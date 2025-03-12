Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki zirvesi Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran ilk 4 takım belli oldu. Üç eşleşmede favoriler hata yapmazken Premier Lig'i domine eden Liverpool, penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e elendi.
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Şampiyonlar Ligi'nde adını son takım 8 arasına yazdıran ekipler belli oldu.
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PSG, Anfield'da zoru başardı.
Bayern Münih, gol yemeden turladı.
Inter, Feyenoord karşısında hata yapmadı.
Barcelona, Benfica'yı rahat geçti.
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Çeyrek final eşleşmeleri.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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