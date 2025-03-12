Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Futbol Gündemini Sarsacak İddia!
Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Futbol Gündemini Sarsacak İddia!
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Küçük'ün yönetimini adaletsiz bulduklarını dile getirirken, yaklaşan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanması gerektiğini savunmuştu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, bu talebin karşılanmaması halinde büyük yankı uyandıracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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30 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray maçında düdük kimde olacak merak konusu.
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"Derbiye Türk hakem istemiyoruz" sloganları atılmıştı.
Protesto iddiası.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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