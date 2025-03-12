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Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Çeyrek Finalistler Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 08:58

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki zirvesi Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran ilk 4 takım belli oldu. Üç eşleşmede favoriler hata yapmazken Premier Lig'i domine eden Liverpool, penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e elendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde adını son takım 8 arasına yazdıran ekipler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde adını son takım 8 arasına yazdıran ekipler belli oldu.

Dev organizasyonun son 16 turunun rövanş maçları heyecan dolu anlara sahne oldu. Dört eşleme noktalandı.

PSG, Anfield'da zoru başardı.

PSG, Anfield'da zoru başardı.

İlk maçta Paris’te 1-0 mağlup olan PSG, rövanşta Liverpool’a konuk oldu. Anfield’daki karşılaşmada Fransız ekibi, 12. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle öne geçti ve devre arasına avantajlı girdi. İkinci yarıda Liverpool, Dominik Szoboszlai ile eşitliği yakaladığını ancak Luis Diaz’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 90 dakikanın 1-0 tamamlanmasıyla maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Luis Enrique ve öğrencileri, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ev sahibinde penaltı kaçıran, iki maçta da varlık gösteremeyen Darwin Nunez, taraftarından tepki aldı.

Bayern Münih, gol yemeden turladı.

Bayern Münih, gol yemeden turladı.

Alman devleri Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, rövanş için BayArena’da kozlarını paylaştı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, ikinci maçta da rakibine şans tanımadı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede kırmızı-beyazlılar, 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

Inter, Feyenoord karşısında hata yapmadı.

Inter, Feyenoord karşısında hata yapmadı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Seri A ekibi Inter, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Hollanda ekibi Feyenoord'u Giuseppe Meazza'da konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında Marcus Thuram'la öne geçen Inter, 42'de Jakub Moder'in penaltısına engel olamayınca skor eşitlendi. İlk 45 dakika 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında sahneye Hakan çıktı. Tecrübeli orta saha, 51. dakikada penaltıdan kaydettiği golle takımına hem galibiyeti hem de turu getirdi.

Barcelona, Benfica'yı rahat geçti.

Barcelona, Benfica'yı rahat geçti.

Portekiz'deki ilk maçtan 10 kişi kalmasına rağmen 1-0'la dönmeyi başaran Barcelona, evinde 3-1'le kazandı. Karşılaşmaya Katalan ekibin 17 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal damga vurdu. Genç isim, 1 gol 1 asistle oynadı.

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Çeyrek final eşleşmeleri.

Çeyrek final eşleşmeleri.

Alınan sonuçların ardından Bayern Münih'in çeyrek finaldeki rakibi Inter olurken Barcelona'nın bu etaptaki rakibi PSG oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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