Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu

İlk maçta Paris’te 1-0 mağlup olan PSG, rövanşta Liverpool’a konuk oldu. Anfield’daki karşılaşmada Fransız ekibi, 12. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle öne geçti ve devre arasına avantajlı girdi. İkinci yarıda Liverpool, Dominik Szoboszlai ile eşitliği yakaladığını ancak Luis Diaz’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 90 dakikanın 1-0 tamamlanmasıyla maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Luis Enrique ve öğrencileri, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ev sahibinde penaltı kaçıran, iki maçta da varlık gösteremeyen Darwin Nunez, taraftarından tepki aldı.