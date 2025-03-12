Beşiktaş - Galatasaray Derbisi İçin Futbol Gündemini Sarsacak İddia!

Galatasaray - Fenerbahçe maçına Slavko Vincic'in atanmasının ardından Beşiktaş, derbi ve kritik maçlarında yabancı hakemin görev alması gerektiğini dile getirmişti. Siyah-beyazlı kulüp, talebini resmi olarak TFF'ye iletmiş ama herhangi bir geri dönüş alamamıştı. Belirsizlik, futbolseverler arasında tartışmalara yol açmıştı.