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Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Futbol Gündemini Sarsacak İddia!

Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Futbol Gündemini Sarsacak İddia!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 10:14

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Küçük'ün yönetimini adaletsiz bulduklarını dile getirirken, yaklaşan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanması gerektiğini savunmuştu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, bu talebin karşılanmaması halinde büyük yankı uyandıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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30 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray maçında düdük kimde olacak merak konusu.

30 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray maçında düdük kimde olacak merak konusu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçına Slavko Vincic'in atanmasının ardından Beşiktaş, derbi ve kritik maçlarında yabancı hakemin görev alması gerektiğini dile getirmişti. Siyah-beyazlı kulüp, talebini resmi olarak TFF'ye iletmiş ama herhangi bir geri dönüş alamamıştı. Belirsizlik, futbolseverler arasında tartışmalara yol açmıştı.

"Derbiye Türk hakem istemiyoruz" sloganları atılmıştı.

"Derbiye Türk hakem istemiyoruz" sloganları atılmıştı.

Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri, hakem Zorbay Küçük’ün kararlarına tepki göstererek “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” şeklinde tezahüratta bulunmuştu. Kulüp de sosyal medya paylaşımında, “Büyük taraftarımızın da dediği gibi” ifadelerini kullanarak bu tepkiyi desteklemişti.

Protesto iddiası.

Protesto iddiası.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, Beşiktaşlı futbolcuların sahada formalarını çıkaracağı ve beş kırmızı kart görüp maçı noktalamayı planladıkları aktarıldı.

*Bir futbol maçında takımlardan birinin 5 kırmızı kart görmesi üzerine 6 kişi kalan takım hükmen mağlup sayılır ve maç biter.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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