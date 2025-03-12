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Fenerbahçe'de Maximin Krizi: Rangers Maçı Kadrosuna Alınmayınca Tepki Gösterdi

Fenerbahçe'de Maximin Krizi: Rangers Maçı Kadrosuna Alınmayınca Tepki Gösterdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 12:21

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer ettiği Allan Saint-Maximin'den şu ana kadar istediği verimi alamadı. Son dönemde git gide takımdan uzaklaşan futbolcu, gözden çıkarıldı. Teknik direktör Jose Mourinho, kendisini Rangers maçının kadrosuna dahil etmedi. Karara karşı çıktı.

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Fenerbahçe, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından Allan Saint-Maximin’in doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından Allan Saint-Maximin’in doğum gününü kutladı.
twitter.com

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak takıma katılan Maximin, 28 yaşına girdi.

Bu paylaşımdan sonra Rangers maçının kamp kadrosunu açıklandı. Fransız futbolcu, takımda kendine yer bulamadı.

Bu paylaşımdan sonra Rangers maçının kamp kadrosunu açıklandı. Fransız futbolcu, takımda kendine yer bulamadı.
twitter.com

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 3-1 kaybettiği Rangers maçının rövanşı için İskoçya'ya gitti. Allan Saint-Maximin, 13 Mart Perşembe günü saat 23'te başlayacak mücadelenin kadrosuna teknik heyetin kararıyla dahil edilmedi.

Dışarıda kalmasına tepki gösterdi.

Dışarıda kalmasına tepki gösterdi.

Bir dönemin yıldız oyuncusu, Instagram hesabından 'Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenlerden çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir.' açıklamasında bulundu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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