fenerbahçe'de Maximin Krizi: Rangers Maçı Kadrosuna Alınmayınca Tepki Gösterdi
Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Allan Saint-Maximin'den şu ana kadar istediği verimi alamadı. Son dönemde git gide takımdan uzaklaşan futbolcu, gözden çıkarıldı. Teknik direktör Jose Mourinho, kendisini Rangers maçının kadrosuna dahil etmedi. Karara karşı çıktı.
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Fenerbahçe, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından Allan Saint-Maximin’in doğum gününü kutladı.
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Bu paylaşımdan sonra Rangers maçının kamp kadrosunu açıklandı. Fransız futbolcu, takımda kendine yer bulamadı.
Dışarıda kalmasına tepki gösterdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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